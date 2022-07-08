Дефицит автомобилей и взрывной рост цен на них возродили в России практику серого импорта. Подержанные машины снова начали везти из Японии, Европы и даже США. Но что если хочется купить именно новый автомобиль? Здесь варианты тоже есть, и самый простой — привезти машину из страны-участницы ЕАЭС, чтобы не платить полную таможенную пошлину. Один из самый простых и ближайших вариантов — это Казахстан. К тому же сложившийся сейчас в моменте курс тенге к рублю подогревает интерес: рублевая цена большинства автомобилей там ниже, чем в России. А еще выбор моделей в странах, не попавших под санкции, должен быть заметно шире, а дилеры в них, возможно, не так наглеют с навязыванием дополнительных опций. Так есть ли возможность сэкономить и купить новую машину в Казахстане? Отвечаем: есть. Но есть и некоторые препятствия.

Границы жадности​

Хотелось бы сказать, что дилеры в Казахстане намного честнее наших и не стараются заработать миллионы тенге на резиновых ковриках и сеточках в бамперах. Однако это не совсем так. Увы, но и в этой стране практика навешивания “допов” в некотором количестве присутствует. Правда, местное Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК, аналог нашей ФАС) пытается с этим явлением бороться и периодически проводит проверки и вносит уведомления о необходимости прекращения этого безобразия. Тем не менее в навязывании допов были замечены многие крупные дилеры Hyundai, Nissan, Toyota, Lexus и Volkswagen. К сожалению, точных данных о суммах, которые просят доплачивать местные дилеры, получить не удалось (для этого надо ехать в Казахстан лично и разговаривать с каждым дилером на месте), но, по словам некоторых источников, борются с этим явлением довольно активно, и по нашим меркам переплаты не должны быть слишком большими.

Карты, деньги…

Разумеется, везти с собой наличные деньги — это не совсем безопасно. Однако и всеми нашими картами в Казахстане расплатиться не получится: Visa и Mastercard, выпущенные в России, работают только на территории нашей страны. Лучше всего будет приехать с картой “Мир”, которые обслуживают в некоторых местных банках: Сбербанк, ВТБ, Халык Банк и Центр Кредит. Все эти банки крупные, со Сбербанком проблем не будет вообще никаких, да и в остальных трёх можно и рассчитаться картой, и снять наличные. Правда, всего банков в Казахстане больше двух десятков, а работают с системой “Мир” только названные четыре. Поэтому в автосалоне нужно будет уточнить, какие используются терминалы. Если эти терминалы не относятся к Сбербанку, ВТБ, Халык Банку и Центр Кредиту, оплата с карты будет невозможна. В этом случае придётся снимать наличные, а выдача будет в местной валюте — тенге. Что, разумеется, предусматривает конвертацию в тенге наших рублей, и курс в разных банках может немного отличаться, а ещё одной дополнительной тратой станет комиссия за выдачу наличных. Тут совет только один: выгоднее будет иметь мультивалютную карту, с которой можно сэкономить на конвертации.

Ещё один важный денежный вопрос — это лимит снятия наличных. Он в каждом банке свой, так что если придётся платить наличкой, нужно помнить, что снять сразу всю сумму можно не везде. В этом отношении безналичная оплата будет предпочтительнее.

Иногда встречается информация о том, что некоторые банки Казахстана потихоньку отказываются покупать рубли (то есть, не дают с рублёвого счёта снять тенге). Поэтому идеальным вариантом будет всё же мультивалютная карта “Мир”. Какой банк её выпустит — не важно, можно выбрать по своему вкусу.

Что ещё надо взять с собой кроме паспорта (без него, понятное дело, вообще никуда)? Совершенно внезапно могут попросить разрешение жены (мужа) на покупку машины. Да, в России могут просить разрешение на продажу, а в Казахстане — и на покупку. Могут, правда, и не спрашивать. В любом случае, если в паспорте есть отметка о браке, лучше такое нотариальное разрешение иметь.

Что покупать?

Допустим, деньги и желание есть. Остаётся решить: что выгоднее всего купить в Казахстане?

Самое главное — покупать машину, выпущенную на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Почему именно такую, объяснять, наверное, не стоит. Да, всё дело в ЭРА-ГЛОНАСС. Это больно, но кнопку ГЛОНАСС надо иметь всем, кроме отечественных автомобилей и — что ещё более обидно — автомобилей, ввезённых для себя жителям Дальнего Востока. Других льгот нет, так что если машина выпущена не в ЕАЭС и не имеет системы ЭРА-ГЛОНАСС, придётся очень сильно помучиться с её поиском. Причём, как это часто оказывается в реальной жизни, мучения не принесут положительного результата: этих кнопок просто нет в продаже, и машина имеет очень высокие шансы на территории Российской Федерации превратиться в недвижимость. Впрочем, варианты есть. Сомнительные, но варианты.

Первый — это ввезти машину с помощью компании, которая специализируется на такой услуге. Эти компании существуют, и им проще решить вопрос с ГЛОНАССом: если физлицам систему очень многие отказываются продавать наотрез (мол, нет комплектующих, когда появятся — неизвестно, так что даже заказов брать не будем), то юрлицам кнопки продают охотнее. Цена, конечно же, дикая — до ста тысяч рублей, но хотя бы как-то решить вопрос можно. При этом стоит отметить, что цены, видимо, стали снижаться. Если в пик спроса машин из Казахстана, который пришёлся на май, за ГЛОНАСС могли смело просить 80-100 тысяч рублей, то сейчас можно найти систему и за 40-60. Но не физлицам. Да, а ведь было время, когда за ЭРУ было жалко отдавать 6 тысяч…

Второй способ — это поверить на слово конторам, которые устанавливают ЭРУ-ГЛОНАСС чисто формально, на бумаге. То есть, присылают кнопку, её код (номер паспорта), который должен быть указан в ЭПТС при постановке машины на учёт в России, и акт об установке. В таких фирмах убеждают, что физически блок можно не ставить вообще — его наличие проверяют не везде. Стоимость такой услуги может быть очень разной — от тех же 40 до 100 тысяч. И не факт, что блок пришлют вообще. И вообще что-нибудь пришлют, хотя бы номер паспорта.

Есть, конечно, разговоры о том, что к концу текущего года или к началу следующего дефицита блоков ЭРА-ГЛОНАСС не будет, но пока верится с трудом. Да и машину хочется сейчас, а не в начале 2023 года, так что лучше всё же покупать машину с этим блоком, благо выпускают их в Казахстане много. И с популярными Hyundai, Kia или Renault производства того же СарыаркаАвтоПром проблем не будет. Тем более, что если машины произведена на территории Евразийского экономического союза до 31 декабря 2022 года, то её можно ввезти в Россию и без ГЛОНАССа. Это на совсем уж крайний случай.

Есть и ещё одна сложность. Те машины, которые не разрешено продавать в России, должны получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Это довольно мучительный процесс, который требуется пройти в специализированной лаборатории. Без него нельзя получить российский ПТС.

Таким образом, если покупать машину не из ЕАЭС, а ввезённую, например, серым импортом из Эмиратов (например, Chevrolet Tahoe, Malibu или Tracker и некоторые другие в первую очередь американские машины) или машину, сертифицированную только для рынка Казахстана, нужно не только ставить ГЛОНАСС, но и получать СБКТС. А это довольно сильно осложнит процесс покупки.

Что именно выбрать из таких не проблемных автомобилей — дело вкуса. Но за чем явно не стоит ехать в Казахстан — это за УАЗом и ВАЗом. Дело не в личных предпочтениях: там эти машины попросту стоят дороже. А вот всё остальное… Давайте ради интереса посмотрим, во сколько обойдётся покупка в этой стране новой Toyota Camry (хочется ведь получить задарма бизнес-класс), что-нибудь из свежих корейцев (например, Kia Sportage) и Лады Гранты (чтобы убедиться, что хотя бы что-то у нас стоит дешевле). Начнём с Camry.

Toyota Camry 2017–н.в. 1 / 5 Toyota Camry 2017–н.в. 2 / 5 Toyota Camry 2017–н.в. 3 / 5 Toyota Camry 2017–н.в. 4 / 5 Toyota Camry 2017–н.в. 5 / 5

Итак, у нас за этот автомобиль в комплектации “Элеганс” с мотором 2,5 л просят 3 036 000 р. Правда, есть информация, что за такие деньги дилеры отдадут от мёртвого осла уши, а не Camry. Camry они готовы отдать с допами по цене от шести миллионов. Насколько это сейчас так, сказать сложно, так что будем смотреть на официальную цену — 3,036 млн. В Казахстане эта машина предлагается за 16 845 000 тг. В рублях — 2 267 337 р. Вроде, хорошо, но кое-что придётся доплатить. Сделаем небольшое лирическое отступление.

Немного сверху

Конечно, совсем бесплатно в Россию машину ввезти нельзя даже из ЕАЭС. Нужно как минимум заплатить таможенный сбор и акциз. Стоимость первого зависит от стоимости покупки (от 2 до 20 тысяч рублей), второго — от мощности двигателя (до 90 л.с. платить ничего не надо, а вот при мощности от 200 л.с. стоимость составит немалые 836 р за 1 л.с.). Есть ещё некоторые затраты, но о них скажем позже. Сейчас посчитаем, что нужно доплатить за нашу Camry.

Toyota Camry 2017–н.в.



Так как рублёвая стоимость по курсу получилась 2,27 млн, то ставка за таможенное оформление составит 5,5 тыс. (такова она при стоимости машины до 2,5 млн. За машину стоимостью до 1,2 млн рублей надо заплатить 2 тысячи, до 5 млн — 7500, до 10 млн рублей — 20000). В принципе, немного, но вот с акцизом ситуация неприятная: так как мощность составляет ровно 200 л.с., надо будет отдать ещё 836 р за каждую лошадку. А вот если бы мы покупали машину мощностью от 150 до 200 л.с., то заплатили бы 511 рублей за 1 л. с., а от 90 до 150 л.с. всего 53 рубля. Ну а до 90 л.с., как я уже говорил, не заплатили бы вообще ничего. Что ж, 200х836 = 167 200 р. И теперь считаем, во сколько обойдётся покупка Camry: 2 267 337 + 5 500 + 167 200 = 2 440 037 р. Это как минимум на 595 тысяч дешевле, чем у нас (если, конечно, у нас кто-нибудь продал бы Camry за рекомендованную стоимость). Смысл съездить в Казахстан, конечно, есть.

Теперь проверим цены на Sportage и Гранту.



Надо брать!​

Как вы все знаете, новый Sportage до нас так и не доехал. Поэтому берём на на нашем рынке то, что есть — уже устаревший кроссовер в простенькой комплектации “Комфорт”. Эта машина с двухлитровым бензиновым мотором, АКП и передним приводом обойдётся у нас в 2 749 900 рублей (по некоторым данным, дилеры готовы его отдавать не менее, чем за 3,5 млн, но пусть будет официальная цена). В Казахстане скромничать не будем и приценимся к новому поколению (гулять — так гулять, почему и бы нет). Там “абсолютно новый Sportage” в такой же конфигурации обойдётся в 13 490 000 тенге. В наших — в 1 815 754 рублей. Вот живут же люди! Ладно, считаем таможню и акциз. Таможенное оформление — 5 500, акциз — 150х511 = 76 650 р. Всё вместе — 1 897 904 р. Дешевле почти на 852 тысячи. Поплакали, стиснули зубы, перешли к Гранте.



Kia Sportage 2015–н.в. 1 / 5 Kia Sportage 2015–н.в. 2 / 5 Kia Sportage 2015–н.в. 3 / 5 Kia Sportage 2015–н.в. 4 / 5 Kia Sportage 2015–н.в. 5 / 5

Kia Sportage 2021–н.в. 1 / 5 Kia Sportage 2021–н.в. 2 / 5 Kia Sportage 2021–н.в. 3 / 5 Kia Sportage 2021–н.в. 4 / 5 Kia Sportage 2021–н.в. 5 / 5

Цена на отечественную машину у нас начинается от 658 300 рублей. Само собой, без всяких излишеств в виде ABS, ESP, подушек и прочих кондиционеров и музык. Казахи себя любят больше, поэтому таких комплектаций у них нет. Самые доступные Гранты начинаются от комплектации “Стандарт”, в которых уже есть хотя бы подушка безопасности водителя, подголовники задних сидений, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, BAS и EBD. Стоит эта роскошь от 4 390 000 тенге. То есть, 590 894 р. Правда, сразу уехать на этом автомобиле не получится: его можно только заказать и ждать в пределах 180 дней. Но есть и хорошая новость: нетерпеливые могут купить следующую комплектацию “Классик”, которая в наличии есть, а стоит всего на 13 400 р дороже. Но мы же хотим чудовищно сэкономить, поэтому подождём полгода.



Lada Granta 2018–н.в. 1 / 5 Lada Granta 2018–н.в. 2 / 5 Lada Granta 2018–н.в. 3 / 5 Lada Granta 2018–н.в. 4 / 5 Lada Granta 2018–н.в. 5 / 5

Доплата за ввоз составит 2 000 + 53х90 = 6 770 р. И получается, что Гранту в приличной комплектации (а приличной мы рады считать любую Гранту кроме Classic’22) можно купить за 597 664 р. Для Гранты с электроникой — вполне нормально.

Что не посчитали?

Разумеется, есть некоторые дополнительные траты. Например, нужен полис ОСАГО на транзит. Плюс — стоимость самого перегона (проживание, билеты, топливо). По большому счёту, ехать в Казахстан за Грантой можно только из-за огромной тяги к ABS, а вот в что-то выиграть в деньгах не получится. С остальными машинами не всё так однозначно: цены там всё же значительно ниже. Да и выбор больше, причём не только среди престижных марок. Есть там и Chevrolet с их бюджетной Nexia, и китайские марки. Для любителей чего-то более крупного есть Tahoe. И что совсем прекрасно — всё это собрано на территории Евразийского экономического союза, так что проблем с ЭРА-ГЛОНАСС нет.

Chevrolet Tahoe 2021–н.в.



И всё бы ничего, если бы не один недостаток: новые машины обычно любят за гарантию. Мол, проблемы новой машины — проблемы дилера и производителя, а не мои. В случае с машиной, купленной в Казахстане, на большинство проблем дилеру будет плевать — условия гарантии далеко не всегда распространяются на другие страны. Так что об этом преимуществе нового автомобиля лучше забыть. Да и где вы у нас найдёте дилера того же Chevrolet… В общем, даже тут есть, о чём подумать.