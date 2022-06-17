iBOX iCON LaserVision WiFi Signature – это на сегодняшний день флагманское устройство в семействе комбо-гаджетов iBOX (сочетающих видеорегистратор, эфирный радар-детектор и GPS-информатор). Модель с приставкой «S» – однокамерный «комбик», а с приставкой «dual» – с возможностью подключения дополнительной камеры заднего вида.
Компания полностью перешла на «плоский» формфактор с патч-антеннами, и все ныне выпускаемые модели напоминают компактные карманные фотоаппараты. А формат «плоского кирпича» с рупорной антенной, несколько лет назад бывший основным у всех производителей, ушел в прошлое, поскольку он более габаритен и менее удобен в повседневной практике водителя. Также важно отметить, что ВСЕ современные модели бренда используют полноценные сигнатурные технологии распознавания помех и радаров по базе сэмплов и тех, и других в памяти устройства.
На сегодняшний день комбо-устройства iBOX можно систематизировать по имени технологии в названии. Как правило, это «LaserVision» или «LaserScan». Слово «Laser» тут не распространяется исключительно на приемник сигналов лазерных радаров – это, по сути, просто красивое общее фирменное название комплексного эфирного приемного модуля.
В моделях с «LaserVision» приемный модуль обладает максимальной чувствительностью благодаря предусилителю и обеспечивает максимальную дальность приема. Технология «LaserVision» используется в топовой линейке.
«LaserScan» – это несколько меньшая чувствительность эфирной части, в ней не применяется отдельный предусилитель, и используется она в более доступных по цене моделях.
Причем важно подчеркнуть, что и «LaserVision», и «LaserScan» обеспечивают более чем достаточную дальность обнаружения радаров. Просто с «комбиками», использующими модули «LaserVision», средняя скорость движения в динамичном стиле с интенсивными разгонами и без риска получить «письмо счастья» может быть повыше (такую обтекаемо-корректную формулировку мы используем, чтобы не быть уличенными в пропаганде нарушений скоростного режима).
iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S
iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S – крупный прибор (98x60x34 мм, 136 г.), размеры которого во многом определяются 3-дюймовым IPS-дисплеем – ярким и сочным, с широкими углами обзора. В принципе, слева и справа от дисплея вполне достаточно места, чтобы разместить там кнопки управления меню, однако их вынесли на боковые грани. Дело в том, что рядом с дисплеем на передней панели расположился датчик жестового управления, и кнопки пришлось бы с учетом этого ставить либо более плотно, либо несимметрично. А симметричность и свободное размещение весьма важны для интуитивного освоения. Три клавиши справа (вверх, вниз и ОК между ними) отвечают за настройки видеоъемки, а три аналогичные слева – за настройки радарной части и GPS-информатора. Навигация по меню, выбор параметров и их изменения – очень простые и интуитивно понятные без инструкции.
Про жестовое управление мы еще поговорим позже, а пока продолжим изучать корпус. В верхней его части находится кнопка включения, кнопка добавления текущего ролика в неперезаписывамую область памяти, microUSB-разъем для подключения к компьютеру в качестве съемного диска и площадка быстросъемного магнитного крепления:
В комплекте iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S идут два кронштейна на стекло, с короткими ножками, максимально жестких и защищенных от вибраций – один на на двустороннем скотче, а другой на присоске. Первое можно установить в собственную машину, на которой ездите постоянно, а второе – в другой автомобиль, используемый периодически – рабочий, арендный, каршеринговый и т.п.
Сегодня уже трудно найти флагманскую модель комбо-устройства или регистратора, у которой бы в комплекте не было CPL-фильтра, и у iCON LaserVision WiFi Signature S он, разумеется, есть. Вещь настолько полезная, что, попользовавшись, трудно представить, как можно обходиться без неё. Фильтр полностью устраняет отражения торпедо в лобовом стекле (которые на некоторых моделях автомобилей очень серьезно засоряют видеозапись) и благоприятно влияет на контрастность съемки, устраняя блики и пересвет.
Длина кабеля питания в «прикуриватель» – 4 метра, и коннектится с гаджетом адаптер через штыревой 2,5-миллиметровый разъем. В корпусе штекера имеется дополнительный разъем USB, полезный для тех, чей автомобиль располагает единственным 12-вольтовым гнездом – чтобы заряжать смартфон параллельно с питанием «комбика».
В качестве внутреннего источника буферного питания применяется суперконденсатор, который не боится мороза и жары, в отличие от вздувающихся литий-ионных аккумуляторов, и работает в диапазоне температур от -35°С до +55°С.
Вообще iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S характерен чрезвычайно богатой комплектацией:
- Кронштейн на присоске.
- Кронштейн на двустороннем скотче.
- Запасной двусторонний скотч для переклейки кронштейна.
- Комплект самоклеящихся держателей кабеля питания и пластиковая лопаточка для прокладки кабеля под обшивками салона.
- Чехол-мешочек для хранения и переноски устройства.
- USB-адаптер для карты памяти microSD.
- Шнур USB-microUSB.
- Запасные предохранители для штекера в «прикуриватель».
Wi-Fi-модуль
При обзорах устройств без возможности связи со смартфоном по Wi-Fi я никогда не делаю из отсутствия Wi-Fi трагедию – если гаджет не умеет обновляться по воздуху, его спокойно подключают его к домашнему компьютеру пару раз в месяц, чтобы залить свежую базу камер. Чрезмерных телодвижений это не требует, поскольку большинству и так приходится каждый день забирать устройство домой, не оставляя его в машине, стоящей на открытой и неохраняемой парковке у дома…
Тем не менее, хотя Wi-Fi и необязателен, удобство его трудно переоценить. Даже если вы перед важной и дальней поездкой забыли обновиться, это всегда можно сделать со смартфона непосредственно из машины. iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S работает совместно с мобильным приложением iBOX Connect из Play Market или AppStore, позволяет обновлять софт самого устройства, а также базы камер и радаров, ну и, разумеется, скачивать отснятое видео, просматривать его на куда более крупном экране смартфона или планшета, отправлять в мессенджерах или по почте, выкладывать на YouTube.
Радар-детектор
Для определения местонахождения камер, радаров и иных дорожных опасностей – от выделенных полос для общественного транспорта до контроля обочины – используется тандем базы GPS/ГЛОНАСС-координат и эфирного приемного модуля, работающего в диапазонах/режимах:
К – 24.150 ГГц
Ка – 34.70 ГГц
Х – 10.525 ГГц
СТРЕЛКА СТ/М
Лазер – 800-1100 нм
Для оповещения о реальных опасностях на максимальной дистанции и одновременного игнорирования разного рода индустриальных шумов и помех в iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S применен целый набор аппаратных и программных решений, действующих в комплексе. Усилитель слабых сигналов ADR iLogic, программные фильтры FSP+, Signature mode, X-Signature, масса умных режимов, управляющих типом и громкостью оповещений в зависимости от текущей скорости и т.п. Что, как, в какой момент и в какой степени работает – водителю неведомо, да и не нужно. Важно, что «на выходе». А на выходе – максимальная для современной дорожной обстановки тишина со стороны гаджета, практически 100% отсутствие ложных срабатываний на разного рода индустриальные помехи, полное отсутствие ложных сигналов от систем распознавания слепых зон и активных круиз-контролей попутных и встречных автомобилей и своевременное предупреждение о подавляющем большинстве реально существующих опасностей.
Как уже говорилось, множество программных режимов управления оповещениями («Смарт», «Тихий город», «Город», «Трасса», «Турбо», «Мегаполис») позволяют минимизировать сигналы прибора на скоростях, не доходящих до штрафуемого порога. Плюс типы, длительность и интенсивность оповещений легко настраивать из меню, в том числе и отключая отдельные оповещения в принципе. Тем не менее любой сигнал в любую минуту можно, не отвлекаясь на кнопки, заглушить вручную, просто взмахнув рукой перед экраном. Инфракрасный датчик жестового управления регулируется по уровню чувствительности в соответствующем разделе меню – под салон конкретного автомобиля и посадку конкретного водителя. А алгоритм его работы не позволит забыть о выключенном звуке и не заметить следующего предупреждения – жестовое выключение работает лишь на текущее оповещение и после его исчезновения отключится: на очередной сигнал гаджета взмах ладонью придется повторить.
Видеорегистратор
Техническая часть видеорегистратора в составе iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S – типичная для устройств высокого класса. Это матрица OmniVision OV4689 + шестислойный стеклянный объектив с поляризацией, выдающие картинку 2034х1296 пикселей при 30 к/с и 170-градусном обзоре, а также процессор Ambarella A12A35.
«Хардовая» часть регистратора отлично сбалансирована с функцией расширенного динамического диапазона WDR и внешним CPL-фильтром. WDR, в принципе, можно отключить через меню, а CPL – снять, но на практике мы не обнаружили ситуаций, когда это целесообразно делать. Камера быстро реагирует на смену освещенности, справляется (с допустимым ухудшением качества) даже со сложным ярким и низким (утренним или вечерним) солнцем прямо в лоб, не мылит лишнего в сумерках и, разумеется, не допускает пауз при смене роликов. На изображении просматривается выглядящая явно избыточной для обычного видео обработка по увеличению резкости, но в случае видеорегистратора такая обработка видео идет только на пользу.
Примеры видео:
День
Ночь
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