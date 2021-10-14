Автопоиск радиостанций в радиоприемнике 50-х годов ХХ века и GPS в кассетной магнитоле в начале 90-х – как развивалась автомобильная мультимедия «допланшетной эпохи»? «Колеса» нашли единственного в России профессионального коллекционера автомагнитол Mercedes-Benz, который рассказал нам о самых интересных экспонатах и их истории!

Термин «профессиональный коллекционер», который я употребил во врезе к этой статье, возможно, не слишком корректный: все же коллекционирование – это априори хобби; явление не профессиональное, а сугубо любительское… Тем не менее герой нашей истории – уж больно специфический коллекционер. Вероятно, единственный такой в нашей стране и уж тем более – единственный признанный за своего в немногочисленном европейском сообществе коллекционеров узких направлений автомобильной аудиотехники. Поэтому термин «профессиональный» тут звучит вполне уместно, и мы его оставим!

Итак, знакомьтесь: Дмитрий, 32 года, житель Москвы:

– В нашей семье в 90-е годы проявился слегка подержанный 124-й Мерседес. Году в 2010 он перешел ко мне с пробегом около 300 тысяч км. В нем стояла кассетная магнитола, у которой случилась типовая болячка – резистор ручки громкости стерся, наполнился графитовым порошком, и ручка вела себя неадекватно. Вместо кассетника я поставил топовый на тот момент процессорный Pioneer DEH-88RS2, условно подходящий своей симметричностью по дизайну интерьера. Но, несмотря на то, что я долго ковырялся с настройками (коих там море), великолепного звучания родной «головы» добиться так и не удалось. В итоге с антресоли был извлечен родной аппарат, отремонтирован, и понеслось... Мне стала интересна эволюция мерседесовских головных устройств, и я с головой погрузился в ее изучение, приобретая экземпляр за экземпляром, изучая их и реставрируя. Моя коллекция захватывает период с послевоенных лет и до 2001 года, когда на рестайле 210 кузова появилась система Command. После этого магнитолы перестали быть самостоятельными устройствами и глубоко интегрировались в интерьер и электронику автомобиля. И что, возможно, даже важнее – пропало олдскульное восхитительное звучание… Машины становились дороже и сложнее, а звук оказался утрачен.

Коллекционирование магнитол Mercedes-Benz – узконишевое хобби, совершенно неразвитое в нашей стране. Да и за рубежом оно тоже куда более редкое, чем даже коллекционирование самих ретро-мерседесов... Тем не менее за несколько лет этого увлечения Дмитрию удалось завоевать определенный авторитет в кругах европейских (преимущественно немецких) коллекционеров, дотошно изучающих мельчайшие детали в отличиях многочисленных разновидностей магнитол, проводящих микро-фестивали и тематические выставки и издающих в своем коммьюнити уникальные справочники-каталоги.



Самым крупным партнером Mercedes-Benz по поставке компонентов для аудиосистем традиционно была немецкая компания Becker, партнерство с которой началось еще до Второй мировой войны. Едва ли не 90% всех головных устройств на машинах с трехлучевой звездой – ее производства. Названиями же моделей Becker не баловал… Основными именами моделей магнитол были Avus, Europe, Grang Prix и Mexico. Они существовали десятилетиями, радикально меняясь внешне и внутренне, получая разные индексы и модификации, но сохраняя имена. Также в разное время Mercedes-Benz сотрудничал с Blaupunkt, Bosch, Alpine, JVC и еще некоторыми компаниями, но эти коллаборации значительными и/или длительными назвать нельзя.



Наиболее старый экспонат в коллекции Дмитрия – Becker Mexico, монофонический ламповый автомобильный радиоприемник 1953 года. Ставился с конца 40-х годов на Mercedes-Benz в 110-м кузове.

Корпус приемника выглядит стандартным «однодиновым», как современные, но снизу к нему прикручен еще один крупный блок, а кабелем с многоконтактным разъемом подключен внешний модуль, в котором находится ламповый усилитель мощностью 7 ватт. Волны – средние и УКВ, от 87 до 106 мГц: на 106 мегагерцах в Европе диапазон в те годы заканчивался.

Дмитрий рассказывает:

– Аппарат полностью работоспособен – в таком виде найти его было весьма непросто. Я долго переписывался с немецкими мастерскими, которые занимаются реставрацией ретро-автомобилей, и таким образом смог его приобрести. В радиоприемнике потрясающе работает автоматическая настройка на станции. В это трудно поверить, зная, что ему 68 лет! Под шкалой настройки находится длинная вытянутая клавиша, на которой как раз написано Becker Mexico – это кнопка автопоиска. После ее однократного нажатия (а «кликает» она с потрясающе вкусной тактильной отдачей!) моторчик начинает вращать через редуктор переменный конденсатор и останавливается при обнаружении радиостанции. Причем останавливается идеально чисто и четко – строго на частоте. Следующее нажатие – и настройка идет до следующей станции, и так далее. Когда стрелка доходит до конца шкалы, поисковый механизм автоматически сбрасывается на начало, на 87 мГц.



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Следующий экспонат по шкале времени – Becker Mexico Casette Stereo. Это 1975 год, и стояли такие в Mercedes-Benz в 115-х кузовах. Это уже классическая магнитола – кассетный проигрыватель и радио. Просматривается явная преемственность в дизайне с предыдущей моделью: между диапазонных кнопок расположилась та же длинная клавиша автонастройки, несущая надпись Becker Mexico Casette.



Внешний усилитель – снова в виде отдельного выносного блока, но тут он уже не ламповый, а транзисторный: мощные выходные транзисторы видны снаружи на стенке-радиаторе. Были и моно, и стереоверсии. Выносной усилитель применялся по причине достаточно крупной элементной базы радиоаппаратуры того времени. Засунуть его в корпус самой магнитолы (в которой много места занимала хитрая механика автонастройки) в 70-х еще не получалось…



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Во второй половине 70-х года пафосный стиль «а-ля домашние радиолы» в автомобильной аудиотехнике постепенно начал уходить. И в ручках, и в панелях возобладал пластик, причем, что важно, тогда это была не экономия, а наоборот – шик!



Характерные представители жанра – Becker Europa в версии радиоприемника и кассетной магнитолы. Конец 70-х – начало 80-х, 116-й кузов и ранние 123-и. Ручки громкости и настройки радио сегодня выглядят смешно, напоминая кухонную плиту или стиральную машину… Тем не менее приемники обладали памятью на станции!

Кнопки L-M-K-U-U-U – ячейки памяти в соответствующих диапазонах. Соответственно, в память можно было внести по одной станции в длинноволновом, средневолновом и коротковолновом диапазоне, и три станции – в модном УКВ. После настройки на станцию ручкой требовалось вытянуть кнопку памяти на себя до щелчка, а затем до упора надавить, задвинув обратно, и станция сохранялась. Кнопочка и индикатор «kurier» – включение особого режима для приема для дорожных оповещений: вещание с субтоном, своего рода предвестник нынешнего RDS.

Кассетная дека – без автореверса, хотя он тогда уже начинал появляться. Удивительно, сколь потрясающего качества были пассики – они не рассохлись до сих пор, хотя не менялись ни разу! Кассета звучит, как положено, звук не «плывет»! В этих же аппаратах, к слову, впервые появляются светодиоды – пока только для индикации режимов радио. Шкала все еще подсвечивалась сзади лампочкой накаливания…



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Первая магнитола с ЖК-дисплеем появилась на Mercedes-Benz в 1981 году, на машинах в 126-м кузове. Это очередное поколение модели Becker Mexico Casette. Цифровой радиоприемник, память на станции, электронный (кнопочный) регулятор громкости. Были версии с усилителями 2х5 ватт и 2х7 ватт, были магнитолы, а были и голые радиоприемники, у которых выносная кассетная дека размещалась в подлокотнике.



Выпускалась модель недолго – года два. Принято считать, что конструкторы переборщили с кнопками «заподлицо», которые обладали из-за этого недостаточной «нащупываемостью» вслепую.



Becker Grand Prix Code – потрясающая модель с целым рядом интересных для своего времени новаций. Ставилась в поздних 123-х и в 126-х тоже. Первая модель с противокражным паролем-кодом. Эксперименты в области эргономики продолжались…



Ключевая фирменная фишка этой магнитолы – конечно, «гусеницы». Справа и слева расположены два регулятора, которые нужно не крутить или двигать, а приводить в движение через резиновую «гусеницу», движениями, напоминающими листание страниц! Необычный, но весьма удобный тип регуляторов, особенно для управления вслепую, не отрывая взгляда от дороги.

Кнопки памяти станций тут тоже очень интересные! Они сделаны с отсылом к олдскульным механическим кнопкам, за которыми прятались не простые контакты на замыкание, а тяги механизмов. Тут же кнопки для фиксации станции в память нажимаются и щелкают, как «механика», хотя это фальш-решение – на деле они обычные электронные, тактовые.



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1985-1987 годы принесли укрупнение ЖК-дисплея – с Becker Mexico Casette этот дизайн экрана магнитол Mercedes-Benz, длинный и узкий, утвердился на долгие годы.

Магнитола тоже с кодовой защитой. Пока еще остается механическое управление кассетной декой, но есть уже автореверс, есть кнопочка шумоподавителя «Dolby», кнопочка «CR» для хромовой пленки.



Редчайшая экспериментальная модель Becker Mexico Casette конца 80-х – с микроскопическими ручками-крутилками, интегрированными в большие кнопки-качалки! Эти крошечные колесики регулировали баланс между правым и левым каналом и соотношение громкости перед/зад. Откровенно говоря, ничего особенно выдающегося (и даже сильно полезного) в таком решении нет, однако технически оно было весьма сложным – от этих колесиков, имплантированных в клавиши, через весь корпус магнитолы шли к задней стенки крошечные карданные (!) валы… Также это первая модель магнитолы Mercedes-Benz, где появилась связь с датчиком скорости и автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения.



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1991-1993 годы. Becker Grand Prix и Becker Grand Prix 2000. Магнитолы еще кассетные, но в них впервые появилось управление внешним CD-чейнджером!



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1990-1993 годы и очень крутые модификации кассетных Becker Mexico 2000. Ставились на 140-е кузова высоких комплектаций – 600-й, 500-й. Два аппарата – практически одинаковых, но с небольшими отличиями для разных рынков. У одной магнитолы рамка пластиковая, у другой – выглядящая так же, но металлическая. Автоматическое втягивание кассеты – чуть нажал, и ее засосало в механизм. Управление кассетником – электронное.



Но самое вкусное в этих Mexico 2000 – это впервые появившиеся двойные тюнеры в выносных блоках-модулях с непрерывным сканированием радиодиапазона, а также пульты дистанционного управления!



Как только вы включаете магнитолу, она одним тюнером запускает радиоприем сразу, без какой либо задержки, а вторым тюнером параллельно прочёсывает от начала до конца весь диапазон. Причем делает это постоянно. Это позволяло максимально быстро переключаться между станциями последовательно (кнопками-стрелками, а не кнопками памяти), поскольку при таком переключении станции брались не из эфирного поиска, а уже из внутренней памяти второго тюнера, который ее к тому же постоянно обновлял. Плюс часто бывает так, что радиостанции имеют разные частоты в разных регионах вещания – в этом случае двойные тюнеры Mercedes-Benz автоматически, незаметно и бесшумно меняли частоту, когда вы в дальней поездке выезжали из зоны вещания на одной частоте и въезжали в зону с другой…

Блок двойного тюнера содержал в себе также и усилитель и был размером с саму магнитолу:



Инфракрасный пульт дистанционного управления в то время – особый шик! Огромный толстенный кирпич (при этом очень удобный) на батарейке типа «крона» на 9 вольт!



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В 1989 году в автомобили пришел новый аудионоситель – компакт-диск. Becker Mexico Divercity стал первой магнитолой (хотя слово «магнитола» с утратой кассетного привода уже теряет смысл, но мы продолжим его использовать как привычное и понятное) с CD-приводом на Мерседесах.



Дисковый механизм был с «засосом», клавиши управления станциями радио переехали вниз, а клавиши диска разместили сверху. Общий дизайн в целом не изменился – тот же длинный и узкий дисплей-«карандаш» с фирменной желтой подсветкой. Блок тюнера и усилителя – опять же выносной:



Еще два весьма интересных с точки зрения истории и коллекционирования аппарата – разновидности модели Becker Exquisit. Ставились на рестайл 124-го, рестайл 140-го и дорестайл 210-го кузова.



С этой модели магнитол на них перестали писать марку производителя (Becker) – только модель. Несмотря на годы выпуска с 1993 по 1997 и наличие в ассортименте Mercedes-Benz дисковых магнитол, эти Exquisit – кассетные. Но с возможностью управления чейнджером, разумеется. Mercedes-Benz вообще достаточно долго не хоронил магнитную ленту… Также был доступен инфракрасный пульт.

Хотя название модели переводится как «изысканный», морды магнитол выглядят грубовато, по дизайну ближе к коммерческому транспорту, чем к премиальному легковому… Тем не менее они были чрезвычайно дорогими. Слот кассетной деки тут уже более узкий, для засовывания кассеты продольно, а не поперечно. Кассетная дека с механизмом засоса и с электронным управлением, хотя кнопки деки – очень крупные и выглядят, как механические.



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Чем еще интересен Exquisit? В первую очередь тем, что на нем осуществилась попытка сотрудничества Mercedes-Benz с японскими производителями электроники. Модель Exquisit разработала, разумеется, Becker, но сделать копию внезапно разрешили объединившимся для этого задания фирмам Matsushita и Nakamichi. Причем делали они свой вариант, как ни странно, не для мерседесов японского рынка, а для Европы… Это был заказ для бронированных Gelandewagen, бронированного 140-го и некоторых штучных версий. Внешне магнитолы практически одинаковы, но версия Becker – с пластиковой передней панелью и кнопками, а версия Matsushita и Nakamichi – полностью металлическая, хотя визуально это едва видно. Таково было требование по пожаробезопасности ввиду установок систем пожаротушения в «брониках». Типа, «вариант, не поддерживающий горение».



Японскую и немецкую версии отличали по звуку и по пультам. Вариант от Becker звучал восхитительно, а вот от Matsushita/Nakamichi – так себе... Пульт немецкой модели – тот же, что и прежде, здоровый угловатый кирпич, а вот японцы постарались и сделали гораздо более изящный и современный вариант:



Наступает 1997 год... В нашей стране все еще сходит с конвейера 412-й ИЖ с радиоприемником «Былина», а у Mercedes-Benz – первая магнитола с GPS-навигацией!



Вот первые три аппарата, где навигация была реализована. По картинке – снизу вверх:

1 – радиоприемник Blaupunkt, 1997 год, последние 140-е кузова;

2 – кассетная магнитола Bosch, у которой слот для кассеты скрывался за откидным дисплеем; 1999 год, 140 и 210 кузов;

3 – дисковая магнитола Becker Audio 30, 210 кузов



За откидным дисплеем пряталась щель кассетоприемника… Шарнир дисплея – моторизованный. Часто, кстати, ломался от попыток закрыть его принудительно вручную…



Как же работала навигация в эпоху простейших символьных дисплеев без графики в современном ее понимании? Да еще и на столь простых аппаратах, как радиоприемники и кассетники?!



Собственно, все навигационные функции осуществлял внешний навигационный блок. Размеры он имел такие же, как и сама магнитола – даже еще и покрупнее. Внутри блока имелся CD-привод, где крутился диск с путеводным софтом. При нажатии на клавишу «NAV» на магнитоле блок запускался, раскручивал диск и предлагал ввести адрес. Ввод осуществлялся в простейшем буквенно-цифровом интерфейсе путем перемещения курсора по алфавиту.



После ввода адреса начиналось ведение по маршруту. Оно было «стрелочно-голосовым»: привычный по любой современной навигации женский голос отдавал команды, а из визуализации были только стрелочки на экране – прямые или поворотные, с дистанцией до маневра. Карта с дорогой, зданиями и иными объектами, как сейчас, разумеется, не отображалась. Но и это был реальный прорыв – настоящая революция в системах информационной помощи водителю!



Две красивые и недешевые модели с отделкой под корень ореха – это дисковая Becker Grand Prix и кассетная Becker Mexico. Интересные конструктивно аппараты со съемными панелями в удобных футлярчиках, с компактными пультами. Выпускались в конце 90-х и шли как дилерские опции. Что интересно, Becker производил их не только для Mercedes-Benz, но и для других брендов. С этой целью в меню можно было менять цвет подсветки: желтый для Mercedes-Benz, зеленый для Ford, красный для Audi и Porsche.



Забавный факт: светодиодные технологии на то время были еще несовершенны, и на этих аппаратах RGB-подсветка дисплеев оказалась недолговечной… Диоды портились от времени (достаточно быстро): то красный, то зеленый в матрице переставал светить нормально, и на дисплее получалась цветовая каша – одни диоды светили только зеленым, другие – только красным, а третьи сохраняли работоспособность и реагировали на регулировку, давая, к примеру, желтый цвет… Сегодня найти такую магнитолу с живым дисплеем чрезвычайно трудно, но оба экземпляра в коллекции Дмитрия полностью исправны!



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В 1992 году к списку партнеров Mercedes-Benz по аудиочасти внезапно присоединился Technics (бренд Matsushita, ныне Panasonic). Этой марке разрешили сделать магнитолу для автомобилей, выпускавшихся для японского рынка (124, 129, 126 кузова). В итоге получился уникальный и очень редкий на сегодняшний день аппарат с необычной «гладкой» передней панелью, нехарактерным для магнитол Mercedes-Benz газоразрядным (а не жидкокристаллическим) дисплеем и фантастическим качеством звучания! Выпускался он с 1992 по 1996 годы.



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Еще одна любопытная история сотрудничества Mercedes-Benz с японцами периода 1995-1996 годов, а именно – с JVC. Японской компании разрешили сделать клона очередного поколения Becker Mexico, и в итоге появился аппарат под названием JVC KD-NX-1R.



Оба аппарата были дисковыми, с откидными передними панелями и, что важно, уже с навигацией, встроенной в основной корпус магнитолы – без всяких дополнительных выносных блоков. Продавались диски с картами – и в слот магнитолы вставлялся либо музыкальный CD, либо навигационный. Слушать музыку с диска во время работы навигации было можно, но только с внешнего чейнджера, которым умела управлять магнитола. Однако радио параллельно с навигационными подсказками работало – звучание станции приглушалось, когда навигация подавала водителю свою команду.

Японцы сделали свой вариант слегка отличающимся по форме кнопочек и ручек, но, в сущности, это было то же самое. И этот Becker, и его клон от JVC не ставились на конвейере Mercedes-Benz, а монтировались как дилерские опции для 124-го рестайла, 140-го рестайла и 210-го.



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Несмотря на масштабность, наша статья захватила в лучшем случае треть коллекции Дмитрия – многое имеет нюансы, важные лишь специалисту и не слишком выразительно для тех, кто не копает столь глубоко и кому достаточно для расширения кругозора ознакомиться с необычным хобби поверхностно. Многое еще находится в процессе реставрации – например, очень любопытные модели со встроенными телефонами и сим-картами здоровенного формата 1FF. Но главное, что, даже несмотря на заранее заложенные в условия коллекционирования ограничения по временному периоду, конца и края собирательству нет и не видно… Слишком широка была у Mercedes-Benz гамма видов и подвидов одних и тех же моделей для разных рынков и условий, чтобы за всю жизнь силами одного человека удалось бы собрать все в одном месте!