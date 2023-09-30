После грянувшего в начале семидесятых годов энергетического кризиса компактные переднеприводные малолитражки на несколько десятилетий стали настоящим мейнстримом в Европе. Совсем недавно мы рассказывали про французский Renault 5, отметивший в прошлом году свой пятидесятилетний юбилей. Однако у старейшей немецкой фирмы Opel есть свой подобный автомобиль, который по интересному совпадению в прошлом году тоже отметил «круглую цифру"» – сорок лет с начала выпуска. Сегодня мы будем вспоминать, что это была за машина и почему за 10 лет её выбрали свыше трёх миллионов покупателей.

Начало

Еще до войны в модельном ряду Opel было несколько небольших машинок с двухдверными кузовами, самыми известными из которых стали модели Olympia и Kadett, впоследствии «обрусевшие»ии выпускавшиеся в виде первого Москвича модели 400.

Нет, это не наш Москвич, а немецкие оригиналы! Причем и Olympia, и Kadett могли быть и двухдверными

И Олимпия, и Кадетт выпускались и после того, как немецкий автопром окончательно отошел от последствий войны и перестал выпускать забавные мотоколяски вроде BMW Isetta – это было в шестидесятые годы прошлого века. И эти машины были достойными представителями своего времени, носившими отпечаток американской школы дизайна и базировавшимися на вполне ординарном заднеприводном шасси. Причем Kadett вплоть до конца семидесятых оставался верным этой компоновке, в то время как большинство его одноклассников кроме, пожалуй, BMW, давно «переехали» на передний привод.

В материале, посвященном французской «пятерке», мы вспоминали причины, по которым компактные малыши заметно отличались от машин прежних лет. Рационально скроенный кузов с максимальным использованием внутреннего пространства, плотное расположение узлов и агрегатов, современный дизайн и двухобъемный кузов типа хэтчбек – это приметы новой эпохи.

Стандартный рецепт, необычные приправы

Разумеется, Opel не мог остаться в стороне – особенно после того, как у главного конкурента из Вольфсбурга появились свои братья-близнецы Audi 50/Volkswagen Polo. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Рюссельхайме занялись изобретением «собственного велосипеда» – то есть, компактного хэтчбека В-класса. И здесь мы попробуем уйти от глубоких экскурсов в историю, попробовав взглянуть на машинку если не глазами её современников, то прищурившись сквозь прошедшие десятилетия.

Итак, в сентябре 1982-го дебютирует принципиально новая модель, которая получает новое название (внутреннее обозначение – S-саr). Ведь Kadett в то время числился полноценным представителем С-класса, прибавив в размерах кузова и салона с довоенных лет, причем в 1983-м как раз дебютировало очередное поколение, известное под буквой «Е» в индексе и отличавшееся весьма аэродинамичным «зализанным» кузовом с плавными обводами.

Corsa же «донашивала» внешность модельного ряда Opel конца семидесятых, здорово напоминая уменьшенную копию Opel Kadett D.

В этом Кадетте без труда можно увидеть много общего с Corsa A

Её кузов c дизайном от Эрхарда Шнелла отличала большая площадь остекления и минималистичная отделка – никакого декора, лаконичные пластиковые бамперы и крупная решетка радиатора с традиционной «молнией». Как и на многих машинках этого класса и назначения, свесы практически отсутствовали, но угловатый кузов при этом получился весьма обтекаемым (Сх=0,36). С колесной базой в 2,34 м и длиной кузова 3,62-3,96 м в зависимости от его разновидности эта машина была практически идеальным вариантом для тесных и узких улочек многих европейских городов.

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Поэтому Корса сразу стала если не «гражданкой мира», то уж Западной Европы точно. Ведь продажи этой машины стартовали в Италии, Франции и Испании – то есть, тех странах, где всегда ценили компактность. Впрочем, и за Ла-Маншем эту модель также быстро узнали – правда, как Vauxhall Nova.

Vauxhall Nova отличался от Опеля эмблемами и некоторыми деталями отделки

А самое интересное в этой «географии» то, что выпускали мини-Опель отнюдь не в Германии, а в испанском городе Сарагоса.

А теперь добавим в этот «винегрет» еще одну пикантную составляющую: название автомобиля с итальянского можно перевести как «гонка», хотя среди других значений этого слова – «бег» или «состязание на скорость».

В августовском номере журнала «За Рулем» за 1988 год Таврию заочно сравнивали с её одноклассниками. Среди них – и наша героиня

Вполне возможно, что создатели машины и не вкладывали в её название столь глубокий смысл, как «бег за лидером», «состязание на скорость с конкурентами» или «гонка за покупателем». Тем не менее именно всё это новинке пришлось проделать, ведь у Форда в восьмидесятых была Fiesta, у всей троицы французов – свои «компакты» (Renault 5, Peugeot 205, Citroёn AX), да и у итальянцев такие машины тоже имелись (Fiat Uno и Lancia Y). И маленький Opel не стал аутсайдером: за 10 лет было выпущено 3 105 430 экземпляров.

Казалось бы, что может быть «гоночного» в машинке, чью гамму двигателей открывала литровая «четвёрка» на 45 лошадок?

Остальные бензиновые моторчики объемом от 1,2 до 1,4 л были чуть мощнее – 55-75 л.с. Впрочем, не считая начальной литровой версии, разгонявшейся до 100 км/ч за 20 секунд, остальным модификациям для исполнения этой дисциплины требовалось около 15-16 секунд, что было вполне приемлемо по тем меркам. А среди современников Corsa A прослыла хоть и компактной, но вполне динамичной машиной по меркам своего класса. Во многом это достигалось подбором передаточных чисел трансмиссии, которая традиционно для того времени в базовом варианте была четырехступенчатой.

С точки зрения техники эта модель была обычным автомобилем своего времени

Чем же Corsa могла привлечь потенциального покупателя? Если в советском мультфильме «Крылья, ноги и хвосты» страус, гриф и ящерица ведут дискуссию на тему, что же из перечисленных «запчастей» важнее, то в случае с Корсой первого поколения ответ однозначен – крылья.

Ведь именно они выгодно отличали этот автомобиль на фоне легиона таких же маленьких хэтчбеков благодаря эффектным выступам-расширителям вместо традиционных колесных арок. Причем эти «раздутые» визуально элементы не были отдельными деталями, а были «интегрированы» в крылья конструктивно, являясь одним целым. Иногда подобный приём применяли для того, чтобы выделить «заряженную» версию, однако в случае с Corsa такой кузов получили все без исключения трехдверные хэтчбеки!

И вот здесь мы подобрались к еще одной отличительной особенности модели: кроме традиционной для этого класса «трёхдверки», Corsa A с самого начала предлагалась и в виде... двухдверного седана! Позже к ним прибавились пятидверный хэтчбек и четырёхдверный седан, что было большой редкостью в этом классе.

Седан Opel Corsa – худшая вариация с тремя объемами за всю историю? 1 / 6 Седан Opel Corsa – худшая вариация с тремя объемами за всю историю? 2 / 6 Седан Opel Corsa – худшая вариация с тремя объемами за всю историю? 3 / 6 Седан Opel Corsa – худшая вариация с тремя объемами за всю историю? 4 / 6 Седан Opel Corsa – худшая вариация с тремя объемами за всю историю? 5 / 6 Седан Opel Corsa – худшая вариация с тремя объемами за всю историю? 6 / 6

Всегда стыдно признаваться в том, что я не знал о существовании массового автомобиля, но я на самом деле никогда не знал, что Opel Corsa первого поколения выпускался как седан. Однако благодаря Дерену, который нашел этот потрепанный экземпляр на финской улице, мы можем все это осмыслить. Не такая уж она и красивая, правда? Тем не менее интересно оценить, что было бы, если бы GM решила продавать здесь (в США) свой европейский малолитражный автомобиль, ведь мы бы наверняка получили трехобъемную версию. Perry Shoar, curbsideclassic.com

Причем все они получили традиционное решение колесных арок, которые просто выступали на кузове симметрично колёсам. Что касается комплектаций, то кроме «просто Корсы», предлагались Corsa Luxus, Corsa Berlina и «спортивная» Corsa SR.

Opel Corsa SR

Opel Corsa GT

Интерьер Opel Corsa в комплектации Luxus смотрелся даже немного роскошно 1 / 3 Интерьер Opel Corsa в комплектации Luxus смотрелся даже немного роскошно 2 / 3 Интерьер Opel Corsa в комплектации Luxus смотрелся даже немного роскошно 3 / 3

Steffi Special – «именная» комплектация от самой Штеффи Граф! 1 / 4 Steffi Special – «именная» комплектация от самой Штеффи Граф! 2 / 4 Steffi Special – «именная» комплектация от самой Штеффи Граф! 3 / 4 Steffi Special – «именная» комплектация от самой Штеффи Граф! 4 / 4

Справедливости ради отметим, что те самые «дутые крылья» выглядели немного забавно в сочетании с узенькими штампованными колёсами, однако именно они делали машину самобытной и стопроцентно узнаваемой.

Но ведь в 1987 году и необычные крылья, и громкое имя полностью оправдались! Произошло это после выхода версии GSi с 1,6-литровым 100-сильным двигателем. Согласитесь, серьезный аргумент для машинки снаряженной массой 820 кг, что позволяло ей разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 10 секунд, и набирать максимальную скорость почти в 190 км/ч. Это был достойный ответ всем производителям «хот-хэтчей» того времени.

Opel Corsa GSi – их ответ отряду GTI 1 / 6 Opel Corsa GSi – их ответ отряду GTI 2 / 6 Opel Corsa GSi – их ответ отряду GTI 3 / 6 Opel Corsa GSi – их ответ отряду GTI 4 / 6 Opel Corsa GSi – их ответ отряду GTI 5 / 6 Opel Corsa GSi – их ответ отряду GTI 6 / 6

Интересно, что одновременно с «горячей» Корсой был выпущен вариант для любителей топливной экономии – версия, где под капотом был 1,5-литровый 67-сильный дизель Isuzu. По сути, Corsa предоставляла покупателю максимальную свободу выбора как по типу кузова, так и относительно мощности мотора.

Cамая же редкая «спортивная» модель была произведена в 1985 году для омологации в чемпионате Великобритании по ралли в классе Группы А объемом менее 1300 куб.см. Эти автомобили были белого цвета и имели уникальные виниловые наклейки, двигатель 13SB с карбюратором Weber DCOE 40, нестандартный распредвал и другой глушитель. Это давало 93 л.с. и максимальную скорость 180 км/ч при времени разгона от 0 до 100 км в час за 9 секунд. Это, безусловно, самые редкие модели Корсы, ведь их для омологации было выпущено всего 500 экземпляров.

Чтобы стареющая «малышка» со временем не превратилась в бабушку, в 1990 году ей устроили масштабное обновление внешности. Машина получила новые бампер, решетку радиатора и более узкие фары. В итоге новое «выражение лица» заметно осовременило модель и позволило продержаться ей на конвейере еще несколько лет – до выхода полностью новой Corsa B.

Рестайлинг неплохо омолодил машинку

Но мы не можем не вспомнить, что Corsa первого поколения всё же оправдывала своё название и в прямом смысле: легендарный раллист-чемпион Колин Макрей делал первые гоночные шаги, в том числе, и управляя Vauxhall Nova. Причем это было настолько неплохо, если не сказать успешно, что в 1988-м он стал победителем чемпионата Шотландии Scottish Rally Championship.

Для тех же, кому спортивных ноток в обычных Корсах было маловато, существовали тюнинговые варианты от фирмы Irmscher, которая не только занижала подвески, но и устанавливала вместо обычных колёс эффектные «катки» увеличенного диаметра.

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И именно Irmscher узже в 1984-м добавила в не самый тривиальный кузовной набор Корсы еще один интересный вариант – открытую версию Spider с мягкой крышей, предлагая также впоследствии и опциональный жесткий пластиковый верх.

Уже на самом закате конвейерной жизни машины первого поколения немцы представили концептуальный Opel Corsa Eco3 на базе полуторалитрового турбодизеля. Чтобы достичь снижения расхода топлива на целые 22%, они предприняли ряд мер и технических доработок, максимально улучшив аэродинамику и снизив потери на трение. Кроме того, на этом концепте была предусмотрена система старт-стоп (!), которая автоматически глушила двигателя во время остановок.

И хотя с момента дебюта первого Opel Corsa прошло уже сорок лет, эта машинка до сих пор любима многочисленными поклонниками в десятках стран. Не забыл о ней и сам производитель: в честь юбилея Opel создал на базе современной Корсы ограниченную серию 40 Years Limited Edition. Каждый из 1982 экземпляров выкрасили в оригинальный красный цвет Rekord Red и украсили номерной табличкой, не забыв о ретро-мотивах в отделке интерьера. Ну а красный цвет недвусмысленно напоминает нам о том, что это маленькая «гонка» с большой историей.