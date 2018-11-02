02 Ноя Хардтоп – не тудор: тест, знаешь ли ты какие-то кузова, кроме седана

Существует масса типов автомобильных кузовов, которые отличаются компоновкой, конструкцией, количеством дверей и мест, причем одна и та же модель автомобиль иногда предлагается с совершенно разными вариантами кузова – от эпатажно-непрактичного кабриолета до утилитарного фургона. Но отличить кабриолет от фургона способны почти все, а вот вспомнить, чем родстер отличается от кабриолета, и в каком кузове не выпускалась Лада Самара – уже немногие…