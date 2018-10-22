Лихие 90-е. На развалинах системы плодятся и процветают пирамиды, среди которых выделяется Автомобильный Всероссийский Альянс одиозного олигарха, обещающий новый народный автомобиль. Все пирамиды, как вы знаете, заканчивают одинаково, но Калина все же появилась на свет, пусть и в виде переосмысленной Самары. Поэтому все звуки, которые сопровождали осмотры и тест-драйвы были родными не только продавцам, но и мне, бывшему владельцу “восьмерки”.

Лично у меня жизнь в общем-то удалась – с десятилетней восьмерки перепрыгнул в двухлетнюю двенашку, минуя новую Калину. Но познакомится с ней удалось благодаря знакомым. Многих первые год-два машина даже радовала: шустрая, почти тихая, почти надёжная. Но это тогда. А сейчас… давайте посмотрим.

Что, где и почем ищем?

АвтоВАЗ интересными рестайлингами никогда не радовал (он и машинами-то радует через раз), так что ищем любую машину первого поколения. Калину-2 (ВАЗ 2192/2194) будем смотреть как-нибудь отдельно: это уже совсем другой автомобиль, технически больше похожий на Гранту.

Обычно в этом месте я рассказываю, какой лучше выбрать мотор или коробку, но в этот раз подробностей не будет по вполне очевидным причинам. Тут нужно постараться найти хотя бы более-менее целый кузов: по скорости гниения вазовский автомобиль гордо соревнуется даже не с Москвичом 2141, а с немецким премиумом в лице Mercedes W210. Но если ремонтировать “жестянку” на “лупатом” какой-то смысл есть, то на Калине это абсолютно бесполезное занятие: “классикой” эта машина не станет и в ближайшем будущем на аукционах ретроавтомобилей драки за неё не будет.

Так что будем прямолинейными до крайности — видим целый кузов и покупаем. А уж потом смотрим, какой там стоит мотор. Выбирать коробку не придётся вовсе, она там одна — воющий на луну механический пятиступенчатый монстр. Если у него включаются все передачи (особенно вторая, синхронизаторы которой по странным причинам помирают очень быстро), то это уже неплохо.

Выбор авто Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч Что и где ищем? Искать, как обычно, будем по объявлениям на Авто.ру и Авито. В продаже этих машин много, так что можно обойтись без автосалонов. Правда, тут тоже есть подводные камни, но об этом позже. А вот с выбором...

16002 8 2 02.07.2018

При большом желании можно поискать первую Калину конца 2012 или даже 2013 года, на которой уже стояла коробка от Калины-2 с тросовым приводом. Воет эта КПП так же, синхронизаторы тоже недолговечные, но у неё хотя бы более-менее чётко переключаются передачи.

Моторы первой Калины радуют копеечными деталями и сравнительной надёжностью, потому что ломаться в них почти нечему. Итак, что за двигатели можно получить с этим автомобилем?

Самый простенький — 1,6-литровый ВАЗ 21114/11183, ведущий свою родословную ещё от популярного 83-го мотора. Мощность — 81 л.с., а любят его за то, что при обрыве ремня ГРМ клапаны остаются целыми. Владельцы ВАЗов эту особенность ценят очень высоко.

Второй мотор — 1,4-литровый шестнадцатиклапанный ВАЗ 11194. Он тоже имеет “восьмёрочные” корни, но не так прост и надёжен. У него может и заклинить помпа, и развалиться ролики ремня ГРМ, что приводит к обрыву самого ремня. Клапаны он гнёт отлично, так что его не очень любят, потому что качество запчастей ВАЗа очень и очень нестабильное.

Ну, а самый мощный мотор — приоровский ВАЗ 21126. С его 98 л.с. Калина бегает и вправду шустро. Хватает его тысяч на 200 пробега, но неисправности могут возникнуть значительно раньше. Их список довольно объёмный: от нерабочих датчиков (в первую очередь ДМРВ) до прогаров поршней, преждевременного износа цилиндров и поршневых колец.

В общем-то, если владелец машины смог сохранить в приличном состоянии кузов, то за мотором он, надо полагать, тоже следил, и больших бед от него ждать не надо. В крайнем случае, любой из этих двигателей можно отремонтировать у любого дяди Васи за символические по нынешним временам деньги.

Закладывать на этот поиск будем условные 170 тысяч рублей. Вообще сервис оценки AUTOMAMA показывает, что рекомендованная рыночная цена за Калину 2009 года в типичном для своего возраста состоянии составит 159 тысяч рублей. Безусловно хорошие экземпляры начинаются от 185. Посмотрим, что мы сможем отыскать где-то посередине. А смотреть будем и автомобили из 2009 года, и посвежее, из 2012-го. Подходящие по цене предложения есть, почему бы не съездить. Ну а напоследок как обычно расскажу об одном экземпляре, который попал к нам еще зимой. Спойлер: почти идеально, недорого, сразу продано.

Родная ты моя…

Первый автомобиль нам обойдётся в 155 тысяч. Выпущена машина в 2012 году, пробег — 100 тысяч километров, мотор — восьмиклапанный 1,6-литровый ВАЗ 21114. Владелец один, хотя вместо оригинального ПТС на руках только дубликат…

Восхваляя свою машину, продавец делал упор на то, что она в родной краске. Так оно и оказалось — никто эту машину не красил. Вроде бы, хорошо, но не очень: все потенциально опасные места (арки, низ дверей, кромка капота) у машины ржавые. Да и остальные тоже. Для машины 2012 года выпуска ржавчины удивительно много, даже для Лады.

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Уж если автомобиль начал гнить по швам, нужно проверять их особенно внимательно. И под капотом, и под обивкой багажника. Вы не поверите, но ржавчина есть везде, куда только не посмотришь.

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Обратите внимание на две детали. Последняя фотография сделана в кармашке обшивки багажного отделения для доступа к задним фонарям. Тут видно, что коррозия есть и внутри кузова. Ну, а вторая интересная деталь видна на фотографии болтов правого переднего крыла. Очевидно, что крыло меняли, так что один слой краски ещё ни о чём не говорит.

Мотор работает тихо и ровно, но когда последний раз меняли ремень ГРМ, продавец вспомнить не смог. Сказал, что “на свой страх и риск” ездить ещё можно.

Честно говоря, такого безалаберного отношения к ТО и документам, как у продавцов Калин, я нигде не встречал. Создается впечатление, что машину они обслуживают больше по интуиции, чем по регламенту.

Салон выглядит неплохо, но думать всерьёз о покупке этой машины я бы не стал. Так как своевременно устранять кузовные дефекты владелец не стал, сейчас что-то делать будет уже не выгодно. К сожалению, “родная” краска эту машину не спасла.

О запахе

Император Веспасиан как-то ляпнул, мол, pecunia non olet (деньги не пахнут). Это он просто не видел Калины 2009 года выпуска за 170 тысяч рублей.

Пробег — скромные 81 тысяча, и их проехал один-единственный дедушка. Вполне возможно, что он просто замечательный человек, но маляр из него никудышный.

У этой машины тоже все “трудные” места уже заржавели. Но здесь хотя бы попытались что-то сделать…

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Под капотом ржавчины не так много, как у предыдущей машины, да и в салон выглядит очень неплохо. Конечно, с учётом того, что его пластик легко поцарапать даже у новой машины, а все материалы далеко не премиальные.

Но самое заметное в этой машине — это запах. Точнее, чудовищная вонь из салона. Не знаю, что именно отошло здесь в мир иной и разложилось, но я даже не стал туда садиться. Продавец уверял, что смердит напольный ковёр, и ничего страшного нет. Подумаешь, запах плесени… Но скажу вам интересную штуку: при выборе машины иногда надо и принюхиваться. Запах гари, бензина, плесени — ничего этого быть не должно. Даже в Калине. Вероятно, что виновник неприятного аромата — резиновое кольцо уплотнения бензонасоса под задним сидением, а плесени — забитый салонный фильтр. Но наравне с этим могут существовать и другие причины. Например, дыра в топливопроводе, проржавевший бензобак, сгнивший пол… И не надо слишком надеяться на химчистку. Бывает, что толку от неё уже нет. Давайте посмотрим что-нибудь более приятное.

Разрешите вам не поверить!

Итак, 2010 год, 149 тысяч рублей, 110 тысяч километров. На первый взгляд, даже прилично выглядит.

Правда, если подойти поближе, то становится заметно, что машину просто перекрасили. Причём настолько погано, что тыкать в этот автомобиль толщиномером можно только потому, что он есть и им хочется тыкать. Впрочем, новый слой ЛКП от коррозии защитить не смог, и арки пришлось подкрашивать уже по второму слою краски. Вблизи выглядит некрасиво.

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Но фишка этого автомобиля — его салон. К продаже его, конечно, подготовили (читай — отмыли), но пробег скрыть невозможно. И он не сто тысяч, как указано в объявлении. За сто тысяч невозможно стереть ткань подлокотников (даже задних!) и так раздолбать кнопки стеклоподъёмников, что они все болтаются на своих местах. Но больше всего порадовали ремни безопасности с поистине царской бахромой.

Руль скрыт чехлом. И чехол… тоже изношен! Его можно немного отодвинуть и глянуть на обод руля.

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Он даже успел потерять свою круглую форму и утратить ровное сечение. Тут он больше похож на погрызенную мышами баранку. Обратите внимание на спицу: ближе к ступице виден какой-то рельеф, а вот у обода его нет. В общем, пробег этой машины явно перевалил двухсот тысячную отметку. Насколько — не скажу, но перевалил прилично.

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26947 3 9 29.09.2018

На ходу помимо типичного “калиновского” дребезжания салона хорошо слышен рык прогоревшего глушителя. А если открыть капот — то и подозрительный стук мотора. Такой стук обычно появляется при пробеге около двухсот тысяч и означает как минимум замену вкладышей со всеми сопутствующими прелестями. Пусть даже это всё и не слишком дорого, но в таком состоянии Калину можно купить и за 80 тысяч, так что этот вариант явно не наш.

А наш, похоже, был один — с запашком. Другие машины внимания не стоят совсем.

Черная, семейная, твоя

После того, что я увидел в последней осмотренной Калине, мне почему-то стало даже немного обидно за отечественный автопром. Можете закидать меня камнями, но не оставляет ощущение, что в Москве и Питере к Автовазу (пускай и престарелому) наблюдается повальное пренебрежительное отношение. В регионах же наоборот частенько встречаются ухоженные варианты. А чтобы не быть голословным, просто приведу пример.

Зимой к на нашу площадку в Ростове-на-Дону приехала Лада Калина 2011 года. Владелец объехал несколько автосалонов, включая официальных дилеров, но как-то не сложилось. И вот черный хэтч с романтичной надписью «My life, my love» попал под зоркий взгляд и твердую руку нашего эксперта. Пробег 85 тысяч, 1 владелец, кузов в родной краске. Есть притертость на правом боку и правом крыле около фары. Но все это легко устраняется. Салон выглядит вполне прилично и только подтверждает честность пробега. Двигатель работает ровно, да и коробка живее всех живых. Это находка, Карл. Начиная от состояния кузова и заканчивая порядком в багажнике, машина создает приятное впечатление: эту ласточку явно любили. Поэтому отдать желаемые 190 тысяч за такой вариант совсем не жалко. Тем более, за комплектацию с кондиционером (его наличие существенно влияет на цену Калины).

После покупки отправили хэтчбек на покраску одной двери и последующую полировку всей бочины, а заодно сделали химчистку. За все отдали 15 тысяч.

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Подводя итог, хочу сказать, , что «первая» Калина будет нервировать владельца “сверчками” в салоне и мелкими поломками. Но будет вполне неплохо возить по городу и даже по загородным трассам. Только машину придётся искать ухоженную, что встречается не так уж часто. Хороший сервис Калины видят очень редко, что заметно портит им жизнь. Какая-никакая, а всё же машина, и забота ей не помешает.