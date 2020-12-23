Нередко бывает так, что по ходу развития модели её техника усложняется, улучшаются эксплуатационные характеристики, а вот надежность падает. С Kia Mohave ситуация получилась обратная – более свежие машины с обновлённым более экологичным дизелем и 8-ступенчатой коробкой оказываются даже ресурснее более старых. Как так вышло? Разбираемся во второй части обзора. Напомним, в первой мы немного поругали раму, но порадовались за качественно исполненную электрику.

Ходовая часть



Тормозная система

В тормозной системе все конструктивно просто и запас производительности приличный. Диски спереди диаметром 328 мм, чего для Mohave с дизелем хватает с избытком, если водитель адекватно водит машину и не путает ее с гоночным болидом. Вот для версий с V8, наверное, не хватало, но за отсутствием таковых это останется тайной.

Сзади диски лишь чуть меньше, 324 мм, но это потому, что в ступице расположены механизмы барабанного ручника. Схема не очень удачная с точки зрения ресурса колодок ручника, но вряд ли кто-то на такой машине будет дрифтить. Зато сам механизм прост и надежен. И даже ножной привод «ручника» – не проблема, поломки случаются редко.

Ресурс колодок, правда, небольшой, но при такой массе машины 30-40 тысяч километров на одном комплекте – это уже неплохо. Тем более что суппорты свои 5 лет до замены пыльников точно пройдут, а дальше все зависит от обслуживания. Если не мазать лишнего и не пытаться их покрасить, то максимум придется поменять пальцы суппорта.

Тормозные колодки передние 5 986 рублей

Один минус все же имеется – выбор тормозных дисков минимальный, кроме оригинала вариантов почти нет.

А вот АБС тут капризная. Но это половина беды, ведь работа датчиков системы АБС тесно связана с работой системы полного привода. При поломках АБС полный привод отключается или работает некорректно, что часто даже хуже полного отказа системы. К сожалению, расположение датчиков и качество проводки на них не самое лучшее, поломки разъемов и проводки случаются и не так уж редко. И, что самое неприятное, при упражнениях в грязи есть шансы поймать что-то твердое в зазор между датчиком и гребенкой с поломкой и того, и другого. Сама гребенка, кстати, медленно, но верно подгнивает из-за скопления грязи в полости. Как она туда попадает – вопрос пока малоизученный.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормоза Тормозные колодки передние 5 986 Bosch 2 549 Blue Print 3 850 Тормозные колодки задние 3 607 Bosch 2 238 Blue Print 1 241 Тормозной диск передний 328 мм 7 683 NiBK 5 696 PMC 5 032 Тормозной диск задний 324 мм 7 064 NiBK 3 051 PMC 3 944



Подвеска

Для своего класса машина рулится достаточно прилично – лучше, чем ожидаешь. И дело, скорее, не в подвеске, а в раме и прочности кузова на скручивание. С комфортом тоже все отлично, если колеса стоят стоковой размерности и опоры кузова целы. Их разрушение – редкость, но иногда встречаются машины с сильно просевшими опорами, и искать причины передачи шумов и вибраций на кузов от подвесок нужно, начиная именно с этих элементов.

Подвеска колес тут достаточно продвинутая. Спереди классическая двухрычажная подвеска, сзади гибрид двухрычажной и многорычажной подвесок – основные два рычага по сути самодостаточны и основную нагрузку несут именно они, но направляющий аппарат имеет еще два небольших линка, обеспечивающих изменение схождения.

Все выполнено достаточно монументально, и ресурс при передвижении машины по хорошим дорогам и в городском режиме 100+ тысяч почти обеспечен. Изнашиваемые элементы почти все сменные и недорогие. Так, штатно меняются шаровые опоры передних верхнего и нижнего рычагов, все сайлентблоки в передней подвеске и многие в задней. Из неприятных моментов – использование закисающего развального болта на переднем нижнем рычаге и несменная шаровая опора у дорогого верхнего рычага задней подвески. Еще по механической части стоит отметить слабоватые ступичные подшипники: иногда их ресурс не дотягивает и до 150 тысяч, и боковых ударов они очень не любят. Также можно поругать слабую опору амортизатора в передней подвеске, ее подушку сильно разбивает при эксплуатации по плохим дорогам.

Основная масса владельцев Mohave про подвеску вспоминают только из-за сбоев пневматики на задней оси – она есть почти у всех российских машин. А это означает, что тут есть много приятных мелочей, которые могут доставить кучу хлопот.

Замена по гарантии недешевых (по 200 евро штука) датчиков уровня – основное развлечение обладателей новых авто. В регионах с влажным климатом проблемы начинаются уже при пробегах 30 тысяч километров. Дилеры меняют в основном сами датчики, их тут два, в сборе с рычагами. Нюанс в том, что сам датчик обычно жив-здоров, отказы связаны с неудачным разъемом, в который со временем попадает влага, и он на датчике окисляется. Просто очистив разъем, можно вернуть датчик к жизни, но для нормальной эксплуатации желательно разъемы просушить, смазать и загерметизировать.

Кронштейн тяги датчика гибкий, с одной стороны, это позволяет без помощи электроники отрегулировать уровень кузова и ксенона, а с другой, кронштейн со временем сам немного перекашивается, вызывая крены, которые нужно устранять.

Ресурс насоса и пневмобаллонов достаточно высокий, при нормально функционирующем блоке клапанов и промывке они служат 150 и 200 тысяч километров. Но промывкой баллона обычно пренебрегают, да и блок клапанов иногда сбоит. В итоге обычно баллон приходится менять или из-за медленной утечки, или даже взрыва (бывает и такое). Поскольку такие машины частенько используют для дальних поездок и для вылазок на бездорожье, а отказываться от пневматики жаль, то многие ставят «резерв» – клапаны аварийного сброса давления и магистраль ручной подкачки, выводя ее в салон. Что позволяет «поднять» машину при поломке датчика, мертвом насосе или забитой магистрали и избежать взрыва баллона из-за перекачки.

Ну а отключить пневматику просто, благо блок контроля расположен под водительским сиденьем и сложных манипуляций для снятия разъема не нужно. Иногда при сбоях датчиков достаточно сбросить блок в нужный момент, когда нет крена машины, и это позволит добраться до сервиса.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска Рычаг передний нижний 8 676 Нет в наличии Опора стойки 1 727 KYB 2 292 PMC 1 079 Сайлентблок переднего рычага Нет в продаже Febest 449 Akitaka 342 Шаровая опора 2 229 CTR 938 CAR-dex 1 395 Ступица передняя подшипник 2 467 SNR 3 111 SKF 2 696

Амортизатор передний 5 679 Mando 3 551 Kayaba 4 945



Рулевое управление

Рулевое управление здесь с обычной рейкой ГУР. Ресурс неплохой, течи напорной магистрали достают в основном при пробегах 200+. Сама рейка немного постукивает уже при 50 тысячах пробега, но не течет, да и стуки слабо слышны.

Вот стуки от рулевой колонки слышны гораздо лучше, а если включен «комфортный выход», то шансы на повышенный износ шлицевого соединения рулевой колонки высокие. И снова беда Mohave – неоригинальных или восстановленных реек нет. Только ремонт или недешевый оригинал.

Трансмиссия

Общие проблемы

Если вы думаете, что беда со шлицами миновала Mohave, то нет. Тут с этим полный порядок. В смысле, хвостовики валов передних колес болтаются в ШРУС, что порождает вибрации в трансмиссии. Как обычно, причина – слабый пыльник и слабый металл. В итоге дилер рекомендует менять промежуточный вал и правый ШРУС. Бюджет – запчасти на 450 евро и работа. Если экономить на ШРУС, то можно уложиться в 350, а вот вал доступен только оригинальный.

Проблема проявляется на машинах возрастом буквально от четырех-пяти лет, кроме, пожалуй, самых южных и сухих регионов. Если шлицы пока в порядке, то неплохо помогает густая смазка, а если уже есть люфт и профиль зубцов нарушен, то соединение частенько собирают на эпоксидку или герметик сильной фиксации. Восстановление с наваркой хвостовика и фрезеровкой доступно только тем, кто найдёт хорошего специалиста по мехобработке (их мало). А вот засверленные отверстия с загнанным туда болтом – это уже «колхоз» в чистом виде, которого лучше избегать.

Передний карданный вал у машин даже меняли по отзывной кампании из-за раннего износа крестовины, но машины с изношенным попадаются. Причиной мелких вибраций на разгоне могут быть не только шлицы, но и карданный вал. ШРУС переднего кардана достаточно крепкий и ломается редко. Задний кардан врожденных проблем не имел. Но при пробегах 130+ можно ожидать разрушения демпфера подвесного подшипника и износа задней крестовины. Шлицы тут достаточно удачные, клинят и корродируют редко.

Задний и передний редуктор, если следить за уровнем масла и менять его хотя бы иногда (лучше раз в 60 тысяч), вполне надежны. Течи из-за износа сальников случаются, да и сапуны могут пропускать воду, при преодолении бродов надо быть аккуратным и лучше сразу проверять масло в мостах на наличие эмульсии.

Автоматические коробки

Коробки передач на Mohave только автоматические, но разные. Дизельным моторам полагаются 6-тупенчатые ZF 6HP26, после 2011 года стали ставить новую 8-ступенчатую коробку собственной разработки и производства с кодом A8TR1. Что характерно, она во многом «родственна» линейке ZF 8HP. На машины с моторами V8 ставили те же типы АКП, что и на машины с дизельным мотором, вот только самих машин с 4,6 в России не сыскать. Найти машину с бензиновым V6 3,8 литра можно, там установлена 5-ступенчатая Jatco A5SR2/JR507A.

Первое поколение 6-ступок от ZF (6HP26) запомнилось множеством проблем, но поздние версии этой АКП унифицированы с 6HP28, шестиступкой ZF второго поколения, и потому ощутимо надежнее первых версий. Напомню, основные особенности конструкции – это использование кинематической схемы с рядом Лепелетье, позволяющей получить 6 передач, не увеличивая габариты механизма. Также для нее характерны низкие относительные угловые скорости сателлитов, использование схемы с низким рабочим давлением и малым расходом масла, использование конструкции гидроблока с совмещением платы датчиков, блока управления в корпусе блока (так называемый мехатроник), а еще использование частичной и скользящей блокировки ГДТ на большинстве режимов работы. В обычном режиме ГДТ работает только на холодную, и то на низших передачах. Скользящая блокировка используется на всех мощностных режимах, в этом случае фрикцион блокировки ГДТ работает как сцепление и передает крутящий момент, позволяя увеличить КПД гидропередачи. А как только появляется возможность, блокировка становится почти полной. Но именно что почти – для минимизации передачи крутильных колебаний полностью фрикцион не блокируется, обеспечивая минимальное проскальзывание всегда. Из интересных особенностей нужно отметить еще встроенный электронный термостат коробки и регулирование давления отдельно в контуре гидравлики и отдельно в контуре смазки механической части.

В итоге у ZF получилось создать АКП, имеющую очень высокий КПД в любых режимах и очень высокое быстродействие в сочетании с отличными возможностями по передаче крутящего момента. Даже «средняя» серия ZF 6HP26 имеет запас по моменту как минимум до 600 Нм, что позволяет легко выдерживать мощные бензиновые моторы и дизельные двигатели до 250-300 сил. Но есть и обратная сторона медали.

Постоянное использование блокировки гидротрансформатора (ГДТ) в скользящем режиме вызывает столь же постоянное загрязнение масла продуктами износа фрикциона блокировки. Слишком слабая гидравлическая часть ГДТ при повышении нагрузки из-за износа фрикциона или ошибок в работе гидравлики блокировки склонна к поломкам из-за перегрузки. Сильно изнашивается маслонасос коробки и все соленоиды, в первую очередь, соленоиды регулировки давления и блокировки ГДТ, причем тут они выполнены по схеме Aisin, с каналами в корпусе плиты гидроблока. И изнашивается не только сам соленоид, но еще и корпус гидроблока, который заменить куда сложнее. Использование бессвинцовой бронзы для втулок в сочетании с минимальным рабочим давлением в подшипниках скольжения к тому же обеспечивает их высокий износ и вибрации в работе. Ну и помимо этого сама конструкция имеет несколько слабых мест вроде уплотнений пластикового поддона-фильтра, резиновых уплотнений-переходников между гидроблоком и маслоканалами, уплотнений жгута проводки – так называемых «очков» и сальников.

Из сильных сторон коробки, кроме динамики и экономичности, нужно отметить хорошее качество самодиагностики и высокие пределы адаптивности. Клапаны имеют огромный рабочий диапазон, и его с лихвой хватает даже для работы очень изношенного механизма, адаптации к старому маслу, его перегреву и работе с нагрузкой на холодном масле. Даже полумертвая АКП может ехать плавно, без ударов и рывков. А электроника очень хорошо «знает» качество работы всех узлов, и простейшим сканером можно увидеть, насколько коробка изношена.

Жаль, что если масло менять «по регламенту», раз в 60 тысяч километров, а то и реже, как это водится на BMW и Audi, и к тому же часто жать в пол педаль газа, то коробка долго не живет. Течи, перегревы, износ втулок, гидроблока, накладок ГДТ, подшипника реактора ГДТ, маслонасоса, падение давления и изношенные пакеты, поломки планетарных передач начинают проявляться уже после 100-120 тысяч километров пробега. У отдельных уникумов – и раньше.

Хорошо, что на Mohave ставили только поздние версии этой АКП, к тому же настроенные на очень неторопливое передвижение и повышенный ресурс. Регламент предусматривал замену масла раз в 60 тысяч пробега или даже чаще в сложных дорожных условиях, а система охлаждения АКП реализована «по-старинке», с теплообменником в холодном бачке радиатора, что для дизельной машины все еще является отличным решением.



В итоге до 100-110 градусов АТФ прогревается только при длительных заездах по трассе на высокой скорости, и установка дополнительного радиатора эту проблему легко решает (плюс есть способы программного снижения рабочей температуры). Так что при пробегах слегка за 100 список проблем коробки обычно ограничивается износом барабана Direct Clutch B, поскольку момент дизеля очень высокий, а машина тяжелая, да и при раскачке как раз этот барабан перегружен.

Иногда еще можно столкнуться с износом плиты-сепаратора из-за перегревов при длительном движении на высокой скорости или «приключений» по раму в грязи, да и старение резиновых гидроаккумуляторов-грибков начинает сказываться.

При пробегах 200-250 тысяч начинает ощущаться износ втулок, вибрации ГДТ и связанный с ними износ втулки маслонасоса и износ фрикционов барабана оведрайв Е. Ближе к 300 тысячам почти неизбежно следует капремонт или замена в сборе.

Амортизатор передний 5 679 рублей

8-ступенчатая коробка A8TR1, которую стали ставить с конца 2011 года производства Hyundai/Kia, как уже было сказано, во многом схожа с конструкцией ZF, но от многих недостатков избавлена. У этих 8-ступенчатых коробок ГДТ работает без полной блокировки только на старте, а режим «почти полной» блокировки убран за счет наличия демпфера крутильных колебаний в ГДТ. Пять соленоидов из одиннадцати – классической конструкции, их можно заменить полностью без последствий, к тому же они более крепкие по электрической части, в отличие от соленоидов ZF, боящихся даже статики. И, что самое главное, компания обещала 8 лет гарантии на эти коробки, что в наши непростые времена очень хорошее подспорье.

Полностью без недостатков не обошлось: сами накладки блокировки ГДТ изнашиваются при частых стартах с педалью в пол сильнее, чем у ZF. Попадаются машины с пробегами порядка 120-150 тысяч с изношенными до клеевого слоя фрикционами, забитым гидроблоком и мертвым насосом.



Материал плиты гидроблока слабее, чем у поздних ZF, так что встречаются ее задиры. В основном страдают каналы гидроаккумуляторов, они накапливают мусор и натирают посадочные места. В итоге поршни гидроаккумуляторов изнашиваются все быстрее, но убрать откровенные задиры тут как раз просто. Вот задранный канал клапана регулирования линейного давления восстановить существенно сложнее.

По механической части почти без сюрпризов, попадаются коробки с «троллейбусным» воем, это у первых версий проявляется износ осей сателлитов. И, что неприятно, сроки регламентной замены масла сдвинуты до 80 тысяч пробега, а эта АКП явно любит чистое масло.

Общий вердикт: коробка более удачная, чем 6-ступенчатая, да еще с отличной длинной гарантией. Но не стоит считать ее неубиваемой и на этом основании отказывать в обслуживании. Тем более что в гарантии могут отказать, например, из-за скрученного пробега или перепробега между ТО.

Пятиступенчатые Jatco A5SR2, которые встречаются на единичных экземплярах, конструктивно относятся к более раннему поколению. Тут простые сменные соленоиды, простые алгоритмы блокировки, блок управления АКП снаружи. Как итог, коробка довольно стабильно проходит минимум 150-200 тысяч до первых ремонтов, а у аккуратного владельца и раза в два больше.

Причин для появления проблем обычно несколько. Слабая накладка блокировки ГДТ очень не любит жестких стартов и быстро изнашивается до клеевого слоя. Если злоупотреблять, то можно столкнуться с вибрациями и перегревом ГДТ при пробегах до 50 тысяч, попутно загрязняется масло, изнашивается втулка маслонасоса.

Вторая проблема – это износ фрикционов и тормозной ленты при пробегах под 200 тысяч или активном педалировании. Для обеспечения плавности работы при большой нагрузке затягивается время включения фрикционов, и они активно изнашиваются. Первым страдает пакет Input Clutch или пакет Direct Clutch.

Износ соленоидов тоже никто не отменял – при загрязнении масла это происходит достаточно быстро, так что состояние масла нужно проверять на каждом ТО. А неисправные соленоиды легко приводят к появлению проблем по механической части. У спокойных же водителей коробка легко может демонстрировать чудеса ресурса: известны примеры пробегов до 500 тысяч без ремонтов.

Полный привод

Полный привод реализован с помощью раздаточной коробки BorgWarner с муфтой включения переднего моста и понижающей передачей. Система довольно «задумчивая» – в отличие от муфт Haldex работает она медленно, с задержкой. Зато довольно надежна и масло часто менять не требует. Следить нужно за работой мотора переключения режимов, он обычно страдает из-за влаги в разъеме и коррозии, причем выгнивает в итоге сам моторчик изнутри, а это дорого. Фрикционов и цепи хватает до пробегов свыше 250 тысяч, если не злоупотреблять бездорожьем и иногда менять масло в агрегате.

Кстати, имеется на Mohave один интересный вариант оффроуд-тюнинга. Поскольку по установочным размерам коробка совместима с BW с дифференциалом внутри, то энтузиасты уже смогли установить вместо раздатки с муфтой подключения «по требованию» её аналог с постоянным полным приводом от SsangYong с заменой только лишь заднего карданного вала. Напомню, у оригинальной системы полного привода есть слабое место в виде датчиков системы АБС и слабой проводки, при ошибках по ним машина превращается в заднеприводную, так что для джиперов такая модификация является вполне оправданной.

Моторы

Общие проблемы

Просторный моторный отсек и избыточная площадь радиаторов, а заодно простые и ресурсные патрубки системы охлаждения и впуска позволяют иметь минимальное количество проблем с двигателями и их обслуживанием. Даже опоры служат долго. Правда, все моторы плохо переносят малейшее снижение уровня антифриза в системе, а его утечки у машин с колхозно установленным предпусковым подогревателем или, например, в результате повреждения радиатора на бездорожье, случаются.

Бензиновые моторы



Встретить V8 от KIA в России не удалось, но вот V6 3,8 G6DA бывают в продаже. Мотор не самый лучший, можно посмотреть краткое описание его проблем в обзоре KIA Sorento. При пробегах больше 200 тысяч он уже не радует износом поршневой группы и расходом масла, стуком фазорегуляторов, поломками впускного коллектора и течами. На тяжелом внедорожнике он не дает ни динамики, ни экономичности. Сомнительно, что он получится в эксплуатации дешевле, чем дизельный 3,0. И среди контрактных агрегатов наблюдается явный дефицит, явный признак неудачного двигателя.

Дизельные моторы

Основная масса Mohave оснащена дизельными моторами 3,0 CRDi серий D6EA и D6EB. При всей схожести характеристик в мелочах они сильно отличаются: у них разные ГБЦ, свечи накала, топливная аппаратура, форсунки, EGR и многие другие элементы. Более новый вариант, что логично, соответствует более свежим экологическим стандартам.

В целом 3-литровый дизель очень удачен. Многие источники уверенно называют его усиленной версией Isuzu DMAX 6DE1, но на поверку это предположение оказывается выдумкой. У моторов разная конструкция блока цилиндров, совершенно разные ГБЦ, разный привод ГРМ, и топливная аппаратура различается кардинально. Разве что объем и конфигурация совпадают, да в конструкции передней стенки блока есть что-то общее.

Здесь цельночугунный блок без проблемных гильз, цепной ГРМ с ресурсом порядка 250-300 тысяч километров, топливная аппаратура Bosch и турбина BorgWarner BV50.

Список проблем достаточно короткий. Сбои блока питания свечей накала встречаются регулярно, а масляный аппетит связан обычно либо с неисправностью клапана системы вентиляции картера, либо ресурсом турбины. Клапан лучше менять каждые 30-40 тысяч пробега, а о проблемах с ним укажет масло на патрубке за турбиной.

Шот-блок 3,0 289 471 рубль

Турбина не умирает внезапно, но масло начинает гнать во впуск понемногу достаточно рано – к 130-150 тысячам. Благо установлена она удобно, можно проверить и на наличие люфтов, и на замасливание.

На моторах D6EB турбина чуть другая, но с тем же картриджем, но ресурс ее повысили до уверенных 200. Цена картриджа – смешные 120 евро, так что замена не разорительна. Электрический привод актуатора VGT изменяемой геометрии тут служит надежно как минимум до 150 тысяч километров. Часто смерть турбины связана именно с его отказом и регулярным передувом.

Еще одна причина передува – не очень удачные датчики абсолютного давления. Они загрязняются нагаром и занижают показания. Благо снять и почистить карбклинером их легко, стоят прямо на впускном коллекторе сверху. Разве что сильно агрессивные жидкости лучше не использовать. Причина интенсивного образования нагара – работа клапана EGR. Сажевого фильтра тут нет, так что впуск загрязняется сильно. Сам клапан почти не ломается, но если захотите его отключить, то придется шить блок управления, в нем многоуровневая проверка работоспособности системы. Наградой будут примерно 300 сил и 650 Нм момента на любимой тюнерами прошивке «под Евро-1». Мотор после нее просто реактивный, но вот АКП такую тягу переваривает с трудом.

У дизеля есть еще датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), он часто тоже загрязняется, но это уже на совести редкой замены фильтра и клапана вентиляции картера – при его старении сильно падает тяга и появляется дымность на малой нагрузке.

Ресурс цепи ГРМ высокий, натяжители недорогие, и все устроено просто. Жаль только, при пробегах 250-300 помимо шума цепь может немного проскочить. Обычно без серьезных последствий, только с сильной потерей тяги и дымностью, но изредка случается и поломка клапанов.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Двигатель Радиатор 3,0 CRDi 20 962 Dowoon 16 900 Натяжитель малой цепи 807 Нет в наличии Цепь ГРМ 3,0 CRDi 7 192 Нет в наличии Шот-блок 3,0 289 471 Нет в наличии Помпа в сборе 3,0 3 729 GMB 253

Маслонасос 3,0 9 072 Нет в наличии



Брать или не брать?

Mohave – тот случай, когда модификацию можно брать, в сущности, любую. Неудачный бензиновый V6 вы вряд ли найдете, а всё остальное отсекать не стоит – да, рестайлинговые машины с 8-ступенчатой коробкой получше со всех точек зрения, но и «дорест» нельзя назвать таким уж неудачным. В общем, тот факт, что «абсолютно новый» Мохавe 2020 года по факту представляет собой старую модель с новым оперением, стоит, скорее, записать в список его достоинств, чем наоборот.