Как найти и выгодно приобрести проверенную технику с пробегом

На протяжении трёх лет продажи российского авторынка возглавляют отечественные бренды: LADA лидирует в легковом сегменте, КАМАЗ – в грузовом, ГАЗ – в лёгком коммерческом транспорте. Об этом свидетельствуют данные о регистрации транспортных средств в РФ с 2022-го по 2024 год. Список марок, следующих за лидерами, в сегменте новых машин за это время заметно изменился: южнокорейских и западных производителей заместили преимущественно китайские. А вот в отношении б/у техники предпочтения россиян стабильны который год. Рассказываем, какие автомобили с пробегом популярны в нашей стране и как их приобрести с выгодой для себя или своего бизнеса.

Вторичный авторынок в России: общая картина

В 2024 году в РФ было продано более 6,6 млн единиц подержанной техники. Львиная доля продаж, которая составила 89%, пришлась на легковые автомобили, 6% – на лёгкий коммерческий транспорт, 3% – на грузовой. 22% всей б/у техники составили легковые и малотоннажные грузовые машины LADA.

В целом, по итогам 2024 года российским производителям принадлежало 53% вторичного авторынка. Второе место – за японскими поставщиками (их доля – 18%), третьей по продажам страной-производителем стала Германия (11%), за ней расположились Корея (3%) и Китай (2%).

Большую часть автомобилей с пробегом приобрели жители Центрального (1,8 млн), Приволжского (1,1 млн), Южного (829 тыс.), Сибирского (769 тыс.) и Северо-Западного (531 тыс.) федеральных округов России. Регионами-лидерами по продажам б/у транспорта стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область. В них помимо марки LADA самыми востребованными были Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan.

Среди компаний основной объём машин с пробегом приобрели логистические (18%), строительные (16%), производственные (9%), сельскохозяйственные (6%) и занимающиеся пассажироперевозками (5%) предприятия.

Марки-лидеры в разных типах транспорта

В легковом сегменте на лидирующую LADA пришлось 24% всех проданных б/у автомобилей. За ней расположились преимущественно японцы и корейцы: Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. Этим пяти маркам принадлежит чуть более половины вторичного рынка легковушек (51%). Самыми продаваемыми моделями стали LADA Samara, LADA Granta и LADA Priora.

В малотоннажных грузовиках с большим отрывом лидирует ГАЗ, доля которого в сегменте лёгкого коммерческого транспорта с пробегом в 2024 году составила 38%. Ведущие позиции также заняты марками УАЗ, Volkswagen, Ford и Mercedes-Benz. Вместе они занимают 67% рынка в своём сегменте. Абсолютным лидером-моделью является ГАЗ 3302 (21% от всей малотоннажной б/у техники), на втором месте – Газель Next, на третьем – Ford Transit.

Среди тяжёлых и среднетоннажных грузовиков топ продаж возглавили российские производители КАМАЗ (25%) и ГАЗ (10%), белорусский МАЗ, шведский Volvo и немецкий MAN, их суммарная доля – 52%. Популярнейшими автомобилями стали три модели КАМАЗ: 65115, 43118 и 6520.

У компаний из логистической сферы в прошлом году были наиболее востребованы грузовая техника КАМАЗ, прицепы и полуприцепы Schmitz, лёгкий коммерческий транспорт ГАЗ, седельные тягачи Mercedes-Benz и Volvo. Самым приобретаемым автомобилем при этом стал Volvo FH.

В строительстве и производстве чаще всего покупали машины LADA и, в частности, модель LADA Largus. Также в обеих отраслях активно используются малотоннажная техника ГАЗ, легковые автомобили Toyota, грузовой и легковой транспорт Mercedes-Benz. Кроме того, в топ-5 марок у строительного бизнеса входит КАМАЗ, а у промпредприятий – BMW. В сельском хозяйстве лидером опять же является LADA, а самым популярным автомобилем с пробегом – LADA 4x4. Другие востребованные у аграриев марки подержанных машин – ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ и Renault.

В пассажирских перевозках основная доля продаж в 2024 году пришлась на автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Mercedes-Benz, а также на лёгкий коммерческий транспорт ГАЗ и Mercedes-Benz. Наиболее востребованные модели – Газель Next и автобус ПАЗ 3204.

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