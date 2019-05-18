Автор: Олег Полажинец
Игра теней: угадываем автомобили по силуэту
1985 2 8
Древний Китай, Франция эпохи рококо, царская Россия – их объединяет популярность техники силуэта для портретов, книжных знаков и фотографий. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить об этом виде творчества в прикладном формате, угадав десяток машин. А чтобы задача была интересной и не слишком лёгкой, мы решили обратиться к машинам последних трёх десятилетий ХХ века – периода, когда внешность автомобилей разных производителей действительно отличалась, но и общих тенденций было немало. Никаких наводящих вопросов и подсказок – только силуэт-загадка и четыре варианта ответа на ваш выбор!
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