Мы уже вспоминали, что будет, если нарушать указания регулировщиков , которых мы видим на дорогах довольно редко. Сегодня же давайте поговорим об их ключевой функции – собственно регулировании движения. Что означают жесты, как их запомнить и можно ли выжить в современном городе, не зная сигналов регулировщика?

Кто такой регулировщик и как он выглядит?

Для начала кратко вспомним, кто такой регулировщик. Стоит учитывать, что согласно ПДД регулировщиками могут быть не только сотрудники полиции, но также уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности, работники дорожно-эксплуатационных служб и дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах. Единственное условие – регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. То есть дорожный рабочий в оранжевом жилете и с жезлом, регулирующий движение на ремонтируемом участке дороги, – это тоже регулировщик, и согласно пункту 1.3 ПДД водители обязаны выполнять его распоряжения. А вот само наличие у регулировщика жезла или диска с красным сигналом возможно, но необязательно – правила говорят, что он «может применять их для лучшей видимости сигналов».



Кроме сигналов стоит помнить о приоритете и полномочиях регулировщика. Самое важное здесь – то, что регулировщик имеет приоритет над всеми прочими средствами регулирования: пункт 6.15 ПДД гласит, что водители обязаны выполнять его указания, даже если они противоречат дорожным знакам, разметке и светофорам. Ну а пункт 2.4 ПДД указывает, что регулировщикам предоставлено право остановки транспортных средств.



Как разобраться в сигналах регулировщика?

В ПДД сигналы регулировщика изложены «от первого лица», и возможных поз здесь три: руки вытянуты в стороны или опущены; правая рука вытянута вперед; рука поднята вверх. Но мы для удобства рассмотрим варианты со стороны водителя легкового автомобиля, который может приближаться к регулировщику с четырех сторон. Кстати, тот же принцип лег в основу «народных правил», которые уже стали фольклором, так что вспомним заодно и их.



Руки вытянуты в стороны или опущены

В этом случае водителям, приближающимся к регулировщику сбоку (справа или слева), разрешено ехать прямо и направо. Тем же, кто приближается спереди или сзади (со стороны груди и спины), движение запрещено. В народе это сформулировано так: «грудь и спина для водителя – стена».



Правая рука вытянута вперед

Здесь вариантов больше. Тем, кто приближается к регулировщику с его левого бока и видит руку, указывающую влево, можно ехать во всех направлениях (в фольклоре это звучит так: «если жезл смотрит влево – поезжай как королева»). Тем, кто приближается с правого бока и видит руку, указывающую вправо, движение запрещено («если жезл смотрит вправо – ехать не имеешь права»). То же самое касается приближения со спины – проезд также запрещен. Ну а тем, кто приближается со стороны груди, можно ехать только направо («если палка смотрит в рот – делай правый поворот»).

Рука поднята вверх

Это самый простой вариант: если рука регулировщика поднята вверх, движение запрещено во всех направлениях.

Можно ли не запоминать сигналы регулировщика?

Вопрос сам по себе провокационный, и формальный ответ на него очевиден: нет, нельзя. Сигналы регулировщика – базовые основы ПДД, которые обязан знать каждый водитель. Однако в ПДД есть официальное «послабление» на этот счет: в правилах сказано, что «регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам». То есть неопытным и забывчивым водителям, стоящим перед регулировщиком и создающим помехи для движения другим, регулировщик может подать более простые и очевидные сигналы о разрешенном направлении движения. Более того, во многих случаях регулировщики поступают так во всех случаях, направляя водителей жестами и взмахами рук. Однако стоит учитывать, что незнание сигналов, указанных в ПДД, не освобождает водителя, даже начинающего, от ответственности за несоблюдение указаний регулировщика. Так что сигналы стоит выучить обязательно, пусть в современных городах их не так часто можно встретить «в чистом виде».

