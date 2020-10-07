Тем, кто хочет «настоящего императорского японского качества» в формате седана или хэтча С-класса, теперь выбирать не из чего: осталась одна Toyota Corolla. А ведь каких-то 6 лет назад желающие получить японский, но не очень скучный автомобиль, могли купить себе Honda Civic. Девятое поколение – последнее из представленных в России. Машины ещё совсем не старые, технические решения вроде бы все проверенные. Можно брать, пока не поздно? В первой части расскажем про потенциальные проблемы кузова, салона и электрики. Во второй – про ходовую, трансмиссию и моторы.

Техника



Кузов полностью стальной (без применения алюминия и других сплавов), при этом по сравнению с прошлым поколением сильно выросла доля высокопрочных сталей, а наружные панели сделали буквально из фольги. Зато немного добавили шумоизоляции, всем версиям положены войлочные локеры и немного «шумки» в двери и на полы, более толстое лобовое стекло, аэродинамический пакет для днища, и в базе идут малошумные покрышки.

Как и в предыдущем поколении, Civic IX – это фактически две разные модели: седан (4D) и купе для США и хэтчбек с универсалом для Европы. Построены они на одной и той же платформе (доставшейся от восьмого поколения), но отличия были не только стилистические, но и конструктивные. Так, у седанов задняя подвеска многорычажная, у хэтча и «сарая» – скручиваемая балка, во многом ради увеличения объёма багажника. У американских моделей большие атмосферные моторы 2,0 и 2,4, у европейских – малообъёмные бензиновые 1,4 и дизели. Общим для всех рынков является «средневзвешенный» бензиновый атмосферник 1,8, им же оснащено подавляющее количество машин на российской «вторичке».

Хорошие новости для ненавистников роботов – в девятом поколении их не бывает. Почти все машины идут с хондовской вальной гидромеханической АКП или механикой. Исчезающе редко попадаются вариаторы на гибридных модификациях.

Таймлайн

10 января 2011 года. Civic 4D представлен на Североамериканском международном автосалоне. Двигатели – бензиновые 1,8 141 л.с. и 2,0 205 л.с. Оба мотора доступны с 5-ступенчатой АКП.

11 февраля 2012 года. Начало продаж хэтчбека в Европе. Моторы бензиновые 1,4 и 1,8 (99 и 141 л.с.) и дизельный 2,2 150 сил. С мотором 1,8 доступна 5-ступенчатая АКП.

Май 2012 года. Выход малого рестайлинга для Civic 4D, серьезно улучшено качество салона, шумоизоляция и качество сборки. Начаты продажи купе.

Январь 2013 года. Появление в линейке европейских моторов дизеля 1,6 120 л.с. Стала доступна 5-ступенчатая АКП для мотора 1,8 на хэтчбеке.



Сентябрь 2013 года. Гамма кузовов в Европе пополнилась универсалом.



Октябрь 2014 года. Фэйслифтинг модели. Обновления в основном косметические. Появилась гибридная версия для рынка США.

Весна 2015 года. Прекращение продаж Honda Civic IX (как и других легковых моделей марки) в России.

Сентябрь 2015 года. Прекращение продаж Honda Civic IX в кузовах седан и купе в США.

Январь 2017 года. Прекращение продаж Honda Civic IX в кузовах хэтчбек и универсал в Европе.





Кузов

Внешние панели

Основная масса Civic девятого поколения – это машины выпуска до 14 года, поскольку позже их в Россию попросту не ввозили. Стремительное падение рубля не оставило шансов не только для частного ввоза, но и для дилерских продаж. Так что почти все машины, которые вы сможете найти, – это техника буквально самых первых двух лет выпуска, и этим машинам уже от шести до восьми лет.

В таком возрасте даже японские машины должны обеспечивать близкое к идеальному состояние внешних панелей кузова, и у Civic действительно пока нет серьезных внешних проблем. Но уже упомянутая выше минимальная толщина металла и слабое ЛКП дают о себе знать. Кузов повреждается очень легко, в результате среднестатистический Сивик имеет массу мелких царапин и вмятин, возможно – зацветшие уже сколы над лобовым стеклом и на передней кромке капота. Искать идеальный внешне кузов не стоит – это машина не для перфекционистов.



Снизу

Антикоррозийная обработка днища здесь, можно сказать, отсутствует. Из швов торчит полиуретановый герметик, небольшие зоны с антигравием есть только на передней кромке порога да в нижней части арок колес, а в основном днище представляет собой просто окрашенный металл. Кое-где он прикрыт пластиковыми накладками, но не для защиты от повреждений, а ради аэродинамики. В этих накладках полно отверстий, куда набивается грязь и там же и остаётся.

Многочисленные рыжие высыпания – скорее, правило, чем исключение. Они есть практически везде: на всех кронштейнах подвеса выхлопа, тормозных тросов и трубок, на кронштейнах бензонасоса, на креплениях распорок кузова и подрамников, на поперечной балке крепления продольных рычагов задней подвески и на внутренних частях порогов, на поперечных швах в задней части, на краях технологических отверстий и сливных пробок... Проще сказать, что абсолютно всё у машин с уличным хранением как минимум в Москве и Петербурге будет слегка поржавевшее.

Обратите особое внимание на точки крепления брызговика переднего колеса: конструкция неудачная, клипсы вырывает после образования ледяного нароста почти сразу. Обычно повреждает не только пластиковый кронштейн локера, но и отверстия кузова рядом. Также стоит осмотреть металлическую переднюю панель (ржавеет по углам, у сминаемых участков и по кромкам со стороны радиаторов) и усилитель переднего бампера.



Ну а тем, кто уже купил себе Сивик 9, остается посоветовать вложиться в нормальный качественный антикор, провести все косметические окраски и затем нанести на кузов защитное покрытие.

Оборудование кузова

Несмотря на ряд промахов с качеством материалов, машина сделана неплохо. Однако салазки и пластиковые кронштейны крепления бамперов слабоваты, фары затираются легко, краска с бамперов облезает, противотуманные фары просто расходник – они трескаются и сгнивают изнутри. Задние войлочные локеры после пяти лет эксплуатации намокают и расползаются – совсем смешно, когда на них ставят заплатки. Имейте в виду, что намокший войлок – отличный катализатор коррозии, так что проще поставить китайские пластиковые локеры и забыть про проблему.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Радиаторы слабые, сеточка в бампер очень полезна. Сами бамперы крепкие и мягкие, повредить их сложно. Обычно страдают пластиковые направляющие и ДХО, а так же решетки – стоит проверить их крепления. Лобовое стекло большое и мягкое и на седанах с завода бывает вклеено плохо, отмечено несколько случаев протечек верхнего шва и излишне верхней его посадки. Впрочем, это может быть просто неаккуратно выполненный ремонт со стеклом, подобранным по дате производства машины, не стоит исключать и такой вариант. Уплотнители дверей сидят на своем месте не очень хорошо, задние съезжают, натирая краску со временем как в проеме, так и на двери.

Хэтчбеки в целом собраны качественнее седанов, у них меньше мелких недочетов, лучше комплектации и лучше материалы. Но, как ни странно, основные проблемы повторяются – ЛКП тоже слабое, а днище от коррозии защищено плохо.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара, ксенон 41 830 Api 6 870 BodyParts 5 566 Стекло лобовое 36 583 Нет в продаже Крыло переднее 20 845 Нет в продаже Бампер передний 47 432 Sat 8 130 Капот 24 602 Simyi 6 932



Салон

Пробеги у большинства машин лежат в пределах 80-150 тысяч километров, и найти экземпляры с серьезно изношенными салонами еще нужно постараться. Даже на седанах основные признаки износа – это только руль и швы сиденья. Причем в основном центральный поперечный и на левой боковине. Иногда износ ручек, подрулевых переключателей, особенно на машинах первого года выпуска.

Основные проблемы помимо износа – это мокрые полы из-за слетающего шланга слива конденсата да отказы подсветки. Еще салон не любит влажной химчистки, можно получить комплект неприятностей по электрике салона. Разъемы сидений слабые, ошибки по подушкам возникают как из-за механических нагрузок, так и из-за влаги. Лифт водительского сиденья на европейских хэтчбеках не выносит водителей тяжелее сотни килограмм. В остальном проблемы чаще связаны с неудачными арматурными работами при установке сигнализаций (а машины часто угоняют), музыки, а в случае с хэтчбеками – еще и при замене бензонасоса. Ведь для этого нужно разобрать центральную консоль.



1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Электрика

В плане электрическом машина совершенно не хлопотная. Генератор спокойно живёт до 200 тысяч пробега и требует замены приводного ремня раз в 90 тысяч. Единственное, что может разочаровать – это ресурс вентиляторов радиатора (их два), которые могут не дожить и до 120 тысяч. Дальше ожидаются отказы как щеток, так и подшипников. Вентилятор отопителя тоже не вечный, но служит дольше. Отказы светодиодных ДХО и задних фонарей могут дорого обойтись, если ставить оригинальные детали (а с аналогами проблема – встречаются в основном китайские подделки).

Промежуточный итог

Кроме по сути отсутствующего антикоррозийного покрытия днища и чрезвычайно слабого металла внешних панелей кузова Сивик 9 пока что ругать не за что. Как минимум за свои 6-8 лет эти машины ещё не успели как следует сломаться. В следующей части будем изучать ходовую часть, моторы и коробки.