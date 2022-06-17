Флагманский «комбик» от iBOX не зря носит название iCON – в этом устройстве сочетаются все технологии, существующие в распоряжении производителя. Максимальная дальность обнаружения в сочетании с максимальной устойчивостью к помехам, огромный экран, мощный процессор, магнитное крепление и Wi-Fi для обновления и управления.

iBOX iCON LaserVision WiFi Signature – это на сегодняшний день флагманское устройство в семействе комбо-гаджетов iBOX (сочетающих видеорегистратор, эфирный радар-детектор и GPS-информатор). Модель с приставкой «S» – однокамерный «комбик», а с приставкой «dual» – с возможностью подключения дополнительной камеры заднего вида.

Компания полностью перешла на «плоский» формфактор с патч-антеннами, и все ныне выпускаемые модели напоминают компактные карманные фотоаппараты. А формат «плоского кирпича» с рупорной антенной, несколько лет назад бывший основным у всех производителей, ушел в прошлое, поскольку он более габаритен и менее удобен в повседневной практике водителя. Также важно отметить, что ВСЕ современные модели бренда используют полноценные сигнатурные технологии распознавания помех и радаров по базе сэмплов и тех, и других в памяти устройства.

На сегодняшний день комбо-устройства iBOX можно систематизировать по имени технологии в названии. Как правило, это «LaserVision» или «LaserScan». Слово «Laser» тут не распространяется исключительно на приемник сигналов лазерных радаров – это, по сути, просто красивое общее фирменное название комплексного эфирного приемного модуля.

В моделях с «LaserVision» приемный модуль обладает максимальной чувствительностью благодаря предусилителю и обеспечивает максимальную дальность приема. Технология «LaserVision» используется в топовой линейке.

«LaserScan» – это несколько меньшая чувствительность эфирной части, в ней не применяется отдельный предусилитель, и используется она в более доступных по цене моделях.

Причем важно подчеркнуть, что и «LaserVision», и «LaserScan» обеспечивают более чем достаточную дальность обнаружения радаров. Просто с «комбиками», использующими модули «LaserVision», средняя скорость движения в динамичном стиле с интенсивными разгонами и без риска получить «письмо счастья» может быть повыше (такую обтекаемо-корректную формулировку мы используем, чтобы не быть уличенными в пропаганде нарушений скоростного режима).

iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S

iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S – крупный прибор (98x60x34 мм, 136 г.), размеры которого во многом определяются 3-дюймовым IPS-дисплеем – ярким и сочным, с широкими углами обзора. В принципе, слева и справа от дисплея вполне достаточно места, чтобы разместить там кнопки управления меню, однако их вынесли на боковые грани. Дело в том, что рядом с дисплеем на передней панели расположился датчик жестового управления, и кнопки пришлось бы с учетом этого ставить либо более плотно, либо несимметрично. А симметричность и свободное размещение весьма важны для интуитивного освоения. Три клавиши справа (вверх, вниз и ОК между ними) отвечают за настройки видеоъемки, а три аналогичные слева – за настройки радарной части и GPS-информатора. Навигация по меню, выбор параметров и их изменения – очень простые и интуитивно понятные без инструкции.



Про жестовое управление мы еще поговорим позже, а пока продолжим изучать корпус. В верхней его части находится кнопка включения, кнопка добавления текущего ролика в неперезаписывамую область памяти, microUSB-разъем для подключения к компьютеру в качестве съемного диска и площадка быстросъемного магнитного крепления:



В комплекте iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S идут два кронштейна на стекло, с короткими ножками, максимально жестких и защищенных от вибраций – один на на двустороннем скотче, а другой на присоске. Первое можно установить в собственную машину, на которой ездите постоянно, а второе – в другой автомобиль, используемый периодически – рабочий, арендный, каршеринговый и т.п.



Сегодня уже трудно найти флагманскую модель комбо-устройства или регистратора, у которой бы в комплекте не было CPL-фильтра, и у iCON LaserVision WiFi Signature S он, разумеется, есть. Вещь настолько полезная, что, попользовавшись, трудно представить, как можно обходиться без неё. Фильтр полностью устраняет отражения торпедо в лобовом стекле (которые на некоторых моделях автомобилей очень серьезно засоряют видеозапись) и благоприятно влияет на контрастность съемки, устраняя блики и пересвет.



Длина кабеля питания в «прикуриватель» – 4 метра, и коннектится с гаджетом адаптер через штыревой 2,5-миллиметровый разъем. В корпусе штекера имеется дополнительный разъем USB, полезный для тех, чей автомобиль располагает единственным 12-вольтовым гнездом – чтобы заряжать смартфон параллельно с питанием «комбика».



В качестве внутреннего источника буферного питания применяется суперконденсатор, который не боится мороза и жары, в отличие от вздувающихся литий-ионных аккумуляторов, и работает в диапазоне температур от -35°С до +55°С.



Вообще iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S характерен чрезвычайно богатой комплектацией:



Кронштейн на присоске.

​Кронштейн на двустороннем скотче.

​Запасной двусторонний скотч для переклейки кронштейна.

​Комплект самоклеящихся держателей кабеля питания и пластиковая лопаточка для прокладки кабеля под обшивками салона.

​Чехол-мешочек для хранения и переноски устройства.

​USB-адаптер для карты памяти microSD.

​Шнур USB-microUSB.

​Запасные предохранители для штекера в «прикуриватель».

Wi-Fi-модуль

При обзорах устройств без возможности связи со смартфоном по Wi-Fi я никогда не делаю из отсутствия Wi-Fi трагедию – если гаджет не умеет обновляться по воздуху, его спокойно подключают его к домашнему компьютеру пару раз в месяц, чтобы залить свежую базу камер. Чрезмерных телодвижений это не требует, поскольку большинству и так приходится каждый день забирать устройство домой, не оставляя его в машине, стоящей на открытой и неохраняемой парковке у дома…

Тем не менее, хотя Wi-Fi и необязателен, удобство его трудно переоценить. Даже если вы перед важной и дальней поездкой забыли обновиться, это всегда можно сделать со смартфона непосредственно из машины. iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S работает совместно с мобильным приложением iBOX Connect из Play Market или AppStore, позволяет обновлять софт самого устройства, а также базы камер и радаров, ну и, разумеется, скачивать отснятое видео, просматривать его на куда более крупном экране смартфона или планшета, отправлять в мессенджерах или по почте, выкладывать на YouTube.



Радар-детектор​

Для определения местонахождения камер, радаров и иных дорожных опасностей – от выделенных полос для общественного транспорта до контроля обочины – используется тандем базы GPS/ГЛОНАСС-координат и эфирного приемного модуля, работающего в диапазонах/режимах:

К – 24.150 ГГц

Ка – 34.70 ГГц

Х – 10.525 ГГц

СТРЕЛКА СТ/М

Лазер – 800-1100 нм



Для оповещения о реальных опасностях на максимальной дистанции и одновременного игнорирования разного рода индустриальных шумов и помех в iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S применен целый набор аппаратных и программных решений, действующих в комплексе. Усилитель слабых сигналов ADR iLogic, программные фильтры FSP+, Signature mode, X-Signature, масса умных режимов, управляющих типом и громкостью оповещений в зависимости от текущей скорости и т.п. Что, как, в какой момент и в какой степени работает – водителю неведомо, да и не нужно. Важно, что «на выходе». А на выходе – максимальная для современной дорожной обстановки тишина со стороны гаджета, практически 100% отсутствие ложных срабатываний на разного рода индустриальные помехи, полное отсутствие ложных сигналов от систем распознавания слепых зон и активных круиз-контролей попутных и встречных автомобилей и своевременное предупреждение о подавляющем большинстве реально существующих опасностей.

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Как уже говорилось, множество программных режимов управления оповещениями («Смарт», «Тихий город», «Город», «Трасса», «Турбо», «Мегаполис») позволяют минимизировать сигналы прибора на скоростях, не доходящих до штрафуемого порога. Плюс типы, длительность и интенсивность оповещений легко настраивать из меню, в том числе и отключая отдельные оповещения в принципе. Тем не менее любой сигнал в любую минуту можно, не отвлекаясь на кнопки, заглушить вручную, просто взмахнув рукой перед экраном. Инфракрасный датчик жестового управления регулируется по уровню чувствительности в соответствующем разделе меню – под салон конкретного автомобиля и посадку конкретного водителя. А алгоритм его работы не позволит забыть о выключенном звуке и не заметить следующего предупреждения – жестовое выключение работает лишь на текущее оповещение и после его исчезновения отключится: на очередной сигнал гаджета взмах ладонью придется повторить.



Видеорегистратор​

Техническая часть видеорегистратора в составе iBOX iCON LaserVision WiFi Signature S – типичная для устройств высокого класса. Это матрица OmniVision OV4689 + шестислойный стеклянный объектив с поляризацией, выдающие картинку 2034х1296 пикселей при 30 к/с и 170-градусном обзоре, а также процессор Ambarella A12A35.

«Хардовая» часть регистратора отлично сбалансирована с функцией расширенного динамического диапазона WDR и внешним CPL-фильтром. WDR, в принципе, можно отключить через меню, а CPL – снять, но на практике мы не обнаружили ситуаций, когда это целесообразно делать. Камера быстро реагирует на смену освещенности, справляется (с допустимым ухудшением качества) даже со сложным ярким и низким (утренним или вечерним) солнцем прямо в лоб, не мылит лишнего в сумерках и, разумеется, не допускает пауз при смене роликов. На изображении просматривается выглядящая явно избыточной для обычного видео обработка по увеличению резкости, но в случае видеорегистратора такая обработка видео идет только на пользу.

Примеры видео:

День

Ночь