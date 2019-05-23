Это вам не Жигули: как создавали Fiat 125, и почему он стал польским

В советские времена многие жители СССР ездили в турпоездки по странам так называемого социалистического лагеря, где видели Fiat 125. Из-за внешнего сходства многие считают эту модель аналогом нашей «трёшки» или «шестёрки» , но польский Fiat и советские Жигули имеют куда меньше общего, чем можно ожидать. Ведь при «русификации» Fiat 124 советские конструкторы пошли своим путём, а польские... Впрочем, обо всём по порядку – сегодня героем нашего обзора станет один из наиболее массовых автомобилей Польской Народной Республики, который, как выясняется, "ни разу не Жигули". Ну, почти.

Начало

Если СССР начал активное сотрудничество со старейшей итальянской компанией только в шестидесятые годы, то поляки еще в середине тридцатых и вплоть до начала Второй мировой войны по лицензии выпускали у себя автомобили Fiat 508K. Продолжить совместную деятельность в послевоенный период помешала… идеология. Италия никак не входила в список стран Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), поэтому на новом производстве в Польше развернули выпуск не Фиатов, а ГАЗ-М 20 «Победа», которая получила собственное название Warszawa.

1 / 5 В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом! 2 / 5 В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом! 3 / 5 В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом! 4 / 5 В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом! 5 / 5 В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом!

В отличие от советского ГАЗ-М 20, Варшава могла быть не только фастбеком, но и седаном, универсалом и даже пикапом!

И поскольку в Советском Союзе Победу перестали выпускать еще в пятидесятые годы, заменив её более современной Волгой , к теме сотрудничества с Fiat поляки вынужденно вернулись в шестидесятые. Тем более, что к аналогичному решению в то время пришли и в самом СССР, так как итальянцы пытались активно продавать свои лицензии и налаживать производство в целом ряде стран, причем не только социалистических.

P – значит «проще»

Решающим этапом в декабре 1965 года стало заключение контракта, который предусматривал производство автомобилей Fiat на «Фабрике самоходов особовых» (FSO) в пригороде Варшавы.

Лицензионный Fiat должны были выпускать там же, где и Варшаву

Польской стороне пришлось выложить за лицензию круглую сумму – свыше трёх миллионов долларов. Интересно, что генеральное соглашение между Фиатом и Внешторгом было подписано практически в тот же период, но чуть позже — 15 августа 1966 года.

Но если в СССР по договорённости с итальянцами собирались выпускать только-только вышедший Fiat 124, то на FSO — не менее свежую модель 125, которая при визуальном сходстве со 124-м базировалась на другой платформе от автомобилей Fiat 1300/1500.

1 / 3 В отличие от модели 124, Fiat 125 использовал платформу прежней модели 1300/1500 2 / 3 В отличие от модели 124, Fiat 125 использовал платформу прежней модели 1300/1500 3 / 3 В отличие от модели 124, Fiat 125 использовал платформу прежней модели 1300/1500

1 / 3 Так называемый «туринский» Fiat 125, выпускавшийся в Италии 2 / 3 Так называемый «туринский» Fiat 125, выпускавшийся в Италии 3 / 3 Так называемый «туринский» Fiat 125, выпускавшийся в Италии

Двигатель у 125-го был также более мощный и прогрессивный — выполненный по схеме DOHC, то есть, с двумя распределительными валами в головке цилиндров, в то время как у Fiat 124 мотор имел нижнее расположение распредвала. Этот нюанс послужил поводом к настоящей «битве за верхний вал» между советскими конструкторами и фирмой Fiat, о чём мы уже рассказывали.

Два распределительных вала в ГБЦ двигателя Fiat 125 легко угадываются по очертаниям клапанной крышки. Польской версии такой не достался.

Однако польскому варианту Fiat 125 двухраспредвальные моторы не полагались — итальянцы предложили сохранить прежние агрегаты, включая верхнеклапанные моторы OHV и расположенный на рулевой колонке рычаг переключения передач.

Похоже на салон наших Жигулей? Да, но… не совсем!

То есть, по уровню прогрессивности конструкции Fiat 125p заметно уступал не только своему собрату под индексом 124, но и советскому Москвичу-412, который разрабатывался в это же время! Еще один «анахронизм» 125-го — рессорная задняя подвеска, которой не было у Фиата, ставшего нашими Жигулями.

Зато с внешностью автомобиля был полный порядок, ведь автором дизайна был Данте Джакоза — тот самый, что «нарисовал» такие шедевры Fiat как малолитражки 500/600 и сам Fiat 124. Правда, при «ополячивании» экстерьер Fiat 125 несколько упростили, заменив четыре квадратные фары круглыми, отчего эту модель иногда и путают с нашей «трёшкой». Польской машине также достались бамперы от Fiat 124, что еще больше усложняло идентификацию этого не то Fiat 125, не то Fiat 124 Speciale.

1 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам 2 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам 3 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам 4 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам 5 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам 6 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам 7 / 7 Итальянский автомобиль модели 125 легко отличить по четырём квадратным фарам

1 / 3 Решетка радиатора Fiat 125p схожа с деталью ВАЗ-2103, но отличий хватает. Самое заметное – расположение «подфарников» 2 / 3 Решетка радиатора Fiat 125p схожа с деталью ВАЗ-2103, но отличий хватает. Самое заметное – расположение «подфарников» 3 / 3 Решетка радиатора Fiat 125p схожа с деталью ВАЗ-2103, но отличий хватает. Самое заметное – расположение «подфарников»

1 / 3 Советская «трёшка» получила «собственное лицо»… 2 / 3 Советская «трёшка» получила «собственное лицо»… 3 / 3 Советская «трёшка» получила «собственное лицо»…

… «черты» которого просматривались и в Fiat 124 Speciale!

Но была у польской машины и пара технических преимуществ-новаций! Так, плоский топливный бак расположили над задней осью, в то время как на Жигулях (и оригинальном Фиате) он стоял в опасной с точки зрения ДТП зоне — в заднем правом крыле. От итальянской версии Fiat 125 «поляку» достались и дисковые тормоза на всех колёсах, в то время как на ВАЗ-2101 по настоянию советской стороны их всё же заменили не столь прогрессивными, но более живучими на грязных дорогах барабанами.

Удивительное сочетание архаичной рессорной подвески и прогрессивных задних дисковых тормозов – это Fiat 125! Итальянский вариант (его «рентген» — на изображении) легко отличить по вертикальному бензобаку, расположенному сзади справа

В итоге Fiat 125p оказался чуть проще и доступнее своего итальянского «исходника», что вполне устраивало и поляков, и сам Fiat, который избежал таким образом конкуренции между «своей» и польской машинами.

Более того, итальянцы даже решили предложить разработанную для поляков более простую версию модели 125 и советской стороне — но не в качестве первой модели (ею должен был стать модернизированный Fiat 124), а в виде «Автомобиля №2», что изначально предусматривалось условиями соглашения. Но из-за достаточно сильной разницы в агрегатной базе машины не были унифицированы, поэтому представители СССР настояли, чтобы в Италии сделали «более комфортную версию 124-го». Так и получилось, причём машин в итоге сделали сразу две — Fiat 124 Speciale и немного похожий на него внешне, но всё-таки заметно отличавшийся деталями отделки ВАЗ-2103.

1 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось 2 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось 3 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось 4 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось 5 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось 6 / 8 7 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось 8 / 8 При определённом сходстве дизайна Fiat 125p (справа) с советским ВАЗ-2103 технически между этими машинами не так и много общего. Конструкция двигателя, задней подвески, тормозной системы, компоновка багажного отделения – всё это заметно отличалось

Сделано в ПНР, и не только

За почти два года подготовки к производству Fiat 125p в Польше были привлечены сотни смежников, причём поставкой комплектующих занялись не только «родные» заводы Польской народной республики, но и предприятия из стран Восточной Европы – например, югославский завод Crvena Zastava, который также выпускал лицензионные Фиаты. Часть деталей на FSO начал поставлять даже… АвтоВАЗ! Такая практика была нормальной, поскольку на Жигулях (особенно в первые годы) также было много импортных комплектующих – как итальянского производства, так и выпущенных в странах соцлагеря. Чехословацкие фары PAL, югославские зеркала (Crvena Zastava) замки зажигания и «дворники» венгерской фирмы Bakony – всё это можно было встретить на Жигулях даже в восьмидесятые годы.

Однако вернемся к польскому Фиату. Первые серийные автомобили были собраны уже осенью 1967 года – то есть, почти на три года раньше, чем ВАЗ-2101. В 1968-м в Польше сделали 7 000 «фиатов», а в 1969 году – вдвое больше. Производство постоянно наращивали, и уже к 1975-му на FSO ежегодно производили около 115 000 автомобилей.

В ПНР ежегодно выпускали впятеро меньше Фиатов, чем Жигулей в СССР

Не имея возможности освоить новую модель, как это делали на ВАЗе почти каждый год, поляки постоянно модернизировали свой PF 125p. Отличить разные версии можно было по буквенно-цифровому обозначению, в котором литеры MR расшифровывались как Model Roku, и цифры как раз указывали на «модельный год» модернизации.

Вехи развития

На автомобилях самого первого года выпуска вентиляционные решетки на задних стойках отсутствовали — так же, как на нашей «единичке», однако в 1968 году они появились.

«Решеточки» на задних стойках появились на 125p не сразу

В 1969-м 1295-кубовый 60-сильный двигатель дополнила более мощная «полторашка», выдававшая уже 70 л.с. Её отличительная особенность – электрический вентилятор радиатора системы охлаждения с автоматическим включением (как на наших ВАЗ-2103/2106).

В 1972 Polski Fiat 125p наконец-то полностью избавился от своего «рудимента»: вместо рычага на рулевой колонке в салоне появился напольный.

Интерьер польского автомобиля неуловимо напоминал советскую «трёшку» по общему стилю

А годом ранее польские конструкторы самостоятельно разработали модификацию с кузовом «универсал», которая получила обозначение Kombi и поначалу выпускалась в небольших количествах. Но со временем долю пятидверок в общем объеме выпуска увеличили до 20%.

Своя игра: на базе седана в Польше сделали и серийно выпускали пятидверный универсал…

…и даже пикап!

Экспериментальный кабриолет серийно не выпускался. На заднем фоне – удлиненный шестидверный «стретч-лимузин» 125p Jamnik

Особняком стоит появившийся в 1974 году «люксовый» вариант Polski Fiat 125p с люком в крыше, электрическим обогревом заднего стекла, «противотуманками» и импортными шинами. Машину даже окрашивали в металлик, как советские Москвичи, но и внутри ПНР эксклюзивный вариант можно было приобрести только за валюту.

А в 1975-м в конструкцию уже заметно устаревшей машины поляками было внесено свыше 400 изменений! Отличить такой Fiat 125p MR’75 очень легко по новой пластиковой решётке радиатора с «очками» для фар, как на советской «шестёрке».

1 / 4 «Рестайлинговый» вариант получил новую решетку радиатора и другую заднюю оптику 2 / 4 «Рестайлинговый» вариант получил новую решетку радиатора и другую заднюю оптику 3 / 4 «Рестайлинговый» вариант получил новую решетку радиатора и другую заднюю оптику 4 / 4 «Рестайлинговый» вариант получил новую решетку радиатора и другую заднюю оптику

На фото: рекламный проспект Polski Fiat 125 MR’75

1 / 3 Любопытно, что поздние итальянские Fiat 124S получили почти такое же решение передней части, как на Польском Фиате 1975 года! 2 / 3 Любопытно, что поздние итальянские Fiat 124S получили почти такое же решение передней части, как на Польском Фиате 1975 года! 3 / 3 Любопытно, что поздние итальянские Fiat 124S получили почти такое же решение передней части, как на Польском Фиате 1975 года!

На раннем прототипе будущего ВАЗ-2105 (на фото) «подфарники» также попробовали поставить по бокам решетки радиатора. Но впоследствии «пятёрка» получила блок-фары

Вот только «подфарники» на польском автомобиле по-прежнему располагались по бокам, а не под головной оптикой. Сзади же появились большие фонари с горизонтальными светоблоками, а вентиляционные решетки на задних стойках крыши, напротив, приобрели вертикальную ориентацию.

Решетки вытяжной системы вентиляции Polski Fiat меняли форму и расположение

До 1975 года задние фонари были вертикальными (первое фото). Затем их развернули, как на нашей «трёшке»

Fiat 124 Speciale в некоторых версиях имел заднюю оптику, которая по форме была похожа на фонари Польского Фиата

Заметно обновился интерьер: на передних сиденьях появились подголовники, а рулевое колесо лишилось архаичного хромированного кольца. Мощность обоих моторов (1,3 л и 1,5 л) при этом выросла на пять лошадиных сил.

В середине семидесятых по современности салон PF 125p практически сравнялся с «жигулёвским», избавившись от рычага переключения передач на рулевой колонке и архаичного руля

По темпам роста и объемов производства польский завод заметно уступал АвтоВАЗу, который собрал свою миллионную машину (ею стала «трёшка») всего спустя три года после старта – в декабре 1973-го. Поляки к этой отметке добрались лишь в начале восьмидесятых годов.

Уже в 1973-м в Тольятти собрали миллионный автомобиль ВАЗ. А в Польше к тому времени (и за вдвое больший срок!) сделали лишь 250 000 своих Фиатов

В конце семидесятых появился еще один «люкс», который так и назывался – Polski Fiat 125p Lux. Внешне эту машину можно было отличить по двум крупным прямоугольным фарам производства ГДР.

Как на новом Москвиче: «люксовый» вариант получил прямоугольные «гэдээровские» фары

В итоге за десять лет производства поляки ушли от первоначального варианта Fiat 125p заметно дальше, чем на ВАЗе при модернизации «единички» до ВАЗ-21011. С другой стороны, в Тольятти не нуждались в бесконечной замене накладок на одной и той же модели, поскольку к концу семидесятых годов там уже выпускались четыре седана (2101, 2103, 21011 и 2106), а также универсал ВАЗ-2102 и внедорожная Нива!

О спорт, ты и Polski Fiat: польские экипажи регулярно выступали на ралли «Монте Карло» с 1971 года и даже занимали призовые места в своём классе!

В 1980-м поляки решили разделить отделку Fiat 125p по комплектациям – предлагались «популярная», «стандарт» и «люкс», которые отличались деталями экстерьера и интерьера, а также такими «опциями», как тахометр, галогенные противотуманные фары и радиоприёмник.

Преемником PF-125p должен был стать FSO Polonez, ведь уже в 1983 году лицензионное соглашение с Фиатом истекало.

1 / 3 Полонез отличался более прогрессивной формой кузова и должен был заменить 125р. Так и не вышло. 2 / 3 Полонез отличался более прогрессивной формой кузова и должен был заменить 125р. Так и не вышло. 3 / 3 Полонез отличался более прогрессивной формой кузова и должен был заменить 125р. Так и не вышло.

Однако по ряду причин полностью отказаться от выпуска 125p в пользу Полонеза не получилось, и оба автомобиля продолжали выпускаться одновременно. Но из-за того, что срок действия лицензии истёк, автомобиль пришлось переименовать – теперь он назывался не Fiat 125p, а FSO-125p (MR’83).

FSO-125p – поздний вариант, который в одной из комплектаций получил пластиковые ступичные накладки вместо полноценных колпаков

Сами поляки называли модель 125p Duzy Fiat (большой Фиат) в противовес «Малышу» 126p (Maluch/Maly Fiat). Венгры же называли 125-й «большим поляком», а модель 126р — «малым поляком». В ПНР для этой модели также использовались прозвища Kredens (комод), Kant (кант) и даже Bandyta/Bandzior (бандит/головорез).

Из гаммы двигателей исчез более слабый 1300-кубовый вариант, а в 1986-м под капотом Польского Фиата (теперь уже FSO) даже появился дизельный двигатель Volkswagen! Правда, из-за «чужого сердца» модель FSO-125p 1,6D стоила вдвое дороже обычной машины с бензиновым мотором. И практически в это же время финальным «аккордом» в бесконечной череде модернизаций стала пятиступенчатая коробка передач.

Значительная часть произведенных FSO автомобилей не оставалась в Польше, а уходила на экспорт в более чем 80 стран мира. С 1967 по 1991 год поляки выпустили около полутора миллионов своих 125-х – то есть, практически втрое меньше, чем на ВАЗе с 1970 по 1988 год было сделано только «единичек» (включая модификации 21011 и 21013). Причем в последние годы хлынувший бурной рекой поток подержанных иномарок привел к резкому падению спроса на такой родной для польских автомобилистов, но уже такой устаревший FSO-125p. И за несколько месяцев до развала СССР дальний родственник наших Жигулей наконец стал достоянием истории, в то время как в теперь уже Российской Федерации производство «классики» на базе Fiat 124 продолжалось даже в XXI веке. Но это уже совсем другая история.