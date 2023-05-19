Приближается лето, уже сейчас в машинах становится жарко, и кондиционер приходится включать всё чаще и чаще. Однако некоторые автовладельцы сталкиваются с тем, что «кондёр» стал холодить хуже: пришло время его заправить. Вроде бы ничего сложного в этом нет: фирм, которые оказывают такие услуги, сейчас много, так что приезжай, плати и через полчаса будешь сидеть в прохладе. В идеальном мире всё так, скорее всего, и происходит, а в реальном ситуация немного иная: после заправки кондиционера он из плохо работающего агрегата может стать совсем не работающим. Почему так происходит?

Фтор, хлор и озон

Что вообще такое фреон? Если по сути, то это хладагент в системе кондиционирования – бесцветный газ или жидкость. А вот история появления этого слова в нашей лексике будет, пожалуй, самым сложным и запутанным разделом всего материала. Но разобраться в этом интересно. Итак, в 1928 году в США химик Томас Миджли создал химическое соединение, которое стали называть фреоном. Точнее, его назвали «Фреон-12», а в промышленных масштабах этот хладагент выпускала компания Kinetic Chemical Company. И эта же компания решила ввести в употребление знакомую сейчас всем букву R, которой до сих пор маркируют все фреоны (R взяли от слова refrigerant –оохладитель). Теперь вместо фреона-12 стали выпускать хладагент R-12. Однако Америка – страна большого бизнеса и дикой конкуренции, поэтому в полном названии хладагента использовали ещё и торговую марку производителя, которых со временем стало довольно много. И по случайному совпадению один из производителей носил такое же название, как и сам продукт в эпоху своего появления – Freon. Ситуация, чем-то напоминающая хрестоматийную ситуацию с Xerox: не все копировальные аппараты – ксероксы, но все ксероксы – копировальные аппараты… В общем, спор о том, можно ли все фреоны называть фреонами, идёт до сих пор. Теоретически это слово уже давно стало нарицательным, но формально правильнее называть это соединение хладагентом. Впрочем, в России его называли и просто хладоном. Всё это вроде бы не так уж и важно, но, с другой стороны, становится очевидным, что фреон в мире не один, их на самом деле много, и они друг от друга заметно отличаются.

Наиболее массовый хладагент кондиционеров машин до 1993-го года выпуска – тот самый R-12, дифтордихлорметан. Всем он был хорош: замечательно переносил тепло во время циркуляции внутри системы, был недорогим в производстве, а значит, и в эксплуатации. Вот только он содержал в себе фтор. А «зелёные» в одно время объявили фтору настоящую войну: он, мол, убивает и без того полумёртвый озоновый слой планеты. Значит, от него надо отказаться, и как следствие – запретить R-12. Спорить с «зелёными» себе дороже, от R-12 отказались и изобрели другое соединение – тетрафторэтан, он же – фреон R-134A. Забавный факт: экологи-активисты, выступавшие против использования R-12, работали в компании DuPont. И эта же компания запатентовала безопасный для окружающей среды R-134A. Совпадение? Не думаю. Как бы то ни было, сейчас именно R-134A является наиболее популярным хладагентом в автомобильных кондиционерах. Правда, он хуже переносит тепло, стоит заметно дороже, а в случае возгорания образует очень ядовитый фтороводород. Но «зелёным» на это, конечно же, плевать.

Ещё один довольно популярный хладагент – R-1234yf. Его начали использовать почти десять лет назад, и его основное преимущество по сравнению с R-134A – ещё более щадящее отношение к озоновому слою. При этом он ещё более горючий, и работать с ним могут не все.

Для расширения кругозора можно перечислить ещё несколько фреонов. Например, в рефрижераторах популярен R404а (смесь хладагентов R143А, R135А и R125А в пропорции: 4:52:44), а в последнее время используют и фреон R600а. Но он чаще встречается в бытовой и промышленной климатической технике, поэтому нам этот хладон не слишком интересен. Вернёмся лучше к R-12 и R-134A – двум самым популярным фреонам. А точнее, к ключевому вопросу: что будет, если вместо одного фреона заправить другой?

Всё дело в масле

Сначала немного позитивной информации: заправить вместо R-12 фреон R-134A (или наоборот) очень сложно. Точнее, практически невозможно. Ещё в 1992-м году, предвидя сложности перехода с одного хладагента на другой, производители максимально обезопасили процедуру заправки, применив другие штуцеры для заправки. Грубо говоря, оборудованием для R-12 невозможно закачать в систему R-134A (и обратно, само собой, тоже). Штуцеры для старого фреона похожи на ниппели шин, а штуцеры для R-134A намного больше, причём кран для заправки на них быстросъёмный, а не резьбовой. Так что тут ошибка невозможна. И это хорошо, потому что системы кондиционирования для этих хладагентов отличаются хотя бы конструкцией осушителя. Но это пустяк по сравнению с разницей масел, которые используются в разных кондиционерах.

Дело в том, что в системах с фреоном R-134а может быть заправлено только синтетическое полиалкиленгликолевое масло PAG 46, PAG 100 или PAG 150. А вот с фреоном R-12 используется только минеральное масло. Если в такую систему заправить синтетическое масло, оно не растворится в хладагенте, и компрессор быстро погибнет. Если в систему с фреоном R-134а залить минеральное масло, компрессор тоже останется без смазки. Ну а если сдуру эти масла смешать, образуются хлопья, после чего компрессор тоже отправится к праотцам. И это ещё половина беды.

Есть ещё одно синтетическое масло – полиэфирное или полиэстерное POE. Оно дешевле, чем полиалкиленгликолевое PAG, при этом растворяется в фреоне R-134а. Поэтому некоторые заправщики думают, что его можно использовать в такой системе. Ну а что, в рефрижераторах с фреоном R-404а это масло работает же, почему бы и не залить его в кондиционер автомобиля? Может, конечно, эти заправщики так не думают и даже знают, что делать этого нельзя, но если в планах поработать сезон и закрыться, то почему бы и нет. Сути дела это не меняет: в автомобильных кондиционерах масло POE применяется очень редко. Его используют, например, в гибридах и электромобилях с электрическим спиральным компрессором переменного объёма. А во всех остальных машинах можно использовать только полиалкиленгликолевое масло PAG. Что будет, если в приступе жажды халявы залить POE?



Во-первых, скорее всего, смесь PAG и POE вспенится: не все эти масла могут между собой смешиваться. То есть, компрессор сразу останется без смазки.

Во-вторых, алюминиевые трубки автомобильных кондиционеров быстро придут в негодность – они не могут работать с маслом POE, которое используется в промышленных установках с медными магистралями.

В-третьих, если в POE попадёт вода, начнётся гидролиз – разложение масла в воде с образованием новых соединений. А влага в системе кондиционирования будет почти неизбежно (её нет только в герметичных системах гибридов и «электричек», где используется как раз POE). В общем, синтетика синтетике рознь – если заправить кондиционер маслом POE, радоваться прохладе долго не получится: компрессор со временем выйдет из строя и заклинит.

Не думаю, что заправщики-однодневки честно признаются в использовании неподходящего масла. Так что заправлять кондиционер лучше только в проверенных фирмах, которые работают много лет. Не стоит злоупотреблять услугами выездных случайных заправщиков и тех, кто предлагает заправить фреон прямо на обочине по дороге на юг. На одну поездку кондиционера, может, и хватит, а потом придётся платить за ремонт или замену компрессора. А это сейчас может быть очень дорого.

Лучше будет заправить или хотя бы проверить кондиционер заранее и не рисковать в случайных местах. На старой машине (от семи лет) проверку лучше проводить ежегодно, на более молодых – раз в два-три года. И дело тут не только в качестве охлаждения салона, но и в том, что с низким давлением фреона износ компрессора происходит быстрее. А этого тоже желательно избегать.

Казалось бы, на все важные вопросы мы ответили, но у самых внимательных читателей может еще с первой половины текста остаться еще один: а что будет, если вместо новомодного R-1234yf в систему заправить привычный R-134а? Тем более что некоторые знают о том, что цены на два этих хладагента отличаются во много раз.



Простой ответ дадим прямо здесь: напрямую заправить систему «неправильным» хладагентом не получится опять же из-за разницы в фитингах. А вот о том, что будет, если приложить усилия для экономии, и стоит ли это делать, мы поговорим в отдельном материале.