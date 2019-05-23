Это вам не Жигули: как создавали Fiat 125, и почему он стал польским
Начало
Если СССР начал активное сотрудничество со старейшей итальянской компанией только в шестидесятые годы, то поляки еще в середине тридцатых и вплоть до начала Второй мировой войны по лицензии выпускали у себя автомобили Fiat 508K. Продолжить совместную деятельность в послевоенный период помешала… идеология. Италия никак не входила в список стран Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), поэтому на новом производстве в Польше развернули выпуск не Фиатов, а ГАЗ-М 20 «Победа», которая получила собственное название Warszawa.
В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом!
И поскольку в Советском Союзе Победу перестали выпускать еще в пятидесятые годы, заменив её более современной Волгой , к теме сотрудничества с Fiat поляки вынужденно вернулись в шестидесятые. Тем более, что к аналогичному решению в то время пришли и в самом СССР, так как итальянцы пытались активно продавать свои лицензии и налаживать производство в целом ряде стран, причем не только социалистических.
P – значит «проще»
Решающим этапом в декабре 1965 года стало заключение контракта, который предусматривал производство автомобилей Fiat на «Фабрике самоходов особовых» (FSO) в пригороде Варшавы.
|Лицензионный Fiat должны были выпускать там же, где и Варшаву
Польской стороне пришлось выложить за лицензию круглую сумму – свыше трёх миллионов долларов. Интересно, что генеральное соглашение между Фиатом и Внешторгом было подписано практически в тот же период, но чуть позже — 15 августа 1966 года.
Но если в СССР по договорённости с итальянцами собирались выпускать только-только вышедший Fiat 124, то на FSO — не менее свежую модель 125, которая при визуальном сходстве со 124-м базировалась на другой платформе от автомобилей Fiat 1300/1500.
Двигатель у 125-го был также более мощный и прогрессивный — выполненный по схеме DOHC, то есть, с двумя распределительными валами в головке цилиндров, в то время как у Fiat 124 мотор имел нижнее расположение распредвала. Этот нюанс послужил поводом к настоящей «битве за верхний вал» между советскими конструкторами и фирмой Fiat, о чём мы уже рассказывали.
|Два распределительных вала в ГБЦ двигателя Fiat 125 легко угадываются по очертаниям клапанной крышки. Польской версии такой не достался.
Однако польскому варианту Fiat 125 двухраспредвальные моторы не полагались — итальянцы предложили сохранить прежние агрегаты, включая верхнеклапанные моторы OHV и расположенный на рулевой колонке рычаг переключения передач.
|Похоже на салон наших Жигулей? Да, но… не совсем!
То есть, по уровню прогрессивности конструкции Fiat 125p заметно уступал не только своему собрату под индексом 124, но и советскому Москвичу-412, который разрабатывался в это же время! Еще один «анахронизм» 125-го — рессорная задняя подвеска, которой не было у Фиата, ставшего нашими Жигулями.
Зато с внешностью автомобиля был полный порядок, ведь автором дизайна был Данте Джакоза — тот самый, что «нарисовал» такие шедевры Fiat как малолитражки 500/600 и сам Fiat 124. Правда, при «ополячивании» экстерьер Fiat 125 несколько упростили, заменив четыре квадратные фары круглыми, отчего эту модель иногда и путают с нашей «трёшкой». Польской машине также достались бамперы от Fiat 124, что еще больше усложняло идентификацию этого не то Fiat 125, не то Fiat 124 Speciale.
|… «черты» которого просматривались и в Fiat 124 Speciale!
Но была у польской машины и пара технических преимуществ-новаций! Так, плоский топливный бак расположили над задней осью, в то время как на Жигулях (и оригинальном Фиате) он стоял в опасной с точки зрения ДТП зоне — в заднем правом крыле. От итальянской версии Fiat 125 «поляку» достались и дисковые тормоза на всех колёсах, в то время как на ВАЗ-2101 по настоянию советской стороны их всё же заменили не столь прогрессивными, но более живучими на грязных дорогах барабанами.
|Удивительное сочетание архаичной рессорной подвески и прогрессивных задних дисковых тормозов – это Fiat 125! Итальянский вариант (его «рентген» — на изображении) легко отличить по вертикальному бензобаку, расположенному сзади справа
В итоге Fiat 125p оказался чуть проще и доступнее своего итальянского «исходника», что вполне устраивало и поляков, и сам Fiat, который избежал таким образом конкуренции между «своей» и польской машинами.
Более того, итальянцы даже решили предложить разработанную для поляков более простую версию модели 125 и советской стороне — но не в качестве первой модели (ею должен был стать модернизированный Fiat 124), а в виде «Автомобиля №2», что изначально предусматривалось условиями соглашения. Но из-за достаточно сильной разницы в агрегатной базе машины не были унифицированы, поэтому представители СССР настояли, чтобы в Италии сделали «более комфортную версию 124-го». Так и получилось, причём машин в итоге сделали сразу две — Fiat 124 Speciale и немного похожий на него внешне, но всё-таки заметно отличавшийся деталями отделки ВАЗ-2103.
Сделано в ПНР, и не только
За почти два года подготовки к производству Fiat 125p в Польше были привлечены сотни смежников, причём поставкой комплектующих занялись не только «родные» заводы Польской народной республики, но и предприятия из стран Восточной Европы – например, югославский завод Crvena Zastava, который также выпускал лицензионные Фиаты. Часть деталей на FSO начал поставлять даже… АвтоВАЗ! Такая практика была нормальной, поскольку на Жигулях (особенно в первые годы) также было много импортных комплектующих – как итальянского производства, так и выпущенных в странах соцлагеря. Чехословацкие фары PAL, югославские зеркала (Crvena Zastava) замки зажигания и «дворники» венгерской фирмы Bakony – всё это можно было встретить на Жигулях даже в восьмидесятые годы.
Однако вернемся к польскому Фиату. Первые серийные автомобили были собраны уже осенью 1967 года – то есть, почти на три года раньше, чем ВАЗ-2101. В 1968-м в Польше сделали 7 000 «фиатов», а в 1969 году – вдвое больше. Производство постоянно наращивали, и уже к 1975-му на FSO ежегодно производили около 115 000 автомобилей.
|В ПНР ежегодно выпускали впятеро меньше Фиатов, чем Жигулей в СССР
Не имея возможности освоить новую модель, как это делали на ВАЗе почти каждый год, поляки постоянно модернизировали свой PF 125p. Отличить разные версии можно было по буквенно-цифровому обозначению, в котором литеры MR расшифровывались как Model Roku, и цифры как раз указывали на «модельный год» модернизации.
Вехи развития
На автомобилях самого первого года выпуска вентиляционные решетки на задних стойках отсутствовали — так же, как на нашей «единичке», однако в 1968 году они появились.
|«Решеточки» на задних стойках появились на 125p не сразу
В 1969-м 1295-кубовый 60-сильный двигатель дополнила более мощная «полторашка», выдававшая уже 70 л.с. Её отличительная особенность – электрический вентилятор радиатора системы охлаждения с автоматическим включением (как на наших ВАЗ-2103/2106).
В 1972 Polski Fiat 125p наконец-то полностью избавился от своего «рудимента»: вместо рычага на рулевой колонке в салоне появился напольный.
|Интерьер польского автомобиля неуловимо напоминал советскую «трёшку» по общему стилю
А годом ранее польские конструкторы самостоятельно разработали модификацию с кузовом «универсал», которая получила обозначение Kombi и поначалу выпускалась в небольших количествах. Но со временем долю пятидверок в общем объеме выпуска увеличили до 20%.
|Своя игра: на базе седана в Польше сделали и серийно выпускали пятидверный универсал…
|…и даже пикап!
|Экспериментальный кабриолет серийно не выпускался. На заднем фоне – удлиненный шестидверный «стретч-лимузин» 125p Jamnik
Особняком стоит появившийся в 1974 году «люксовый» вариант Polski Fiat 125p с люком в крыше, электрическим обогревом заднего стекла, «противотуманками» и импортными шинами. Машину даже окрашивали в металлик, как советские Москвичи, но и внутри ПНР эксклюзивный вариант можно было приобрести только за валюту.
А в 1975-м в конструкцию уже заметно устаревшей машины поляками было внесено свыше 400 изменений! Отличить такой Fiat 125p MR’75 очень легко по новой пластиковой решётке радиатора с «очками» для фар, как на советской «шестёрке».
|На фото: рекламный проспект Polski Fiat 125 MR’75
|На раннем прототипе будущего ВАЗ-2105 (на фото) «подфарники» также попробовали поставить по бокам решетки радиатора. Но впоследствии «пятёрка» получила блок-фары
Вот только «подфарники» на польском автомобиле по-прежнему располагались по бокам, а не под головной оптикой. Сзади же появились большие фонари с горизонтальными светоблоками, а вентиляционные решетки на задних стойках крыши, напротив, приобрели вертикальную ориентацию.
|Решетки вытяжной системы вентиляции Polski Fiat меняли форму и расположение
|До 1975 года задние фонари были вертикальными (первое фото). Затем их развернули, как на нашей «трёшке»
|Fiat 124 Speciale в некоторых версиях имел заднюю оптику, которая по форме была похожа на фонари Польского Фиата
Заметно обновился интерьер: на передних сиденьях появились подголовники, а рулевое колесо лишилось архаичного хромированного кольца. Мощность обоих моторов (1,3 л и 1,5 л) при этом выросла на пять лошадиных сил.
|В середине семидесятых по современности салон PF 125p практически сравнялся с «жигулёвским», избавившись от рычага переключения передач на рулевой колонке и архаичного руля
По темпам роста и объемов производства польский завод заметно уступал АвтоВАЗу, который собрал свою миллионную машину (ею стала «трёшка») всего спустя три года после старта – в декабре 1973-го. Поляки к этой отметке добрались лишь в начале восьмидесятых годов.
|Уже в 1973-м в Тольятти собрали миллионный автомобиль ВАЗ. А в Польше к тому времени (и за вдвое больший срок!) сделали лишь 250 000 своих Фиатов
В конце семидесятых появился еще один «люкс», который так и назывался – Polski Fiat 125p Lux. Внешне эту машину можно было отличить по двум крупным прямоугольным фарам производства ГДР.
|Как на новом Москвиче: «люксовый» вариант получил прямоугольные «гэдээровские» фары
В итоге за десять лет производства поляки ушли от первоначального варианта Fiat 125p заметно дальше, чем на ВАЗе при модернизации «единички» до ВАЗ-21011. С другой стороны, в Тольятти не нуждались в бесконечной замене накладок на одной и той же модели, поскольку к концу семидесятых годов там уже выпускались четыре седана (2101, 2103, 21011 и 2106), а также универсал ВАЗ-2102 и внедорожная Нива!
|О спорт, ты и Polski Fiat: польские экипажи регулярно выступали на ралли «Монте Карло» с 1971 года и даже занимали призовые места в своём классе!
В 1980-м поляки решили разделить отделку Fiat 125p по комплектациям – предлагались «популярная», «стандарт» и «люкс», которые отличались деталями экстерьера и интерьера, а также такими «опциями», как тахометр, галогенные противотуманные фары и радиоприёмник.
Преемником PF-125p должен был стать FSO Polonez, ведь уже в 1983 году лицензионное соглашение с Фиатом истекало.
Однако по ряду причин полностью отказаться от выпуска 125p в пользу Полонеза не получилось, и оба автомобиля продолжали выпускаться одновременно. Но из-за того, что срок действия лицензии истёк, автомобиль пришлось переименовать – теперь он назывался не Fiat 125p, а FSO-125p (MR’83).
|FSO-125p – поздний вариант, который в одной из комплектаций получил пластиковые ступичные накладки вместо полноценных колпаков
Сами поляки называли модель 125p Duzy Fiat (большой Фиат) в противовес «Малышу» 126p (Maluch/Maly Fiat). Венгры же называли 125-й «большим поляком», а модель 126р — «малым поляком». В ПНР для этой модели также использовались прозвища Kredens (комод), Kant (кант) и даже Bandyta/Bandzior (бандит/головорез).
Из гаммы двигателей исчез более слабый 1300-кубовый вариант, а в 1986-м под капотом Польского Фиата (теперь уже FSO) даже появился дизельный двигатель Volkswagen! Правда, из-за «чужого сердца» модель FSO-125p 1,6D стоила вдвое дороже обычной машины с бензиновым мотором. И практически в это же время финальным «аккордом» в бесконечной череде модернизаций стала пятиступенчатая коробка передач.
Значительная часть произведенных FSO автомобилей не оставалась в Польше, а уходила на экспорт в более чем 80 стран мира. С 1967 по 1991 год поляки выпустили около полутора миллионов своих 125-х – то есть, практически втрое меньше, чем на ВАЗе с 1970 по 1988 год было сделано только «единичек» (включая модификации 21011 и 21013). Причем в последние годы хлынувший бурной рекой поток подержанных иномарок привел к резкому падению спроса на такой родной для польских автомобилистов, но уже такой устаревший FSO-125p. И за несколько месяцев до развала СССР дальний родственник наших Жигулей наконец стал достоянием истории, в то время как в теперь уже Российской Федерации производство «классики» на базе Fiat 124 продолжалось даже в XXI веке. Но это уже совсем другая история.
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