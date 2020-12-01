Как маркировать шины в условиях склада, какие этикетки выбрать, на чём их печатать, как учитывать и вводить в оборот коды маркировки? Спокойно, мы знаем ответы.

Партнерский материал

Шины, пожалуй, один из самых сложных для маркировки товаров, учитывая особенности их хранения и свойства материала, из которого их изготавливают. К шинной этикетке предъявляются особо жёсткие требования: учитывая массу и размеры шин, надеяться на нежное обращение с маркировкой не приходится. Во-первых, важна механическая стойкость наносимого изображения. Шины перекатывают по пыльному бетонному полу, который ведёт себя по отношению к этикетке как абразив. При штабелировании и укладке на стеллажи шины трутся друг о друга, и этикетка может отвалиться. Даже когда шины лежат без движения, обычная наклейка может отклеиться.

Во-вторых, чёрная резина имеет неприятное свойство окрашивать долго контактирующие с ней материалы, и этикетки здесь не исключение. Вы наверняка видели «ватрушки» для катания с горок, внутри которых резиновая камера, а снаружи цветной чехол из клеёнки или синтетической ткани – обратите внимание, как сквозные чёрные пятна начинают «украшать» их уже на вторую зиму.

Если заказчик совершенно уверен, что распродаст за сезон свой запас шин, то он может не переживать о перечисленных выше «заморочках» и надеяться, что проблемы обойдут его стороной. Реалистам же требуются более надёжные способы маркировки. Не проданные в сезон шины хранятся до следующей весны или осени, и белые наклейки со штрихкодами имеют все шансы потемнеть или выцвести, так что не всякий сканер сможет их прочитать. А ещё рифлёная резина – не тот материал, на поверхности которого этикетке легко удержаться, особенно зимой на неотапливаемом складе. Коды маркировки могут теряться или, того хуже, прилипать к соседним шинам.

Что касается мест нанесения этикеток, то они не регламентируются, допускается даже маркировка бирками, однако этот способ представляется не особенно подходящим для шин. Наклейки намного практичнее, и самые удобные для считывания места – протектор и боковина, а самое надёжное – внутренняя сторона покрышки, где этикетка не подвержена воздействиям извне. Чистенькая маркировка «последнего шанса» сохранится внутри шины, даже если коды на обеих внешних этикетках потеряются или сотрутся до состояния нечитаемости. Отсюда вывод, что идеальным вариантом являлось бы несколько дублирующих друг друга наклеек с разных сторон или этикетка-полоса длиной порядка 30-40 сантиметров с повторяющимися кодами, которая охватывала бы протектор, боковину и загибалась бы внутрь шины. Но такую нестандартную наклейку нужно будет заказывать, и обойдётся она дороговато. Так что самым экономичным и простым в исполнении решением, отвечающим при этом всем требованиям по надёжности и функциональности, являются несколько специальных шинных этикеток, надёжно приклеенных с разных сторон на протекторе, на боковине и изнутри.

Этикетки с маркировкой на протекторе, на боковине и изнутри шины (с сайта честныйзнак.рф)

Чем маркировать шины?

Производители уже нашли для себя удовлетворяющее всем условиям решение: специальные шинные наклейки под марками Fasson и Raflatac можно заказать у поставщиков расходки в рулонах требуемых размеров. Это прочная полимерная или каландрированная бумажная этикетка для термотрансферной печати, защищённая от диффузии резины и клея промежуточным слоем фольги. Также фольга помогает этикетке зафиксироваться на рельефном рисунке протектора и препятствует скручиванию при ручной оклейке. Клеевой слой у этих этикеток тоже непростой и намертво прилипает к шероховатой и не всегда тщательно очищенной резине, надёжно удерживает этикетку и на морозе, и на жаре.

Оптимальный размер этикетки для маркировки складских запасов шин 100 × 60 мм. Это распространённый стандарт, позволяющий разместить достаточно крупный штрихкод DataMatrix, напечатанный с невысоким разрешением (200 dpi), и необходимую текстовую информацию. Для печати на бумажных этикетках используются риббоны типа Wax/Resin, а на полипропиленовых и полиэстеровых – Resin. Для рекомендуемых размеров и материалов этикеток подойдут ленты для термотрансферной печати P159051-001, P159052-001, P159053-001, P159054-001 производства TSC. Полный список риббонов под конкретный принтер и область применения вы найдёте на специальной странице нашего сайта.

Пара замечаний. Лучше, если этикетка будет без глянца, так как на протектор, особенно зимний, она не ляжет ровно, и каждый изгиб будет бликовать от подсветки сканера. Почему термотрансфер, а не прямая термопечать? Потому что только изображение, нанесённое термотрансферным способом, устойчиво к воздействиям воды и масел и сохраняется на поверхности этикетки несколько лет.

Как подготовить и напечатать этикетки для шин

Поскольку маркировка остатков шин на складе – разовое мероприятие, то закупаться дорогим и специализированным оборудованием не имеет смысла, особенно если запас подлежащего маркировке товара невелик. Однако из-за фольги и «ядрёного» клея шинная этикетка превращается в довольно толстый «бутерброд», который нормально «прожуёт» не всякий принтер нижнего ценового сегмента.

Недорогой универсальный принтер, который будет долго и верно служить вам и в других задачах, после того как остатки будут промаркированы и распроданы. Это компактный и неприхотливый термотрансферный TSC TE200 DM, который позволяет работать и со специальными шинными наклейками, и с традиционными термоэтикетками.

Индекс DM говорит о том, что вы приобретаете не просто принтер, а готовый комплект оборудования и ПО для маркировки складских остатков товаров, подлежащих обязательной маркировке по стандартам «Честный ЗНАК». Софтверную часть комплекта представляет программа CTsoft Маркировка, которая всем участникам оборота маркированной продукции помогает этикетировать товары быстро и без ошибок.



CTsoft – это семейство программ для управления движением товаров и материальных ценностей в магазинах различных типов, таких как супер- и минимаркеты, Cash & Carry, «Шины-автозапчасти» и т. д. Можно утверждать, что CTsoft нужен везде, где применяется штрихкодирование: в магазинах, на складах, в курьерских службах, в бюджетных учреждениях для инвентаризации. Сейчас на рынке это одно из лучших по цене и функционалу решение для маркировки как новых товаров, так и остатков. ПО умеет:

создавать этикетки для новых товаров и остатков по готовым шаблонам, входящим в комплект;

выгружать Коды маркировки из Личного кабинета ЦРПТ в формате CSV файла либо по API протоколу по указанным GTIN;

печатать этикетки на любом установленном в Windows принтере TSC;

вводить маркированные товары в оборот прямо из интерфейса.

Ввод в оборот непосредственно из CTsoft Маркировка в онлайн-режиме, когда устанавливается подключение к ЛК ЦРПТ, является важной особенностью и преимуществом данного решения. Эта функция избавляет от необходимости вручную вводить в оборот выбранные коды в Личном кабинете через браузер.

При желании можно купить лицензию на программу и без принтера (ПО совместимо со всем модельным рядом TSC). Но самый выгодный способ – комплект TSC TE200 DM (CTsoft Маркировка + TE200).



TSC TE200 – базовая модель для небольшого семейства модификаций. Максимальная толщина материала для печати у них составляет 0,19 мм, что делает 200-ю серию особенно интересной для изготовления шинных этикеток.

Можно выбрать 300-точечную версию принтера, чтобы любой 2D-сканер гарантированно считал код DataMatrix, если выбранный шаблон этикетки не позволяет разместить крупное изображение кода. Несмотря на невысокую цену, серия принтеров TE200 может похвастаться шириной печати 4 дюйма и скоростью 152,4 мм/с. Небольшие для термотрансферного принтера размеры (20,4 × 16,4 × 28,0 см) и прочный материал корпуса позволяют использовать принтер в самых разнообразных условиях и для самых разных задач. Любые сомнения в надёжности принтеров марки TSC должна развеять 2-летняя стандартная гарантия производителя с возможностью расширения до 5 лет.

С любыми вопросами о возможностях и вариантах ПО, оборудования и комплектов для маркировки, способах их приобретения и затруднениях в их использовании обращайтесь к нам в СКАН СИТИ: SALES@SCANCITY.RU, (495) 369-22-88;