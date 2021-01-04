Далеко не каждый из нас занимается ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Гораздо лучше отогнать машину в сервис, сдать её приёмщику и сесть на диванчик перед телевизором с чашкой кофе. Но иногда в некоторых из нас вдруг просыпается мужчина, который очень хочет покрутить что-нибудь своими руками. Руки начинают крутить, и в самый неподходящий момент выясняется, что не хватает какого-то инструмента, без которого сейчас весь процесс накроется медным тазом. Что делать? Боль, отчаяние, тоска в глазах. Но не стоит впадать в панику: десятилетия опыта гаражных умельцев приготовили нам интересные и вполне работоспособные лайфхаки, которые помогут исправить возникшую тяжёлую ситуацию.

Начнём с простого – с замены масла. Что делать, если вдруг не получается открутить масляный фильтр?



В сервисах всё понятно: там есть для них ключи, а в специализированных – ключи для тех фильтров, которые стоят на конкретных моделях. Чисто теоретически можно купить свой ключ, но если желание менять масло самостоятельно появляется реже, чем желание сесть на диету, эта трата себя не окупит. Поэтому фильтр будем учиться выкручивать подручными средствами.

Первое, что приходит на ум, – это, конечно, рука. Но срабатывает этот финт очень редко: свернуть фильтр одной левой сложно. И тогда начинает работать смекалка.

Самый простой способ известен, наверное, со времён появления обычных одноразовых фильтров. И эстетам он не подойдёт. Хотя, наверное, злой эстет пойдёт на всё. Итак, метод следующий: берем длинную мощную отвёртку и протыкаем фильтр насквозь. Дальше всё понятно: срываем фильтр с места, пользуясь рукояткой отвёртки как рычагом. Варварство, конечно, но результат приносит хороший. Для успешного выполнения трюка важны два фактора: масло не должно быть горячим (оно почти обязательно потечёт по отвёртке на руку) и протыкать надо обязательно насквозь. Если проткнуть фильтр только в одной стороны, его корпус из тонкой жестянки может порваться, что сильно усложнит задачу.

Если чувство прекрасного против такого метода бунтует, можно использовать другой способ, который назовём условно «метод ремня». Он заключается в следующем: если сделать петлю из хорошего кожаного ремня и затянуть её против часовой стрелки, то, потянув за свободный конец ремня, фильтр тоже можно сдвинуть с мертвой точки. Правда, если фильтр испачкан маслом, ремень на нём провернётся. Так что масло лучше оттереть, а для надёжности между ремнём и корпусом фильтра положить лист наждачки.

Многие скажут: а с кого это перепугу я буду держать в гараже кожаный ремень? Согласен, ему там не место. Поэтому вместо него можно взять любой ремень: например, привода ГРМ или привода навесных агрегатов. Разумеется, старый ремень, потому что новому может навредить масло, в котором он обязательно испачкается. А старый ремень тоже можно накинуть петлёй и провернуть всю эту операцию. В крайнем случае подойдет любая верёвка. С ней будет несколько сложнее: она скользить будет обязательно, поэтому без наждачки не обойтись.

Допустим, фильтр открутили. Что ещё может пойти не так? А можно, например, очень удивиться тому, что сливная гайка в поддоне не с обычной головкой, а с внутренним шести- или четырёхгранником. Что делать, если жизнь к такому повороту не готовила?

Ситуация с шестигранником теоретически проще. Достаточно подобрать болт с головкой, которая подходит по размеру шестигранника, накрутить на него гайки и вставить его головкой в шестигранник. Теперь остаётся взять обычный ключ и открутить оба болта за гайки.

Если кто-то собирается менять масло по фэншую (то есть, используя новый болт сливного отверстия), то вариантов масса: от пропиливания в головке ножовкой прорези для обычной отвёртки до довольно жёсткого забивания в шестигранную головку торкса или 12-лучевой биты. И то, и другое неплохо нарезает себе грани, за которые потом хорошо держится. Правда, поддон может быть настроен очень против такого метода, особенно пластиковый – пока вобьешь биту или торкс, он пять раз треснет.

С четырёхгранным болтом ситуация сложнее. Болт тут не поможет, так что или делать пропил, или откручивать газовым ключом. Ну или покупать четырёхгранник, но мы сегодня простыми путями не ходим.

И уж если речь зашла про откручивание чего-то без подходящего ключа, то на всякий случай напомним простой лайфхак для откручивания гайки рожковым ключом большего размера, чем нужен. Между губкой ключа и гайкой (или головкой болта) можно вставить подходящую по толщине монетку или несколько монеток. Так можно, например, открутить клемму аккумулятора ключом на 15, хотя нужен ключ на 14 или 13.

Кстати, если резьбовое соединение прикипело сильно и WD40 не помогает, то по нему можно постучать ударной дрелью или перфоратором. А если гайку не жалко, то её можно срезать ударной отвёрткой в перфораторе. Это такой способ молотка и зубила для техногиков, у которых под рукой есть электроинструмент и нет желания лупить молотком по зубилу. Теперь вернёмся к нашему ТО.

Других сложных операций при замене масла нет. Воронку каждый может сделать из пустой бутылки, а если хочется немного страданий, то масло можно залить точно в горловину и без воронки – по щупу. Для этого его придётся лить на щуп тонкой струйкой. Способ долгий, и больше он подходит для доливки, когда не хватает граммов 200-300. Четыре литра лить, конечно, получается слишком долго и нудно. Зато мотор остаётся чистым.

Следующая операция, которую особо продвинутые автомобилисты иногда ходят провести сами, – это замена приводных ремней и ремня ГРМ. И многие знают, что тот же ремень иногда трудно натянуть одной парой рук. Особенно если он длинный и проходит по множеству роликов или шкивов. Тут могут выручить обычные пластиковые стяжки для проводов. Такой стяжкой иногда удобно закрепить ремень на одном из шкивов (если в нём есть отверстия, через которые можно пропустить стяжку), после чего ремень слетать уже не будет. Главное, потом не забыть эту стяжку срезать.

Ещё одна хитрость гаражных умельцев – это замена ремня ГРМ без поиска и выставления меток фаз. Для этого старый ремень сначала разрезают пополам вдоль, затем снимают одну половину. На освободившуюся часть шкивов и роликов надевают новый ремень, потом разрезают вторую половину старого ремня и передвигают новый ремень до конца на своё место. Чисто теоретически такой способ работает, но я бы очень рекомендовал всё-таки проверять метки – последствия неудачи при замене ремня таким способом могут быть печальными вплоть до встречи клапанов с поршнями.

И последний момент про разборку автомобиля: часто в этом процессе помогают карты. Не игральные, а банковские или скидочные. Ими удобно пользоваться вместо отвёртки или ножа при разборке пластиковых деталей салона, которые было бы очень жалко поцарапать. Старой банковской карточкой пластик испортить трудно, так что можно ковырять ей салон смело. А если её грань окажется слишком толстой, не обязательно сразу вместо неё брать нож: карточку можно заточить. Причём не обязательно тереть её бруском или напильником – она отлично точится обычной ножеточкой.

Немного точных инструментов, электрики и диагностики

Часто многие переживают из-за отсутствия под рукой динамометрического ключа. А ведь иногда он действительно не помешает, особенно если собственную силу оценить не можешь, а перетянуть болты хуже, чем их не дотянуть. В качестве примера могу привести болты клапанной крышки. Обычно там момент затяжки небольшой – около 10-15 Нм. И если затянуть болты сильнее положенного, то легко передавить или перекосить прокладку крышки. Она будет потеть – масло «погонит» через прокладку на блок. Так как найти нужный момент?

А тут помогут обычные пружинные весы (которые в народе иногда называют безменом). Ну а дальше всё понятно. 1 Нм – это сто граммов на рычаге длиной один метр. То есть, если нам нужен момент затяжки в 10 Нм, то на ключ надеваем трубу-удлинитель, отмеряем от болта метр и находим ту точку, в которой нужно приложить усилие весами, равное одному килограмму. Главное – тянуть за безмен под прямым углом. Способ достаточно точный, а возникающая погрешность не слишком велика и вреда не причинит. И уж точно не наделает столько бед, сколько смогут натворить затянутый со всей дури болт, раздавленная прокладка или сорванная резьба болта клапанной крышки. Впрочем, таким способом можно затягивать всё что угодно. Даже свечи зажигания. Момент затяжки 14-миллиметровых свечей обычно колеблется в пределах 25-30 Нм, то есть метровую трубу надо будет тянуть до тех пор, пока безмен не покажет 2,5-3 кг.

Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, как подручные материалы могут выручить при ремонте электрики. Наверное, нет смысла рассказывать о пробнике с лампочкой: к современному автомобилю иногда стыдно подходить с мультиметром, так что лампочка – это уж совсем прошлый век. Поэтому расскажу о вечном – о синей изоленте. Как известно, с её помощью можно отремонтировать всё, что не получилось сделать проволокой. Но иногда она нужна именно для изоляции провода (обычно – скрутки), и именно в этот момент она заканчивается. Что делать? Поможет пробка от пластиковой бутылки. Если её немного расплавить обычной зажигалкой и хорошенько намазать расплавленной пластмассой место скрутки, получится неплохая изоляция. Не на века, конечно (лучше использовать термоусадочную трубку или хотя бы ту же изоленту), но как временная мера – очень даже ничего. В принципе, подойдёт любая пластмасса, но крышка от «полторашки» почему-то находится быстрее всего.

Всё дело в кривизне рук

Должен заметить, что гаражные самодельные приспособления – это вид искусства, который ограничен финансами и радиусом кривизны рук. Чего только не делают люди! Даже пневматические домкраты из пластиковых канализационных труб. А уж про всякие съёмники, прессы из домкратов и прочие мини эстакады и обратные молотки из амортизаторов и говорить не приходится. Но всё это требует как минимум сварочного аппарата и вряд ли пригодится обычному автолюбителю.

Другое дело – обрезать пластиковую бутылку и приклеить на её дно магнит. И детали крепежа не потеряются, и с капота машины такой девайс сам по себе не слетит. Просто гениально, как говорит нам один автопроизводитель, видимо, проводя некоторые параллели. Вот такое творчество особенно ценно: оно доступно всем и здорово упрощает жизнь при мелком самостоятельном ремонте. И на такие изобретения фантазии у нашего народа хватает. Хотя это тоже не предел.

У нас даже придумали, как заменить колесо без домкрата, причём прямо на дороге. Достаточно максимально быстро накачать дырявое колесо, поставить под рычаг кирпичи, спустить колесо, снять его и поставить ненакаченную запаску. Потом её накачать и вытащить кирпичи. И это тоже гениально. Наверняка у многих из вас есть такие же секреты. Поделитесь?