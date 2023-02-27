Кому продлили срок действия водительских прав на 3 года и почему здесь есть подвох

Многие слышали, что в России продлили на 3 года действие истекающих водительских прав. Но не все обратили внимание на то, что в этом удобном «автопродлении» есть и подвох, о котором нужно помнить. Давайте разберемся, кому не нужно менять права, а кому стоит задуматься о смене удостоверения.

Давайте разберемся, кому не нужно менять права, а кому стоит задуматься о смене удостоверения.

Постановление Правительства № 626 от 9.04.2022 года внесло поправки в Постановление № 353 и в том числе добавило в него пункт следующего содержания.

«Продлить на 3 года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. Продление срока действия не требует внесения дополнительных изменений в указанные документы».

Формулировка простая и предельно понятная: все водители, чьи права истекают в 2022 и 2023 году, могут их не менять, потому что их действие продлено на 3 года. Срок продления отсчитывается от даты истечения документа: например, если ваши права истекли 1 марта 2022 года, то они автоматически продлены до 1 марта 2025 года. Никуда обращаться при этом не нужно: закон указывает, что продление не требует внесения изменений в документы, так что просроченная дата не влияет на действительность прав.

В чем подвох с продлением прав?

Те, кто ездит по «продленным» правам, должны помнить важный факт: действие просроченного водительского удостоверения распространяется только на территорию России благодаря внутреннему законодательству. За рубежом российские постановления не действуют, так что просроченные права тоже являются недействительными. Это нужно учитывать при планировании зарубежных путешествий. С просроченным удостоверением нельзя взять автомобиль в прокат за рубежом, оформить международную страховку и управлять автомобилем, в том числе собственным, за границей.



Это ограничение на практике может быть куда важнее, чем кажется, ведь во многие страны ближнего зарубежья можно въехать без визы, а то и без загранпаспорта, а страховку можно оформить уже после пересечения границы. И вспомнить, что права просрочены, уже после въезда в Казахстан или Беларусь будет крайне неприятно.

Тогда можно ли поменять права по собственному желанию?

Да, просроченные права можно поменять по собственному желанию. Автоматическое продление срока действия удостоверения не означает никаких ограничений по его замене, так что если вы планируете зарубежные поездки или просто хотите избежать неожиданностей, можно обратиться в ГИБДД для замены водительских прав по причине истечения срока действия.



В каких случаях менять права все равно обязательно даже в 2022-2023 годах?

Стоит понимать, что продление срока действия прав не распространяется на случаи, когда удостоверение нужно сменить по закону. Например, при изменении персональных данных, появлении медицинских ограничений на управление автомобилем, при потере или повреждении удостоверения водитель обязан обратиться в ГИБДД для получения нового документа. Новое постановление позволяет ездить только с просроченными правами, но не с неактуальными и не без них, и об этом тоже нужно помнить.

