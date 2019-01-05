Хищный брат Газели: как появился ГАЗ Соболь, и в чём секрет его долголетия

Хищный брат Газели: как появился ГАЗ Соболь, и в чём секрет его долголетия

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В конце прошлого века на российский "микроавтобусно-грузовой небосклон" взошла звезда Газели – сначала грузовика ГАЗ-3302, а затем и фургона ГАЗ-2705. Относительно недорогие, юркие и вместительные автомобили с "животным" названием быстро прижились на наших улицах и стали неотъемлемым элементом пейзажа российских городов. А спустя пару лет после запуска семейства "газелеобразных" горьковские "генетики" вывели еще одну зверушку – на этот раз под названием Соболь. Однако из-за внешнего сходства со старшей сестрой микроавтобусы, фургоны и грузовики этого семейства надолго остались в тени Газели. Сегодня мы попробуем восполнить этот пробел, вспомнив историю создания и развития "соболиного семейства".
 

Непростое время

В начале девяностых годов Горьковский автозавод переживал не самые лёгкие времена. Несмотря на активный спрос на продукцию, далеко не всё у заводчан получалось так, как было задумано. Во-первых, не удался запуск в серию новой Волги ГАЗ-3105. Во-вторых, модернизированная смесь «двадцать четвёрки» и «тридцать первой» с индексом ГАЗ-31029 приносила заводу меньшую прибыль, чем грузовые автомобили. Именно поэтому в Горьком и взяли курс на выпуск коммерческой техники – лёгких грузовиков, микроавтобусов и фургонов, которые имели общую платформу и агрегатную базу.

Успех грузовой Газели лишь укрепил соображения руководства в том, что стране нужны малотоннажные автомобили для перевозки пассажиров и грузов, которые могли бы стать альтернативой не только большим грузовикам, но и легковушкам, а также пикапам. При этом на ГАЗе решили не останавливаться на «полуторке», а пошли еще дальше, а точнее – «ниже», занявшись разработкой автомобилей с меньшей колёсной базой, длиной и грузоподъемностью.

Такая же, но на размер меньше

Располагая готовой и уже практически отработанной агрегатной базой Газели, в Горьком решили создать на её основе новый автомобиль. При всём внешнем сходстве с ГАЗ-2705 и значительной доле унификации Соболь (а именно такое название получило новое семейство) решал хоть и схожие, но немного другие задачи. Ведь этот автомобиль был рассчитан не столько на «работу на линии», как это предстояло многострадальным «газелькам», а на более щадящую эксплуатацию в качестве служебного и даже личного автомобиля. Изначально Соболи были задуманы как более комфортабельные, экономичные и динамичные автомобили, которые по набору потребительских качеств должны были быть ближе к легковым машинам, а не к коммерческой технике.

Разработкой новой модели занялись в 1996 году — то есть, спустя пару лет после начала выпуска бортовых «газелек» и в разгар запуска производства цельнометаллических однообъемников этого же семейства. При этом — редкий случай – разработка Соболей не затянулась на долгие годы, поскольку конструкция автомобиля в целом уже была разработана и даже испытана. Требовалось лишь «урезать» кузов до требуемых размеров, сделав его немного компактнее. Процесс занял относительно немного времени – примерно два года, за которые в Горьком сумели создать, испытать и довести до уровня товарных образцов автомобили нового семейства, состоявшего, подобно Газели, как из микроавтобусов с фургонами, так и из бортовых грузовиков.

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Соболь внешне походил на Газель, что сбивало многих автомобилистов, которые не понимали, в чем же новизна этого автомобиля с уже привычной внешностью.
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Соболь внешне походил на Газель, что сбивало многих автомобилистов, которые не понимали, в чем же новизна этого автомобиля с уже привычной внешностью.
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Соболь внешне походил на Газель, что сбивало многих автомобилистов, которые не понимали, в чем же новизна этого автомобиля с уже привычной внешностью.

Благодаря тому, что колёсную базу укоротили на 140 мм по сравнению с Газелью, а задний свес заметно уменьшили, габаритная длина кузова Соболя сократилась на 660 мм, что обеспечило новой модели отличную маневренность. Полная масса при этом также снизилась на 700 кг — до 2 800 кг с «газелевских» трёх с половиной тонн. Вследствие таких массогабаритных характеристик при тех же силовых агрегатах Соболь получился значительно динамичнее любой Газели, а его плавность хода и устойчивость оказались вполне сравнимы с обычной Волгой.

Как и полагается при разработке новой модели, на ГАЗе создали полтора десятка опытных образцов, отдельные экземпляры которых в процессе испытаний «намотали» 50 000 километров, а всего суммарный пробег прототипов составил около 400 000 километров. Не избежал будущий Соболь и различных стендовых испытаний, причем больше всего конструкторов интересовала прочность оригинальной рамы и укороченного кузова, которые в ускоренном режиме проверяли с помощью специальных гидроцилиндров, имитирующих тряску на реальной дороге.

Путь на конвейер занял около двух лет: первые ходовые макеты были готовы в августе 1996 года, а в июне 1997-го началась подготовка мощностей и наладка производства. Для изготовления 800 оригинальных деталей Соболя потребовалось изготовить 5 500 единиц новой технологической оснастки на сумму 76 миллионов долларов. Даже печально известный дефолт, грянувший в августе 1998-го, не повлиял на запуск Соболя в серию, и уже в ноябре на конвейере были собраны первые серийные автомобили.

За рулем 1997

За рулем 1998

Журнал «За Рулём» уделял новой модели немало внимания и печатной площади на страницах издания в конце девяностых годов

Руководство изначально позиционировало новое семейство как «автомобили, которые предназначены для активных людей». Подразумевалось, что новинку будут использовать как в качестве комфортабельных передвижных офисов, так и эксплуатировать в качестве семейного и даже «дачного» автомобиля, а также компактного микроавтобуса для поездок выходного дня и дальних путешествий. Виделось реальным будущее этого автомобиля и в малом бизнесе, где горьковская продукция могла составить конкуренцию «бэушным» микроавтобусам.

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Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью
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Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью
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Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью
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Аэропорт, гостиница, небольшой магазин и даже дача – у Соболя был свой ареал обитания, который не слишком сильно пересекался с Газелью

Однако августовский дефолт всё же сказался на судьбе машины. Доходы физических лиц упали в разы, а предприятиям и организациям резко стало не до закупки новой техники – остаться бы на плаву! Вдобавок качество отечественных автомобилей в этот момент еще больше упало из-за того, что автозаводы приобретали самые дешевые (и, соответственно, далеко не всегда качественные) комплектующие и материалы, чтобы сохранить стоимость на привлекательном для покупателей уровне.

Ключевое отличие Соболя от Газели заключалось не только в размерах, но и в хронологии вывода на рынок модификаций: первым с конвейера сошел не грузовик (как ГАЗ-3302), а микроавтобусы и фургоны.

За первый год производства в Горьком выпустили около 1 000 «Соболей», причем соотношение фургонов ГАЗ-2752 и микроавтобусов ГАЗ-22174 в гамме составляло примерно 60:40. Автомобили с высокой крышей запустили в серию первыми не просто так: максимальная унификация кузова с Газелью позволила снизить первоочередные производственные затраты и не сильно поднимать отпускную цену.

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Первые Соболи заимствовали у Газели большинство кузовных деталей – отсюда и внешнее сходство со «старшей сестрой»
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Первые Соболи заимствовали у Газели большинство кузовных деталей – отсюда и внешнее сходство со «старшей сестрой»

А уже весной 1999-го на ГАЗе начался выпуск микроавтобуса «Соболь Баргузин», который отличался от более ранних экземпляров низкой крышей. Затем в Горьком запустили мелкосерийное производство бортовых грузовиков ГАЗ-2310 и «голых» шасси для автомобилей специального назначения.

gaz-2310__sobol

Бортовой грузовик поначалу выпускали в небольших количествах, и только в 2006-м ситуация изменилась, поскольку эту версию стали собирать на том же конвейере, что и грузовую Газель

В первые годы ежегодно выпускали примерно впятеро меньше Соболей, чем Газелей. К примеру, в 1999 году с конвейера ГАЗа сошли свыше 90 000 «газелек», а фургонов и микроавтобусов «соболиного» семейства за тот же период изготовили всего около 14 000 штук.

Многих потенциальных покупателей Соболи поначалу отпугивали ценой, ведь за машину с меньшей грузоподъемностью горьковчане просили почему-то больше, чем за Газель! Именно поэтому первое время Соболь оставался этакой «вещью в себе». Однако после того как в Москве ограничили въезд автомобилям грузоподъемностью свыше 1 тонны внутрь третьего транспортного кольца, интерес грузоперевозчиков к горьковским малотоннажникам оживился — ведь даже для Газели требовался спецпропуск, в то время как Соболь мог проехать везде. Ввиду возросшего спроса с 2006 года грузовая модификация ГАЗ-2310 «переехала» на одну линию конвейерной сборки с бортовой «газелькой» ГАЗ-3302.

В дальнейшем Соболь не только (и не столько) составил конкуренцию «сёстренкам» из газелевского семейства, но и начал теснить «головастики» и «буханки» УАЗ — тем более, что со временем в семействе Соболь появились и серийные полноприводные модификации с раздаткой, жестким передним мостом и карданными шарнирами в трансмиссии.

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Полный привод – ценная функция в российских условиях
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Полный привод – ценная функция в российских условиях

Именно на эти машины с большой охотой пересаживались те, кто ранее за неимением альтернативы по долгу и географии службы был вынужден довольствоваться аскетичной ульяновской продукцией.

Мягче, тише, быстрее

Соболь с самого начала предлагался с довольно обширной моторной гаммой. «База» — обычный восьмиклапанный двигатель ЗМЗ-4026.10 с карбюраторной системой питания, который при рабочем объеме в 2 445 «кубиков» выдавал 100 лошадиных сил. Этим простым и проверенным двигателем оснащалось значительное количество Соболей первых выпусков, но в связи с введением осенью 2005 года экологических норм Евро-2 его производство прекратили.

двигатель двигатель

«Четыреста шестой» был достаточно распространённым двигателем под капотом Соболя, причем как с карбюраторной системой питания, так и с распределённым впрыском топлива

Конструкторы «Соболя» изначально делали ставку на более современные 2,3-литровые 16-клапанные моторы с двумя распределительными валами и микропроцессорной системой зажигания, которые предлагались в двух версиях: 110-сильный карбюраторный ЗМЗ-4063 и его «продвинутая» версия с распределённым впрыском топлива ЗМЗ-4062 мощностью 145 л.с. Благодаря гидротолкателям клапанов и гидравлическому натяжителю цепи по сравнению со старыми заволжскими агрегатами эти двигатели оказались менее трудоёмкими в обслуживании, поскольку не нуждались в регулировке тепловых зазоров клапанов.

Но не бензином единым: некоторые «Соболи» на заводе комплектовались дизельным «сердцем» — 2,1-литровым 85-сильным мотором ГАЗ-560, который производился по лицензии австрийской компании Steyr. Однако покупатели не слишком жаловали экономичный дизель, поскольку агрегат с иностранными корнями требовал существенной доплаты, из-за чего такой Соболь был намного дороже машин с двигателями ЗМЗ. Зато те счастливчики, которые всё же не поскупились на импортный мотор, нередко с удивлением обнаруживали, что даже после полного износа кузова и остальных агрегатов «штайровский» дизель пребывал в прекрасной форме!

коррозия коррозия

Многие автомобили ржавели практически после первой зимы, но 4-5 лет до сквозных дыр кузова всё же выдерживали

Сохранив «газелевскую» коробку передач без изменений, конструкторы всё же пересмотрели для более легкого и компактного Соболя передаточное число главной передачи, сделав её более «скоростной» — 4,55 вместо 5,125.

Несмотря на значительную унификацию по агрегатам и комплектующим с Газелью, отдельные узлы проектировали специально для Соболя с учетом его назначения и меньшего веса. Так, более компактная модель получила вместо кованой балки и полуэллиптических рессор оригинальную по конструкции независимую двухрычажную переднюю подвеску с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Кроме того, Соболь оснастили новым рулевым управлением, а спереди установили дисковые тормоза увеличенного диаметра с однопоршневыми суппортами типа «плавающая скоба». Такие решения позволили обеспечить Соболю ходовые качества, почти сравнимые с легковыми автомобилями даже на высоких скоростях.

Меньшая грузоподъемность Соболя по сравнению с Газелью позволила конструкторам отказаться от ведущего моста под двускатные колёса в пользу односкатного, что заметно повысило комфорт обитателей задней части кузова микроавтобусов. Вдобавок односкатные колёса позволили уменьшить размер колёсных арок, что в зависимости от типа кузова положительно сказалось на вместимости пассажирского салона или грузового отсека.

«Грузовые» модификации Соболя оснащались покрышками размерностью 185/75 R16, в то время как пассажирские микроавтобусы получили низкопрофильные шины размерностью 225/60 R16, что также положительно отразилось на управляемости автомобиля на высоких скоростях. Ведь не стоит забывать о том, что междугородние поездки по шоссе для многих Соболей — не редкость, а обычное дело.

Хроника малого бизнеса

Газели суждено было проживать свой век в качестве «маршрутки» либо бортового грузовика, в то время как Соболь позиционировался производителем в качестве универсального транспортного средства для государственных предприятий, частных фирм и просто больших семей, нуждавшихся в просторном и вместительном однообъемнике. ГАЗ-2217 «Баргузин» в семиместном исполнении не только отлично подходил для перевозки небольшой группы (6-7 человек) с багажом благодаря компоновке салона и более удобным креслам, но и обеспечивал более комфортабельные условия труда водителю, который вместо кондового руля Газели вращал более симпатичную и приятную на ощупь «баранку».

gaz-2310__sobol salon газели

Как Газель, только лучше – внутри Соболь по убранству был сравним с обычной советской легковушкой, ничем не напоминая прежних «железных» собратьев из Горького

Расположенные друг напротив друга сиденья в салоне с откидным столиком располагали к деловым переговорам и использованию автомобиля в качестве как мобильного офиса, так и транспортного средства для семейных путешествий — например, к морю. Существовала и более вместительная 11-местная версия Баргузина.

gaz_2217__sobol

«Офис на колёсах»? В любом случае, интерьер Баргузина был достаточно удобным и даже уютным

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В таком исполнении VIP-Соболь выглядел даже несколько пафосно
2 / 3
В таком исполнении VIP-Соболь выглядел даже несколько пафосно
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В таком исполнении VIP-Соболь выглядел даже несколько пафосно

Несмотря на укороченную базу и меньший задний свес, Соболь первого выпуска предлагался и в качестве полноценного микроавтобуса ГАЗ-22171 категорий М1 и М2, который отличался от Баргузина увеличенной высотой крыши (как у обычной Газели), причем в одном из вариантов комплектации семиместный салон повышенной комфортности на микроавтобусе был аналогом «баргузиновского», а во втором автомобиль вмещал до десяти пассажиров и был отличным вариантом для небольших гостиниц или туристических фирм, организовывавших небольшие экскурсии. Интересно, что в рамках унификации с кузовом Газели задние двери на микроавтобусах с высокой крышей были распашными, а то время как на Баргузине для доступа в багажное отделение большая дверь поднималась вверх, как на обычных минивэнах.

Razmer3 Razmer1 Razmer2

Соболь предоставлял покупателям достаточный выбор вариантов кузова, которые отличались высотой крыши, количеством пассажирских мест и объемом грузового отсека

Важное преимущество «соболеобразных» автомобилей — небольшая погрузочная высота, которая составляла всего 700 мм, благодаря чему погрузка и выгрузка багажа не требовала чрезмерных физических усилий.

Кроме пассажирских модификаций, на основе кузова с высокой крышей выпускали цельнометаллический фургон ГАЗ-2752, грузовой отсек которого вмещал почти семь кубометров груза.

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Многим потребителям грузоподъемности фургона ГАЗ-2752 вполне хватало, а по маневренности и компактности грузовой Соболь выигрывал у Газели
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Многим потребителям грузоподъемности фургона ГАЗ-2752 вполне хватало, а по маневренности и компактности грузовой Соболь выигрывал у Газели

Пользовалась популярностью и «комбинированная» грузопассажирская версия, которая могла взять на борт не только водителя с шестью пассажирами, но и 300 килограммов груза, для которого был предусмотрен отсек объемом 3,7 м³, отделённый от пассажирской части кузова глухой металлической перегородкой. Общая грузоподъемность таких автомобилей немного не дотягивала до 800 кг, чего было достаточно для небольших предприятий, занимающихся обслуживанием населения и доставкой компактных и нетяжелых грузов.

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Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров!
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Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров!
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Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров!
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Комбинированный вариант Соболя при немаленьком багажном отсеке мог перевезти на борту еще и шесть пассажиров!

Наконец, в гамме модификаций разработчики предусмотрели и бортовой грузовик ГАЗ-2310, который мог взять на борт 900 кг груза — то есть, ровно столько, чтобы вписываться в «однотонное» ограничение, действовавшее в центре столицы.

С конца 2002 года все модификации можно было приобрести не только в заднеприводном варианте, но и в версии 4х4 с постоянным полным приводом, причем от моноприводных аналогов такие Соболи отличались добавочной цифрой «7» в индексе.

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Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации
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Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации
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Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации
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Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации
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Полноприводные версии легко отличить по увеличенному дорожному просвету и дополнительной цифре «7» в обозначении модификации

В начале 2003 года Соболь внешне претерпел те же изменения, что и обновлённая Газель. «Рестайлинг» принёс автомобилю новый дизайн оперения — иное оформление капота, бампера, передних крыльев и облицовки радиатора.

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Рестайлинг передка Газели и Соболя – пожалуй, один из лучших примеров удачного обновления дизайна в отечественном автопроме.
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Рестайлинг передка Газели и Соболя – пожалуй, один из лучших примеров удачного обновления дизайна в отечественном автопроме.
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Рестайлинг передка Газели и Соболя – пожалуй, один из лучших примеров удачного обновления дизайна в отечественном автопроме.
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Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта
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Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта
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Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта
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Новые «торпедо» и комбинация приборов выглядели заметно эстетичнее первого варианта

Кроме внешних отличий, Соболь получил другую конструкцию передних лонжеронов кузова, а также более просторный моторный отсек, в котором без проблем размещались и крупные силовые агрегаты.

Современные каплевидные фары не только красиво смотрелись на передке утилитарного автомобиля, но и хорошо светили. Изменение формы переднего бампера позволило конструкторам увеличить площадь воздухозаборников, благодаря чему удалось побороть одно из слабых мест Газели — извечную склонность двигателя к перегреву в летний зной.

Заметно облагородили и салон, ведь обновлённая панель приборов выглядела заметно элегантнее и была более эргономичной, а новая комбинация приборов отличалась более точными показаниями.

gaz_2752_sobol_kombi

Впоследствии панель приборов стала еще более симпатичной и совершенной

Новый отопитель с воздушной заслонкой был не только компактнее, но и мощнее старой «печки», благодаря чему после рестайлинга в салоне Соболя было тепло и уютно даже в непростых условиях русской зимы.

На этом модернизация не остановилась: с 2003-го на Соболи начали ставить соответствующий нормам Евро-2 двигатель ЗМЗ-40522.10, который при рабочем объеме в 2,5 литра развивал в зависимости от модификации 140-152 л.с., а также лицензионный турбодизель ГАЗ-5601 мощностью 95 л.с. В 2008 году моторы Соболя стали отвечать cтандарту Евро-3 – кроме отечественного ЗМЗ-40524.10 предлагался 2,4-литровый 137-сильный бензиновый двигатель Chrysler и турбодизель ГАЗ-5602.

В 2009 году из-за конфликта интересов ГАЗа с основным поставщиком двигателей — Заволжским моторным заводом — на Соболи начали устанавливать моторы УМЗ-4216.10 рабочим объемом 2,89 л производства Ульяновского моторного завода.

В начале 2010 года началось производство модели «Соболь Бизнес», которая по «пакету обновлений» повторяла семейство «Газель Бизнес», причем в конце этого же года под капотом «соболей-бизнесменов» появился 2,8-литровый турбодизель Cummins китайского производства.

gaz_2310_sobol

Но выпуск прежних версий Соболя в небольших объемах намеренно сохранили для специальных модификаций — в основном для закупок силовыми ведомствами.

Автомобили первого поколения не только выпускали в Российской Федерации, но и собирали на Украине. Кроме серийных модификаций, на базе Соболя изготавливали бронированные автомобили для инкассаторских служб, а также фургоны-рефрижераторы.

gaz_2217__sobol_sobkor gaz_2217__sobol_sobkor

ГАЗ-2217 «Соболь-Собкор» – шестиместный автомобиль для работы журналистов в дорожных условиях. Экспериментальную спецверсию для СМИ представили на московском «Моторшоу-2003».

Впрочем, уже в 2000 году ГАЗ для расширения рынка сбыта попытался создать еще одну необычную модификацию Соболя с кузовом пикап, которая отличалась от традиционного бортового грузовика более низкой погрузочной высотой. Тогда же был создан прототип еще одного пикапа — на этот раз полноприводного и с двухрядной кабиной. ГАЗ-231079 получил собственное название «Соболь Динго», причем полная масса такого грузопассажирского внедорожника превысила три тонны.

Еще один «концепт» на базе Соболя — 10-местная модификация ГАЗ-22173, рассчитанная для использования в качестве таксомотора в рамках проекта «Русское такси». Но еще до запуска Соболя в серию на ГАЗе был подготовлен опытный образец «идеального автомобиля для путешественников» — ГАЗ-2752 Соболь Дилижанс. Снаружи горьковский «дилижанс» отличался необычной раскраской кузова, дополнительным багажником на крыше с лесенкой на задней двери, а также другими необычными элементами отделки вроде кронштейнов для «запаски» и канистр с водой или топливом.

Как можно видеть, стартовав в непростом 1998 году, Соболь и сегодня остаётся одним из наиболее популярных и востребованных коммерческих автомобилей РФ для перевозки пассажиров и груза, по-прежнему предоставляя покупателю за относительно небольшие деньги достаточно много автомобиля c заявленным ресурсом в 500 000 километров. Хотя при этом, конечно, и приходится делать скидку на двадцатилетний возраст платформы и не всегда безупречное качество изготовления и сборки.

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3 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
Фёдор

Так и не понял из рассказа, кто покупал Соболь? У частников видел его крайне редко. В основном встречался в скорой помощи, но в ней объёмы не те.
Интересно было бы узнать о перспективе Соболя-некст, планирует ли завод выпуск такого автомобиля?

Sergeyiones

Вообще-то "Соболь" был заложен в одно семейство с "Газелью" ещё в конце 80-х. Две модели, большая и малая предполагались изначально. Для этого выбиралась ширина секции борта. Большая машина должна была иметь хвост, а малая - нет, но две основные секции у обеих проектировали одинаковыми.
В Москве "Соболь" был популярен в качестве торгового ларька. У каждого нового жилого комплекса - несколько риэлторских "Соболей", в которых продавали ордера на квартиры. У каждого МРЭО ГИБДД - колонна "Соболей" ещё длиннее, в них торговали полисами ОСАГО. Это были две основные специальности таких машин.

woodpecker99

Увы, но из-за качества сборки и металла, среди частников Соболь вчистую проиграл иномаркам. Особенно, праворулькам, которые к тому же обеспечивали гораздо более высокий уровень комфорта. А ведь нормального, надежного, недорогого минивэна как раз не хватает отечественному рынку.

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Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

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Тест-драйвы / Одиночные
В траве, в траве у дома: первый тест-драйв Zotye Coupa

После провала на нашем рынке седана Z300 китайский бренд Zotye делает первую попытку расширить модельный ряд. С конца октября вместе со среднеразмерным кроссовером Т600 в салонах дилеров представлен его ближайший…

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Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

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Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

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Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

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Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и…

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Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

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Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

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Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

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История автомобилестроения
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

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Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

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Статьи / История
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