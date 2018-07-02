Ford Focus – первая массовая «российская» иномарка, и в нулевых годах он был самой желанной альтернативой отечественным авто. Focus второго поколения уверенно продолжил штурмовать вершины хит-парадов и в своё время по праву заслужил славу настоящего бестселлера. Да и сейчас на вторичном рынке это очень популярная машина. И опять же, вполне заслуженно. Сегодня мы попробуем найти в продаже хороший Фокус и заодно выясним, с какими проблемами можно столкнуться при выборе этого автомобиля, и чему стоит уделить особое внимание.

Что и где ищем?

Искать, как обычно, будем по объявлениям на Авто.ру и Авито. В продаже этих машин много, так что можно обойтись без автосалонов. Правда, тут тоже есть подводные камни, но об этом позже.

А вот с выбором комплектации машины нужно немного подумать. В общем-то, у этих Фокусов не было совсем плохих (я бы сказал, даже просто плохих) моторов. Всего было пять бензиновых моторов: 1,4 л, два мотора объёмом 1,6 л и моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра. Начальный 1,4-литровый двигатель надёжный, но нам он не нужен: с ним машина едет на магическом энтузиазме. Да, для Фокуса он явно слабоват.

Мотор объёмом 1,6 л и мощностью 115 л.с. — это практически тот же мотор 1,6 л со 100 л.с., но с фазовращателем. Те 15 л.с., которые он добавляет, не так значительны, чтобы искать именно такой двигатель, хотя ремонт муфты VCT, обходящийся тысячи в 4-5, тоже не выглядит большой проблемой.

Выбор авто Можно всё: покупаем Renault Logan l с пробегом за 250 тысяч Что ищем? Первое поколение Логанов могло похвастаться моторами объёмом 1,4 и 1,6 литра. Младший мотор K7J мощностью 75 л.с. мы сразу отбросим - с ним Логан настолько медлителен, что нам, не флегматикам, практически...

15730 20 0 15.06.2018

Ну и не будем мы искать машины с дизельными моторами. Они на Фокусе неплохие, но пробеги у них уже большие, а ремонт топливной аппаратуры по стоимости может приблизиться к половине цены нашего Фокуса. Да и, признаться, дизельные Фокусы ни разу не “валят” и не “вжигают”, а такие никому толком не нужны. И вам не понравится потом его продавать.

С коробками проблем практически нет. Разве что ресурс МКПП с мотором 1,8 л может оказаться далеко не вечным, хотя с моторами 1,4 и 1,6 л эта коробка служит долго. Кстати, на машинах с двухлитровым мотором стоит более крепкая механика, но с двухмассовым маховиком. Если при трогании раздаётся лязг или стук — он скоро накроется, а стоимость новой детали очень неприятная.

Машин с АКПП можно не бояться. Если бы мне разрешили ставить памятники на центральных площадях города, я бы обязательно где-нибудь воздвиг монумент в честь фордовской 4F27E. Если её не убивать, то тысяч 200 она ездит вообще без проблем, потом, скорее всего, придётся заменить тормозную ленту за тысячу рублей (причём почти любой ремонт этой коробки можно проводить без её снятия с машины), после чего ездить следующие 200 тысяч. Разумеется, при условии своевременной замены масла, которое у Форда своё, и это не Dexron, а Mercon V. Хотя, если честно, Mercon V — это полный аналог Dexron III. Ладно, отвлеклись.

Ну и главный вопрос: рестайлинг или дорестайлинг? Конечно, рестайлинговые машины выглядят интереснее. Но технически все эти машины одинаковые. Так что будем смотреть всё, на что хватит денег. И начнём как раз с рестайлинговой машины за смешные 235 тысяч.

Подкрасил и поехал

Рестайлинговый второй Фокус за 235 тысяч — это, вообще-то, невероятная удача: обычно их цена только начинается от 300 тысяч. Правда, удача — штука обманчивая. К нам она повернулась совсем не благородными местами (чего, признаться, и следовало ожидать).

Машины выпущена в 2008 году, у неё было всего два владельца.

Даже при беглом осмотре выясняется, то это не машина, а учебное пособие по коррозии Фокусов. Всё, что у этих машин обычно ржавеет, тут или ржавое, или уже совсем гнилое.

Фокусы хорошо оцинкованы, но рестайлинговые машины красили краской на водной основе (видимо, Форд в угоду экологии решил прогуляться по граблям, щедро раскиданным Мерседесом в виде “лупатого” W210 с такой же краской). Дыр в Фокусе пока нет, но арки, пороги — всё это давно облезло. Кроме того, коррозия есть и в типично “фокусных” местах. Например, вокруг заднего хромированного молдинга (“сабли”).

Причём эту пятую дверь (кузов осматриваемой машины — хэтчбек) уже один раз красили. Кстати, остальная краска почти везде родная. Ну, или её остатки. Перекрасили только водительскую дверь.

Заявленный пробег машины — 200 тысяч. Суды по салону — нижняя граница истинного пробега определена довольно точно.

Всё грязное, затёртое, изношенное. Но это пустяки по сравнению с тем, что мы видим и слышим под капотом.

Прежде чем запускать мотор, обратим внимание на левый “стакан”. К нему какой-то фордовский гений прикрутил провод “массы”. Коррозия тут обычно развивается быстро.

Если видите, что этот минусовой провод перенесён куда-нибудь на крыло — не удивляйтесь. Так делают часто, потому что крыло заменить легче, чем “стакан”.

Здесь стоит самый простой, распространённый и надёжный мотор Duratec 1,6 л без фазовращателя. Кстати, в ПТС у машины указана мощность 99,9 л.с. Сейчас часто этот номер с мощностью не проходит, и в МРЭО при внесении изменений при смене собственника вписывают настоящую мощность в 100,6 л.с. Этому удивляться не надо, да и переживать по этому поводу тоже. Разница в стоимости ОСАГО и сумме налога незначительная, как-то пережить можно.

После пуска мотора слышу, как рядом заработал дизельный тепловоз. Да, некоторая склонность к “дизелению” на этих моторах при пуске есть, при прогреве этот звук быстро проходит. Бывает, что этот звук появляется при пробеге около трёхсот тысяч. И если повезёт, этот Duratec так и прогрохочет тысяч до 500 пробега. Есть подозрение, что пробег у этой машины тысяч на сто больше, чем уверяет продавец. Впрочем, он же уверяет, что за 30 тысяч всю “жестянку” можно привести в порядок, на шум мотора забить болт на 21 и ездить ещё лет пять, наслаждаясь этим прекрасным автомобилем. Что-то не верится. Давайте поищем что-то поприличнее.

Горячий хэтч для чёткого пацана

Трёхдверный хэтчбек с мотором 1,8 л “на палке” — отличный вариант для тех, кто любит кататься с ветерком. Не с таким ветром, как на двухлитровом моторе, но всё же…

За машину 2006 года просят 265 тысяч.

Выглядит, как говорится, “бодро”. Тут нет ни ржавчины, ни коррозии. Но если взять толщиномер…

Такой слой ЛКП (и не только его одного) обнаружен на порогах. Новых, но кривых порогах, облитых каким-то… мм.. составом. Не удивлюсь, если их перед продажей слепили из пластилина. Почему я так думаю — скажу чуть ниже.

Вся машина тоже перекрашена, слой краски колеблется от 350 до 500 мкм.

Если посмотреть на руль, то пробег в 100 тысяч, указанный продавцом, выглядит так же нереально, как возможность воссоединения Beatles.

Впрочем, ткань кресел и обивок тоже выдают пробег с головой.

Попробуем открыть капот и посмотреть мотор. Хм, не открывается… Продавец делает глаза котёнка, сожравшего сметану и надеющегося на пощаду со стороны хозяев:

— Ну, замки у Фокусов постоянно ломаются… Сейчас его не откроешь.

Вообще-то, откроешь. Причём просто большой отвёрткой длиной сантиметров 20 и широким жалом. Замок там нормальный, а вот тяга к нему отваливается часто, это факт. Она отсоединяется от ответной части личинки замка, куда отлично можно вставить нашу большую отвёртку и открыть замок точно так же, как ключом. Вот как это выглядит на другой машине.

Так как у меня с собой подходящей отвёртки нет, то осмотр мотора отпадает. Можно лишь послушать, как он работает и обратить внимание на холостые обороты: на моторе 1,8 л они любят “гулять” из-за особенности прошивки. Это не так неприятно, как тяга двухлитровых моторов подъедать масло, но всё же. Тут мотор работает ровно.

Подвеска Фокуса — его счастье и его беда. Счастье — потому что управляемость этого автомобиля, пожалуй, можно назвать образцовой для эксплуатации на наших дорогах. По крайней мере, на то время. Беда — потому что задняя многорычажка в случае её полного ремонта может сильно расстроить. В зависимости от сервиса и региона полная переборка обойдётся от 20 до 40 тысяч, что для этой машины весьма не дёшево. В идеале её нужно смотреть на подъёмнике, желательно — со специалистом. Она часто помирает молча, и единственное, что сразу выдаёт её состояние — это предсмертные стоны и стуки стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

Ради интереса попытаемся поторговаться.

Продавец внимательно слушает аргументы и говорит:

— Ну ты же сам жулик, должен понимать, что я на этих дровах тысяч тридцать получить хочу. Ты же меня понимаешь, да?

Понимаю, да. Что ты обычный перекупщик, подшаманивший какую-то рухлядь и желающий получить за неё денег. Такой же махровый, как пороги этого Фокуса ещё несколько дней назад.

Желания покупать этот хлам у нас нет, так что поедем смотреть следующую машину.

Надо брать!

Следующая машина стоит 280 тысяч. Причём продавец (точнее, продавщица) указала сразу, что торга нет.

Выглядит машина для своего 2007 года очень прилично. Проверяем толщиномером.

Странно, но краска родная почти везде, кроме небольшого фрагмента заднего правого крыла.

Но хозяйка на вопрос о крыле реагирует правильно, показывая наряд-заказ из официального дилерского сервиса — перекраска по КАСКО несколько лет назад. Ну, это нормально: машине всё-таки 11 лет.

Ещё один дефект — неработающая “метла” (задний дворник).

Тут бы поторговаться, конечно… Но дама на это не согласна. Ладно, смотрим дальше.

На пороге дефект всё-таки есть.

Похоже, кто-то приложился о бетонную антипарковочную полусферу. И мы даже знаем, кто именно.

Так как к кузову серьёзных претензий нет, то осмотрим салон.

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Он сохранился лучше, чем можно было бы ожидать при пробеге в 130 тысяч. Видимо, пробег честный. Тут работает всё, что должно работать, ничего не скрипит и не стучит.

Смотрим мотор.

Тут стоит тот же самый 1,6-литровый двигатель мощностью 100 л.с. Но в отличие от первой машины, работает он практически бесшумно, и лишь “на холодную” немного постукивает клапан. Продолжается это меньше минуты, потом ничего не слышно. Что ж, клапаны тут надо регулировать. Гидрокомпенсаторов на этом моторе нет, зато есть регулировочные шайбы. В целом это не сложно, но делать проще у дилера: в других сервисах, даже клубных, запас шайб разной толщины обычно не держат.

На машине стоит коробка-автомат. Если хорошо покопаться под капотом, то можно даже найти щуп коробки и проверить масло.

Статьи Немного нервно: покупаем Volkswagen Polo Sedan за 500 тысяч рублей Что и где ищем? Если с местом поиска всё понятно (это традиционные порталы объявлений о продаже автомобилей в Интернете), то с машиной не всё так просто. Многие считают, что Поло седан - это тот же самый Volkswagen...

16243 3 2 18.05.2018

Горелого запаха нет, на вид оно чистое. Да и при езде никаких рывков и пинков нет. Значит, с АКПП всё нормально. Кстати, советую резко нажать на газ: тут слабые приводы, которые частенько при резком старте трещат, что тоже помогает скинуть цену. Но тут нет даже этого треска.

По-моему, нам повезло найти ту машину, которую мы искали. У неё есть незначительные кузовные дефекты, закисший задний дворник и неотрегулированные клапаны, но всё это для 11-летнего Фокуса совсем не критично. А вот регулярное прохождение ТО у дилера, сервисная книжка, все документы на обслуживание с 2007 года — это очень даже хорошо. Да и единственный хозяин — тоже. Как и самая богатая на то время комплектация Ghia (кстати, произносится как Гиа и никак иначе — в честь основателя компании Carrozzeria Ghia Джачинто Гиа). После рестайлинга появилась ещё комплектация Titanium, но у нас на такую машину денег не хватает точно.

Сегодня нам улыбнулась удача — мы нашли, что искали. Но в силу большой популярности вторых Фокусов такая удача случается редко. Видимо, нам удалось попасть на эту машину в день подачи объявления: сейчас его уже нет, автомобиль продан. Что ж, кому-то повезло — значит, повезёт и вам.

Корпоративный синий

Еще один важный момент, который советую учитывать при поиске и который я решил оставить напоследок, — популярность второго Фокуса в корпоративных парках. Отличить эти автомобили от “гражданских” можно по простой комплектации и синему корпоративному цвету. Кстати, по моим ощущениям, первая осмотренная машина с вероятностью в 90% когда-то трудилась в компании.

Можете закидать меня гневными комментариями, но корпоративные машины незаслуженно обходят стороной. А ведь здесь попадаются свои “бриллианты”. Дурную репутацию они заработали благодаря перекупщикам. Многие перекупщики находят полуживые корпоративные автомобили на аукционах задешево, сматывают пробеги, худо-бедно делают предпродажную подготовку и толкают их под видом обычных машин. Но это не значит, что найти хороший экземпляр из корпоративного парка невозможно. Наоборот, достаточно часто на рынке появляются машины, на содержание и обслуживание которых компании не скупились.

Чтобы не быть голословным, просто приведу пример из практики. Мы в AUTOMAMA сотрудничаем с крупными международными компаниями, поэтому регулярно осматриваем корпоративные автомобили с дальнейшей их продажей. Прошлым летом на одном из таких осмотров в Ростове-на-Дону нам попался рестайлинговый второй Фокус 2010 года за 335 тысяч рублей. Да, сумма больше обозначенного бюджета для нашего сегодняшнего поиска, но машина-то была в кузове универсал. Коротко по состоянию: пробег 109 тысяч километров, самая простая комплектация, модификация 1,6 (100 л.с.) на МКПП, из повреждений — несколько притертостей по кузову, вмятина на правом пороге и перекраска заднего левого крыла. Очень приятная находка!

Конечно, у подобных экземпляров есть недостатки: уже упомянутая раньше бедноватая комплектация, большие пробеги, ну и самый существенный — вам не удастся купить корпоративный автомобиль напрямую у компании, придется поискать честного посредника.