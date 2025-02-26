noads ×
  • Как найти и выгодно приобрести проверенную технику с пробегом

Как найти и выгодно приобрести проверенную технику с пробегом

26.02.2025 32 0 0

На протяжении трёх лет продажи российского авторынка возглавляют отечественные бренды: LADA лидирует в легковом сегменте, КАМАЗ – в грузовом, ГАЗ – в лёгком коммерческом транспорте. Об этом свидетельствуют данные о регистрации транспортных средств в РФ с 2022-го по 2024 год. Список марок, следующих за лидерами, в сегменте новых машин за это время заметно изменился: южнокорейских и западных производителей заместили преимущественно китайские. А вот в отношении б/у техники предпочтения россиян стабильны который год. Рассказываем, какие автомобили с пробегом популярны в нашей стране и как их приобрести с выгодой для себя или своего бизнеса.

Вторичный авторынок в России: общая картина

В 2024 году в РФ было продано более 6,6 млн единиц подержанной техники. Львиная доля продаж, которая составила 89%, пришлась на легковые автомобили, 6% – на лёгкий коммерческий транспорт, 3% – на грузовой. 22% всей б/у техники составили легковые и малотоннажные грузовые машины LADA. 

В целом, по итогам 2024 года российским производителям принадлежало 53% вторичного авторынка. Второе место – за японскими поставщиками (их доля – 18%), третьей по продажам страной-производителем стала Германия (11%), за ней расположились Корея (3%) и Китай (2%).

Большую часть автомобилей с пробегом приобрели жители Центрального (1,8 млн), Приволжского (1,1 млн), Южного (829 тыс.), Сибирского (769 тыс.) и Северо-Западного (531 тыс.) федеральных округов России. Регионами-лидерами по продажам б/у транспорта стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область. В них помимо марки LADA самыми востребованными были Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan.

Среди компаний основной объём машин с пробегом приобрели логистические (18%), строительные (16%), производственные (9%), сельскохозяйственные (6%) и занимающиеся пассажироперевозками (5%) предприятия.

Марки-лидеры в разных типах транспорта

В легковом сегменте на лидирующую LADA пришлось 24% всех проданных б/у автомобилей. За ней расположились преимущественно японцы и корейцы: Toyota, Kia, Hyundai, Nissan. Этим пяти маркам принадлежит чуть более половины вторичного рынка легковушек (51%). Самыми продаваемыми моделями стали LADA Samara, LADA Granta и LADA Priora.

В малотоннажных грузовиках с большим отрывом лидирует ГАЗ, доля которого в сегменте лёгкого коммерческого транспорта с пробегом в 2024 году составила 38%. Ведущие позиции также заняты марками УАЗ, Volkswagen, Ford и Mercedes-Benz. Вместе они занимают 67% рынка в своём сегменте. Абсолютным лидером-моделью является ГАЗ 3302 (21% от всей малотоннажной б/у техники), на втором месте – Газель Next, на третьем – Ford Transit.

Среди тяжёлых и среднетоннажных грузовиков топ продаж возглавили российские производители КАМАЗ (25%) и ГАЗ (10%), белорусский МАЗ, шведский Volvo и немецкий MAN, их суммарная доля – 52%. Популярнейшими автомобилями стали три модели КАМАЗ: 65115, 43118 и 6520.

У компаний из логистической сферы в прошлом году были наиболее востребованы грузовая техника КАМАЗ, прицепы и полуприцепы Schmitz, лёгкий коммерческий транспорт ГАЗ, седельные тягачи Mercedes-Benz и Volvo. Самым приобретаемым автомобилем при этом стал Volvo FH.

В строительстве и производстве чаще всего покупали машины LADA и, в частности, модель LADA Largus. Также в обеих отраслях активно используются малотоннажная техника ГАЗ, легковые автомобили Toyota, грузовой и легковой транспорт Mercedes-Benz. Кроме того, в топ-5 марок у строительного бизнеса входит КАМАЗ, а у промпредприятий – BMW. В сельском хозяйстве лидером опять же является LADA, а самым популярным автомобилем с пробегом – LADA 4x4. Другие востребованные у аграриев марки подержанных машин – ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ и Renault.

В пассажирских перевозках основная доля продаж в 2024 году пришлась на автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Mercedes-Benz, а также на лёгкий коммерческий транспорт ГАЗ и Mercedes-Benz. Наиболее востребованные модели – Газель Next и автобус ПАЗ 3204.

Как приобрести проверенную б/у технику популярных марок

Быстро найти необходимую машину с пробегом можно в Автомаркете ВТБ Лизинг. На одной витрине собраны все предложения из стоков компании и её партнёров: легковые и грузовые авто, лёгкий коммерческий транспорт, спецтехника, прицепы и автобусы. Это более 1000 предложений подержанной техники, доступной клиентам и для покупки, и для оформления в лизинг. Вся она уже прошла необходимую проверку и полностью готова к работе.

В наличии транспортные средства в городах по всей России, а также автомобили со скидками и специальными условиями от поставщиков. Сориентироваться в ассортименте помогают различные фильтры, для выгодного расчёта лизинга есть удобный калькулятор. Достаточно заполнить заявку на приобретение (покупку или лизинг) в карточке машины, и менеджеры компании оперативно свяжутся, проконсультируют по всем вопросам и помогут с документами.

Переходите в Автомаркет ВТБ Лизинг, чтобы подобрать нужную технику с пробегом.

Реклама. АО ВТБ Лизинг. erid: 2Vfnxgjw7sjb

авторынок авто с пробегом
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Hongqi: красное знамя китайского автопрома Hongqi – премиальный бренд китайских автомобилей, история которого насчитывает более 60 лет и неразрывно связана с экономическими и политическими событиями в КНР. Недаром в переводе с китайс... 61 0 0 26.02.2025
Статьи / Новые авто Маленький, шустрый и дорогой: обзор KGM Tivoli Корейская марка SsangYong, превратившись в KGM, вернулась в Россию с тремя моделями кроссоверов и одним внедорожником, причем имена двух моделей, Rexton и Korando, так или иначе знакомы росс... 594 3 0 25.02.2025
Статьи / Гаджеты Полноразмерник в компактном корпусе: обзор комбо-устройства Playme HyperForce Многие автовладельцы ценят комбо-устройства и радар-детекторы с классическими рупорными антеннами как наиболее чувствительные к сигналам радаров. Но у таких приборов есть главный недостаток... 4219 1 0 24.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68362 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24129 4 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15432 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
13 Кабриолет Неправильный швед: опыт владения праворульной Volvo C70 II
8 Внедорожник Потенциальный бестселлер старой новой марки: обзор KGM Torres
4 Практика Сварка, экстрактор, дрель: как выкрутить колёсный болт с сорванными гранями
Новые комментарии
Change privacy settings