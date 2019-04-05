Держать удар: покупаем Lifan Solano I за 200 тысяч

Китайские автомобили уже довольно давно представлены на нашем рынке. Какие-то марки быстро канули в Лету, а какие-то «задержались» надолго. Solano — один из бестселлеров сегмента, который, в частности, успел немало поработать в такси. Нагрузки там большие, “слабаки” бы не справились. Значит ли это, что старые Солано “держат удар”? Осмотрим несколько вариантов в продаже и определимся.

Что и как ищем?

Единственная причина, по которой покупают Solano — это его приличная комплектация за неприлично маленькие деньги. Действительно, где ещё можно найти кондиционер, электростеклоподъёмники, электрозеркала, подогрев сидений, мультируль, “кожаный” салон и заплатить за это тысяч 700? Хотя какие 700… За шести-семилетнюю машину просят 150-200 тысяч. Иногда, конечно, и 400, но за такими продавцами уже выехала “скорая”.

А ещё Solano любят за так называемый “тойотовский” мотор. И вот тут лифановоды в целом правы: самый популярный мотор объёмом 1,6 л LF481Q3 — это лицензионная копия тойотовского 4A-FE. Претензий к этому мотору не было бы вовсе, но подвела сборка. Даже на новых машинах частенько вылетали разъёмы датчиков, порождая огромное количество “глюков”. Которые, впрочем, у подержанных машин почти всегда исправлены первым владельцем. Он не только подгибал контакты и обжимал коннекторы. Частенько ему приходилось и закручивать незатянутые болты, количество которых многих очень сильно расстраивало.

Зато конструктивно этот мотор очень даже неплох. Он не шокирует мощностью, но вполне надёжен. И если он успел побывать в хороших руках, то скорее будет радовать, чем расстраивать. А вот что у него отвалится из навесного оборудования — не знает никто.

Теоретически у Солано этого поколения есть ещё два мотора: объёмом 1,8 и 1,5 литра. Первый — копия тойотовского 1ZZ-FE в лучшем его варианте, без “детских” болезней. Насчёт второго что-то определённое сказать тяжело: почти все машины на вторичном рынке оснащены первым мотором объёмом 1,6 л. Других найти практически невозможно.

С коробками передач тоже всё просто. Она тут одна — механическая “пятиступка”. К ней претензий обычно нет, но сцепление может помереть очень рано. Многие его ставят от той же Короллы — там ресурс будет лучше.

Каких-то дорогих поломок у Солано почти не бывает, но по мелочи он может расстраивать довольно часто. Хотя есть и те, кому с машиной повезло. Но не верьте продавцам на слово и вытаскивайте из них всю информацию клещами. Для некоторых из них к ремонту относится только “капиталка” мотора, что Солано требуется редко, а всякие замены датчиков, рычагов, сайлентблоков, генераторов и стартеров солановоды за ремонт не считают. Мол, пустяки, дело житейское.

Как обычно

Первый автомобиль — классическая иллюстрация Солано из Москвы или Петербурга. Он сравнительно свежий (2012 год), со сравнительно небольшим пробегом (95 тысяч километров), сравнительно недорогой (150 тысяч рублей). И, конечно же, сравнительно гнилой.

На какие элементы кузова обратить особое внимание? На все. Тут может заржаветь всё что угодно. В первую очередь, конечно, двери, арки, места соприкосновений металла с пластиковыми накладками, пороги и рамка лобового стекла. Тут всё это есть в полном объёме. Пока критичного ничего нет, но если кузовом не заняться в ближайшее время, поднимать машину на подъёмнике станет опасно.

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К чести владельца заметим, что кое-что он исправить всё-таки попытался.

Вот эта мазня — тоже классический способ ремонта Солано. Тут обычно не сильно переживают за качество материалов, расходников и самого выполнения работ.

Причин низкой коррозионной стойкости несколько. В первую очередь — качество металла, во вторую — не очень хорошая покраска. Да и слой ЛКП тут смехотворный. Вот на этой машине в родной краске он в среднем составляет 60-70 мкм. Местами чуть больше, местами чуть меньше.

Хотя стоит признать, что родное ЛКП и отсутствие шпатлёвки — это уже хорошо.

Оценить пробег Солано по его салону сложно. Если он совсем плохо выглядит, то пробег явно за 100 тысяч. Если просто плохо, то, возможно, ста тысяч ещё нет, а 50 уже есть. Тут, скорее всего, пробег соответствует действительности. Кое-что потёрто и изношено, но жить ещё можно. В первую очередь индикаторами пробега служат обод рулевого колеса и “хром” на элементах салона.

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А ещё обратите внимание на магнитолу. Штатная магнитола Солано не всегда способна работать долго (про качество звука промолчу). Многие хотят её заменить, но у неё не совсем стандартный размер. В общем, приходится засовывать что-нибудь из китайских онлайн-магазинов. Ну а в нашей машине просто отвалились обе “крутилки”. И это норма.

К мотору претензий нет. Он даже холодным запустился легко, работал стабильно и без посторонних шумов.

Один словом — это обычный Солано. В принципе, его даже можно купить. Главное — не дать кузову сгнить окончательно.

Белая ворона

Честно говоря, глядя на объявление о продаже этой машины, я подумал, что она полностью перекрашенная. Ну не может Солано 2010 года из мегаполиса с пробегом 120 тысяч километров так блестеть! Да ещё и за 170 тысяч рублей.

Секрет прост — машина приехала на продажу из Краснодарского края. А там и климат другой, и реагентов на дорогах нет. Все недостатки ЛКП тут можно считать незначительными. Жалко, что арку всё-таки подкрасили из баллончика.

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Толщиномер везде показывал положенные ему цифры, но на заднем левом крыле он всё-таки нашёл немного шпатлёвки. Судя по тому, что её полоска оказалась узкой, здесь была просто глубокая царапина. Ничего страшного в этом нет.

Салон выглядит ровно настолько хорошо, насколько он способен это делать в его возрасте и с его пробегом. Даже “крутилка” от магнитолы отвалилась только с одной стороны.

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К сожалению, “кожа” кресел здесь совсем паршивая, так что найти Солано “на коже” с хорошим салоном будет очень трудно.

Ещё одно преимущество конкретного экземпляра — это его обработка от коррозии, что хорошо видно в моторном отсеке. За машиной явно следили.

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Мотор работает хорошо, он сухой и почти чистый. Одним словом, это тот случай, когда машину покупать можно. Кстати, пока я это писал, она уже ушла новому владельцу.

Он видел жизнь

Третья машина привлекает самым свежим годом (за те деньги, которыми мы располагаем). Выпущена она в 2013 году, стоит ровно 200 тысяч, пробег — 100 тысяч километров. На фотографиях в объявлении она выглядит очень свежей, но в жизни пришлось столкнуться с каким-то сугробом снега.

А если снег смахнуть и потыкать в этот Солано толщиномером, то становится очевидно, что он полностью перекрашен. Но это не самое интересное. Давайте посмотрим салон и мотор.

Внутри сразу бросается в глаза непонятный провод, торчащий из-под панели.

“Колхозить” проводку — одно из любимых развлечений солановодов. Что это торчит — продавец не знает. И это плохо: лазить в будущем по машине с тестером не очень интересно.

Второе — это трещины на “коже” рычага КП. На ста тысячах они появляются редко.

Салон не сказать чтобы убит, но изношен прилично. Кстати, я забыл снять отдельно, но при желании можно разглядеть: правой “крутилки” на магнитоле тоже нет.

Я не берусь по салону этой машины определить истинность пробега, но то, что ухаживали за ней не слишком хорошо, очевидно.

Под капотом нас ждёт ещё один сюрприз.

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Во-первых, патрубок, подходящий к термостату, немного “опух”. Не сильно, но заметно. Причин может быть несколько, и самая неприятная — негерметичность прокладки ГБЦ. Ради интереса посмотрел её цену — от 380 рублей за оригинал. Мягко выражаясь, недорого. Впрочем, причин опухоли патрубка может быть несколько, и что именно тут придётся менять, сходу сказать сложно. Хорошо, что в масле нет эмульсии — может, получится обойтись малой кровью.

Второе — это непонятные капли под гидроприводом сцепления. Возможно, течёт цилиндр. А может, это как раз антифриз, проступающий через хомут около того самого патрубка. Одним словом, какие-то проблемы у машины есть. А учитывая, что её перекрашивали, интерес к ней пропал вовсе. Жизнь этот Солано, что называется, повидал.

Дешево и сердито

Тенденция с поиском китайских автомобилей такова, что их состояние напрямую зависит от региона пребывания. Это мы уже доказали и на примере других представителей из Поднебесной, которые искали ранее. Вот и сегодня из всех осмотренных автомобилей желание купить вызвал только один – тот, что приехал с юга. В истории нашей компании подобный интересный вариант тоже был, причем на площадке в Краснодаре.

Лифан Солано 2013 года, цена — 205 тысяч рублей, пробег — всего 68 тысяч километров, один владелец. Окрашен только капот, остальной кузов в «родне». Есть притертости на бамперах, несколько очагов коррозии и сколы. Прямо-таки настоящий бриллиант по меркам бюджетных китайских машин.

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Конечно, такой вариант мы упустить не могли и были уверены, что продадим его очень быстро. После покупки заменили вентилятор кондиционера, отремонтировали глушитель и заменили задние амортизаторы. На все потратили чуть больше 11 тысяч рублей. Купили у нас автомобиль очень быстро – через 14 дней после появления на площадке.

Подводим итоги

Как видно, найти этот автомобиль в приличном состоянии всё-таки можно. Особенно если понимать, что некоторые мелкие проблемы с ним будут всегда. Запчасти на него недороги, мотор и коробка в целом вполне надёжны, ну а что касается мелочей… У любой машины за эти деньги какие-то недостатки будут. У Солано они обычно решаемы. Если, конечно, кузов ещё не сгнил.