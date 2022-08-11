На разных рынках мира покупатели имеют разные требования к автомобилям. Где-то главным критерием остается цена, где-то адаптация подвески к плохим дорогам, а вот в Китае одной из ключевых потребительских характеристик является простор на заднем ряду автомобиля. Этот показатель для китайских автовладельцев настолько важен, что даже глобальные модели всемирно известных брендов могут иметь здесь уникальные удлиненные версии. Ведь приставка «L» к названию модели сразу прибавляет статуса ее обладателю, а производителю сулит дополнительную прибыль. Давайте взглянем на длиннобазные версии машин, которые изначально для этого совсем не предназначены.

Работающие в Китае немецкие компании занимаются «растяжкой» с усердием спортсмена, готовящегося к олимпийским соревнованиям по гимнастике. Например, в линейке баварских автомобилей значится как минимум пять моделей с увеличенной колесной базой (их легко опознать по буквам Li). Естественно, среди них есть и флагманские седаны 7 серии, но нам они не очень интересны: удлиненные модели 740Li, 760Li, 730Ld и 740Ld BMW предлагает на всех мировых рынках. А вот «трешки» и «пятерки» с увеличенной колесной базой – это уже чисто китайское явление… Можно лишь отметить, что BMW вообще не предлагает китайским покупателям седаны 7-series с короткой базой, равно как и дизельные версии.

Впрочем, в Китае дизелей нет и под капотами других моделей BMW. Последнее поколение третьей серии с удлиненной колесной базой включает в себя три модели: 320Li, 325Li и 330Li. Нужно сказать, что для этой модели был выбран не самый высокий «коэффициент растяжения»: и по длине кузова, и по колесной базе она превосходит базовую версию на 110 мм, оставаясь при этом на 147 мм короче стандартной BMW 5-Series. Но этого прироста вполне достаточно для того, чтобы пассажиры второго ряда чувствовали себя существенно комфортней, да и посадка-высадка в увеличенные задние двери была куда удобней. Цены на длиннобазную третью серию составляют от 318 900 до 409 900 юаней, в то время как седаны со стандартной колесной базой продаются по цене от 293 900 (2 630 405 рублей) до 381 900 юаней (3 418 005 рублей). Судя по всему, китайским покупателям такая разница кажется вполне оправданной.

BMW 325Li 2019–н.в.

BMW 325Li 2019–н.в. 1 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 2 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 3 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 4 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 5 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 6 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 7 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 8 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 9 / 10 BMW 325Li 2019–н.в. 10 / 10

Практически по той же схеме была организована и растяжка 5-й серии, только показатель прироста общей длины и колесной базы составил 130 мм. Цена на длиннобазные BMW 5 составляет от 433 900 (3 883 405 рублей) до 551 900 юаней (4 939 505 рублей), что несколько выше цен на соответствующие версии «пятерок» со стандартной колесной базой, но существенно ниже цен на представительские BMW 7-series Li (от 828 000 (7 410 600 рублей) до 1 398 000 юаней (12 512 100 Рублей).



BMW 530Li 2020–н.в. 1 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 2 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 3 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 4 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 5 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 6 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 7 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 8 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 9 / 10 BMW 530Li 2020–н.в. 10 / 10

Баварцы не ограничились седанами. Еще в 2016 году на рынке Китая появилась удлиненная версия кроссовера X1 поколения F48. Опыт был признан вполне удачным, и когда в этом году появилось поколение U11, для него, на радость китайцам, также была подготовлена удлиненная версия с колесной базой 2780 мм. Этого оказалось достаточно для того, чтобы привести пространство на втором ряду и объем багажника до «китайского стандарта», так что вариант для всех остальных рынков (с колесной базой 2690 мм) в Китае решено было просто не предлагать. По китайским меркам X1 L можно считать достаточно доступным: этот автомобиль стоит от 279 800 (2 504 210 рублей) до 339 800 юаней (3 041 210 рублей).

BMW X1L 2022

BMW X1L 2022 1 / 8 BMW X1L 2022 2 / 8 BMW X1L 2022 3 / 8 BMW X1L 2022 4 / 8 BMW X1L 2022 5 / 8 BMW X1L 2022 6 / 8 BMW X1L 2022 7 / 8 BMW X1L 2022 8 / 8

Куда дороже появившаяся в этом году новинка – удлиненный X5 с заводским кодом G18. До этого в КНР продавались только X5 со стандартной базой (код G05). Колесная база новинки выросла до 3105, а общая длина – до 5060 мм (+130 мм для обоих показателей). Автомобиль предлагается только в полноприводном варианте, а 8-ступенчатый автомат Steptronic работает в паре с двухлитровой турбированной «четверкой» B48 мощностью 245 л.с. (такие машины имеют индекс X5 xDrive30Li) или рядным 6-цилиндровым турбодвигателем B58 объемом 3,0 и мощностью 333 л.с (такие машины получили обозначение X5 xDrive 40Li). Любопытно, что в случае X5 со стандартной базой (код G05), который тоже остается в линейке, эти же моторы настроены на большую мощность, 265 и 340 л.с. соответственно. Может быть, по этой причине, а может быть, и по причине различий в оснащенности стандартные X5 стоят заметно дороже удлиненных. Длиннобазные X5 предлагаются по цене от 605 000 (5 414 750 рублей) до 775 000 юаней (6 936 250 рублей), а стандартные – от 699 900 (6 264 105 рублей) до 839 900 юаней (7 517 105 рублей).



BMW X5 xDrive40Li 2022

BMW X5 xDrive40Li 2022 1 / 4 BMW X5 xDrive40Li 2022 2 / 4 BMW X5 xDrive40Li 2022 3 / 4 BMW X5 xDrive40Li 2022 4 / 4

Естественно, извечный конкурент BMW, Mercedes Benz, не мог остаться в стороне от «соревнований по стретчингу», и в его модельном ряду появился целый букет моделей, доступных исключительно в Китае. Еще в 2018 году на Пекинском автосалоне был показан Mercedes A-Class с удлиненной на 60 мм колесной базой. Этот автомобиль ориентирован на китайских яппи, то есть достаточно состоятельных молодых городских профессионалов. Они, скорее всего, не будут эксплуатировать автомобиль с наемным водителем, зато им придется нередко возить своих престарелых родителей, бабушек и дедушек, так что больший простор и комфорт на втором ряду сможет удовлетворить даже самых придирчивых. При этом A-Class L остается одним из самых доступных автомобилей марки: цены на него начинаются с отметки 208 800 юаней (1 868 760 рублей).



Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в.

Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в. 1 / 6 Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в. 2 / 6 Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в. 3 / 6 Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в. 4 / 6 Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в. 5 / 6 Mercedes-Benz A 200 L Sedan 2018–н.в. 6 / 6

Следующей моделью в табели о рангах марки Mercedes идет C-class, и он также не избежал процедуры растяжки. В феврале 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу была представлена удлиненная версия седана C-class поколения W206. По сравнению со стандартными моделями, ее колесная база выросла на 89, а общая длина – на 131 мм. Внешне автомобиль отличается от европейско-американских собратьев не только увеличенными задними дверями, упрощающими доступ на второй ряд сидений, но и стилизованными буквами L на задних стойках. Цены начинаются с отметки в 249 000 юаней (2 228 550 рублей).



Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в.

Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 1 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 2 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 3 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 4 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 5 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 6 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 7 / 8 Mercedes-Benz C 260 L 2021–н.в. 8 / 8

Но абсолютным бестселлером среди всех версий Mercedes с увеличенной колесной базой является E-Class L. Автомобиль, колесная база которого была увеличена на 140 мм, был представлен на Пекинском автосалоне 2020 года. Эта модель настолько популярна, что ее продажи в Китае составляют ровно половину всех мировых продаж Е-класса! Причины этого понятны: покупатель получает по-настоящему большой (длина кузова E-Class L составляет 5056 мм, что лишь немного уступает флагманскому S-классу), очень комфортабельный и престижный автомобиль, заплатив при этом вдвое меньше. Как и все остальные удлиненные модели Mercedes, E-Class L наглядно воплощает лозунг «Сделано в Китае – сделано для Китая»: его производство налажено на заводе Beijing Benz Automotive Co., Ltd (BBAC), совместном предприятии Mercedes-Benz и BAIC. Цены на E-Class L стартуют с 430 800 юаней (3 855 660 рублей), а топовая версия E 350 L 4MATIC стоит 642 800 юаней (5 753 060 рублей).



Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в.

Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 1 / 7 Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 2 / 7 Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 3 / 7 Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 4 / 7 Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 5 / 7 Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 6 / 7 Mercedes-Benz E 350 L 2020–н.в. 7 / 7

Там же, на заводе BBAC, собирают и удлиненную версию кроссовера GLC-L. Колесная база этой модели увеличена на 100 м, а общая длина достигла 4 765 мм (на 109 мм длиннее стандартной глобальной версии), от которой GLC-L полностью унаследовал гамму силовых агрегатов и внутреннего оборудования. За повышенный комфорт на втором ряду клиентам придется доплатить порядка 13 800 (123 500 рублей) юаней ($2300). А вот с длиннобазной версией GLE маркетологи компании решили не спешить: такой автомобиль подготовлен, но в качестве площадки для его вывода в свет выбран не китайский, а индийский рынок.



Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в.

Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 1 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 2 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 3 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 4 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 5 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 6 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 7 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 8 / 9 Mercedes-Benz GLC 300 L 2019–н.в. 9 / 9

Естественно, вам интересно: а чем ответил на вызовы конкурентов концерн Volkswagen? Выгоду от разработки удлиненных моделей для китайского рынка руководство концерна прочувствовало еще в начале нулевых, причем иногда эта деятельность приводила к довольно неожиданным результатам. Достаточно вспомнить историю появления Skoda Superb, базой для разработки которой послужила как раз длиннобазная версия Volkswagen Passat, не продававшаяся нигде, кроме Китая.

Пожалуй, наглядней всего гамма удлиненных моделей выглядит в линейке Audi. Все эти модели производятся на заводах совместного предприятия FAW-Volkswagen China (лозунг «Сделано в Китае – сделано для Китая» работает и в этом случае). Из ворот завода в Фошане выкатываются компактные кроссоверы Q2L, а A3L, самые компактные седаны удлиненной А-линейки, производят в Циндао. В Чанчуне собирают A4L, A6L, Q5L и удлиненный VW Passat B8L, который в Китае носит собственное имя Magotan. А вот седан A7L, разработанный на базе четырехдверного купе Audi A7 Sportback, будут собирать на заводе в Шанхае, в рамках сотрудничества с другой китайской компанией, SAIC. Ожидается, что эта модель появится на рынке в конце этого года.

Компактный кроссовер Audi Q2L ненамного крупнее своего глобального прародителя. Его колесная база длинней на 27 мм, а кузов – на 38. Кроме того, на базе Q2L разработан электромобиль Q2L e-tron, который производится и продается в Китае с ноября 2019 года. Q2L e-tron оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 38 кВт*ч, имеет запас хода не менее 265 километров на одном заряде и может развивать скорость до 150 км/ч. Q2L – самый доступный из кроссоверов Ауди на китайском рынке, цены на него стартуют с отметки в 150-170 тысяч юаней (1 342 500 — 1 521 500 рублей).

Audi Q2 L 2021–н.в.

Audi Q2 L 2021–н.в. 1 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 2 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 3 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 4 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 5 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 6 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 7 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 8 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 9 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 10 / 11 Audi Q2 L 2021–н.в. 11 / 11

Но популярность Q2L не идет ни в какое сравнение со спросом на значительно более крупный и дорогой кроссовер Audi Q5L, который и конкурирует с удлиненными среднеразмерными SUV других премиальных марок. Видимо, 27 мм дополнительного пространства в салоне показались китайским покупателям не слишком значимой прибавкой… Зато длина кузова Q5L выросла до 4770 мм (+102 мм к к базовой версии), а колесная база – на 88 мм и теперь достигает 2908 мм – больше, чем у нового Туарега (2895 мм). Это сразу добавило задним пассажирам 110 мм жизненного пространства в зоне колен. Но за все хорошее нужно платить: начальная цена на эту модель составляет порядка 380 000 юаней (3 401 000 рублей), примерно на 40 тысяч дороже аналогичной стандартной версии.



Audi Q5L 2021–н.в.

Audi Q5L 2021–н.в. 1 / 6 Audi Q5L 2021–н.в. 2 / 6 Audi Q5L 2021–н.в. 3 / 6 Audi Q5L 2021–н.в. 4 / 6 Audi Q5L 2021–н.в. 5 / 6 Audi Q5L 2021–н.в. 6 / 6

Удлиненные A4 Audi производит с 2008 года, и, естественно, купить их можно исключительно в Китае. Последнее поколение таких автомобилей поступило в продажу в конце 2020-го – начале 2021 года. У нынешнего седана колесная база растянута на 88 мм и ее длина составила 2908 мм, то есть всего на 16 мм меньше, чем у базовой Audi A6. Габаритная длина седана A4L – 4851 мм. Цены на A4L стартуют от 260 000 (2 327 000 рублей) юаней ($43 400).



Audi A4 L 2020–н.в.

Audi A4 L 2020–н.в. 1 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 2 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 3 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 4 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 5 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 6 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 7 / 8 Audi A4 L 2020–н.в. 8 / 8

Но главным блюдом в линейке «длинных Audi», несомненно, является модель A6L. В свое время в середине нулевых именно седан A6L стал первым опытом проведения операции по удлинению колесной базы и приведения автомобиля в соответствие с требованиями китайского рынка. Нужно сказать, что с точки зрения «степени растяжки» A6L несколько уступает своим прямым конкурентам из кланов BMW и Mercedes: по сравнению с европейской базовой моделью, колесная база увеличилась всего на 100 м (как мы уже отметили, в случае BMW 5 Li этот показатель составляет 130, а Mercedes E-class L – 140 мм), да и по длине кузова A6L им несколько уступает. Но это не мешает модели оставаться на пике популярности, поскольку при существенно более низкой цене колесная база и пространство в салоне A6L оказываются несколько больше, чем у стандартной A8! Единственная опция, которая есть в A8 и отсутствует во всех комплектациях A6L, это электропривод заднего сиденья. В зависимости от версии и комплектации цена A6L составляет от 427 900 (3 829 705 рублей) до 656 800 юаней (5 878 360 рублей), что, конечно, совсем не мало, но все же на добрую сотню тысяч юаней меньше цен на Audi A8.



Audi A6L 2019–22

Audi A6L 2019–22 1 / 5 Audi A6L 2019–22 2 / 5 Audi A6L 2019–22 3 / 5 Audi A6L 2019–22 4 / 5 Audi A6L 2019–22 5 / 5

Что же касается других марок концерна, то стоит упомянуть о двух моделях. Во-первых, это исключительно популярный в Китае удлиненный Passat, настолько популярный, что заслужил собственное имя. Правда, получил он его не сразу: с 1999 по 2005 год автомобиль назывался Passat LWB и только в 2005-м, со сменой поколений, стал называться Passat Lingyu, и это имя сохранялось для поколений B5 и B6. Ну а в затем с появлением поколения B7 из названия удлиненной модели исчезло и слово Passat, и на рынок вышел VW Magotan. В настоящее время на заводе FAW-Volkswagen China в Чанчуне производят Magotan, основанный на поколении B8. Его колесная база на 79 мм больше, чем у современного Пассата, и на 59 мм больше, чем у предшественника, Magotan B7. Ну, поскольку в длину Magotan B8 прибавил лишь 5 мм, можно сделать вывод, что вся прибавка пошла на увеличение пространства на втором ряду. Купить Magotan можно по цене от 186 100 (1 665 595 рублей) до 309 100 (2 766 445 рублей) юаней ($28 660-47 600).



Volkswagen Magotan 2016–н.в.

Volkswagen Magotan 2016–н.в. 1 / 6 Volkswagen Magotan 2016–н.в. 2 / 6 Volkswagen Magotan 2016–н.в. 3 / 6 Volkswagen Magotan 2016–н.в. 4 / 6 Volkswagen Magotan 2016–н.в. 5 / 6 Volkswagen Magotan 2016–н.в. 6 / 6

А вот Tiguan L c увеличенной на 110 мм колесной базой, который собирают в Шанхае на заводе СП SAIC Volkswagen, нельзя назвать уникальным китайским явлением, потому что аналогичную модель под названием Tiguan Allspace для других рынков производят на заводе в мексиканском городе Пуэбло. Специфической моделью для Поднебесной можно считать только подключаемый гибрид Tiguan L PHEV. Общий объем продаж с момента начала производства Tiguan L в Китае составил 425 558 единиц, а продается этот автомобиль по цене от 218 800 (2 226 760 рублей) до 311 800 юаней (2 790 610 рублей).



Volkswagen Tiguan L PHEV 2021–н.в.

Volkswagen Tiguan L PHEV 2021–н.в. 1 / 4 Volkswagen Tiguan L PHEV 2021–н.в. 2 / 4 Volkswagen Tiguan L PHEV 2021–н.в. 3 / 4 Volkswagen Tiguan L PHEV 2021–н.в. 4 / 4

Ну а Skoda предлагает удлиненную версию Octavia IV поколения под названием Octavia Pro. По сравнению с глобальной версией, колёсная база китайской Октавии выросла с 2686 до 2730 мм (+44 мм), габаритная длина – с 4689 до 4753 мм (+64 мм). Внешне автомобиль можно отличить не только по чуть более широким задним дверям, но и по шильдикам PRO на стыках передних дверей и крыльев. Приобрести Octavia Pro можно по цене от 124 900 (1 117 855 рублей) до 157 900 юаней (1 413 205 рублей).



Škoda Octavia PRO 2021–н.в.

Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 1 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 2 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 3 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 4 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 5 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 6 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 7 / 8 Škoda Octavia PRO 2021–н.в. 8 / 8

У марки Skoda нет такой яркой истории «китайской растяжки», но некоторый опыт у марки все же есть, и в этой истории были весьма курьезные эпизоды, например, Skoda Yeti c увеличенной на 60 мм колесной базой и кузовом, длина которого подросла на 51 мм и составила 4275 мм (против 4223 мм у глобальной версии).

Завершая рассказ об «удлиненных китайцах европейского происхождения», нельзя не упомянуть о седане Peugeot 508L, который был показан на автосалоне в Гуанчжоу в 2019 году. По сравнению с глобальной версией, колесная база этого автомобиля, который собирают на заводе DongFeng-Peugeot в печально известном городе Ухань, увеличена на 55 мм, а общая длина выросла на 100 мм. Это связано, частности, еще и с тем, что, переехав на ПМЖ в КНР, 508-й из хэтчбека превратился в классический седан. Цена на такие автомобили составляет от 159 700 (1 429 315 рублей) до 254 700 юаней (2 279 565 рублей).

Peugeot 508L 2018–н.в.