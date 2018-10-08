Как не забыть, с какой стороны лючок бензобака?

Как не забыть, с какой стороны лючок бензобака?

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Большинству и вопрос, и текст, ему посвященный, могут показаться странными, а то и глупыми. Однако каждый день на заправках приходится видеть несчастных страдающих людей, которые забыли, с какой стороны находится заправочная горловина у их автомобилей. Они тянут заправочные шланги через крышу, вокруг машины, а то и прямо через салон, разворачиваются, подъезжая к колонкам задом, против движения, и очень нервничают по этому поводу. Но решить эту проблему очень просто – нужно лишь знать, куда взглянуть, чтобы не выходя из машины (своей, прокатной или каршеринговой) выяснить, какой стороной подъезжать к заправочной колонке.

Так как же узнать, с какой стороны лючок бензобака?

Чтобы узнать, с какой стороны находится топливозаправочная горловина, нужно взглянуть на приборную панель – а именно на указатель уровня топлива. Рядом с его шкалой расположен значок заправочной колонки – а рядом с этим значком есть стрелочка, которая и указывает в сторону, на которой расположен лючок бензобака.

А если стрелочки нет?

Да, есть и коварные автомобили, в которых стрелочки рядом со значком бензоколонки нет – к примеру, Opel Astra H, Daewoo Nexia, ВАЗ-1111 Ока и многие другие. Но выход есть и здесь, нужно лишь включить дедукцию. Значок заправочной колонки на их приборной панели имеется, и у нее на пиктограмме есть шланг – а лючок бензобака в автомобиле расположен с той же стороны, на которой этот шланг нарисован.

Есть ли какие-то еще хитрости?

Статистика показывает, что обычно очереди на колонку больше для тех машин, у которых лючок бензобака находится справа. Поэтому если для вас критически важен вопрос быстрой заправки, можно выбрать автомобиль с левым расположением горловины – это большая часть японских автомобилей, а также корейские машины и некоторые модели Ford (к примеру, Fiesta).

Еще одна хитрость – покупка автомобиля с задним расположением топливозаправочной горловины – к примеру, Москвича-2140 вместо «семерки» Жигулей. На такой машине можно не только возить все что угодно, но и подъезжать к бензоколонке с какой угодно стороны: лючок бензобака у нее расположен ровно посередине кормы.

Теги: Популярные вопросы , бензобак , лючок бензобака
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