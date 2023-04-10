Настраивая положение руля и кресел, водители, особенно начинающие, обычно руководствуются принципом «чтобы было удобно» – и этот принцип остается со многими на всю жизнь. Но на самом деле посадка за рулем в первую очередь должна быть безопасной и правильной и уже во вторую очередь – удобной. Давайте разберем базовые принципы того, как правильно сидеть за рулем, и попутно аргументируем, почему это действительно важно.

Как правильно сидеть за рулем и почему это важно

Многие могут возразить уже на первое утверждение в этом тексте: мол, я езжу за рулем по 100-200, а то и более километров в день, так что нужно поберечь здоровье и сесть удобно. Спорить на эту тему можно бесконечно, но многочисленные свидетельства, в том числе видео в Сети, наглядно показывают последствия «максимально удобной» посадки, когда водитель в критической ситуации просто не может среагировать на резкое изменение дорожной обстановки. Ставшая уже банальной фраза о том, что автомобиль – это средство повышенной опасности, на самом деле не утратила ни грана своей изначальной важности. Так что удобство, анатомические особенности и нюансы здоровья, конечно, остаются в списке приоритетов, но оказываются в нем ниже безопасности движения.

И еще пара замечаний перед тем как перейти собственно к правильной посадке. Во-первых, мы будем говорить о базовых правилах посадки за рулем для повседневной езды. А во-вторых, стоит помнить, что эти правила могут немного отличаться от машины к машине из-за элементарной разницы в числе доступных регулировок: в классических Жигулях можно двигать только сиденье и его спинку, а в люксовых автомобилях регулируется все вплоть до боковой поддержки и изгиба самой спинки. Однако мы попробуем «усреднить» правила, рассмотрев все варианты.

Как же правильно сидеть за рулем?

Начинаем настройку с самой базовой опции: продольной регулировки сиденья. Правильно сесть «по ногам» нужно так, чтобы ноги были слегка согнуты и колени почти не двигались при работе педалями. Если при нажатии педали нога выпрямляется в колене – вы сидите слишком далеко и тянетесь к педалям. Если для нажатия педали нужно поднять колено – вы сидите слишком близко.

Почему это важно: правильная посадка по ногам позволяет быстро работать с педалями и прилагать максимум усилия при нажатии. Вытянутая нога не давит на педаль в полную силу, как и излишне согнутая, а усилий для нажатия требует больше. Вдобавок при фронтальном ударе полностью вытянутые ноги, давящие на педали — это гарантированная серьезная травма.

Вторая базовая настройка, которую нужно выполнить по возможности, – это регулировка высоты кресла. «По возможности» – потому что такая регулировка есть не во всех автомобилях. Но если у вас она есть, то стоит настроить сиденье по высоте до того, как начинать регулировать руль. Настройка правильной высоты кресла в основном зависит от вашего роста: сидеть нужно так, чтобы получать максимальный обзор при простом повороте головы без необходимости тянуться лицом к зеркалам или выглядывать из-за руля на дорогу.

Почему это важно: хороший обзор – залог безопасности. Сидя слишком низко, вы можете не заметить объект, появившийся перед машиной (например, животное или ребенка). А сидя слишком высоко, жертвуете обзором вверх – например, на светофоры.

Следующая базовая настройка – это угол наклона спинки. Именно он настроен неправильно у доброй половины водителей, а то и большей части: слишком сильна народная любовь к расслабленной езде «полулежа», да еще и без ремня безопасности. На самом деле спинку сиденья нужно располагать как можно более вертикально. Ориентироваться можно по двум параметрам положения рук. Первый признак корректной посадки: при правильном хвате руля на виртуальные «без десяти два» или «без пятнадцати три» руки согнуты в локтях не менее чем на 120 градусов, а в идеале стремятся к углу в 90 градусов. Второй признак правильной посадки: вы можете, не отрывая плечи от кресла, положить на верх обода руля запястье любой руки — не кисть, а именно запястье.

Почему это важно: согнутые руки – мощный рычаг, позволяющий быстро и эффективно крутить руль. Для наглядности попробуйте быстро поднять тяжелый предмет на вытянутой руке, а потом поднять его за счет разгибания локтя. Вытянутые руки при полулежачей посадке не позволяют быстро и точно среагировать на изменение дорожной обстановки: яма на дороге, выбежавший пешеход, подрезающая машина и другие «внезапности» застают водителя врасплох. А возникший занос на прямых руках погасить и вовсе практически невозможно. И отрыв спины от «лежащего» сиденья в этой ситуации никак не помогает в рулежке: водитель теряет твердую точку опоры и уже не рулит, а хватается за руль в ритмическом заносе, чтобы удержать вертикальное положение. Ну а при фронтальном ударе водитель в полулежачей посадке может оказаться не зафиксированным ремнем безопасности, а сползти под ремень. Про распространенную для "лежащих" водителей ситуацию, когда ремень не пристегнут правильно, а застегнут на пустое сиденье и накинут только сверху, и говорить нечего.

От сиденья переходим к рулю. По сути, эта регулировка напрямую связана с предыдущей: настройка руля выполняется сразу после, а то и вместе с настройкой угла наклона спинки кресла. Если руль не регулируется, то остается просто настроить спинку по принципам, указанным выше. Если руль регулируется только по высоте, его нужно настроить так, чтобы обеспечить полный обзор приборной панели без ущерба обзорности через лобовое стекло. Обычно это легко сделать, выставив верх обода руля по верхнему козырьку приборной панели, чтобы смотреть на приборы сквозь руль. Однако на некоторых современных машинах (например, моделях Peugeot и Changan) эргономика настроена так, чтобы водитель смотрел на приборы поверх руля. Ну а если руль регулируется и по высоте, и по вылету, это дает водителю чуть большую свободу в настройке угла наклона спинки сиденья: при желании, максимально выдвинув руль на себя, можно слегка «откинуть» кресло, не теряя в безопасности посадки.

Почему это важно: правильное положение руля – это обеспечение и обзорности, и возможности эффективного руления. Если руль задран вверх или лежит на коленях, его трудно перехватывать при активной рулежке (например, при гашении заноса), а заодно он может перекрывать обзор на дорогу или приборную панель.

Последний важный элемент безопасной посадки – настройка подголовника. Надо помнить, что его главная роль тоже связана не столько с комфортом, сколько с безопасностью: он призван защищать шею от хлыстовых травм при ударе сзади. Поэтому его не нужно располагать напротив шеи, чтобы удобно запрокидывать голову назад в пробках – голова так же запрокинется и при аварии. Центр подголовника должен располагаться напротив затылка.

Почему это важно: при ударе сзади подголовник должен «поймать» голову и снизить риск травмы шейного отдела позвоночника. Если подголовник расположен слишком низко или высоко, то голова при ударе сзади либо запрокинется назад, либо промахнется мимо подголовника, а это чревато травмой шеи.

На этом список «настроек безопасности» при посадке закончен. Разобравшись с основными регулировками, можно перейти к второстепенным из тех, что имеются в вашем автомобиле. Например, если у кресла есть регулировка наклона подушки, ее обязательно нужно выставить так, чтобы она была параллельна бедрам, обеспечивая равномерную поддержку. При наличии регулируемого коленного подпора его нужно выдвинуть так, чтобы он чуть не доходил до сгиба колена – излишне выдвинутый подпор будет мешать давить на педали. Если кресло оснащено регулировкой поясничного подпора, его тоже нужно настроить в соответствии с анатомическими особенностями спины: подпор не должен «выдавливать» из кресла, но должен обеспечивать комфортное положение рук на руле. То же самое касается такой редкой опции, как «ломающаяся спинка», то есть раздельной регулировки наклона верхней и нижней части спинки сиденья. Она позволяет чуть согнуть и расслабить спину, сохраняя правильное положение рук относительно руля. Но все это, пожалуй, уже можно отнести к опциям, обеспечивающим в первую очередь комфорт, а уже во вторую – безопасность.