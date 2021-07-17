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  • Крылья, ноги и хвосты: сможешь ли ты угадать автомобиль по его колёсной арке?

Крылья, ноги и хвосты: сможешь ли ты угадать автомобиль по его колёсной арке?

17.07.2021 48 0 0

Сейчас нам кажется, что машины стали одинаковыми, а вот когда-то они были настолько самобытными, что их можно было без проблем идентифицировать по таким элементам экстерьера, как оптика, дверные ручки и наружные зеркала. Конечно, на самом деле по оптике вполне можно узнать и любой современный автомобиль. А вот такая, казалось бы, сугубо функциональная деталь, как колёсная арка, лет 20-30 назад тоже была популярным элементом дизайна. Сегодня мы предлагаем вспомнить те времена «арочной индивидуальности», угадав автомобиль по этой части крыла.

 
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