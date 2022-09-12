Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира

Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оставим в стороне все эти субъективные странности и напомним о ремнях с точки зрения ПДД и закона. Что грозит непристегнутому водителю? Кого оштрафуют, если не пристегнулся пассажир – водителя или самого пассажира? В каких ситуациях можно не пристегиваться законно? Можно ли получить штраф даже без встречи с инспектором ДПС?

Что грозит за езду без ремня?

Для начала напомним ответ на базовый вопрос: что грозит водителю по закону за езду без пристегнутого ремня. Это нарушение наказывается по статье 12.6 КоАП: согласно ему, «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».



В 2013 году штраф за езду без ремня вырос с 500 рублей до тысячи и с тех пор остается неизменным. Его давно хотят повысить – причем сразу в несколько раз, но пока все ограничивается обсуждениями. Но стоит учитывать, что штраф за ремень можно получать «безлимитно»: каждый инспектор, который остановит водителя непристегнутым даже в течение одного дня, совершенно законно выпишет ему штраф.

Можно ли получить штраф за ремень с автоматической камеры?

В контексте штрафов стоит помнить, что получить постановление на тысячу рублей можно не только от инспектора, но и с камеры автоматической фиксации нарушений. Такая возможность появилась еще в 2020 году, а сейчас число камер, обученных штрафовать за непристегнутый ремень, уже исчисляется сотнями. Правда, расположены они в основном в Москве. Зато выписывать штраф тоже будет каждая камера, под которой водитель проедет без ремня, и оплачивать придется все.

Кого оштрафуют, если не пристегнут пассажир?

Обязанность пристегиваться ремнем безопасности есть у всех, кто находится в салоне автомобиля. При этом обязанность за соблюдение этого требования возлагается и на водителя, и на пассажиров. Пункт 2.1.2 ПДД указывает, что водитель обязан «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». А пункт 5.1 ПДД указывает, что «пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими». Но кого оштрафуют, если рядом с пристегнутым водителем едет непристегнутый пассажир?

Ответ прост: оштрафуют обоих. Вышеуказанный пункт 2.1.2 ПДД означает, что водитель обязан убедиться, что пассажиры пристегнуты. То есть, штраф за ремень относится к числу тех нарушений ПДД пассажирами, за которые платит водитель. При этом штраф водителю выпишут по той же статье 12.6, ведь она также указывает, что «перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».

Помимо водителя штраф получит и непристегнутый пассажир. Для него в КоАП есть статья 12.29, а точнее, часть 1 этой статьи. Она гласит, что «нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Само собой, автоматическая камера оштрафовать «неопознанного» пассажира не сможет, но вот инспектор вправе выписать сразу два постановления: и водителю, и пассажиру.

Когда можно ехать непристегнутым?

Единственное официальное «освобождение» от обязанности пристегиваться ремнем безопасности проистекает из того же пункта 2.1.2 ПДД, который мы рассматривали выше. Ведь этот пункт указывает, водитель обязан «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». То есть, если в автомобиле с завода конструктивно не предусмотрено наличие ремней безопасности, то езда без ремня не будет считаться нарушением.

Стоит понимать, что «конструктивное отсутствие» ремней безопасности не касается случаев, когда водитель сам «внес изменения в конструкцию» и демонтировал ремни. В таком случае помимо штрафа за езду без ремня водитель получит еще и наказание по части 1 статьи 12.5 за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена. Отсутствие или неработоспособность ремней входят в пункты 7.9 и 7.10 этого перечня, а часть 1 статьи 12.5 предусматривает «предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Еще одно исключение, уже неофициальное, касается движения на автомобиле по льду. В России есть правила пользования ледовым переправами, утвержденные приказом № 731 от 30 сентября 2020 года, но про ремни безопасности в них ничего не сказано. Однако при движении по ледовой переправе можно, а иногда и нужно отстегнуть ремень безопасности: скорость движения ограничена, двери автомобиля при въезде на переправу рекомендуется держать открытыми, и отстегнутый ремень позволит быстрее покинуть салон при возникновении нештатной ситуации.

Какие еще проблемы возможны для водителя из-за непристегнутого ремня?

Штраф в 1000 рублей – далеко не самое неприятное, что грозит водителю, перевозящему непристегнутого пассажира. Пассажир, пострадавший в ДТП, вправе потребовать от виновника компенсации ущерба, нанесенного здоровью, а если пассажир погибнет, это право переходит к его родственникам. То есть, если водитель, перевозящий пассажира, станет виновником ДТП, то выплаты пассажиру в рамках ОСАГО будет осуществлять страховая компания виновника. А если установленной законом суммы в 500 тысяч окажется недостаточно, то разницу пострадавший может взыскать с виновника.

Более того, Верховный суд РФ постановил, что пострадавший пассажир имеет право получить компенсацию не только с виновника, но и со второго участника ДТП. То есть, пассажир автомобиля вправе требовать компенсации от водителя, с которым он ехал, даже если водитель не виноват в ДТП. Ремень безопасности напрямую во всех этих хитросплетениях закона не фигурирует, но несложно понять, что непристегнутый пассажир имеет гораздо больше шансов получить в ДТП тяжелые травмы, на компенсацию которых не хватит положенных законом 500 тысяч рублей. Так что водителям стоит помнить о том, что они далеко не всегда «в одной лодке» с пассажирами.