Как правильно провести выходные или Князь Владимир. Зимний Поход

Ура! Состоялось! В России не так много зимних гонок на дистанцию в десятки километров: бороться с погодой – дело неблагодарное, вычистить хорошую широкую обгонную трассу, которую нужно еще и содержать в рабочем состоянии до гонки –недешевое удовольствие, а пополнить бюджет небольшого мероприятия могут или спонсоры, или взносы, или личный карман, зачастую именно личный карман и покрывает пожелания и фантазии организатора. В таком ракурсе финансовая и информационная поддержка наших начинаний партнерами, в том числе и журналом Колеса.Ру практически бесценна, за что большое человеческое спасибо!

Итак, собравшись перед новогодними праздниками в патриархальном городе-заповеднике Суздале с командой подготовки Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам и с коллегами, которые в 2022 году привлекли в рамках официальных соревнований любительский зачет на стандартных машинах, решили: гонке быть. Так родился автофестиваль «Князь Владимир. Зимний Поход 2023», или, как в официальных документах – учебно-тренировочные сборы с одноименным названием.

Основой участников фестиваля должны стать серийные внедорожники и кроссоверы. Под серийными понимаем, что это машины без каркасов, без ковшей, шеститочечных ремней и прочего – те, на которых пилоты двигаются в обычной жизни. Гонка же технически разделена на трассу для ралли-рейда в первый день и парные (синхронные) гонки во второй, для тех же, кто совсем по «лайту», задумано ориентирование из 12 точек от Суздаля до Юрьева-Польского. Проект «Выходной с УАЗ» занимается привлечением потенциальных гонщиков и ориентированием, ну а наша команда тем, что делаем обычно – трассами для гонок, согласованиями, дорожными книгами, судейством. Ну и, конечно, на правах соорганизаторов мы закрепляем возможность участия десятка наших дружественных экипажей, которые должны разбавить сонм УАЗов.

И вот пара дней до старта. Гонка готова при полном содействии администрации Юрьев-Польского района. Везде бы так встречали спортсменов – мероприятий было бы на порядок больше! Двадцать пять заявленных от «Выходной с УАЗ» автомобилей и десяток участников, которые оформили заявки в НП РОСРР – полна коробочка на весь световой день.

Погода вносит свою лепту. Техника, несмотря на ряд казусов, упорно и ежедневно расчищает владимирское ополье от снега, который по призыву команды «Подмосковье», волнующейся, что его (снега) не будет, валит без остановки вперемешку с порывистым ветром и сводит труды пары грейдеров и К-700 на нет. В печках допекаются призы, допечатывается полиграфия. От партнеров Российских ралли-рейдов, компании Авторента и ТД «Столбушино», прибывают сухие пайки и одеяла – теплые подарки для участников. Вечером и в ночь перед стартом опять обещают снегопад, и прогноз подтверждается. Александр Грачев вынужден отменить брифинг и остаться на трассе, доезжающих участников просим не торопиться и спокойно доехать до места дислокации. Дорога до Суздаля – снежные переметы и лед. Планируем отменять утренние старты и расчищать основную трассу, если заметет.

Но вот и утро, группа маршрута дает с трассы информацию, что по основной трассе полный порядок. Отменить же придется и ориентирование по причине жестких переметов и невозможности добраться до запланированных точек, и парные заезды – трасса под них после расчистки и ряда проходов машин на тренировках стала сплошным убойным кочкарником. Итогом для всех присутствующих остается тридцатикилометровая весьма широкая и разнообразная трасса. Первой на старте – пятерка спортивных экипажей. Немного, но качественно. Мастера спорта России, в том числе – заслуженные и международного класса, призеры и победители международных соревнований, почти все неоднократные участники Дакара: Борис Гадасин, Андрей Новиков, Игорь Петенко, Андрей Рудской, Андрей Сушенцов, Александр Щанов, Антон Мельников, Антон Николаев, Дмитрий Кожухов и Дмитрий Карпов. Для них сегодня – пять специальных участков.

И вот результаты спортивного зачета – конечно, это УТС и машины разных классов, но хронометраж никто не отменял. Итак, только на первом специальном участке Борис Гадасин уступает Андрею Новикову тринадцать секунд, а далее выигрывает все остальные четыре. Борис, кстати, показывает и максимальную среднюю скорость в 82,72 км/ч. На втором и третьем местах расположились прототипы Андрея Рудского и Андрея Сушенцова соответственно, отставая от Бориса и друг друга на четыре с небольшим минуты.

И немного неофициальных итогов для спортивных авто: у Андрея Новикова возникли проблемы с ДВС, Антон Мельников и Антон Николаев также с проблемами по ДВС оформили сход уже после второго СУ, проехав фактически всего 60 км дистанции. Прототип Андрея Рудского иногда по-новогоднему радостно искрил проводкой. Неприятно, но команды для этого и приехали. И, возможно, это стечение обстоятельств, но, устранив недостатки, именно экипаж Андрея Рудского/ Карпова Дмитрия занял первое место на бахе Северный Лес в категории Т1, а Антон Мельников с Антоном Николаевым взяли первое место в категории Т2. Помогли ли им УТС? Узнаем на днях. А сейчас поздравляем всех победителей, финишировавших и участвующих в первом этапе Чемпионата России по ралли-рейдам, и готовим не менее интересный материал по зачету Р3К и новые мероприятия для Вас.

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