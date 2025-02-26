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  • Коллаж из табличек и тесная парковка: изучаем обновлённый ГОСТ на дорожные знаки и разметку

Коллаж из табличек и тесная парковка: изучаем обновлённый ГОСТ на дорожные знаки и разметку

26.02.2025 62 0 0

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало обновлённую версию ГОСТ Р 52289-2019. В обязательном порядке эти изменения вступают в силу с 1 января 2026 года, но региональные власти вправе начать его применение досрочно, не дожидаясь следующего года – хоть с завтрашнего дня. А раз так, стоит сразу выяснить, что изменилось в госстандарте.

Напомним, ГОСТ Р 52289-2019 регламентирует применение дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и прочей инфраструктуры организациями, которые занимаются обустройством и содержанием автомобильных дорог. Поправки в документ вносятся впервые за шесть лет.

Новые дорожные знаки
  • Табличка «Стоп-линия» перед светофором теперь может быть не только горизонтальной, но и вертикальной. Выглядеть она при этом будет точно так же – только буквы в слове СТОП на табличке 6.16.1 вытянутся не слева направо, а сверху вниз. Вероятно, это сделано лишь ради дизайна – чтобы разместить знак вдоль столба, на котором установлен светофор, а не поперёк него.
6.16.1
  • Впервые появились таблички 8.3.4 и 8.3.5 «Направление действия». Они применяются для указания дороги или стороны проезжей части, подпадающей под действие знака, в паре с которым они используются. Такая схема пригодится, к примеру, для дублёров, отделенных от основной дороги разделителем.
8.3.4 и 8.3.5
  • Табличка 8.5.8, указывающая период действия определённых дорожных знаков (например, остановки и стоянки), теперь касается не только времени суток или дней недели, но и месяцев.
8.5.8
  • По аналогии с табличкой, предупреждающей водителей о пешеходах с нарушениями зрения, вводится новая табличка 8.15.1 «Глухие» – она устанавливается в местах со скоплением людей с нарушениями слуха. Это могут быть, к примеру, профильные медицинские учреждения.
8.15.1

Совмещение нескольких знаков

Самое примечательное из внесённых Росстандартом дополнений – новый дизайн некоторых дорожных знаков, ведь обновлённый стандарт впервые допускает их совмещение на одной табличке. Так, рекомендуемое ограничение скорости теперь можно совместить со знаком «Искусственная неровность» – получится новый знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».

6.2.1

Предписываемый метод стоянки автомобиля теперь можно изобразить непосредственно на знаке 6.4 «Парковка», а не отдельным указателем.

6.4​

Применение указателей
  • Теперь перед некоторыми регулируемыми перекрестками в пределах населённых пунктов можно вовсе не ставить табличку «Стоп-линия» – ни горизонтальную, ни вертикальную. Достаточно будет нанести только разметку на дорожное покрытие.
  • Временно неактуальную информацию на информационных дорожных указателях можно перечеркнуть крест-накрест красной магнитной лентой. Раньше в подобных случаях весь знак закрывался чёрным целлофановым мешком, что выглядело неопрятно и не очень практично.

Узкие парковочные места

Поправки снижают допустимую ширину машиноместа для организации параллельной парковки вдоль дороги – раньше минимальное значение составляло 2,5 метра, обновлённый ГОСТ разрешает выделять для этого на 25 сантиметров меньше – 2,25 метра. 

Зачем это нужно

На сегодняшний день в ПДД прописано около 240 основных дорожных знаков и 50 дополнительных табличек – количество всевозможных указателей отнюдь не способствует повышению безопасности и снижению аварийности на дорогах. Ожидается, что с обновлением ГОСТ Р 52289-2019 знаков станет меньше, таблички станут информативнее, а значит, водители будут меньше отвлекаться от управления автомобилем.

В ЦОДД Москвы отметили, что поправки в стандарт разрабатывались в течение трёх лет, в ходе которых было проанализировано более 1400 предложений и замечаний к текущим версиям стандартов, поступившим от разных научных и эксплуатационных организаций. Учтены ли при этом замечания рядовых водителей, не сообщается.

Чиновники также отметили, что чрезмерное количество знаков на дорогах негативно сказывается на концентрации внимания водителей и восприятии обстановки в целом. Обновлённый ГОСТ позволит демонтировать с улично-дорожной сети Москвы более 55 000 из 900 000 знаков. Правда, процесс этот будет постепенным и займёт несколько лет. 

Внесённые в документ поправки позволят сократить уровень так называемого визуального шума на улицах и дорогах. Например, вертикальные таблички «Стоп» не будут ограничивать видимость и создавать помехи пешеходам – в отличие от горизонтальных. Правда, эксперты отмечают вероятность того, что внесение поправок в ГОСТ может привести к неумышленным штрафам – например, если стоп-линия перед светофором покрыта грязью или снегом, а дублирующую табличку ставить необязательно.

ГАИ ПДД законы
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