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  • Липовые полисы и мошеннические сайты: как автомобилисту защититься при покупке страховки

Липовые полисы и мошеннические сайты: как автомобилисту защититься при покупке страховки

14.12.2022 34 0 0

По данным Ренессанс Страхования, случаи продажи поддельных полисов каско и ОСАГО участились. Поддельными являются около 4% продаваемых полисов. По данным ТАСС, доля убытков в автостраховании в результате мошенничества в ряде регионов выросла до 50%. Эксперты связывают эту тенденцию с кризисом. Уровень доходов снизился, что подтолкнуло злоумышленников пополнить кошелек за чужой счет. Денис Мишин, совладелец проекта Inssmart, рассказал, какие ошибки совершают страхователи и как не стать жертвой мошенников.

Как обманывают в сфере автострахования

Распространенные схемы мошенников:

  • скопировать дизайн сайта страховой и продавать на нем липовые полисы. В стремлении экономить или не переплачивать люди сами приходят «в руки» мошенников, а точнее, на сайты-клоны официальных страховых. На них обычно можно найти привлекательные цены и выгодные условия. Но на оплате вся выгода заканчивается;
  • мошенник покупает полис в страховой компании, делает его копии, вписывает в них данные фиктивной организации и продает их автомобилистам под видом страхового агента. Для этого злоумышленник по телефону предлагает людям дешевую страховку, после чего курьер привозит фальшивый полис.
Денис Мишин, совладелец проекта Inssmart

Если покупатель знает о некоторых способах защиты, проверяет полис по базе Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и не находит его, либо полис имеет статус «у поставщика» — курьер непременно начнет заверять, что информация о полисе станет доступна сразу после того, как он привезет подписанный договор в страховую и компания внесет все данные в базу. Заполучив средства обманутых людей, мошенник обращается в страховую с заявлением об утере полиса, его аннулируют, а жертвы узнают о недействительности своей страховки в случае ДТП;

  • под видом «помощника» собирать данные водителей, заполнять на них документы и передавать в РСА, но на более дешевый полис. Для этого мошенник вносит данные другого автомобиля, искажает информацию о лицах, которые имеют право на управление. Заказчику злоумышленник передает копию полиса, в которую с помощью графических редакторов он внес правильные данные об авто. Таким способом мошенник зарабатывает на разнице стоимости разных страховых продуктов.

Любой документ, купленный у мошенников, не имеет юридической силы. Он недействителен, поскольку у злоумышленника нет ни лицензии, ни права заниматься страховой деятельностью. Страховщик теряет деньги, а привлечь мошенника к ответственности очень сложно.

Как распознать мошенников
  • По телефону вас просят зайти на сайт «страховой», только предварительно включить VPN, чтобы прошел «безопасный» платеж;​
  • На покупке полиса настаивают, навязывают его, мотивируя тем, что до конца акции остался всего лишь день или несколько часов;
  • Полисы стоят очень дешево;
  • Оплатить страховку можно только наличными, с телефона или на сайте, но только через VPN. Чек не предоставляют;
  • У продавца нет документов, связывающих его со страховой: агентского договора, доверенности, позволяющей от имени компании заключать сделки или представлять ее интересы;
  • Полис заполнен от руки;
  • Нет заявления о заключении договора;
  • О начале действия полиса нет информации в РСА в течение нескольких суток (информация в базе обновляется раз в сутки, более длительная задержка должна насторожить);
  • После внесения данных клиента на сайте страховая не просит копии паспорта, водительского удостоверения, свидетельства на авто или ПТС;
  • Новая «страховая» предлагает продлить полис предыдущей. Это может сделать только та компания, которая его выдала;
  • «Полис» привозит курьер, забрать его в офисе нельзя по разным причинам: переезд, так удобнее, коронавирус, офис временно не работает;
  • Данные о «представителе страховой» не указаны или не соответствуют  информации в агентском договоре;
  • «Агент» отказывается предоставить доверенность от страховой и агентский договор;
  • На момент покупки полиса у страховой нет лицензии;
  • В базе РСА статус полиса «утерянный», «у поставщика», либо данных о нем нет или они не совпадают.
Как не попасться на удочку мошенников
  • Требуйте у представителя страховой копию агентского договора.​
  • Позвоните в страховую и уточните данные о ее представителе.
  • Проверьте полис через РСА, внимательно сверьте VIN, номера авто, дату начала и окончания действия полиса, они должны совпадать с бумажным или электронным вариантом. Не покупайте полис с ошибками. Также у РСА можно проверить на подлинность сайт страхователя. База постоянно обновляется. Кстати, делать это рекомендуем, даже если вы на протяжении нескольких лет пользуетесь услугами одной и той же компании. Мошенники клонируют сайты. Благодаря этому вы будете уверены, что перешли на официальную интернет-площадку проверенной компании. Разница между сайтом мошенника и страховой может заключаться в одном символе доменного имени. Даже официальный сайт РСА autoins.ru уже пытались подделывать мошенники: заблокирован похожий домен autolns.ru. 
  • Не доверяйте «помощникам». Примерную стоимость полиса можно рассчитать на официальных сайтах страховых.
  • Не переходите на подозрительные сайты. Не оформляйте полис онлайн через неизвестных посредников. Если вы хотите сделать это дистанционно – пользуйтесь проверенными мобильными приложениями и сайтами.
Как быть, если «липовый» полис уже куплен?
  • Напишите заявление в полицию. Подробно опишите в нем все детали «сделки».​
  • Расскажите о своем опыте в сети. Напишите подробный пост и опубликуйте его на самых значимых сайтах, в группах в социальных сетях, связанных с автострахованием.
  • Сообщите о ситуации той страховой компании, от имени которой действовал мошенник.
  • Если вы оплачивали полис банковской картой – сообщите о факте мошенничества банку.
  • Закажите полис у проверенной компании. Несмотря на неприятную ситуацию, избежать расходов на новый полис не получится.
Что будет, если продолжить пользоваться «липовым» полисом
  • Теряется скидка за безаварийную езду

Использование поддельного полиса аннулирует ваш КБМ. Накопленная ранее скидка также сгорит, поскольку официально вы не будете пользоваться ни одним полисом;

  • Административная ответственность

Если сотрудник ГИБДД обнаружит, что полис фальшивый, в первую очередь он выпишет штраф за езду без страховки по ст. 12.37 КоАП. А дальше будут разбираться, преднамеренно или непреднамеренно вы пользуетесь таким «полисом»;

  • Уголовная ответственность

Если окажется, что полис использовался преднамеренно. Например, вы скажете сотруднику ГИБДД, что знали о том, что документ фальшивый, но уже в течение месяца планировали его поменять. В таком случае наступает ответственность по ст. 327 УК за использование заведомо поддельного документа;

  • Финансовая ответственность

При попадании в ДТП страховая откажет в возмещении ущерба. Виновнику аварии придется компенсировать его самостоятельно.

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