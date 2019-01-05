Хищный брат Газели: как появился ГАЗ Соболь, и в чём секрет его долголетия

В конце прошлого века на российский "микроавтобусно-грузовой небосклон" взошла звезда Газели – сначала грузовика ГАЗ-3302 , а затем и фургона ГАЗ-2705 . Относительно недорогие, юркие и вместительные автомобили с "животным" названием быстро прижились на наших улицах и стали неотъемлемым элементом пейзажа российских городов. А спустя пару лет после запуска семейства "газелеобразных" горьковские "генетики" вывели еще одну зверушку – на этот раз под названием Соболь. Однако из-за внешнего сходства со старшей сестрой микроавтобусы, фургоны и грузовики этого семейства надолго остались в тени Газели. Сегодня мы попробуем восполнить этот пробел, вспомнив историю создания и развития "соболиного семейства".

Непростое время

В начале девяностых годов Горьковский автозавод переживал не самые лёгкие времена. Несмотря на активный спрос на продукцию, далеко не всё у заводчан получалось так, как было задумано. Во-первых, не удался запуск в серию новой Волги ГАЗ-3105. Во-вторых, модернизированная смесь «двадцать четвёрки» и «тридцать первой» с индексом ГАЗ-31029 приносила заводу меньшую прибыль, чем грузовые автомобили. Именно поэтому в Горьком и взяли курс на выпуск коммерческой техники – лёгких грузовиков, микроавтобусов и фургонов, которые имели общую платформу и агрегатную базу.

Успех грузовой Газели лишь укрепил соображения руководства в том, что стране нужны малотоннажные автомобили для перевозки пассажиров и грузов, которые могли бы стать альтернативой не только большим грузовикам, но и легковушкам, а также пикапам. При этом на ГАЗе решили не останавливаться на «полуторке», а пошли еще дальше, а точнее – «ниже», занявшись разработкой автомобилей с меньшей колёсной базой, длиной и грузоподъемностью.

Такая же, но на размер меньше

Располагая готовой и уже практически отработанной агрегатной базой Газели, в Горьком решили создать на её основе новый автомобиль. При всём внешнем сходстве с ГАЗ-2705 и значительной доле унификации Соболь (а именно такое название получило новое семейство) решал хоть и схожие, но немного другие задачи. Ведь этот автомобиль был рассчитан не столько на «работу на линии», как это предстояло многострадальным «газелькам», а на более щадящую эксплуатацию в качестве служебного и даже личного автомобиля. Изначально Соболи были задуманы как более комфортабельные, экономичные и динамичные автомобили, которые по набору потребительских качеств должны были быть ближе к легковым машинам, а не к коммерческой технике.

Разработкой новой модели занялись в 1996 году — то есть, спустя пару лет после начала выпуска бортовых «газелек» и в разгар запуска производства цельнометаллических однообъемников этого же семейства. При этом — редкий случай – разработка Соболей не затянулась на долгие годы, поскольку конструкция автомобиля в целом уже была разработана и даже испытана. Требовалось лишь «урезать» кузов до требуемых размеров, сделав его немного компактнее. Процесс занял относительно немного времени – примерно два года, за которые в Горьком сумели создать, испытать и довести до уровня товарных образцов автомобили нового семейства, состоявшего, подобно Газели, как из микроавтобусов с фургонами, так и из бортовых грузовиков.

1 / 3 Соболь внешне походил на Газель, что сбивало многих автомобилистов, которые не понимали, в чем же новизна этого автомобиля с уже привычной внешностью. 2 / 3 Соболь внешне походил на Газель, что сбивало многих автомобилистов, которые не понимали, в чем же новизна этого автомобиля с уже привычной внешностью. 3 / 3 Соболь внешне походил на Газель, что сбивало многих автомобилистов, которые не понимали, в чем же новизна этого автомобиля с уже привычной внешностью.

Благодаря тому, что колёсную базу укоротили на 140 мм по сравнению с Газелью, а задний свес заметно уменьшили, габаритная длина кузова Соболя сократилась на 660 мм, что обеспечило новой модели отличную маневренность. Полная масса при этом также снизилась на 700 кг — до 2 800 кг с «газелевских» трёх с половиной тонн. Вследствие таких массогабаритных характеристик при тех же силовых агрегатах Соболь получился значительно динамичнее любой Газели, а его плавность хода и устойчивость оказались вполне сравнимы с обычной Волгой.

Как и полагается при разработке новой модели, на ГАЗе создали полтора десятка опытных образцов, отдельные экземпляры которых в процессе испытаний «намотали» 50 000 километров, а всего суммарный пробег прототипов составил около 400 000 километров. Не избежал будущий Соболь и различных стендовых испытаний, причем больше всего конструкторов интересовала прочность оригинальной рамы и укороченного кузова, которые в ускоренном режиме проверяли с помощью специальных гидроцилиндров, имитирующих тряску на реальной дороге.

Путь на конвейер занял около двух лет: первые ходовые макеты были готовы в августе 1996 года, а в июне 1997-го началась подготовка мощностей и наладка производства. Для изготовления 800 оригинальных деталей Соболя потребовалось изготовить 5 500 единиц новой технологической оснастки на сумму 76 миллионов долларов. Даже печально известный дефолт, грянувший в августе 1998-го, не повлиял на запуск Соболя в серию, и уже в ноябре на конвейере были собраны первые серийные автомобили.

Журнал «За Рулём» уделял новой модели немало внимания и печатной площади на страницах издания в конце девяностых годов

Руководство изначально позиционировало новое семейство как «автомобили, которые предназначены для активных людей». Подразумевалось, что новинку будут использовать как в качестве комфортабельных передвижных офисов, так и эксплуатировать в качестве семейного и даже «дачного» автомобиля, а также компактного микроавтобуса для поездок выходного дня и дальних путешествий. Виделось реальным будущее этого автомобиля и в малом бизнесе, где горьковская продукция могла составить конкуренцию «бэушным» микроавтобусам.

1 / 4 Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью 2 / 4 Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью 3 / 4 Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью 4 / 4 Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью

Однако августовский дефолт всё же сказался на судьбе машины. Доходы физических лиц упали в разы, а предприятиям и организациям резко стало не до закупки новой техники – остаться бы на плаву! Вдобавок качество отечественных автомобилей в этот момент еще больше упало из-за того, что автозаводы приобретали самые дешевые (и, соответственно, далеко не всегда качественные) комплектующие и материалы, чтобы сохранить стоимость на привлекательном для покупателей уровне.

Ключевое отличие Соболя от Газели заключалось не только в размерах, но и в хронологии вывода на рынок модификаций: первым с конвейера сошел не грузовик (как ГАЗ-3302), а микроавтобусы и фургоны.

За первый год производства в Горьком выпустили около 1 000 «Соболей», причем соотношение фургонов ГАЗ-2752 и микроавтобусов ГАЗ-22174 в гамме составляло примерно 60:40. Автомобили с высокой крышей запустили в серию первыми не просто так: максимальная унификация кузова с Газелью позволила снизить первоочередные производственные затраты и не сильно поднимать отпускную цену.

1 / 2 Первые Соболи заимствовали у Газели большинство кузовных деталей – отсюда и внешнее сходство со «старшей сестрой» 2 / 2 Первые Соболи заимствовали у Газели большинство кузовных деталей – отсюда и внешнее сходство со «старшей сестрой»

А уже весной 1999-го на ГАЗе начался выпуск микроавтобуса «Соболь Баргузин», который отличался от более ранних экземпляров низкой крышей. Затем в Горьком запустили мелкосерийное производство бортовых грузовиков ГАЗ-2310 и «голых» шасси для автомобилей специального назначения.

Бортовой грузовик поначалу выпускали в небольших количествах, и только в 2006-м ситуация изменилась, поскольку эту версию стали собирать на том же конвейере, что и грузовую Газель

В первые годы ежегодно выпускали примерно впятеро меньше Соболей, чем Газелей. К примеру, в 1999 году с конвейера ГАЗа сошли свыше 90 000 «газелек», а фургонов и микроавтобусов «соболиного» семейства за тот же период изготовили всего около 14 000 штук.

Многих потенциальных покупателей Соболи поначалу отпугивали ценой, ведь за машину с меньшей грузоподъемностью горьковчане просили почему-то больше, чем за Газель! Именно поэтому первое время Соболь оставался этакой «вещью в себе». Однако после того как в Москве ограничили въезд автомобилям грузоподъемностью свыше 1 тонны внутрь третьего транспортного кольца, интерес грузоперевозчиков к горьковским малотоннажникам оживился — ведь даже для Газели требовался спецпропуск, в то время как Соболь мог проехать везде. Ввиду возросшего спроса с 2006 года грузовая модификация ГАЗ-2310 «переехала» на одну линию конвейерной сборки с бортовой «газелькой» ГАЗ-3302.

В дальнейшем Соболь не только (и не столько) составил конкуренцию «сёстренкам» из газелевского семейства, но и начал теснить «головастики» и «буханки» УАЗ — тем более, что со временем в семействе Соболь появились и серийные полноприводные модификации с раздаткой, жестким передним мостом и карданными шарнирами в трансмиссии.

1 / 2 Полный привод – ценная функция в российских условиях 2 / 2 Полный привод – ценная функция в российских условиях

Именно на эти машины с большой охотой пересаживались те, кто ранее за неимением альтернативы по долгу и географии службы был вынужден довольствоваться аскетичной ульяновской продукцией.

Мягче, тише, быстрее

Соболь с самого начала предлагался с довольно обширной моторной гаммой. «База» — обычный восьмиклапанный двигатель ЗМЗ-4026.10 с карбюраторной системой питания, который при рабочем объеме в 2 445 «кубиков» выдавал 100 лошадиных сил. Этим простым и проверенным двигателем оснащалось значительное количество Соболей первых выпусков, но в связи с введением осенью 2005 года экологических норм Евро-2 его производство прекратили.

«Четыреста шестой» был достаточно распространённым двигателем под капотом Соболя, причем как с карбюраторной системой питания, так и с распределённым впрыском топлива

Конструкторы «Соболя» изначально делали ставку на более современные 2,3-литровые 16-клапанные моторы с двумя распределительными валами и микропроцессорной системой зажигания, которые предлагались в двух версиях: 110-сильный карбюраторный ЗМЗ-4063 и его «продвинутая» версия с распределённым впрыском топлива ЗМЗ-4062 мощностью 145 л.с. Благодаря гидротолкателям клапанов и гидравлическому натяжителю цепи по сравнению со старыми заволжскими агрегатами эти двигатели оказались менее трудоёмкими в обслуживании, поскольку не нуждались в регулировке тепловых зазоров клапанов.

Но не бензином единым: некоторые «Соболи» на заводе комплектовались дизельным «сердцем» — 2,1-литровым 85-сильным мотором ГАЗ-560, который производился по лицензии австрийской компании Steyr. Однако покупатели не слишком жаловали экономичный дизель, поскольку агрегат с иностранными корнями требовал существенной доплаты, из-за чего такой Соболь был намного дороже машин с двигателями ЗМЗ. Зато те счастливчики, которые всё же не поскупились на импортный мотор, нередко с удивлением обнаруживали, что даже после полного износа кузова и остальных агрегатов «штайровский» дизель пребывал в прекрасной форме!

Многие автомобили ржавели практически после первой зимы, но 4-5 лет до сквозных дыр кузова всё же выдерживали

Сохранив «газелевскую» коробку передач без изменений, конструкторы всё же пересмотрели для более легкого и компактного Соболя передаточное число главной передачи, сделав её более «скоростной» — 4,55 вместо 5,125.

Несмотря на значительную унификацию по агрегатам и комплектующим с Газелью, отдельные узлы проектировали специально для Соболя с учетом его назначения и меньшего веса. Так, более компактная модель получила вместо кованой балки и полуэллиптических рессор оригинальную по конструкции независимую двухрычажную переднюю подвеску с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Кроме того, Соболь оснастили новым рулевым управлением, а спереди установили дисковые тормоза увеличенного диаметра с однопоршневыми суппортами типа «плавающая скоба». Такие решения позволили обеспечить Соболю ходовые качества, почти сравнимые с легковыми автомобилями даже на высоких скоростях.

Меньшая грузоподъемность Соболя по сравнению с Газелью позволила конструкторам отказаться от ведущего моста под двускатные колёса в пользу односкатного, что заметно повысило комфорт обитателей задней части кузова микроавтобусов. Вдобавок односкатные колёса позволили уменьшить размер колёсных арок, что в зависимости от типа кузова положительно сказалось на вместимости пассажирского салона или грузового отсека.

«Грузовые» модификации Соболя оснащались покрышками размерностью 185/75 R16, в то время как пассажирские микроавтобусы получили низкопрофильные шины размерностью 225/60 R16, что также положительно отразилось на управляемости автомобиля на высоких скоростях. Ведь не стоит забывать о том, что междугородние поездки по шоссе для многих Соболей — не редкость, а обычное дело.

Хроника малого бизнеса

Газели суждено было проживать свой век в качестве «маршрутки» либо бортового грузовика, в то время как Соболь позиционировался производителем в качестве универсального транспортного средства для государственных предприятий, частных фирм и просто больших семей, нуждавшихся в просторном и вместительном однообъемнике. ГАЗ-2217 «Баргузин» в семиместном исполнении не только отлично подходил для перевозки небольшой группы (6-7 человек) с багажом благодаря компоновке салона и более удобным креслам, но и обеспечивал более комфортабельные условия труда водителю, который вместо кондового руля Газели вращал более симпатичную и приятную на ощупь «баранку».

Как Газель, только лучше – внутри Соболь по убранству был сравним с обычной советской легковушкой, ничем не напоминая прежних «железных» собратьев из Горького

Расположенные друг напротив друга сиденья в салоне с откидным столиком располагали к деловым переговорам и использованию автомобиля в качестве как мобильного офиса, так и транспортного средства для семейных путешествий — например, к морю. Существовала и более вместительная 11-местная версия Баргузина.

«Офис на колёсах»? В любом случае, интерьер Баргузина был достаточно удобным и даже уютным

1 / 3 В таком исполнении VIP-Соболь выглядел даже несколько пафосно 2 / 3 В таком исполнении VIP-Соболь выглядел даже несколько пафосно 3 / 3 В таком исполнении VIP-Соболь выглядел даже несколько пафосно

Несмотря на укороченную базу и меньший задний свес, Соболь первого выпуска предлагался и в качестве полноценного микроавтобуса ГАЗ-22171 категорий М1 и М2, который отличался от Баргузина увеличенной высотой крыши (как у обычной Газели), причем в одном из вариантов комплектации семиместный салон повышенной комфортности на микроавтобусе был аналогом «баргузиновского», а во втором автомобиль вмещал до десяти пассажиров и был отличным вариантом для небольших гостиниц или туристических фирм, организовывавших небольшие экскурсии. Интересно, что в рамках унификации с кузовом Газели задние двери на микроавтобусах с высокой крышей были распашными, а то время как на Баргузине для доступа в багажное отделение большая дверь поднималась вверх, как на обычных минивэнах.

Соболь предоставлял покупателям достаточный выбор вариантов кузова, которые отличались высотой крыши, количеством пассажирских мест и объемом грузового отсека

Важное преимущество «соболеобразных» автомобилей — небольшая погрузочная высота, которая составляла всего 700 мм, благодаря чему погрузка и выгрузка багажа не требовала чрезмерных физических усилий.

Кроме пассажирских модификаций, на основе кузова с высокой крышей выпускали цельнометаллический фургон ГАЗ-2752, грузовой отсек которого вмещал почти семь кубометров груза.

1 / 2 Многим потребителям грузоподъемности фургона ГАЗ-2752 вполне хватало, а по маневренности и компактности грузовой Соболь выигрывал у Газели 2 / 2 Многим потребителям грузоподъемности фургона ГАЗ-2752 вполне хватало, а по маневренности и компактности грузовой Соболь выигрывал у Газели

Пользовалась популярностью и «комбинированная» грузопассажирская версия, которая могла взять на борт не только водителя с шестью пассажирами, но и 300 килограммов груза, для которого был предусмотрен отсек объемом 3,7 м³, отделённый от пассажирской части кузова глухой металлической перегородкой. Общая грузоподъемность таких автомобилей немного не дотягивала до 800 кг, чего было достаточно для небольших предприятий, занимающихся обслуживанием населения и доставкой компактных и нетяжелых грузов.

1 / 4 Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров! 2 / 4 Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров! 3 / 4 Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров! 4 / 4 Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров!

Наконец, в гамме модификаций разработчики предусмотрели и бортовой грузовик ГАЗ-2310, который мог взять на борт 900 кг груза — то есть, ровно столько, чтобы вписываться в «однотонное» ограничение, действовавшее в центре столицы.

С конца 2002 года все модификации можно было приобрести не только в заднеприводном варианте, но и в версии 4х4 с постоянным полным приводом, причем от моноприводных аналогов такие Соболи отличались добавочной цифрой «7» в индексе.

1 / 5 Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации 2 / 5 Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации 3 / 5 Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации 4 / 5 Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации 5 / 5 Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации

В начале 2003 года Соболь внешне претерпел те же изменения, что и обновлённая Газель. «Рестайлинг» принёс автомобилю новый дизайн оперения — иное оформление капота, бампера, передних крыльев и облицовки радиатора.

1 / 3 Рестайлинг передка Газели и Соболя – пожалуй, один из лучших примеров удачного обновления дизайна в отечественном автопроме. 2 / 3 Рестайлинг передка Газели и Соболя – пожалуй, один из лучших примеров удачного обновления дизайна в отечественном автопроме. 3 / 3 Рестайлинг передка Газели и Соболя – пожалуй, один из лучших примеров удачного обновления дизайна в отечественном автопроме.

1 / 4 Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта 2 / 4 Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта 3 / 4 Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта 4 / 4 Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта

Кроме внешних отличий, Соболь получил другую конструкцию передних лонжеронов кузова, а также более просторный моторный отсек, в котором без проблем размещались и крупные силовые агрегаты.

Современные каплевидные фары не только красиво смотрелись на передке утилитарного автомобиля, но и хорошо светили. Изменение формы переднего бампера позволило конструкторам увеличить площадь воздухозаборников, благодаря чему удалось побороть одно из слабых мест Газели — извечную склонность двигателя к перегреву в летний зной.

Заметно облагородили и салон, ведь обновлённая панель приборов выглядела заметно элегантнее и была более эргономичной, а новая комбинация приборов отличалась более точными показаниями.

Впоследствии панель приборов стала еще более симпатичной и совершенной

Новый отопитель с воздушной заслонкой был не только компактнее, но и мощнее старой «печки», благодаря чему после рестайлинга в салоне Соболя было тепло и уютно даже в непростых условиях русской зимы.

На этом модернизация не остановилась: с 2003-го на Соболи начали ставить соответствующий нормам Евро-2 двигатель ЗМЗ-40522.10, который при рабочем объеме в 2,5 литра развивал в зависимости от модификации 140-152 л.с., а также лицензионный турбодизель ГАЗ-5601 мощностью 95 л.с. В 2008 году моторы Соболя стали отвечать cтандарту Евро-3 – кроме отечественного ЗМЗ-40524.10 предлагался 2,4-литровый 137-сильный бензиновый двигатель Chrysler и турбодизель ГАЗ-5602.

В 2009 году из-за конфликта интересов ГАЗа с основным поставщиком двигателей — Заволжским моторным заводом — на Соболи начали устанавливать моторы УМЗ-4216.10 рабочим объемом 2,89 л производства Ульяновского моторного завода.

В начале 2010 года началось производство модели «Соболь Бизнес», которая по «пакету обновлений» повторяла семейство «Газель Бизнес», причем в конце этого же года под капотом «соболей-бизнесменов» появился 2,8-литровый турбодизель Cummins китайского производства.

Но выпуск прежних версий Соболя в небольших объемах намеренно сохранили для специальных модификаций — в основном для закупок силовыми ведомствами.

Автомобили первого поколения не только выпускали в Российской Федерации, но и собирали на Украине. Кроме серийных модификаций, на базе Соболя изготавливали бронированные автомобили для инкассаторских служб, а также фургоны-рефрижераторы.

ГАЗ-2217 «Соболь-Собкор» – шестиместный автомобиль для работы журналистов в дорожных условиях. Экспериментальную спецверсию для СМИ представили на московском «Моторшоу-2003».

Впрочем, уже в 2000 году ГАЗ для расширения рынка сбыта попытался создать еще одну необычную модификацию Соболя с кузовом пикап, которая отличалась от традиционного бортового грузовика более низкой погрузочной высотой. Тогда же был создан прототип еще одного пикапа — на этот раз полноприводного и с двухрядной кабиной. ГАЗ-231079 получил собственное название «Соболь Динго», причем полная масса такого грузопассажирского внедорожника превысила три тонны.

Еще один «концепт» на базе Соболя — 10-местная модификация ГАЗ-22173, рассчитанная для использования в качестве таксомотора в рамках проекта «Русское такси». Но еще до запуска Соболя в серию на ГАЗе был подготовлен опытный образец «идеального автомобиля для путешественников» — ГАЗ-2752 Соболь Дилижанс. Снаружи горьковский «дилижанс» отличался необычной раскраской кузова, дополнительным багажником на крыше с лесенкой на задней двери, а также другими необычными элементами отделки вроде кронштейнов для «запаски» и канистр с водой или топливом.

Как можно видеть, стартовав в непростом 1998 году, Соболь и сегодня остаётся одним из наиболее популярных и востребованных коммерческих автомобилей РФ для перевозки пассажиров и груза, по-прежнему предоставляя покупателю за относительно небольшие деньги достаточно много автомобиля c заявленным ресурсом в 500 000 километров. Хотя при этом, конечно, и приходится делать скидку на двадцатилетний возраст платформы и не всегда безупречное качество изготовления и сборки.