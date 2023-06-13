Как избежать штрафов от нового радара «Кордон ПРО»? Тестируем самые популярные комбо-устройства

Один из самых опасных радаров на российских дорогах – относительно новый «Кордон ПРО». С ним отчасти повторяется всем известная история 2010 года с появлением «Стрелки», когда сложный и очень слабый по уровню сигнал нового радара не воспринимался ни одним детектором, из-за чего на автовладельцев хлынула волна штрафов. Что это за устройство и какие детекторы способны его заблаговременно обнаружить?

В последние несколько лет одним из лидеров по дорожно-радарным инновациям в России стала Калужская область. На горе калужским водителям все новинки появляются тут одними из первых. Но для нас это отчасти и удобно в плане тестирования детекторов – не надо как минимум ехать в печально известный тотальной «камеризацией» и куда более далекий Татарстан…

Обнаружив на въезде в Калугу новый радар «Кордон ПРО» в стационарном варианте установки и с удобными разворотами для многократных проездов без лишних задержек, мы взяли семь наиболее технически продвинутых комбо-устройств с сигнатурными режимами распознавания и повезли их на встречу с врагом, дабы оценить соотношение сил.

Что такое «Кордон ПРО»?

Собственно, для начала – что такое «Кордон ПРО» и чем он отличается от разновидностей обычного «Кордона»?

Если говорить о стационарной модификации, то внешне – ничем. Новый радар выполнен в корпусе от старого, и визуально они одинаковы. На фото «Кордон ПРО» – внизу (сверху над ним – видеофиксатор «Гром-1» с «банкой» инфракрасного прожектора от того же производителя, но в измерении скорости автомобилей он не участвует).

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Сигнатуры обычных «Кордонов» распознаются ЛЮБЫМ детектором эффективно, почти безошибочно и издалека – тип сигнала этого радара отлично изучен. Но у модели «Кордон ПРО» – сверхмаломощный и очень плохо распознаваемый по сигнатурам необычный сигнал, который озадачил многих производителей радар-детекторов. Детекторы либо сообщают о нем слишком поздно, либо вообще не видят его даже в упор, приблизившись на несколько метров!

А оповещение по GPS-информерам, встроенным во все комбо-устройства, помогает лишь отчасти, поскольку ограниченное количество «Кордонов ПРО» предназначено для стационарной установки, где координаты четко известны и занесены в базу спидкамов. Гораздо больше этих радаров мы вскоре увидим как в виде мобильных засад на обочинах, так и в подвижном варианте, когда автомобиль с радаром, выслеживающий «жертв», будет двигаться в потоке машин – на это «Кордон ПРО» тоже рассчитан! В таких случаях GPS-обнаружение бесполезно – радары возникают на обочинах внезапно и даже едут вместе с нами по одним и тем же дорогам. «Охотники» за содержимым водительских кошельков давно поняли, что стационарные радары и камеры легко распознаются даже банальными «Яндекс-Навигатором», и с каждым годом все больше делают упор на мобильные и подвижные комплексы, чье местоположение постоянно меняется.

Могут ли радар-детекторы засечь «Кордон ПРО»?

Для эксперимента мы взяли семь разных комбо-устройств от наиболее популярных в России брендов из числа флагманских и близких к флагманским. На самом деле их планировалось восемь, но модель одного небезызвестного корейского производителя (не станем его называть) оказалась по состоянию из коробки бракованной и постоянно перезагружалась. Итак, участники:

SILVERSTONE F1 HYBRID S-BOT PRO iBOX Icon LaserVision Signature S Neoline X-COP 9100x Roadgid X9 Gibrid GT Fujida Carma Pro S WiFi Inspector CrosS DaoСam Combo WiFi

Перед тестом у всех устройств была обновлена прошивка на последнюю версию от производителей, а также базы сигнатур и координат радаров – опять-таки с официальных сайтов по состоянию на 6 июня 2023 года. Затем каждый из гаджетов (строго поочередно, чтобы избежать влияния взаимных помех) устанавливался на лобовое стекло автомобиля в одно и то же место, и мы раз за разом проезжали мимо «Кордона ПРО», расположенного на въезде в Калугу со стороны трассы М3 в точке с координатами 54.522425 – 36.191872.

Результаты тестирования комбо-устройств

Взяв запас в 2 километра, мы приближались к радару на постоянной скорости с каждым прибором поочередно. Все детекторы работали в сигнатурном режиме. На контрольном участке также присутствовали обычный «Кордон» и «Автоураган» – для дополнительной проверки сигнатурных распознаваний (с ними, к слову, справились все модели без труда). Отмечались две точки – обнаружение «Кордон ПРО» по GPS-информеру и обнаружение его по эфирному радар-детектору. Итак, поехали!

Silverstone F1 Hybryd S-BOT PRO

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 290 метров, индикация «Маломощный радар».

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – за 110 метров. Загорелось 5 делений из 9 на шкале уровня и индикация «Кордон-М»

В данном случае – так назван именно наш «Кордон ПРО», поскольку в последней прошивке на это комбо-устройство от Silverstone как раз анонсировано добавление сигнатур нового «Кордона». Радар распознан по эфирному излучению. Сигнатура в базе есть. Недостаток – небольшая дистанция обнаружения по GPS-информеру, которую следует при возможности увеличить вручную в настройках, и совсем маленькая дистанция – по эфиру.

iBOX Icon LaserVision Signature S

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 260 метров, индикация «Кордон».

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – за 120 метров. Загорелось 4 деления из 9 на шкале уровня, индикация «Кор».

Радар распознан по эфирному излучению. Сигнатура в базе есть. Недостаток – опасно малая дистанция обнаружения по GPS-информеру и практически бесполезная дистанция – по эфиру.

Neoline X-COP 9100x

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 525 метров.

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – практически одновременно с GPS, за 525 метров. Загорелось 1 деление по 5-балльной шкале и индикация «Кордон КН».

«Кордон КН» у производителя означает именно «Кордон ПРО». После обнаружения на двух делениях шкалы далее уровень сигнала линейно рос до максимума пропорционально уменьшению расстоянию до радара. Дальность обнаружения по эфиру, забегая вперед, – самая высокая в нашем тесте.

Roadgid X9 Gibrid GT

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 326 метров, индикация «Камера».

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – отсутствует полностью.

Fujida Carma Pro S WiFi

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 490 метров, индикация «Кордон, контроль скорости».

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – отсутствует полностью.

Inspector CrosS

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 580 метров, индикация «Кордон».

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – отсутствует полностью.

DaoCam Combo WiFi

GPS-обнаружение «Кордон ПРО» – за 534 метра, индикация «Камера».

Эфирное обнаружение «Кордон ПРО» – отсутствует полностью.

Итоги, лидеры и аутсайдеры

Сперва выводы общего характера.

Во-первых, необходимо в очередной раз признать, что GPS-информер без эфирной радарной части (или приложение-«антирадар» на смартфоне) хотя и лучше, чем ничего, но все же не является надежной и полной защитой от прихода писем со штрафами. Количество мобильных радарных комплексов в неожиданных местах растет, и эффективно бороться с ними может только тандем реального эфирного приемника-детектора и GPS-оповещения.

Во-вторых, усилитель слабого сигнала LNA (low noise amplifier) – однозначно необходимая вещь в качественном радар-детекторе. Даже самое эффективное сигнатурное распознавание бесполезно, если уровень сигнала радара слаб и приемник радар-детектора его просто не берет. Собственно, забегая вперед, отметим, что все проигравшие в нашем тесте – как раз модели без LNA, а у моделей, занявших первые три места, он имелся и анонсировался производителями в описании.

В-третьих, нельзя с грустью не отметить, что отлавливание максимального количества распознаваемых радаров, в том числе и самых современных и продвинутых, с наиболее сложным и «тихим» сигналом, обеспечивают только топовые модели детекторов и комбо-устройств. И лишь они имеют достаточный аппаратный и программный потенциал для обновления под новые модели радаров в будущем, по мере их появления. Впрочем, опять же, пользуются этим потенциалом не все одинаково, к сожалению.

Итоговые места распределились так:

Первое место – Neoline X-COP 9100x



Прошивка – RD18.

Распознавание «Кордон ПРО» – заявлено.

Обнаружение и по эфиру с распознаванием сигнатуры сигнала, и по GPS-координатам – одновременное, за 525 метров до радара. Это самая высокая дальность в тесте – и достаточная, чтобы гарантированно снизить скорость и избежать штрафа.

Второе место – iBOX Icon LaserVision Signature S

Прошивка RD48.

Распознавание радара «Кордон ПРО» – заявлено.

Обнаружение по базе GPS-координат за 260 метров, и по эфиру – за 120 метров. Не слишком дальнее предупреждение по GPS объясняется, видимо, зависимым от скорости движения алгоритмом оповещений, и если бы скорость была выше – предупреждение прозвучало бы раньше. Но распознавание по эфиру – в любом случае слишком позднее. Риск получения штрафа даже от стационарных «Кордон ПРО» неприлично велик, а про мобильные и подвижные и говорить нечего… В реальной ситуации водитель скорее всего не успел бы оттормозиться без опасности для идущих позади авто, и «Кордон ПРО» сделал бы свое «черное дело», ради которого и был создан.

Третье место – Silverstone F1 Hybryd S-BOT PRO

Прошивка RD6.3.

Распознавание радара «Кордон ПРО» – заявлено.

Обнаружение по GPS за 290 метров, и по эфиру – за 110 метров. Если честно, скромные результаты почти не отличаются от результатов второго места, и столь же велик отрыв в минус от первого… Несмотря на наличие в памяти гаджета реальной сигнатуры «Кордон ПРО» и фактического умения его обнаруживать, толку от этого умения у «комбо» от Silverstone, по сути, нет.

Четвертого, пятого и так далее места мы решили не раздавать, ибо смысл в этом напрочь отсутствует. Обнаружить эфирный сигнал комбо-устройства от Roadgid, Fujida, Inspector и DaoCam не смогли, даже находясь непосредственно перед ним, да и в характеристиках производители такого умения не заявляют. Если против стационарных «Кордон ПРО» GPS-информер в этих «комбиках» в целом работоспособен, то этот же радар, установленный в неожиданном месте в мобильном варианте, приборами Roadgid, Fujida, Inspector и DaoCam не обнаруживается в принципе.

Да, все они отлично распознавали обычные старые «Кордоны» на дистанции около полукилометра, отлично зная спектр и частоты его сигнала. Да и другие известные спидкамы. Но в борьбе с новыми современными радарами многим популярным у водителей моделям комбо-устройств, видимо, требуются серьезные доработки как по аппаратной части (установка усилителей слабого сигнала LNA), так и по программной части – в плане обучения устройств распознаванию сигнатур продвинутых и высокоэффективных дорожных радаров.