О том, что в машине существует опорный подшипник, чаще всего узнают только тогда, когда он выходит из строя, и его приходится менять. По отношению к подшипнику это крайне несправедливо: деталь эта важная, а задачи у неё далеко не самые простые. Так что попытаемся эту несправедливость исправить и рассказать об этом подшипнике подробнее.

Умей крутиться!



Итак, что это за подшипник и почему он называется опорным? Опорным он называется потому, что в него упирается верхняя часть амортизационной стойки (опорные подшипники устанавливают в переднюю подвеску классической схемы Макферсон, в которой используются именно амортизационные стойки). А верхняя часть стойки – это и есть шток амортизатора. Наверняка вы видели, что на на штоке есть резьба. Она нужна для того, чтобы закрепить шток во внутренней части опорного подшипника: шток проходит сквозь подшипник и притягивается к его внутренней части гайкой. А корпус подшипника (обойма) крепится к кузову автомобиля (к чашке амортизатора). Таким образом подшипник соединяет стойку и кузов.

А почему там нужен подшипник, а не какая-то более жёсткая и вместе с тем – более надёжная конструкция? Потому что стойка должна иметь возможность вращаться вокруг своей оси. Колёса-то передние, управляемые, им эта возможность просто необходима. Поэтому в основе опоры стойки всегда лежит подшипник.

Конструкция опорного подшипника может отличаться в деталях. Например, он может быть разборным или нет. И ещё могут быть отличия именно в подшипниках, у которых внутренние и наружные кольца могут быть встраиваемые или отделяемые. Иногда опорные подшипники могут быть даже подшипниками скольжения. Правда, это экзотика, которую можно встретить, например, на нашей Оке или на Nissan Primera P12. Однако в большинстве случаев опорник – подшипник качения, а не скольжения. Но это, пожалуй, даже избыточная информация, потому что в любом случае никто эти подшипники не ремонтирует: в случае износа их можно только поменять.



Независимо от конструкции, опорный подшипник состоит из трёх основных частей: верхней, нижней и непосредственно подшипника, расположенного между этих двух деталей. Верхняя часть – эта та, что крепится к чашке кузова. Если открыть капот, то её трудно не заметить: обычно она прикручена к кузову в трёх точках (тремя гайками). А в середине виден как раз шток амортизатора, который гайкой притянут к подшипнику с нижней частью. Вроде бы всё просто, но это только при взгляде со стороны. А вот если представить себе, каково этому подшипнику живётся, хочется плакать от жалости.

Вечный или нет?

Если бы опорный подшипник, как и любой другой подшипник, был создан для того, чтобы просто вращаться, он был бы практически вечным: шток амортизатора не крутится вокруг себя как бешеный, так что перегревом от вращения опорник убить невозможно. Но дело в том, что все тяготы дороги, которые принимает на себя стойка амортизатора, сразу передаются опорному подшипнику. А это уже очень серьёзно, потому что удары и постоянные знакопеременные нагрузки могут убить кого угодно.

Кроме того, арка колеса (в том числе и чашка кузова, где установлен подшипник) – далеко не самое чистое место на нашей грешной земле. Тут всегда есть и грязь, а во влажную погоду – и водяная пыль. Зимой могут быть ещё и реагенты с дорог, так что среда обитания опорного подшипника, скажем прямо, не самая благоприятная. А подшипник, хотя и трижды опорный – всё равно подшипник, и поэтому в этих условиях он умирает. Ну а кроме того, в нём точно так же стареет смазка и даже развивается коррозия (если вся смазка кончилась). Так что опорник со временем может рассыпаться, как и любой другой подшипник.

Иногда, правда, в смерти этой детали виноваты не время и тысячи километров пробега, а русские дороги. Чем больше ударов получит колесо, тем короче получится жизнь подшипника, потому что амортизатор, который принимает на себя все удары, от всей своей масляной, газовой и газомасляной души передаёт их опорнику. А даже очень крепкий подшипник от таких ударов может развалиться.



Конечно, вечных деталей в автомобиле нет (сломать можно даже пепельницу и «кривой стартер» от ГАЗ-24). Опорный подшипник имеет свой ресурс, и обычно он довольно высокий – он может прослужить и двести тысяч километров, и триста. Но при этом есть некоторые автомобили, у которых опорники считаются расходным материалом. Например, этим грешат многие Форды – от Фокусов первого и второго поколений до Мондео четвёртого поколения. На этих автомобилях опорник мог развалиться и за 60-80 тысяч пробега, и установка оригинальной детали помогала мало, потому что как раз оригинальные подшипники и не отличались ресурсом. Сейчас, наверное, уже трудно найти эти машины с оригинальными опорниками, но всё же при их покупке проверить их надо обязательно. Ну а среди наших автомобилей частой проверки и замены опорных подшипников могут потребовать Калина и Приора. Впрочем, тут как повезёт: у Калины, например, может быстрее деформироваться чашка, а подшипник остаться целым. Да и что там может у Калины отвалиться раньше, не знает никто. У Приоры, в общем-то, тоже.



К сожалению, предотвратить выход из строя опорного подшипника невозможно. Можно только дать избитый, как лицо Конора Макгрегора, совет: не летать по ямам, которые сокращают ресурс подшипников очень значительно. Но вряд ли кто-то из нас дубасит по разбитому асфальту ради собственного удовольствия, так что совет этот носит чисто теоретический характер. Зато советы на тему определения неисправности опорника будут максимально практическими.

Руками и ушами

Чаще всего износ опорного подшипника можно услышать ушами: при повороте руля издаётся характерный хруст и щелчки, иногда – достаточно громкие. Однако он может и скрипеть, и щёлкать очень тихо. В этом случае неисправность опорника можно перепутать с износом шаровой опоры, поэтому требуется дополнительная диагностика. Во-первых, можно сразу исключить шаровую опору. Для этого понадобится подъёмник или хотя бы смотровая яма, но зато диагностика проста: если у шаровой опоры порван пыльник, то скорее всего, скрипит именно она. Можно набрать в шприц немного моторного масла и брызнуть им в опору. Если скрип прошёл, значит, опорник явно ни при чём, а вот шаровую опору придётся менять. Лучше – сразу с обеих сторон. Если же шаровая опора целая, можно поступить следующим путём.

Берём умного помощника и сажаем его за руль. Падаем перед машиной на колени и берёмся рукой за пружину. Просим помощника крутить руль. Если рука на пружине почувствует щелчки, это почти стопроцентная вероятность того, что опорник придётся менять. Почти – потому что вибрация на пружине может быть и от скрипящей шаровой опоры, но если мы договорились, что из списка подозреваемых её исключаем, то вероятность становится практически стопроцентной.



Ну и, наконец, классический способ проверки, которым пользовались наши отцы и даже, может быть, деды. Открываем капот, кладём руку на шток амортизатора, закреплённого в подшипнике. Само собой, если на штоке или верхней части корпуса опорника есть защитный чехол, предварительно его нужно снять. Затем раскачиваем машину и смотрим, что получится. Тут опять нужно напрячь не только руки, но и уши, потому что велика вероятность того, что появится стук, который уже слышали раньше. И если он локализуется около чашки и подшипника, то это верный признак гибели последнего. Если стука нет, то нужно попытаться рукой обнаружить люфт штока. Если шток амортизатора гуляет в опорнике, с последним что-то не так. Скорее всего, он развалился.

Вот эти методы поиска неисправности опорного подшипника, особенно последний, и есть самые простые и проверенные временем. Но есть и некоторые другие симптомы неисправности опорника, которые могут проявляться в меньшей мере и не на всех автомобилях в силу незначительной разницы конструкции подшипников. Например, на некоторых машинах шток зафиксирован дополнительной втулкой, которая не даёт ему в случае разрушения подшипника слишком сильно гулять в стороны. Стук, конечно, всё равно будет, но не будет другой характерной особенности неисправности опорника – большого ухода углов схождения-развала колёс. А вот если шток держится исключительно в подшипнике, углы уйдут сильно, отчего неисправность последнего заметно скажется на управляемости, а если тянуть с ремонтом слишком долго, то и на износе шин.



Менять подшипники лучше парой. Исключение – если на молодой машине с небольшим пробегом подшипник развалился после сильного удара в яме. Тут, конечно, можно заменить его и с одной стороны, но во всех остальных случаях менять их лучше парой. Если этого не делать, можно заработать асимметрию передней подвески: разное усилие на рулевых тягах и их наконечниках, разный угол развала передних колёс. А это очень плохо и для управляемости, и для сохранности других деталей подвески (шаровых опор, наконечников рулевых тяг и тех же шин, которые могут изнашиваться неравномерно). Кроме того, стоит учитывать особенности замены опорников на разных автомобилях. Иногда для их замены совершенно внезапно требуется разбирать очень многое – от жабо до рулевой трапеции. И, конечно же, при не самой высокой стоимости самого подшипника работа обойдётся в копеечку. В этом случае практичнее будет менять опорники парой, чтобы не платить за одну и ту же работу дважды.

