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Кортеж, Rolls-Royce или Bentley? Тест на знание авто президента
Сегодня в отечественном автомобильном мире состоялось историческое событие: на инаугурации президента миру был явлен новый правительственный лимузин из проекта «Кортеж». Кто-то говорит, что в его дизайне много явных заимствований – а кто-то считает, что его внешность вышла стильной и оригинальной. Но к чему спорить – просто соберите «Кортеж» из деталей, угадав их, и все станет на свои места!
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