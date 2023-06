Купить Zeekr 001: что нужно знать о китайском электромобиле премиум-класса

Водитель, который согласился поделиться с нами инсайтами о Zeekr 001, давно увлекается электроиндустрией. Последнее время он ездил на гибридных Mercedes-Benz S-класса (W222 и W223) – подобрать соответствующую по классу электрическую альтернативу было не так-то просто.

Я хотел электромобиль. Рассматривал Mercedes-Benz EQS, но он во многом уступал S-классу, к которому я привык, и это при цене в 15 миллионов. Пересев на Zeekr 001 в комплектации YOU, я не заметил разницы по комфорту и технологичности. Особенно мне нравится спортивный кузов — это единственная китайская машина, которая не выглядит по-китайски.

Мы решили разобраться, как китайский электромобиль смог стать альтернативой S-классу, как им пользоваться в России и как вообще его сюда привезти.

Что за Zeekr?

Zeekr – суббренд электромобилей премиум-класса от концерна Geely. Zeekr 001 сразу после выпуска побил 2 рекорда Гиннесса как самый быстрый электромобиль в дрифте и в слаломе – 207,9 км/ч в дрифте и слалом между 50 конусами за 49,05 секунды.

Модель 001 представлена в трех комплектациях: WE, ME и топовая YOU. В зависимости от комплектации электромобиль будет стоить от 3 270 000 до 4 200 000 рублей. Правда, цены актуальны для покупателей Китая – при транспортировке в Россию стоимость увеличивается примерно на 50%. Однако, если ориентироваться на объявления на Auto.ru, цена на 001 даже с доставкой в Россию заметно ниже, чем на Tesla и Porsche.

Что собой представляет Zeekr 001 – коротко

Габариты электрокара такие: длина – 4970 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1560 мм. Размер колесной базы – 3005 мм, диаметр колес – 21/22 дюйма. Кстати, выбирая зимнюю резину, обращайте внимание на типоразмер – неправильный может сказаться на качестве езды.

Оптика на Zeekr 001 светодиодная. Передняя часть разделена: дневные ходовые огни размещены на капоте, а основные фары – на бампере, они матричные, в автоматическом режиме регулируют яркость и освещенность определенных зон в зависимости от ситуации на дороге. Задние фонари проходят по всей ширине машины.

По периметру электромобиля расположено 13 камер с разными функциями: помощь при парковке, круговой обзор, автопилот и пр. Еще две камеры – в салоне, одна из которых выполняет функцию Face ID. С её помощью система может запомнить до 10 лиц. Владелец электрокара может дать каждому пользователю определенные права. Также в Zeekr есть 12 ультразвуковых ближних радаров, которые зондируют местность.

В интерьере Zeekr 001 на себя обращают внимание панорамная крыша с Light-контролем (нет, она не открывается) и 15,4-дюймовый экран, которым управляется практически все в машине. Кстати, в Zeekr 001 информация с экрана проецируется на лобовое стекло, чтобы водителю не приходилось отвлекаться от дороги.

Внутренняя отделка Zeekr 001 тоже не уступает западным премиальным брендам – благодаря алькантаре и коже наппа тактильные ощущения и комфорт не отличаются от тех, что дарят топовые машины вроде S-класса Mercedes-Benz.

Передние сидения регулируются «по старинке», физическими кнопками, как в классическом исполнении автомобилей с ДВС – сбоку. Зато в них есть массажная функция – абсолютная необходимость для любителей ездить на дальние расстояния. Задний диван достаточно функциональный: есть дисплей, через который можно регулировать температуру, менять положение двух частей спинки, включать музыку и закрывать двери.

К слову о дверях – они безрамочные, это очень красиво, но зимой стекла примерзают, и попасть в машину может быть непросто.

Из-за того, что машина сертифицирована для китайского рынка и, скорее всего, не сильно приспособлена к морозам, двери могут примерзнуть. Но это все запросто решается с помощью смазки, рассчитанной на низкую температуру — в России такое найти несложно.

Про главные преимущества Zeekr 001

Пневмоподвеска. Важное для российских дорог – пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, которая увеличивает и уменьшает дорожный просвет от 117 до 200 мм. Эта подвеска продается отдельно за 335 000 рублей для комплектаций ME и WE. Для YOU она входит в стоимость.

Подвеска Zeekr ничем не уступает подвеске любого премиального Mercedes. У нее есть 4 режима, они настроены автоматически. Для меня самый оптимальный — комфорт, динамики более чем достаточно. Чтобы получить такую динамику на машине с ДВС, она должна быть как минимум спорткаром.

Разгон и устойчивость на скорости. Большинство электромобилей разгоняются быстро – Zeekr не исключение, он доходит до 100 км/ч за 3,8 секунды. К слову, так же, как и Chevrolet Camaro ZL1 6.2 V8 Supercharged Convertible, и быстрее, чем Porsche 911 Carrera 4 GTS 992 (4,4 сек.).

А благодаря тому что центр тяжести из-за батареи расположен в нижней части электромобиля, на больших скоростях Zeekr 001 очень устойчив.

Я выезжал на спортивный трек и на нем тестировал скорость до 200 км/ч. Машина на скорости не теряет ни динамики, ни сцепления, ни устойчивости. Страха перед скоростью не возникает, что можно считать одним из основных «минусов». Скорость в машине не чувствуется, это сказывается, конечно, на безопасности вождения.

Пользуясь случаем, напоминаем, что всегда следует соблюдать скоростной режим независимо от возможностей машины.

Звук и шумоизоляция. Все внешние шумы поглощаются качественной шумоизоляцией – опять же разницы с S-классом нет. А в дополнительных фишках Zeekr 001 можно найти высококлассные динамики YAMAHA. Они стоят 72 000 рублей для комплектаций WE и ME. В случае топовой комплектации – YOU – динамики входят в стоимость. Акустика включает в себя 11 динамиков и сабвуфер.



Про неудобства из-за климата, поломки и ремонт

Морозы. Zeekr 001 не рассчитан на низкие температуры, поэтому чувствуется отсутствие климатической подготовки:

Примерзают двери.

Быстро остывает.

При высокой температуре шумит печка.

Нет подогрева стеклоочистителей.

Аккумулятор, заряженный на 80%, зимой осиливает около 330 км.

Как и любой электромобиль, Zeekr зимой быстро остывает. Еще один минус — отсутствие подогрева стеклоочистителей, приходится отряхивать их от наледи вручную.

Негерметичность портов. После мойки электромобиля, несмотря на все уплотнители, в зарядный порт попадает влага, это приводит к ошибкам. Проблему можно решить простой силиконовой накладкой.

В случае же, если придется ремонтировать машину, это можно сделать в Авилоне, обратиться в компанию, которая покупала и перевозила ваш электромобиль, или попробовать найти специалистов в техническом чате Zeekr в Telegram.

Про покупку и доставку

Zeekr 001 был запущен для китайского рынка и не предполагался для экспорта, поэтому купить эту модель в один день не так-то просто. Можно найти машину в вашем городе на маркетплейсах вроде auto.ru. Но если вы хотите определенную модель с конкретными характеристиками, придется ее заказывать и ждать доставки от 3-х месяцев.

Я нашел продавца на auto.ru. Перед покупкой я не видел свою машину, она была только в пути. Но мы встретились с продавцом, у него в наличии была другая, которую я посмотрел вживую. Договорились о залоге, оставшуюся сумму я отдал после того, как получил машину.

Если покупать электромобиль через проверенных продавцов, то транспортировка займет от 14 дней и вы получите полный комплект ключей, доступ в приложение и все необходимые инструменты для полноценного использования Zeekr 001 за пределами Китая.



При официальном ввозе машины в Россию нужно будет заплатить сбор за таможенное оформление. Чтобы не высчитывать все самостоятельно, мы нашли удобный калькулятор.

Некоторые импортеры берут на себя доставку электромобиля «под ключ». Они покупают нужную модель, получают все доступы и ключи, транспортируют ее к вам в город, проходят процесс таможенного оформления, получают СБКТС и электронный ПТС. Вам же остается только поставить машину на учет – и все! Со всеми этими услугами цена электромобиля на auto.ru приближается к отметке 6,5-7 млн рублей.

Про работу Zeekr 001 в России

При заказе Zeekr 001 запросите доступ к приложению, чтобы не только открывать и заводить электромобиль удаленно, но и регулярно обновлять прошивку. Скачивать новые версии прошивки ПО электромобиля можно только через мобильное приложение.

Даже при полном доступе к приложению вам будет сложно пользоваться бортовым компьютером, так как он изначально выпускается с китайским интерфейсом. В систему заложено более 20 языков, но чтобы поменять интерфейс на русский, придется обратиться в автосервисы, которые перепрограммируют бортовые компьютеры электромобилей. С приложением в телефоне такое не сработает – тут вам поможет только google-переводчик и интуиция.

Кстати, приложение Zeekr есть и для iOS, и для Android.

Про дальность хода и зарядку

Производитель заявляет, что дальность хода максимальной комплектации Zeekr 001 – 606 км. По факту, конечно, меньше. Владельцу Zeekr 001 YOU, который делился с нами инсайтами, полного заряда батареи хватает, в среднем, на 400-420 км. Заряжаться приходится раз в 3 дня.

Пересаживаться на электро было непросто — были сомнения по поводу дальности хода, но через месяц уже было ясно, что в городе ты точно не встанешь, когда зарядки спокойно хватает на 200 км. Например, я недавно на одной зарядке доехал из Москвы до Твери и вернулся обратно.

Zeekr 001 заряжается по стандарту GB/T. Медленный (AC) разъем принимает 11кВт*ч. Быстрый (DC), по словам производителя, может принимать до 120 кВт*ч, но по факту не принимает больше 100 кВт*ч.



Сейчас в России появляется все больше зарядных станций c GB/T-коннекторами. Например, Sitronics Electro начал устанавливать быстрые станции с GB/T в Москве, а в Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае зарядки с GB/T DC работают с прошлого года. Чтобы зарядиться на станциях сети Sitronics Electro, используйте это приложение.

Чтобы увеличить количество доступных станций, понадобятся адаптеры. Они работают, как обычные переходники – преобразовывают один стандарт зарядки в другой. Владельцам Zeekr 001 понадобятся переходники с CCS2 на GB/T DC или CHAdeMO на GB/T DC, а также с Type 2 на GB/T AC. В России по-прежнему самые распространенные стандарты зарядки – CCS2, CHAdeMO (DC) и Type 2 (AC).

Zeekr продает свои медленные станции на 7 и 11 кВт. Мне они не понадобились — я пользуюсь зарядками Sitronics Electro рядом с домом и офисом. Всегда держу при себе кабель с Type 2 на GB/T AC и переходник с CCS 2 на GB/T DC бренда Duosida, он мне обошелся в 130 000 рублей, но по такой цене найти его достаточно сложно. Через него CCS 2 выдает до 90 кВт — это ограничение самого переходника.

Еще раз главное для тех, кто покупает Zeekr 001:

Цена Zeekr 001 в России начинается от 6,5 млн рублей, доставка занимает от 2 недель до полугода.

По комфорту, технологичности, динамике Zeekr 001 не уступает топовым машинам – например, S-классу Mercedes.

Zeekr 001 может быть единственной машиной в гараже. Его батареи хватит и для городской езды, и для более далеких расстояний (330-420 км).

Для зарядки Zeekr 001 понадобятся GB/T-коннекторы. Чтобы сделать доступными больше станций, купите переходники CCS2/CHAdeMO и Type 2 на GB/T.

Реклама. АО «Ситроникс». Токен