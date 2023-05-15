Для водителей-новичков старт с места на подъеме иногда остается сложным приемом достаточно долго, пока они не отработают технику быстрой работы со сцеплением. При этом в автошколе этому навыку, само собой, учат, но здесь методика тоже зависит от инструктора и обстоятельств – некоторые вообще ограничиваются обучением «под экзамен», где на эстакаде нужно тронуться с ручника. Давайте перечислим все возможные варианты того, как можно тронуться в горку, разберем их плюсы и минусы и определимся, какой вариант можно считать оптимальным для водителя, не уверенного в своих навыках.

Какие есть варианты трогания с места на подъеме?

Основных вариантов того, как можно тронуться в горку, три: с ручника, со схватывания сцепления и просто с быстрым переносом правой ноги на газ. Условно их можно назвать так: первый вариант – «автошкольный», второй – «олдскульный», а третий – «продвинутый». Давайте разберем их поочередно.

1. Старт с ручника

Метод старта в горку с ручника – самый простой и точно осваивается практически всеми водителями-новичками банально потому, что именно он используется на практическом экзамене на площадке в упражнении «эстакада».

Суть метода. Для начала автомобиль останавливается на подъеме. Чтобы его зафиксировать, водитель включает стояночный тормоз (проще говоря, вытягивает ручник). Чтобы тронуться, водитель выжимает сцепление, включает первую передачу, отпускает педаль тормоза, слегка нажимает на газ, поднимая обороты до 2,5-3 тысяч, и начинает плавно отпускать сцепление до момента, пока диски не начнут смыкаться. Момент смыкания дисков характеризуется снижением оборотов, а на переднеприводных автомобилях можно также отметить характерное приседание задней оси (передние колеса тянут вперед, а задние заблокированы, поэтому отрабатывает подвеска). В этот момент водитель отпускает ручник, плавно добавляет газ и плавно отпускает педаль сцепления до конца.

Плюсы метода: простота для новичков, трогание в горку без отката, низкий риск ошибки или вероятности откатиться в стоящий сзади автомобиль. За счет того, что диски сцепления сомкнуты в момент выключения стояночного тормоза, автомобиль не покатится назад, а поддержание нужных оборотов гарантирует то, что автомобиль не заглохнет и тронется в горку. Даже если переборщить с газом или затянуть с моментом выключения ручника, можно либо получить пробуксовку на старте, либо заглохнуть до момента трогания с места, оставшись при этом на ручном тормозе. То есть, риск откатиться и врезаться в стоящий сзади автомобиль сведен к минимуму: для этого надо одновременно совершить несколько ошибок.

Минусы метода: при правильном исполнении минусов у такого метода практически нет. Если переборщить с газом и слишком медленно работать сцеплением, можно подпалить сцепление, что при разовых ошибках не так критично, как откатиться назад. А если ручник неважно держит, то можно «пересилить» его и тронуться на ручнике, что тоже не так уж страшно, хоть и вредит механизму стояночного тормоза.

2. Старт с момента смыкания сцепления

Суть метода. Этот метод отчасти схож с предыдущим, но отличается от него тем, что водитель не использует ручной тормоз. Автомобиль останавливается на подъеме. Чтобы тронуться, водитель, удерживая педаль тормоза, выжимает сцепление и включает первую передачу, а затем начинает плавно отпускать сцепление до момента смыкания дисков. Мотор в этот момент работает на холостых оборотах, и момент смыкания дисков тоже можно легко опознать по снижению оборотов и возможному повышению вибрации двигателя. В момент смыкания дисков водитель переносит правую ногу с тормоза на газ, плавно добавляет газ и плавно отпускает педаль сцепления до конца.

Плюсы метода: более точное понимание принципа работы сцепления, улучшение навыка работы с педалями. За счет того, что диски сцепления сомкнуты в момент отпускания педали тормоза, автомобиль не покатится назад, что позволяет тронуться в горку без отката. При отработке этого навыка водитель более ясно представляет себе, как работает сцепление, и в дальнейшем может работать с ним более четко и уверенно – именно поэтому некоторые инструкторы настаивают на таком «олдскульном» методе обучения работе с левой педалью.

Минусы метода: необходимость точно и четко работать с педалями, риск заглохнуть при недостаточно точной работе педалью сцепления, риск откатиться назад при ошибке. По сути, этот вариант трогания на подъеме – самый сложный и рискованный для новичка. Слишком быстро или избыточно отпустил сцепление – автомобиль заглох, а если в этот момент еще и начать переносить ногу с тормоза на газ, можно окончательно растеряться и покатиться назад на заглохшем автомобиле. Это не так страшно: вакуума в системе усилителя тормозов хватит еще на одно-два торможения, но нужно успеть быстро сориентироваться и снова нажать на педаль тормоза или вытянуть ручник. В общем, использовать такой вариант трогания в горку на постоянной основе необоснованно сложно. Вдобавок по сравнению с остальными он самый медленный: каждый раз плавно ловить момент смыкания дисков – это гораздо дольше, чем быстро поддать газу и тронуться с ручника или без него. Но отработать этот метод в одиночестве на свободном уклоне – это хороший способ понять, как работает сцепление конкретно на вашем автомобиле, и улучшить навык работы с педалями.

3. Старт с быстрым переносом правой ноги на газ

Суть метода. Это самый распространенный метод трогания в горку, которым пользуется подавляющее большинство опытных водителей. Механика работы с педалями тут максимально проста. Автомобиль останавливается на уклоне, а для начала движения водитель быстро переносит правую ногу с тормоза на газ и добавляет газ, одновременно отпуская сцепление до момента схватывания дисков и начала движения вперед. После начала движения работать с педалями нужно уже по ситуации, поддерживая обороты двигателя не ниже 2 тысяч, чтобы не заглохнуть. По сути, такой вариант старта в горку ничем не отличается от обычного старта с места на ровной дороге, кроме необходимости быстро работать с педалями, чтобы начать движение вперед с минимальным откатом назад.

Плюсы метода: быстрота старта при наличии навыка, минимизация числа выполняемых действий. Этот метод не случайно используют почти все опытные водители: ведь «просто поехать» без использования ручника или медленных тонких манипуляций с педалями можно гораздо быстрее, чем в других случаях.

Минусы метода: неизбежный откат назад при старте, необходимость хороших навыков работы с педалями, риск слишком сильно откатиться назад, риск заглохнуть при ошибке. Несмотря на минимальное число выполняемых действий, технически этот метод трогания в горку самый сложный, поскольку предъявляет самые высокие требования к навыкам водителя. Замешкался с переносом правой ноги – откатился назад, недостаточно добавил газ – автомобиль заглохнет при смыкании дисков сцепления, переборщил с газом – подпалил сцепление, слишком медленно отпустил педаль сцепления – откатился назад и, опять же, подпалил сцепление. С учетом всего этого неудивительно, что некоторые нерадивые инструкторы просто опускают эту методику обучения со сложными и не самыми талантливыми учениками – мол, для сдачи экзамена достаточно уметь тронуться в горку с ручника, а дальше сам научится. И обычно, конечно, учится сам, вопрос лишь в затраченном на это времени.

Так как же трогаться на подъеме новичку?

Водителю-новичку, не уверенному в своих способностях, лучше использовать первый описанный метод, плавно переходя от него через второй к третьему. Стартовать в горку с ручника проще и безопаснее всего – так можно поберечь свои нервы в городе, пока не хватает навыков. В свободное время стоит попрактиковать второй метод, чтобы почувствовать автомобиль, понять, в каком положении педали начинают смыкаться диски сцепления, как машина отзывается на педаль газа и как можно эффективно тронуться с места. Ну а после этого проще будет перейти к третьему, «продвинутому» методу, постепенно отточив свои навыки быстрой работы с педалями уже с пониманием того, как они работают на конкретном автомобиле.

Каких методик трогания в горку стоит избегать?

Помимо трех вышеописанных методик иногда предлагают четвертую – с одновременным нажатием педалей газа и тормоза правой ногой. По сути, вместо ручника предлагается использовать правую ногу: не снимая ее с педали тормоза, ее нужно повернуть и нажать пяткой на педаль газа, после чего начать отпускать сцепление, одновременно добавляя газ и отпуская тормоз. На практике с таким «гоночным» приемом с первого раза справится не каждый опытный водитель. У такой методики больше плюсов, чем минусов: далеко не на всех автомобилях педали тормоза и газа расположены на одном уровне или достаточно удобно для одновременной работы, на этих педалях требуется кардинально разное усилие, для одновременной работы двумя педалями нужна удобная обувь… Но главное – одновременная работа двумя педалями одной ногой требует недюжинного навыка, а у новичков проблема состоит как раз в его отсутствии. В общем, на старте водительской карьеры такие «лайфхаки» лучше оставить тем, кто их советует. А уж через несколько лет, если вам станет интересно, можно ли ежедневно трогаться «с трех педалей», к этому методу можно вернуться из чисто спортивного интереса.