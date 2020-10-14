Обзор этого совсем еще не старого японского автомобиля получается скучноватым, особенно на фоне какого-нибудь Volkswagen Touareg . На те деньги, что владелец Туарега будет вынужден вложить в ремонт за пару лет, можно купить целый «девятый» Сивик. Ну, вернее, как целый… Уже немного коррозийный по низу кузова, как мы выяснили из первой части обзора. Здесь разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Этот Сивик можно смело посоветовать тем, кто не любит часто менять расходники. Передние колодки на девятом поколении спокойно ходят по 80-100 тысяч километров даже на машинах с АКП. Диски, соответственно, могут быть родными и на пробеге более 200 тысяч.

Понятное дело, что до появления естественного износа диски можно испортить, например, перегревом. Основная причина более ранней замены – грязь и подклинивание пальцев, разбухшие пыльники из-за медной смазки и прочие ошибки эксплуатации.

Задние суппорты и колодки ходят все же не так долго, в среднем раза в полтора чаще, чем спереди, приходится менять колодки, да и механизм ручника при долгих простоях может закиснуть, особенно во влажном климате.

Тормозные трубки в 6-8-летнем возрасте уже подгнивают, хотя свищей и вздутий пока нет. Тормозные шланги тоже уже трескаются и могут даже течь. АБС подводит редко.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормоза Тормозные колодки передние 7 571 Pagid 2 157 Blue Print 4 550 Тормозные колодки задние 5 617 Pagid 1 409 Blue Print 1 214 Тормозной диск передний, 282х23 мм 8 846 TRW 2 682 Blue Print 4 550 Тормозной диск задний, 260х9 мм 6 169 TRW 1 595 Blue Print 1 400



Подвеска

Подвеска не только весьма крепкая, но и ремонтопригодная. Так, сайлентблоки и шаровая опора спереди меняются отдельно от рычагов, да и в задней подвеске все не слишком дорого и к тому же выполнено с хорошим запасом прочности.

После 120-150 тысяч пробега протираются пыльники амортизаторов, и их лучше сменить сразу, иначе амортизатор начнет «потеть». К сотне тысяч пробега обычно заканчиваются и опоры передних стоек, точнее, их подшипники. Они большие, пластиковые и очень уязвимые для грязи. Оригинал стоит от 100 евро, а неоригинальные, как показывает практика, очень сомнительны по качеству и ходимости.



Рулевое управление

Стук рейки – родовая проблема, которая характерна не только для нескольких поколений Сивика, но даже и для Аккорда. В первую очередь разбивает боковые втулки рейки из-за не очень удачных пыльников и высокой нагрузки на довольно тонкий вал. Сам вал с ЭУР серьезно изнашивается уже к пробегам в 150-200 тысяч городского цикла, что тоже может послужить причиной появления люфтов и стуков.

Типичное решение проблемы – замена боковых втулок без снятия рейки, при небольших пробегах это обычно помогает. Фторопластовые втулки и новая смазка позволяют продлить ресурс агрегата еще тысяч на 50, если не больше.

Если же были порваны пыльники, корродировал вал, есть износ зубчатой пары, изношено посадочное место подшипника или просто всё сильно изношено (что бывает при пробегах за 200), то рейку придется капитально ремонтировать. Часто вместо переборки родной рейки ставят ремонтную с Сивика 8-го поколения, благо она полностью совместима с новой.

Помимо именно рейки источником стука могут также быть рулевые наконечники и рулевые тяги – ресурс последних колеблется в среднем от 60 до 100 тысяч километров.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин всегда передний. Общий ресурс чехлов ШРУС – порядка 150 тысяч, и лучше с их заменой не затягивать, они не рвутся, но потеют через микротрещины. И обратите внимание на коррозию приводного вала: под демпфером он склонен к коррозии, и его иногда обламывает. Причем валы девятого поколения облегчены еще сильнее, чем восьмого, где эта проблема тоже была.

Механические коробки

Найти машину с механикой можно, но сложно. Надежность работы 6-ступенчатых МКП никаких нареканий не вызывает, хотя изредка попадаются машины с перегретыми сцеплениями и убитыми синхронизаторами. Но такое встречается только у «гонщиков», и, как правило, в комплекте с полумёртвой коробкой идёт китайский обвес, наклейки и нештатные диски с резиной-изолентой.

Ресурс сцепления при нормальном стиле эксплуатации достаточно высокий, а стоимость замены – щадящая, благо конструкция совершенно классическая, с внешним выжимным подшипником. А вот поломки зубчатого венца маховика, условно «вечной» детали, при пробегах до 150 тысяч – это явный конструктивный просчёт. Если при старте двигателя есть посторонние звуки, осмотрите венец на подъемнике. Случаев поломок всего несколько, но «виной» тому – смешное количество машин с МКП этого поколения в продаже.

Автоматические коробки

Автоматическая коробка тут, по сути, одна, хотя и в нескольких вариантах исполнения. Это последнее поколение хондовских вальных пятиступок. К ее достоинствам можно отнести феноменальную надежность, пофигистичность к стилю вождения и неплохие передаточные отношения.

Минусы тоже хорошо известны. Динамики не ждите, коробка весьма и весьма задумчива и всячески противодействует активному вождению. Зато расход топлива чуть ли не ниже, чем с МКП. Подробно об этих коробках написано в отдельной большой статье, а тут упомяну лишь основные моменты.

Коробка собрана в основном на подшипниках качения, имеет очень малое рабочее давление, надежный маслонасос и кинематическую схему с независимыми передачами. В итоге поломки крайне редки – поломать что-то по механической части можно лишь неудачной раскачкой машины или откровенно наплевательским отношением. Ведь даже без замены масла коробка порой ходит 200 тысяч без проблем. А практика применения АКП родственных серий SPCA/MPMA на прошлом поколении Civic позволяет надеяться на 350 и более тысяч беспроблемного пробега при минимальном обслуживании.

Поломки соленоидов случаются, но особенность конструкции коробки позволяет менять большую часть элементов без разборки АКП, так что это действительно мелкие неприятности. Жаль, износ накладок блокировки ГДТ может потребовать снятия коробки и восстановления «бублика» при пробегах порядка 200 тысяч, но случается такое в основном у тех, кто все еще думает, что Сивик – это «спортивное» авто.

На крайне редко встречающихся у нас гибридах установлен вариатор. В целом конструкция достаточно удачная, примерно как на Jazz/Fit, но особенности работы трансмиссии вызывают ранний износ ремня и конусов, особенно коробка не любит долгих поездок на высокой скорости по трассе.

При исправности электрической части и вовремя проведенной замене ремня на усиленный конструкция работает долго. Но кто же из владельцев будет вовремя (то есть заранее, до возникновения видимых проблем) менять недешевый ремень? Вот и получается, что при пробегах 150-200 тысяч километров шансы поломки агрегата весьма велики. Например, сейчас в страны, куда есть смысл ввозить б/у авто из США, например, в Украину, везут машины с поломками трансмиссии.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска и трансмиссия Рычаг передний нижний А-образный 12 904 CTR 3 779 Masuma 4 786 Передний сайлентблок переднего рычага 1 499 Febest 693 Moog 1 418 Шаровая опора 5 469 Delphi 3 499 CTR 1 154 Подшипник ступицы передней 6 075 FAG 2 955 SKF 3 152 Амортизатор передний 12 503 KYB 8 693 Monroe 10 575 Опора стойки 2 561 SAT 849 Masuma 1 863

Моторы



Бензиновые моторы

Основной мотор тут – хорошо знакомый по Сивику прошлого поколения R18A. Если точнее, то версия R18A1 шла на седаны для США, а R18A2 – на хэчтбеки и универсалы для Европы. В ходе рестайлинга 2014 года моторы облегчили и обновили для соответствия новым экологическим нормам. Обновленные индексы – R18Z1 и R18Z4.

Набор сложностей у моторов совершенно одинаков и не зависит от версии и года выпуска. Помимо упомянутых выше сложностей с подвеской мотора и различными трубками нужно отметить необходимость частой регулировки клапанов, как минимум раз в 50 тысяч пробега (иначе убиваются распредвалы, особенно на маловязком масле), слабый выхлоп и катализатор, сложности с течами масла с соленоидов и очень низкие обороты холостого хода, из-за чего мотор на холостых не греется и сильно вибрирует.

Пластиковая нижняя опора двигателя и тоненькие трубки системы охлаждения – одни из основных раздражителей для владельцев. При этом стоимость оригинальных компонентов очень высокая, а ресурс заменителей обычно совсем уж невелик. В итоге нижнюю опору откровенно «колхозят» из чего только можно, да и трубки подбирают неоригинальные.

Система вентиляции картерных газов после 100 тысяч пробега основательно засоряется, и мотор начинает потеть по сальникам и крышкам, а у него очень слабый передний сальник коленвала – если его выдавит, это может привести к большим расходам.

Ресурс цепи ГРМ большой, более 250 тысяч, маслонасос очень надежен, и вкладыши отлично работают даже на маловязком масле SAE20, жаль только, что распредвалы от него постепенно выкрашиваются. При пробегах 200+ и редкой замене масла или неудачном выборе марки моторы могут начать его потреблять. Обычно расход не выходит за пределы литра-двух от замены до замены. Причина почти всегда – залегание поршневых колец и неисправность ВКГ. Из приятного – цена на контрактный R18 начинается от 60 тысяч рублей, что за свежий агрегат очень немного.

На гибридной версии установлены моторы L15B – серии, хорошо знакомой по Honda Jazz. Эти двигатели очень надежны, но часто страдают ранним масляным аппетитом, да и ресурс свечей и катушек почему-то низкий. Видимо, потому что производитель установил явно слишком большие интервалы обслуживания, а нагрузка на мотор высокая.

Дизельные моторы

Редкие дизельные моторы не столь беспроблемны. Так, 1,6 славится как течами масла с теплообменника, так и слабыми сажевыми фильтрами, да и вкладыши на нем живут недолго. У мотора 2,2 просто капризная топливная система, прикипающие форсунки, частое завоздушивание и тому подобные дизельные проблемы.

Брать или не брать?



Нужно очень сильно постараться, чтобы к 6-8-летнему возрасту испортить Сивик 9-го поколения. Конструкция здесь достаточно консервативная, c простыми атмосферниками, заслуженными гидромеханическими коробками, крепкой ходовой и простой электрикой, устойчивая к не самому внимательному обслуживанию и некоторым перегибам в стиле езды. Тщательно осмотрев, отсеяв «битье» и держа в уме некоторые особенности, главная из которых была описана в первой части (спойлер: днище практически не защищено от коррозии), эту машину смело можно покупать с расчётом на долгую и относительно беспроблемную эксплуатацию.