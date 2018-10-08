Чтобы узнать, с какой стороны находится топливозаправочная горловина, нужно взглянуть на приборную панель – а именно на указатель уровня топлива. Рядом с его шкалой расположен значок заправочной колонки – а рядом с этим значком есть стрелочка, которая и указывает в сторону, на которой расположен лючок бензобака.
Да, есть и коварные автомобили, в которых стрелочки рядом со значком бензоколонки нет – к примеру, Opel Astra H, Daewoo Nexia, ВАЗ-1111 Ока и многие другие. Но выход есть и здесь, нужно лишь включить дедукцию. Значок заправочной колонки на их приборной панели имеется, и у нее на пиктограмме есть шланг – а лючок бензобака в автомобиле расположен с той же стороны, на которой этот шланг нарисован.
Статистика показывает, что обычно очереди на колонку больше для тех машин, у которых лючок бензобака находится справа. Поэтому если для вас критически важен вопрос быстрой заправки, можно выбрать автомобиль с левым расположением горловины – это большая часть японских автомобилей, а также корейские машины и некоторые модели Ford (к примеру, Fiesta).
Еще одна хитрость – покупка автомобиля с задним расположением топливозаправочной горловины – к примеру, Москвича-2140 вместо «семерки» Жигулей. На такой машине можно не только возить все что угодно, но и подъезжать к бензоколонке с какой угодно стороны: лючок бензобака у нее расположен ровно посередине кормы.
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