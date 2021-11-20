Начало
В эпоху развитого социализма чешская марка Skoda прочно ассоциировалась у восточноевропейских обывателей с небольшими, но практичными машинками «околожигулёвского» малого класса. При длине кузова в районе четырёх метров их автомобили были достаточно просторными и вместительными, но никак не более. Ведь «представительскую» роль в Чехословакии играла условно грузовая марка Tatra, выпускавшая, например, номенклатурный седан модели 613. Шкоде же достались «простые смертные» – то есть обычные чешские (венгерские, польские, румынские и восточногерманские) автомобилисты, небогатый выбор для которых обычно сводился к нашим Жигулям, их польскому аналогу, румынской Дачии или восточнонемецкому Вартбургу. Потребителя такой расклад вполне устраивал, ведь для других целей, помимо Татры, в странах СЭВ существовала советская Волга, не говоря уже о Чайке.
Но то, что было нормальным при планово-административной экономике, в рыночных условиях стало неактуально. Во-первых, «шестьсот тринадцатая» Tatra к тому времени стала глубоко устаревшей моделью, ориентироваться на которую было уже несерьезно. Во-вторых, в битве за потенциального покупателя все средства (и классы) хороши. В-третьих (а строго говоря, как раз во-первых!), мотив появления Суперба объясняется одним именем – Volkswagen AG. Именно вхождение чешской марки в огромный концерн и предопределило выход целого ряда «соплатформенных» с автомобилями VW моделей Skoda. Но начали в Млада-Болеслав, разумеется, с «народных» классов С и В, выпустив модели Octavia и Fabia соответственно.
В семье принято делиться
Иными словами, чехам оставалось придать азиатскому седану национальные черты, сделав модель по-настоящему узнаваемой.
Тёплый приём, в том числе и со стороны представителей прессы, определил судьбу концепта, которому предстояло попасть на серийный конвейер. Правда, под совершенно другим названием, у которого были глубокие исторические корни. Ведь в концерне вспомнили о том самом седане Superb, который в тридцатые годы ХХ века на равных конкурировал с лучшими европейскими автомобилями представительского класса.
До того времени это имя было хорошо известно разве что автомобильным историкам, но чехи вместе с немцами из Volkswagen вытащили его из-под сукна не просто так, а продолжив начатую Октавией традицию возрождения былых названий.
Величественный, великолепный, превосходный, роскошный – именно так переводится слово «Superb». Забавно, что множество русскоязычных автомобилистов читает название седана как «Супер-Бэ» или «Супер-Би» с ударением на последнюю гласную, хотя фонетически правильным является вариант «Супёрб» с ударением на «ё»
Несмотря на внешний минимализм, «зализанно-леденцовый» Superb с характерной для Пассата покатой крышей получился не только самобытным и легко узнаваемым, но и довольно элегантным, а увеличенная длина задних боковых стёкол сразу намекала на то, «кто в доме хозяин». Особенно хорош Суперб первого поколения был в черном цвете, который контрастировал с хромированными деталями и крупной передней оптикой.
В общем, возьмем на себя смелость заявить, что даже до рестайлинга чешский седан по уровню проработки экстерьера и общему впечатлению в чем-то превосходил своего двоюродного брата из Вольфсбурга! Не в последнюю очередь – благодаря длинной базе, которая не утяжелила, а только «стабилизировала» силуэт бывшего Пассата.
В ногу со временем
С ним полуторатонная машина не отличалась ураганной динамикой, но ведь под длинным капотом Суперба продольно располагались и куда более интересные моторы. Например, известный своим зажигательным характером 150-сильный турбомотор 1,8T, а также 2,8-литровая V-образная «шестёрка» – та самая, что встречалась на топовых полноприводных версиях Пассата. В духе начала двухтысячных не забыли и про любителей дизеля – те, кто отдавал предпочтение «тяжелому топливу», могли выбирать между версией 1,9 TDI (101-130 л.с.) и 2,5-литровым турбодизелем мощностью 155 «лошадок». Самые мощные бензиновая и дизельные версии достигали заветной сотни за 8,0 и 9,2 секунды соответственно, а машина с V6 прекращала набирать скорость на отметке 237 км/ч. Так быстро до этого Шкоды еще не ездили...
Подвески – традиционный МакФерсон спереди (но с дополнительным верхним рычагом) и задняя полузависимая балка. А вот полный привод седану «по наследству» не достался, поскольку это потребовало бы слишком значительных переделок кузова. Существовала и версия, что таким образом маркетологи намеренно отделили Superb V6 от Фольксвагенов с аналогичным мотором, ведь при наличии полного привода удлинённый чешский седан превосходил бы «немца», что называется, по всем статьям.
Skoda разгоняется не столь бодро, как Volkswagen, и это объяснимо: при одинаковых силовых агрегатах она тяжелее. Однако предельные возможности машин очень близки. При интенсивном разгоне обращает на себя внимание более низкий «густой» звук выхлопа Шкоды. Управляемость супер-Шкоды понятна, спокойна и надежна, этим она очень напоминает Пассат. Даже несмотря на увеличившуюся колёсную базу, снижения чувствительности к управлению не ощущается
Что касается комплектации, то, как и подобает флагману, Superb не имел ничего общего с «бедными родственниками» – то есть не только социалистическими Фаворитами и моделью Felicia на их базе, но и базовыми версиями Фабий и Октавий, которые «славились» своей скромностью. У Суперба же с базовым оснащением был полный порядок: электроприводы стёкол, зеркал и дверных замков, кондиционер или климат-контроль, штатная аудиосистема, подушки безопасности, ABS, ESP, биксеноновые фары...
Признание и успех
В самой Чехии машина не была слишком дешевой: при средней зарплате примерно в 15 000 крон наиболее доступная двухлитровая версия стартовала с отметки в 700 000 чешских крон, а Superb V6 переваливал за отметку в 1,1 миллиона крон.
Чтобы привлечь покупателей, производитель предлагал привлекательные кредитные программы, а также расширенный сервис для владельцев. Например, если Суперб сломался в дороге, то к ближайшему дилерскому СТО его доставляли бесплатно, а если поломку нельзя было устранить за считанные часы, то владельцу предоставляли гостиницу или подменный автомобиль. Кроме того, Superb стал первой моделью, владельцу которой Skoda в содружестве со своими партнерами предоставляла различные льготы и скидки в супермаркетах, на заправках и даже при заказе туристических путёвок.
Уже в 2001-м чехи смогли реализовать свыше 460 тысяч автомобилей, причём около 85% продукции Skoda отправляла на экспорт! Неудивительно, что, пережив один рестайлинг, флагманский седан даже в условиях жесткой конкуренции смог продержаться на конвейере вплоть до середины 2008 года, хотя соплатформенный Passat сняли с производства еще в 2005-м.
Вместо послесловия: его звали Tudor
Рассказ о первом Супербе был бы неполным без воспоминания о концепт-каре Tudor, который представили во всё той же Женеве годом позже, чем Montreux. Двухдверное купе было создано на основе седана и произвело если не фурор, то неизгладимое впечатление на посетителей выставки, ведь внешность этой машины и её сущность никак не вязалась с утилитарно-практичными «шкодовками» былых десятилетий. «Крёстным отцом» проекта стал Уилфред Бокельманн, общее руководство возложили на Томаса Ингенлата, ну а ответственным назначили Зденека Цибульку. Изначально на эскизах будущий Тудор заметно отличался от Суперба, однако в дальнейшем для популяризации нового седана было принято решение «приземлить» внешность концепта.
Правда, не обошлось без интересных «штрихов из будущего»: двухдверка получила интересные С-образные светоблоки задних фонарей, которые спустя несколько лет стали своеобразной «световой визиткой» автомобилей Skoda. Еще одна характерная особенность концепта – шрифт надписи TUDOR на задней крышке, который впоследствии стал «фирменным» для чешской марки. Правда, добраться до конвейера бордово-красному купе не удалось – то ли оно просто опередило своё время, то ли могло составить внутреннюю конкуренцию другим аналогичным «имиджевым» автомобилям концерна.
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