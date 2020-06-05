Кто уронил шоколадку: тюнинг Toyota Chaser JZX 100

Помните ставшую популярной фразу о том, что «у самурая нет цели – только путь»? В тюнинге в целом и в стэнсе в частности это правило тоже работает. История обычно начинается с запиленных пружин. Но проездив сезон на неработающей подвеске, кто-то поставит новые пружины и забудет о тюнинге, а кто-то примет решение идти дальше. Следом за заново собранной подвеской появятся новые диски, за ними – обвес, а дальше всё как в тумане... Сотни просмотренных проектов, десятки скупленных по всей России и миру запчастей и бессонные ночи в гараже. Сегодня развеивать миф о «неездабельности» и непрактичности стэнс-проектов на статичной подвеске будет шоколадная Toyota Chaser JZX 100.

Toyota Chaser, которую владелец Вадим зовет «шоколадкой», появилась у него в 2015 году после экзотичной Toyota Verossa. Собственно, Chaser тоже не должен был задерживаться надолго, но никак не продавался и в результате «вынужденно» остался у Вадима. Через полгода – как ни удивительно, с подачи супруги – Вадим решился на стайлинг. Естественно, стайлинг тогда ограничился запиленными пружинами, но и этого вкупе с одолженными у друзей колесами хватило для участия в первом в жизни фестивале. Отпиливая с друзьями пружины, Вадим еще не понимал, во что ввязывается…

Техника

Как это часто бывает, итоговый результат радикально далек от того, что планировалось изначально. Первой была куплена винтовая регулируемая подвеска Final Conexxion full tap с кастомными пружинами разной жесткости: 26 кг/мм впереди и 22 кг/м сзади. С учетом занижения были заменены рычаги и раскатаны крылья, а в довершение внешней картины куплены диски Volk Racing CE28 шириной 10,5J. Звук стокового 1JZ-GE в 200 л.с. облагородили полностью новой выхлопной системой на 76 трубе с окончанием Shotgun без пламегасителя.

Однако такая конфигурация пробыла на Chaser не очень долго. Поскольку автомобиль было решено оставить на статичной подвеске, без пневмоэлементов, «винты» Final Conexxion были заменены на BC Racing DS Series – самую жесткую серию ВС, имеющую 30 регулировок жесткости хода штока. Пружины, соответственно, тоже установили от BC Racing с жесткостью 24 кг/мм по кругу. Для более чёткой настройки работы подвески передние верхние рычаги заменили на детали от Cusco с регулируемым положением шаровой, а также установили комплект задних регулируемых рычагов на полиуретане. Винтовые стойки позволяют занизить машину, сохраняя при этом кинематику подвески, что делает возможными поездки на дальние расстояния. Благодаря специфике многорычажной подвески, отрицательному развалу и грамотным доработкам из Chaser получился жизнеспособный на дороге проект без классического контакта колес с арками: при наезде на неровности колесо, как и положено, уходит в арку. Трудоемко и затратно, зато сравнительно практично!



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Снаружи и внутри

В поиске своего стиля Chaser прошел путь от массивных обвесов до минималистичной гармонии. Сначала казалось, что машина должна быть огромной и широкой, но уже после сезона 2015 года всё поменялось. Плата за внешность была неоправданно высока: за лето пришлось трижды чинить бампер, потому что он разбивался на куски, которые приходилось стягивать хомутами. Вадиму это надоело, и уже в следующем году было принято решение о кардинальной смене внешнего вида.

Для начала автомобиль полностью перекрасили – собственно, так Chaser и стал «шоколадкой». Взяв за основу коричневый «хамелеон» и добавив в него ксералика, Вадим получил формулу идеального цвета. Позже машину в связи с переездом погрузили в контейнер и отправили в Москву. Осень и зиму Chaser простоял в гараже, летом отвёз хозяев в Сочи и обратно, а зимой обзавёлся новым комплектом колёс WORK EQUIP 05. Диски нашлись не сразу: японские аукционы предательски молчали, но Вадим не сдавался и уже в декабре получил комплект колёс прямиком из Сургута. Параметры были смешные, поэтому диски пересобрали с новыми полками и получили 10 дюймов ширины спереди с вылетом 15 мм и полкой в 3,5 дюйма, а сзади 11 дюймов с вылетом 24 мм и полкой в те же 3,5 дюйма. Весной колёса встали на Chaser, тогда же добавился развал -6,5 градусов спереди и -8,5 сзади. Изюминкой стали гайки 326 POWER, длина которых — целых 14,5 см.

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Следующим этапом была смена обвесов. Сначала Chaser получил накладки Tourer, но позже появилось желание сделать внешний вид немного злее, поэтому были установлены оригинальная передняя губа Tourer, а также пороги и задняя губа от TRD. Новые пороги оказались более выпуклыми по форме, благодаря чему пропал «провал» между передними и задними колесами, а машина визуально стала более объемной. Завершили образ решётка радиатора AMUSE и спойлер Оriginalabo. Из баловства сзади можно отметить диодные задние фонари с массой настроек поворотников, которыми можно управлять как с пульта, так и со смартфона.



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Пусть по доработке интерьера был в разы короче – собственно, и итоговый список доработок невелик. Салон просто хорошо ухожен и выглядит весьма свежо для возраста в 22 года. Дополнительно интерьер облагородили отдельными деталями: это спортивный оригинальный руль Nardi Deep Corn прямиком из Италии, который занял своё законное место в комплекте с быстросъемом D1 Spec. А практичности добавляет оригинальный японский столик, встающий без переделок в штатное место.

Опыт эксплуатации

Фраза, с которой мы начали повествование, очень уместна и в разговоре об опыте эксплуатации такого автомобиля. «Путь самурая» тернист и сложен: Вадим «разувался» на ходу, терял пороги на бездорожье по пути в Сочи и застревал в колее по дороге в Краснодар, но все равно говорит, что глобальных и непреодолимых сложностей за это время не встречал. Ну а страдания – неотъемлемая часть тюнинга: Вадим держит в памяти слова дрифт-пилота Аркадия Цареградцева: «стэнсер должен страдать». Отказ от пневматики для Вадима был осознанным: он отмечает, что статика – это то, с чего начиналась культура тюнинга в Японии. Так что отчасти это дань традициям, отчасти – специфика мировоззрения. А каким будет дальнейший путь самурая – покажет время.

