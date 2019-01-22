Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а моторы за годы своего существования не избавились от некоторых специфических особенностей. И еще ходят слухи, что для замены свечей надо снимать двигатель… Что здесь правда, и с чем реально придется столкнуться тому, кто хочет купить достойный экземпляр Subaru Forester второго поколения? Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что входной порог стоимости начинается с 300 тысяч рублей, а на хорошие варианты стоит заложить около 500 тысяч – с этой базы мы и начнем.

Мы не случайно упомянули Subaru Impreza в названии: именно на ее базе был построен Forester. Ключевые особенности, заложенные в него еще в первом поколении, сохранились: полный привод, возможность выбора между атмосферными или турбированными моторами и более «внедорожная», чем у Impreza, внешность. Даже колесная база не изменилась ни на миллиметр: между колесами осталось чуть более 2,5 метров. Заметным для энтузиастов нововведением можно считать появление в 2004 году версии STi, которая получила тот же 2,5-литровый турбомотор, что и соответствующая Impreza – но мы эти автомобили, пожалуй, оставим в стороне. Во-первых, выпускалась эта версия исключительно для японского рынка, а нас больше интересуют машины с левым рулем. Ну а во-вторых, на покупку такой машины стоит закладывать существенно больший бюджет, чем на обычную.

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С точки зрения кузова Forester – тот автомобиль, внедорожный имидж которого не слишком-то идет ему на пользу с точки зрения сохранности. Вообще внедорожная эксплуатация мало кому идет на пользу, но одно дело, когда речь идет о рамном и высоком Land Cruiser 200, и совсем другое – когда с дороги сползает автомобиль с несущим кузовом и дорожным просветом миллиметров в 190. Субаристы – народ отчаянный, и часто любят доказывать окружающим и самим себе широту возможностей своей машины, так что отжиг в грязи – отнюдь не исключительный случай, а уж зимние покатушки боком – так вообще сама суть покупки.

Кузов это переносит, как пишут эксперты грамотности, «скрипя сердцем», а заодно и другими своими частями. При покупке же на днище и нижнюю часть вообще стоит обратить пристальное внимание: грязь здесь будет неизбежно – вопрос лишь в том, настолько запущенным окажется состояние. Если владелец не только гонял, но и изредка мыл машину снизу, и комьев грязи в полостях нет, это можно считать хорошим знаком. Ну а очаги сквозной коррозии – повод задуматься: скорее всего, и в остальном машина сохранилась примерно так же. Кстати, еще одним «индикатором ухоженности» можно считать безрамочные двери: если уплотнения целы, в салон не течет вода, а стеклоподъемники не барахлят, это добрый знак.

Подвески здесь независимые и спереди, и сзади, причем на обеих осях применена схема МакФерсон. Для рынков США и Австралии предлагались машины с системой самовыравнивания задней оси – но «хитрые» амортизаторы с подкачкой масла сейчас предлагаются в онлайн-магазинах автозапчастей по цене от 45 до 107 тысяч рублей за штуку, так что встретить живой экземпляр с такой подвеской практически нереально, а ремонтировать – нецелесообразно. Если же оставить за скобками этот экзотический вариант, подвески вполне надежные и не слишком дорогие в ремонте – но стоит учитывать, что суммы на обслуживание все равно будут ощутимо выше, чем для примитивной задней балки. Кстати, в ремонте ходовой части существуют даже такие экзотические варианты как заказ подвески в сборе из Японии.

Выбор коробки передач – один из ключевых «водоразделов» при покупке Forester. Дело в том, что от типа и модели КП зависит схема полного привода – если, конечно, в трансмиссию не вносились изменения, что вполне вероятно. С механикой здесь работает межосевой самоблокирующийся дифференциал – то есть, схема распределения крутящего момента на все колеса вполне себе честная. А вот с четырехступенчатыми автоматами вариантов два. Машины, оснащенные АКП серии TV, имеют схему VTD – Variable Torque Distrubution, которая тоже включает в себя межосевой дифференциал с гидромеханической блокировкой и распределяет момент между осями почти равномерно. А вот коробка серии TZ означает наличие в приводе задних колес муфты – здесь есть преднатяг, который и именуется «постоянным полным приводом», но при нормальных условиях назад уходит всего около 10% тяги, а при необходимости – до 40%. Однако хвостовики коробок взаимозаменяемы, так что при выборе подержанной машины стоит проверить, какое именно «железо» установлено в настоящий момент.

Сами же коробки передач весьма крепкие – как обычно, при условии нормального отношения и хотя бы минимального ухода. Если менять в них масло раз в 50-60 тысяч километров и чистить имеющийся тут внешний фильтр, то ресурс в 250 тысяч вполне достижим, после чего потребуется ТО с заменой накладок блокировки гидротрансформатора и общей ревизией коробки. Но учитывая, что погонять любят почти все владельцы Subaru, а вот вкладывать в них деньги – отнюдь не каждый, состояние коробки стоит диагностировать тщательно. И еще стоит заранее понимать, что с учетом приличной массы, четырехступенчатых коробок и активной езды ни о какой топливной экономичности речь вести не получится.

А вот с моторами все несколько сложнее. На Forester ставились оппозитные двигатели семейства EJ20 и EJ25 объемом 2 и 2,5 литра соответственно, а также в вариантах с наддувом или без него. Хорошая новость – в том, что для замены свечей мотор снимать не нужно: это, конечно, байки, хотя трудоемкость этой операции все же повыше, чем у большинства «обычных» двигателей. Плохая же новость в том, что моторы не отличаются высочайшей надежностью и склонны к потреблению масла, перегреву и проблемам с четвертым цилиндром. Шутки про «тук-тук – кто там – это я, четвертый цилиндр» родились в народе не на ровном месте, и поводы для беспокойства у владельцев машин с этими «оппозитами» есть практически всегда. Особенно когда этим самым владельцем стать только планируется, и с ходу попасть на ремонт не хочется.

Под капотом Subaru Forester 2.0X ‘2005–08 и Под капотом Subaru Forester 2.5XT ‘2005–08

В общем, мотор нужно не только чутко послушать на холодную, но и максимально тщательно продиагностировать, чтобы примерно понять, на какой жизненной стадии он находится. Попутно можно осмотреть салон и багажник выбираемой машины на предмет наличия канистры (или канистр) с маслом и уточнить у владельца, сколько он доливает между заменами. Тем не менее, свои 150 тысяч мотор пройти способен – а для двухлитровых безнаддувных агрегатов ресурс может составить и уверенные 200-250 тысяч. Смейтесь-смейтесь, владельцы Toyota Crown.

Разобравшись с ключевыми особенностями, можно приступить к выбору. Как мы уже знаем, на автомате можно не экономить – он ничуть не менее надежен, чем механика. Хорошей новостью можно считать и то, что выбор вариантов на вторичном рынке весьма широк: из 400 представленных автомобилей всего четверть – это не интересующие нас праворульные машины, а вот экземпляров на механике – треть от общего числа. С учетом наших знаний и бюджета оптимальным вариантом можно считать примерно вот такой – Forester с левым рулем, двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач. Главное – досконально выяснить, что скрывается под нарядным кузовом, и давать машине взамен так же много, как дает она.

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