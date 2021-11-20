Длинная база, Китай и версия купе: как и для чего создали Skoda Superb

Миру известно немало примеров того, как необоснованные заявки на премиальный статус оборачивались провалом: в этом сегменте важны не только дизайн и амбиции, но и история, стоящая за брендом. Однако в Skoda эту ошибку не совершили: истории у старейшей чешской марки было предостаточно, но первый шаг вверх был плавным: из С-класса чехи решили подняться в D, возродив имя Superb. В начале нулевых именно этот седан смог стать той Шкодой, которая позволила социалистической марке переехать со стоянок возле заводов и фабрик на парковки госпредприятий и фешенебельных гостиниц. Сегодня мы будем вспоминать истоки этой модели и особенности её создания.

Начало

В эпоху развитого социализма чешская марка Skoda прочно ассоциировалась у восточноевропейских обывателей с небольшими, но практичными машинками «околожигулёвского» малого класса. При длине кузова в районе четырёх метров их автомобили были достаточно просторными и вместительными, но никак не более. Ведь «представительскую» роль в Чехословакии играла условно грузовая марка Tatra, выпускавшая, например, номенклатурный седан модели 613. Шкоде же достались «простые смертные» – то есть обычные чешские (венгерские, польские, румынские и восточногерманские) автомобилисты, небогатый выбор для которых обычно сводился к нашим Жигулям, их польскому аналогу, румынской Дачии или восточнонемецкому Вартбургу. Потребителя такой расклад вполне устраивал, ведь для других целей, помимо Татры, в странах СЭВ существовала советская Волга, не говоря уже о Чайке.

Но то, что было нормальным при планово-административной экономике, в рыночных условиях стало неактуально. Во-первых, «шестьсот тринадцатая» Tatra к тому времени стала глубоко устаревшей моделью, ориентироваться на которую было уже несерьезно. Во-вторых, в битве за потенциального покупателя все средства (и классы) хороши. В-третьих (а строго говоря, как раз во-первых!), мотив появления Суперба объясняется одним именем – Volkswagen AG. Именно вхождение чешской марки в огромный концерн и предопределило выход целого ряда «соплатформенных» с автомобилями VW моделей Skoda. Но начали в Млада-Болеслав, разумеется, с «народных» классов С и В, выпустив модели Octavia и Fabia соответственно.

В семье принято делиться

Когда у маркетологов концерна встал вопрос о создании автомобиля более высокого класса, было принято решение, что платформой PL45+ (да и конструкцией кузова) с будущим флагманом поделится Volkswagen Passat B5 – модель достаточно современная на тот момент и подходящая во всех смыслах. Правда, Пассат относился к типичным представителям класса D, в то время как чехи вместе с немецкими коллегами замахнулись на полкласса выше – то есть, по длине новая Шкода должна была конкурировать с представителями класса E. Как это принято в случае с длиннобазными версиями представительских седанов, прибавка длины целиком и полностью пришлась на колёсную базу, причем в районе ног задних пассажиров. Немного сухих цифр: габаритная длина Passat B5 составляет около 4,7 метра, в то время как чешский седан длиннее собрата ровно на 10 см, причем именно по расстоянию между осями (2,8 м и 2,7 м соответственно). И эта прибавка на практике оказалась очень ощутимой – если Пассат был просто просторным автомобилем, то в Супербе можно было практически вытянуть ноги, словно в каком-то короткобазном S-классе, ну а по длине кузова эта модель превзошла даже тогдашнюю Audi A6! Самое забавное, что ни чехам, ни немцам не пришлось «изобретать велосипед», поскольку в качестве основы был использован не обычный европейский Passat B5, а как раз его удлинённая версия, которая выпускалась исключительно для китайского рынка.

Иными словами, чехам оставалось придать азиатскому седану национальные черты, сделав модель по-настоящему узнаваемой.

Презентация концепта под названием Montreux состоялась на Женевском автосалоне, который проходил в марте 2001 года. Интересное название неожиданно крупный прототип получил в честь небольшого курортного городка Монтрё, расположенного на западе Швейцарии. Выбор имени неслучаен: так маркетологи пытались подчеркнуть высокий потенциальный статус будущего Суперба, попутно прощупав в Женеве вкусы и настроения потенциальных покупателей.



На фото: концепт-кар Skoda Montreaux

Тёплый приём, в том числе и со стороны представителей прессы, определил судьбу концепта, которому предстояло попасть на серийный конвейер. Правда, под совершенно другим названием, у которого были глубокие исторические корни. Ведь в концерне вспомнили о том самом седане Superb, который в тридцатые годы ХХ века на равных конкурировал с лучшими европейскими автомобилями представительского класса.

Большая Шкода: еще до начала Второй мировой войны чешский производитель успел закрепиться в классе представительских седанов

До того времени это имя было хорошо известно разве что автомобильным историкам, но чехи вместе с немцами из Volkswagen вытащили его из-под сукна не просто так, а продолжив начатую Октавией традицию возрождения былых названий.

Величественный, великолепный, превосходный, роскошный – именно так переводится слово «Superb». Забавно, что множество русскоязычных автомобилистов читает название седана как «Супер-Бэ» или «Супер-Би» с ударением на последнюю гласную, хотя фонетически правильным является вариант «Супёрб» с ударением на «ё»



Несмотря на внешний минимализм, «зализанно-леденцовый» Superb с характерной для Пассата покатой крышей получился не только самобытным и легко узнаваемым, но и довольно элегантным, а увеличенная длина задних боковых стёкол сразу намекала на то, «кто в доме хозяин». Особенно хорош Суперб первого поколения был в черном цвете, который контрастировал с хромированными деталями и крупной передней оптикой.



Даже двадцать лет спустя Суперб выглядит не только гармонично, но и не слишком архаично 1 / 3 Даже двадцать лет спустя Суперб выглядит не только гармонично, но и не слишком архаично 2 / 3 Даже двадцать лет спустя Суперб выглядит не только гармонично, но и не слишком архаично 3 / 3

В общем, возьмем на себя смелость заявить, что даже до рестайлинга чешский седан по уровню проработки экстерьера и общему впечатлению в чем-то превосходил своего двоюродного брата из Вольфсбурга! Не в последнюю очередь – благодаря длинной базе, которая не утяжелила, а только «стабилизировала» силуэт бывшего Пассата.

Отсутствие дополнительного окошка позади двери лишь пошло на пользу внешности машины

В ногу со временем

Чем же Superb оказался интересен рядовому потребителю кроме дизайна? С точки зрения техники машина не была откровением, но и не тушевалась на фоне конкурентов: моторная линейка состояла из пяти агрегатов, открывал которую двухлитровый мотор мощностью 115 л.с.

С ним полуторатонная машина не отличалась ураганной динамикой, но ведь под длинным капотом Суперба продольно располагались и куда более интересные моторы. Например, известный своим зажигательным характером 150-сильный турбомотор 1,8T, а также 2,8-литровая V-образная «шестёрка» – та самая, что встречалась на топовых полноприводных версиях Пассата. В духе начала двухтысячных не забыли и про любителей дизеля – те, кто отдавал предпочтение «тяжелому топливу», могли выбирать между версией 1,9 TDI (101-130 л.с.) и 2,5-литровым турбодизелем мощностью 155 «лошадок». Самые мощные бензиновая и дизельные версии достигали заветной сотни за 8,0 и 9,2 секунды соответственно, а машина с V6 прекращала набирать скорость на отметке 237 км/ч. Так быстро до этого Шкоды еще не ездили...

Подвески – традиционный МакФерсон спереди (но с дополнительным верхним рычагом) и задняя полузависимая балка. А вот полный привод седану «по наследству» не достался, поскольку это потребовало бы слишком значительных переделок кузова. Существовала и версия, что таким образом маркетологи намеренно отделили Superb V6 от Фольксвагенов с аналогичным мотором, ведь при наличии полного привода удлинённый чешский седан превосходил бы «немца», что называется, по всем статьям.

Skoda разгоняется не столь бодро, как Volkswagen, и это объяснимо: при одинаковых силовых агрегатах она тяжелее. Однако предельные возможности машин очень близки. При интенсивном разгоне обращает на себя внимание более низкий «густой» звук выхлопа Шкоды. Управляемость супер-Шкоды понятна, спокойна и надежна, этим она очень напоминает Пассат. Даже несмотря на увеличившуюся колёсную базу, снижения чувствительности к управлению не ощущается Авторевю №6, 2002

Что касается комплектации, то, как и подобает флагману, Superb не имел ничего общего с «бедными родственниками» – то есть не только социалистическими Фаворитами и моделью Felicia на их базе, но и базовыми версиями Фабий и Октавий, которые «славились» своей скромностью. У Суперба же с базовым оснащением был полный порядок: электроприводы стёкол, зеркал и дверных замков, кондиционер или климат-контроль, штатная аудиосистема, подушки безопасности, ABS, ESP, биксеноновые фары...

Интерьер Суперба ни в чем не уступал фольксвагеновскому и выглядел весьма богато в топовых комплектациях

Разумеется, автомобиль можно было приобрести и с автоматической трансмиссией, причем с тем самым «типтроником», который позволял выбирать передачи самостоятельно. И не спешите улыбаться: двадцать лет назад «ручное» переключение передач на автомате было довольно необычной опцией.

Признание и успех

Серийное производство нового седана на заводе в Квасинах началось в октябре 2001-го. Старту Суперба предшествовала серьезная реконструкция предприятия – точнее, за год с небольшим чехи, по сути, построили новый «завод в заводе» площадью 120 000 квадратных метров, который отличался новыми покрасочным цехом и сборочным производством.

В самой Чехии машина не была слишком дешевой: при средней зарплате примерно в 15 000 крон наиболее доступная двухлитровая версия стартовала с отметки в 700 000 чешских крон, а Superb V6 переваливал за отметку в 1,1 миллиона крон.

С таким простором на заднем сиденье и большим багажником Superb был «обречён» не только на службу в госструктурах, но и работу в качестве таксомотора

Чтобы привлечь покупателей, производитель предлагал привлекательные кредитные программы, а также расширенный сервис для владельцев. Например, если Суперб сломался в дороге, то к ближайшему дилерскому СТО его доставляли бесплатно, а если поломку нельзя было устранить за считанные часы, то владельцу предоставляли гостиницу или подменный автомобиль. Кроме того, Superb стал первой моделью, владельцу которой Skoda в содружестве со своими партнерами предоставляла различные льготы и скидки в супермаркетах, на заправках и даже при заказе туристических путёвок.

Право руля: чешский седан выпускался и с правосторонним расположением органов управления для рынка Великобритании. К слову, Шкоды новой эпохи там полюбили

Однако еще одним весомым преимуществом Суперба был, как это ни удивительно, «народный» имидж марки, ведь многие государственные структуры отдавали предпочтение именно этой модели только из-за значка. Хотя по уровню комфорта и оснащения Superb как минимум не уступал аналогичному Пассату, превосходя его при этом по запасу пространства для задних пассажиров...

Уже в 2001-м чехи смогли реализовать свыше 460 тысяч автомобилей, причём около 85% продукции Skoda отправляла на экспорт! Неудивительно, что, пережив один рестайлинг, флагманский седан даже в условиях жесткой конкуренции смог продержаться на конвейере вплоть до середины 2008 года, хотя соплатформенный Passat сняли с производства еще в 2005-м.

Изменения при рестайлинге были минимальны, но отличить обновлённый седан легко по более «прозрачной» задней оптике

К тому же Superb оказался весьма эффективным продуктом с коммерческой точки зрения, ведь при относительно небольших затратах (с учетом готовых платформы и кузова) модель позволила чешской марке надёжно «заякориться» в сегменте больших седанов.

Вместо послесловия: его звали Tudor

Рассказ о первом Супербе был бы неполным без воспоминания о концепт-каре Tudor, который представили во всё той же Женеве годом позже, чем Montreux. Двухдверное купе было создано на основе седана и произвело если не фурор, то неизгладимое впечатление на посетителей выставки, ведь внешность этой машины и её сущность никак не вязалась с утилитарно-практичными «шкодовками» былых десятилетий. «Крёстным отцом» проекта стал Уилфред Бокельманн, общее руководство возложили на Томаса Ингенлата, ну а ответственным назначили Зденека Цибульку. Изначально на эскизах будущий Тудор заметно отличался от Суперба, однако в дальнейшем для популяризации нового седана было принято решение «приземлить» внешность концепта.

Термином «тудор» обозначают двухдверный седан с такой же колёсной базой, как у четырехдверки. Несмотря на «говорящее» название, чешский концепт являлся настоящим купе 1 / 6 Термином «тудор» обозначают двухдверный седан с такой же колёсной базой, как у четырехдверки. Несмотря на «говорящее» название, чешский концепт являлся настоящим купе 2 / 6 Термином «тудор» обозначают двухдверный седан с такой же колёсной базой, как у четырехдверки. Несмотря на «говорящее» название, чешский концепт являлся настоящим купе 3 / 6 Термином «тудор» обозначают двухдверный седан с такой же колёсной базой, как у четырехдверки. Несмотря на «говорящее» название, чешский концепт являлся настоящим купе 4 / 6 Термином «тудор» обозначают двухдверный седан с такой же колёсной базой, как у четырехдверки. Несмотря на «говорящее» название, чешский концепт являлся настоящим купе 5 / 6 Термином «тудор» обозначают двухдверный седан с такой же колёсной базой, как у четырехдверки. Несмотря на «говорящее» название, чешский концепт являлся настоящим купе 6 / 6

Правда, не обошлось без интересных «штрихов из будущего»: двухдверка получила интересные С-образные светоблоки задних фонарей, которые спустя несколько лет стали своеобразной «световой визиткой» автомобилей Skoda. Еще одна характерная особенность концепта – шрифт надписи TUDOR на задней крышке, который впоследствии стал «фирменным» для чешской марки. Правда, добраться до конвейера бордово-красному купе не удалось – то ли оно просто опередило своё время, то ли могло составить внутреннюю конкуренцию другим аналогичным «имиджевым» автомобилям концерна.