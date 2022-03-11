Как стать перекупом автомобилей с нуля и зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц

Реально молодому парню без опыта и образования работать на себя, зарабатывать месячную зарплату за неделю и самостоятельно строить свой рабочий график? Да, все это возможно для перекупщиков автомобилей. Эксперты Союза профессионалов авторынка рассказали, как стать перекупом автомобилей и с чего начать бизнес по перепродаже авто.

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Кто такой перекупщик

Перекупщик или перекуп – предприниматель, который зарабатывает деньги на перепродаже автомобилей. Заниматься бизнесом перекупа интересно и очень прибыльно. На продаже одного автомобиля стоимостью до 350 тысяч рублей можно заработать от 15 000 до 50 000 рублей. За неделю обычный перекупщик способен заработать месячную зарплату квалифицированного специалиста. Предел доходов зависит от самого человека, его опыта и усилий.

Начать бизнес перекупа можно без больших финансовых вложений. Иногда достаточно 30-50 тысяч рублей, чтобы купить первый автомобиль на перепродажу и начать собственное дело. Важно только понимать, какие шаги нужно предпринять, чтобы быстро окупить первые вложения. Об этом подробней расскажем ниже.

Перекупщики автомобилей работают сами на себя. Над ними нет начальника. Рабочий график строится на собственное усмотрение, но это не значит, что можно целыми днями лежать на диване. Перекупа кормят активные поездки. Частенько приходится работать в выходные, в позднее время и далеко от дома.

У бизнеса перекупов есть свои риски. И те, кто бросается в него без соответствующих инструкций и подготовки, обычно прогорают в начале карьеры. Чтобы избежать неудач и начать достойно зарабатывать, необходимо разобраться с внутренней «кухней» перекупского дела и понять, что нужно, чтобы стать перекупом авто.

Перепродажа авто как бизнес

Перекупы зарабатывают на перепродаже автомобилей с пробегом. Обычно с каждой машины перекуп имеет такие суммы:

15-30 тысяч рублей в сегменте самых дешевых авто (до 150 тысяч рублей).

40-70 тысяч рублей в бюджетном сегменте (до 300 тысяч рублей).

80-150 тысяч рублей в среднем сегменте (до 1 млн рублей).

от 200 тысяч рублей в премиальном сегменте (свыше 1,5 млн рублей).

Средний заработок перекупа составляет от 150 тысяч рублей в месяц. Опытные перекупы легко зарабатывают около 300 тысяч рублей в месяц.

Процесс перепродажи автомобилей с пробегом состоит из этапов:

поиск ликвидного автомобиля;

покупка авто, оформление сделки;

предпродажная подготовка;

продажа авто.

Быстрый поиск ликвидных автомобилей – важный фактор успешной работы перекупа. Обычно перекупы ищут машины через объявления на специализированных интернет-площадках и сайтах-агрегаторах. Некоторые из них платные.

Опытные перекупы оформляют подписку на сервисы, которые предлагают подбор и мониторинг всех автомобильных досок объявлений в одном месте.

Часто перекупы специализируются на определенном ценовом сегменте машин, например, на бюджетном или премиальном. Начинающие продавцы фокусируются на узком круге автомобильных марок, а опытные работают с большим количеством брендов.

Размер заработка напрямую зависит от суммы, за которую был куплен автомобиль, поэтому перекупы стремятся найти машину подешевле. Окончательная цена авто снижается за счет умелого торга.

Покупке предшествует проверка технической и юридической составляющей автомобиля. С помощью специальных сервисов и инструментов перекуп оценивает машину, и если она его устраивает, он покупает ее. Составляет договор купли-продажи и в зависимости от схемы будущей продажи либо вписывает себя в ПТС, либо нет.

В предпродажную подготовку входит приведение автомобиля в товарный вид, иногда небольшой ремонт и замена запчастей. Для экономии денег перекупы часто сами выполняют несложную работу. Если же в приоритете стоит скорость перепродажи, то подготовку авто перекупы делегируют специалистам.

Когда машина подготовлена, перекуп публикует объявление о продаже в интернете. Поступают звонки, идут переговоры, и потенциальные клиенты приезжают на осмотр авто. Перекуп продает авто, используя разные схемы оформления сделки:

ДКП через ДКП.

От имени собственника.

Со своего учета.

По доверенности.

В итоговую стоимость перекуп закладывает себестоимость автомобиля, затраты на предпродажную подготовку и собственную прибыль. Часть заработка опытные перекупы вкладывают в дальнейшее развитие бизнеса.

Как стать перекупщиком авто: требования

Молодые люди, которые хотят разобраться, как стать перекупом авто, должны понимать, что войти в этот бизнес сможет не каждый. Первостепенное значение имеет интерес или даже любовь к автомобилям. А также очень важно уважать деньги и стремиться зарабатывать их.

Важные навыки для перекупов:

уметь водить машину и иметь водительские права;

разбираться в автомобилях, уметь их обслуживать, делать небольшой ремонт;

уметь общаться, вести переговоры;

разбираться в ценах на авто, запчасти и ремонтные работы;

уверенно пользоваться сайтами перекупов;

разбираться в основных юридических вопросах, связанных с автомобилями.

Если в отношении навыка вождения все понятно, то познания в автомобильной тематике подразумевают довольно обширный багаж знаний. Перекупу важно понимать устройство авто, разбираться в особенностях марок, моделей и конкретных модификаций. Начинающий перекуп может сначала изучить одну модель или марку, а потом постоянно пополнять свои знания. Они важны не только для выбора авто, но и для проведения предметного торга.

Предпродажная подготовка

Для улучшения товарного вида автомобиля перекупу желательно уметь самостоятельно делать предпродажную подготовку:

убирать ржавчину;

ремонтировать сколы, трещины;

красить элементы кузова;

полировать кузов;

делать химчистку салона и т.д.

На всякий случай лучше иметь надежных ребят, которые при необходимости смогут помочь.

Переговоры с клиентами

Перекупщик работает не только с машинами, но и с людьми, поэтому без переговорных навыков не обойтись. Они нужны как для телефонных разговоров, так и для общения вживую. Умелый переговорщик завоюет доверие и расположение собеседников, а также сможет выгодно поторговаться. Знания в области психологии тоже не будут лишними.

Цены на авто

Профессиональный продавец на вторичном авторынке должен разбираться в актуальных ценах на автомобили. Это позволит выгодно покупать и продать авто. Знание расценок на запчасти, материалы и саму работу позволит адекватно оценить, стоит ли брать машину, которой требуется значительный ремонт.

Приложения и сервисы для перекупов

Цифровизация не обошла стороной и перекупов, поэтому в своей работе они должны умело пользоваться специальными интернет-сервисами. Для покупки и продажи авто важно освоить работу с досками объявлений и сервисами по подбору и мониторингу автомобилей с пробегом. Для проверки истории машин выгодней оформить подписку на безлимитные сервисы проверки авто с пробегом.

Юридическая грамотность

Каждая сделка по купле-продаже авто является юридическим актом, и перекуп должен разбираться в юридической стороне своей работы. Он должен знать, как заполнять ДКП и акт приема-передачи, какие схемы лучше использовать при перепродаже, а также какие юридические проблемы могут быть у машины и чем они чреваты.

Личные качества перекупа

Успех в перекупском деле во многом зависит от личностных качеств человека. Нужно развивать в себе:

коммуникабельность;

уверенность, которая проявляется в действиях и в манере говорить;

оперативность для быстрого выкупа ликвидных авто;

стрессоустойчивость;

желание учиться;

трудолюбие – от него во многом зависит величина заработка;

желание зарабатывать – важный мотивационный фактор.

Эти качества лучше иметь при старте бизнеса и развивать их всю жизнь.

С чего начать бизнес по перепродаже авто

Для старта бизнеса нужно подготовить материально-техническую базу. В первую очередь – собрать стартовый капитал. Новички могут начать с 30-50 тысяч рублей, но неплохо иметь в запасе примерно 100 тысяч рублей.

Для комфортной предпродажной подготовки желательно иметь гараж. Если своего гаража нет, его можно взять в аренду.

Инструменты для предпродажной подготовки:

толщиномер для измерения толщины лакокрасочного покрытия;

подкатной домкрат;

угловая шлифмашинка;

набор автослесаря;

электронный тестер и смартфон с подключением к интернету.

Со временем набор инструментов нужно будет расширять.

Где найти опытного наставника-перекупа

Молодым и способным парням, которые не знают, как стать перекупом, желательно иметь опытного наставника. Такой человек не только поможет быстро войти в курс дела, но и поможет избежать серьезных ошибок, из-за которых можно лишиться стартового капитала и надолго потерять интерес к собственному бизнесу.

Если в окружении такого наставника нет, можно пройти специальный обучающий видеокурс, который поможет понять, как стать перекупом автомобилей с нуля. Подробный видеокурс для начинающих перекупов и автоподборщиков выпустил Союз профессионалов авторынка. Ведущий видеокурса, опытный перекуп Александр Соколов, расскажет в бесплатном уроке, как стать перекупом автомобилей, и будет тем самым наставником для тех, кто хочет зарабатывать на перепродаже машин.

В видеокурсе «Как зарабатывать от 100К в месяц на перепродаже авто» содержится обучающая программа для перекупов автомобилей и автоподборщиков. Автоэксперт Александр Соколов дает пошаговые инструкции, чек-листы, обучающую книгу, бланки документов и практические советы, как начать бизнес по перепродаже авто. В видеокурсе, состоящем из 9 уроков, ведущий расскажет:

как устроен рынок автомобильной «вторички»;

где искать ликвидные автомобили;

как проверять техническое состояние и юридическую чистоту авто;

какой сайт для перекупов является одним из главных инструментов в работе;

как подготовить авто к продаже;

где искать состоятельных покупателей;

как оформлять документы и не платить лишние налоги.

Ведущий видеокурса Александр Соколов:

Начать свой бизнес по продаже автомобилей с пробегом может почти каждый человек. Для этого не нужно больших денег, особых связей или специального образования. Любой толковый парень, который разбирается в автомобилях, умеет что-то делать своими руками, а также стремится зарабатывать деньги, может освоить ремесло перекупа или автоподборщика в короткие сроки.

Соколов говорит, что после обучения начинающие перекупы смогут зарабатывать от 50 000 рублей в месяц. Курс будет полезно посмотреть и тем, кто уже работает в сфере перепродажи авто. Они смогут узнать новые тенденции вторичного авторынка и полезные лайфхаки.

Во время просмотра видеокурса и после него учащиеся могут обращаться с вопросами к ведущему и получать от него обратную связь.

Начинающие перекупы, которые прошли обучение по видеокурсу «Как зарабатывать от 100К в месяц на перепродаже авто», поделились первыми успехами.

Начинающий перекуп Игорь, г.Киров:

Наконец, я решился на собственный бизнес на подержанных тачках! Моя первая перепродажа Skoda Octavia 2019 г.в. Выкупил ее по низу рынка. Как это сделать, понял из видеоуроков. Предпродажку тоже делал по советам ведущего. В итоге продал машину с ценником +100 тыс. в первый же вечер.

Александр, перекуп из Сургута:

Для начинающих перекупов и подборщиков этот видеокурс – кладезь информации. Я в свое время по крупицам инфу собирал, много ошибок совершил. Здесь все разложено по полочкам. Начинать свой бизнес можно с первого урока.

Учащихся ждет большой набор бонусов и подарков. Среди них:

обучающая книга «Как построить бизнес на перепродаже авто»;

чек-листы для работы;

подборки полезных сервисов, чатов, групп и сайтов перекупов автомобилей;

бланки для оформления сделок купли-продажи авто;

возможность присоединиться к Союзу профессионалов авторынка и получать советы от опытных перекупов и автоподборщиков.

Также все зрители видеокурса получат месяц подписки на сервис по подбору и безлимитным проверкам автомобилей с пробегом «Автокод Профи» и смогут сразу применять полученные знания на практике.