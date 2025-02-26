Hongqi: красное знамя китайского автопрома

Hongqi – премиальный бренд китайских автомобилей, история которого насчитывает более 60 лет и неразрывно связана с экономическими и политическими событиями в КНР. Недаром в переводе с китайского Хончи означает «Красное знамя» – в честь государственного флага. Марка, которая считается национальной гордостью и символом достижений китайской автомобильной промышленности, с недавних пор официально представлена в России — например, компанией Major . А каким был путь Hongqi к современным гибридным и электрическим моделям?

Рождение марки (1958-1980 годы)

Бренд Hongqi принадлежит китайскому концерну FAW – «Первому автомобильному заводу», который был построен при поддержке СССР в 1953 году и начинал с выпуска лицензионных копий советских грузовиков. Считается, что идея разработки первого национального китайского автомобиля принадлежит Мао Цзэдуну – основатель и председатель компартии КНР включил автопром в свою амбициозную политическую кампанию «Большой скачок» 1950-х годов.

Разработка собственного китайского автомобиля стартовала в 1955 году, а уже в 1959 году на конвейер встала первая модель Hongqi – лимузин CA72. Дизайн новинки был вдохновлён советским и американским автопромом, а использовалась она исключительно высокопоставленными китайскими чиновниками и партийной элитой.

Hongqi CA72 1 / 3 Hongqi CA72 2 / 3 Hongqi CA72 3 / 3

В 1966 году началось серийное производство модели Hongqi CA770, которая получила довольно внушительные габариты и была примечательна роскошной отделкой салона, включая резные элементы в традиционном китайском стиле. Седан с тремя рядами кресел известен по всему миру как транспортное средство лидеров КНР и иностранных гостей высшего ранга.

Hongqi CA770 1 / 4 Hongqi CA770 2 / 4 Hongqi CA770 3 / 4 Hongqi CA770 4 / 4

Чуть позже в рамках расширения модельного ряда Хончи был разработан первый китайский автомобиль для специальных служб – бронированный седан Hongqi CA772. В 1980 году представлена модель СА774, пришедшая на смену устаревшему седану CA770. В том же году было налажено производство 19-местного лёгкого автобуса CA630, который использовался отелями, турагентствами и правительственными организациями.

Hongqi CA772 1 / 4 Hongqi CA774 2 / 4 Hongqi CA630 3 / 4 Hongqi CA630 4 / 4

В 1984 году на базе седана среднего класса СА750 разработана модель СА750F, которая стала первым китайским переднеприводным седаном. В конце 1980-х годов производство Hongqi заметно сократилось в результате экономических реформ в Китае. На фоне открытия китайского рынка для иностранных автопроизводителей спрос на отечественные люксовые автомобили упал.

Прототип Hongqi CA750

Возрождение бренда (1990-2010 годы)

В 1990-х годах концерн FAW решил возродить марку Hongqi и начал работу над новыми моделями. Теперь автомобили Хончи могли приобрести не только чиновники, но и частные лица. В 1995 году представлен седан Hongqi CA7180, который был сделан на базе Audi 100, но так и не сумел обрести успех. В 1998 году дебютировала модель CA7460 на основе Lincoln Town Car.

Hongqi CA7460

Новый этап в развитии бренда начался уже в 2000 годы. В 2006 году FAW представил Hongqi HQ3, построенный на основе Toyota Crown Majesta. Модель была адресована предпринимателям и высокопоставленным чиновникам, однако, несмотря на высокое качество и современные технологии, автомобиль не смог достичь популярности, которую можно было бы сравнить с западными конкурентами.

Hongqi HQ3

Новые перспективы (2010 – настоящее время)

С начала 2010-х годов китайское правительство стало активно поддерживать национальный автопром, что дало новый импульс развитию марки Hongqi. В 2012 году модель HQ3 была заменена построенным на базе Toyota Crown седаном H7 – автомобиль позиционировался как транспорт для чиновников уровня от министра и выше.

Hongqi H7

В 2016 году представлен представительский седан Hongqi L5, который получил дизайн в стиле классической модели CA770. Эта модель стала флагманом бренда и использовалась первыми лицами компартии на государственных мероприятиях высокого уровня.

Hongqi L5 1 / 2 Hongqi L5 2 / 2

С выходом на рынок в 2018 году среднеразмерного седана H5, а в 2019 году – кроссоверов HS7 и HS5, ставших первыми массовыми моделями бренда для широкой аудитории, бренд пережил бурный рост популярности. За три года продажи автомобилей Хончи взлетели более чем в 20 раз – с 4702 единиц в 2017 году до более чем 100 000 единиц в 2019 году.

Hongqi H5 1 / 4 Hongqi HS7 2 / 4 Hongqi HS7 3 / 4 Hongqi HS5 4 / 4

В 2018 году публике был представлен новый модельный ряд, включающий не только седаны, но и внедорожники, и электромобили. Важной вехой стало появление Hongqi H9 – роскошного седана, который позиционировался как конкурент люксовым немецким моделям.

Hongqi H9

В 2020 году Хончи сделала еще один шаг вперёд, выпустив первый электрический кроссовер бренда – полноразмерный E-HS9. Модель вызвала живой интерес как в Китае, так и за его пределами. В 2022 году стартовало производство второго поколения седана H5, минивэна HQ9, а также кроссовера LS7.

Hongqi HS9 1 / 4 Hongqi H5 2 / 4 Hongqi HQ9 3 / 4 Hongqi LS7 4 / 4

В 2023 году был начат выпуск лифтбека H6 и кроссовера HS3, а также второго поколения седана L5. Одновременно представлены автобус Hongqi QM7 и электроседан EH7. В 2024 году дебютировал полноразмерный седан L1.

Hongqi H6 1 / 4 Hongqi HS3 2 / 4 Hongqi EH7 3 / 4 Hongqi L1. Фото: «ФАВ – Восточная Европа» 4 / 4

Hongqi на мировой арене

В последние годы Hongqi активно развивается на международном рынке – китайская марка стремится конкурировать с европейскими и американскими автопроизводителями в сегменте люксовых моделей. Благодаря государственной поддержке и значительным инвестициям в инновационные технологии в перспективе Хончи делает ставку на развитие электромобилей и систем автономного вождения. Новые разработки марки регулярно демонстрируются публике на международных автосалонах как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Позиционирование на рынке

Исторически сложилось так, что автомобили марки Hongqi ассоциировались у публики исключительно с властью. Они возили высокопоставленных китайских чиновников, партийных лидеров и иностранных дипломатов. Для обычного китайца Хончи были почти недосягаемой мечтой, символом элиты, с которой не каждому суждено соприкоснуться.

С тех пор времена изменились. Рост экономики в КНР привёл к тому, что роскошь перестала быть привилегией избранных. К новой эпохе адаптировался и Hongqi – бренд открыл свои двери широкой публике. Теперь любой желающий, обладающий, конечно, достаточными средствами, может прикоснуться к легенде и сесть за руль автомобиля, который когда-то был символом государственной власти.

Технологии и разработки

При разработке автомобилей Hongqi уделяет немало внимания технике, чтобы, во-первых, соответствовать требованиям международных стандартов, а во-вторых, своевременно внедрять новые разработки. Компания придумала схему «Четыре страны и десять мест» – в названии зашифровано расположение инженерных центров Хончи со штаб-квартирой в Чанчуне.

Например, в Нанкине у марки есть подразделение по развитию новейших технологий, привлекающее талантливых местных специалистов в области искусственного интеллекта и перспективных технологий связи. В Хайнане проводят испытания автомобилей на воздействие окружающей среды, а в Шаньдуне идёт строительство испытательного полигона, на базе которого будет создана научно-исследовательская платформа для работы с автономными системами управления.

Всего же международная команда технических специалистов Хончи насчитывает более 5000 человек.

Современное производство

Автомобили Hongqi выпускают в Китае на заводе H Smart Factory. Фабрика представляет собой сборочное предприятие, оборудованное современными производственными линиями.

Фото: hongqi-auto.com

В дополнение к основным производственным мощностям на заводе работает Центр персонализации Hongqi L. Он оснащён автономным оборудованием, но позволяет выполнять ряд операций вручную – например, шитьё и гравировку. Это необходимо для выполнения индивидуальных заказов на эксклюзивную отделку интерьера от самых взыскательных клиентов.

Два года подряд – 2018 и 2019 – предприятие было удостоено титула «Лучший завод Китая» за лидерство в области инновационного производства и высокого качества продукции.

Ключевые достижения

Двигатель Hongqi 1,5T

Бензиновый турбомотор работает по циклу Миллера с высокой степенью сжатия – 11,5. Кроме того, в нём реализован ряд передовых технологий, например, интеллектуальное управление температурным режимом, форсунки охлаждения поршней с электронным управлением и масляные насосы переменного рабочего объёма.

Hongqi 1,5T. Фото: hongqi-auto.com

Термический КПД двигателя достигает 39,06% – это рекорд для китайских автомобилей массового производства с объемом двигателя 1,5 литра. За это Hongqi получила сертификат Китайского автомобильного научно-исследовательского института №1.

Платформа Smile 1.0

Флагманский седан H9 стал первым автомобилем Hongqi, построенном на интеллектуальной платформе Smile 1.0 – она объединяет несколько современных технологий, среди которых, например, система автономного вождения уровня L2.5 и продвинутый голосовой помощник с искусственным интеллектом.

Hongqi H9

Водородный двигатель

Первый в Китае двигатель на водородных топливных элементах мощностью 50 кВт для легковых автомобилей – CAFS300P50-1 разработки Hongqi. Мотор, который считается прорывом для китайской автомобильной промышленности в области водородных топливных элементов, специально для 3-й Международной конференции по водородной энергетике и топливным элементам установили в модель H5.

Заключение

Компания Hongqi прошла долгий путь от марки для партийных функционеров до современного премиального бренда для состоятельной публики. Сегодня Хончи символизирует не только богатое наследие китайского автомобилестроения, но и его будущее, где традиции сочетаются с инновациями. А познакомиться с маркой Hongqi вживую и протестировать актуальный модельный ряд можно у официального дилера — компании Major.

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