Липовые полисы и мошеннические сайты: как автомобилисту защититься при покупке страховки

По данным Ренессанс Страхования, случаи продажи поддельных полисов каско и ОСАГО участились. Поддельными являются около 4% продаваемых полисов. По данным ТАСС , доля убытков в автостраховании в результате мошенничества в ряде регионов выросла до 50%. Эксперты связывают эту тенденцию с кризисом. Уровень доходов снизился, что подтолкнуло злоумышленников пополнить кошелек за чужой счет. Денис Мишин, совладелец проекта Inssmart, рассказал, какие ошибки совершают страхователи и как не стать жертвой мошенников.

Как обманывают в сфере автострахования

Распространенные схемы мошенников:

скопировать дизайн сайта страховой и продавать на нем липовые полисы. В стремлении экономить или не переплачивать люди сами приходят «в руки» мошенников, а точнее, на сайты-клоны официальных страховых. На них обычно можно найти привлекательные цены и выгодные условия. Но на оплате вся выгода заканчивается;

мошенник покупает полис в страховой компании, делает его копии, вписывает в них данные фиктивной организации и продает их автомобилистам под видом страхового агента. Для этого злоумышленник по телефону предлагает людям дешевую страховку, после чего курьер привозит фальшивый полис.

Денис Мишин, совладелец проекта Inssmart

Если покупатель знает о некоторых способах защиты, проверяет полис по базе Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и не находит его, либо полис имеет статус «у поставщика» — курьер непременно начнет заверять, что информация о полисе станет доступна сразу после того, как он привезет подписанный договор в страховую и компания внесет все данные в базу. Заполучив средства обманутых людей, мошенник обращается в страховую с заявлением об утере полиса, его аннулируют, а жертвы узнают о недействительности своей страховки в случае ДТП;



под видом «помощника» собирать данные водителей, заполнять на них документы и передавать в РСА, но на более дешевый полис. Для этого мошенник вносит данные другого автомобиля, искажает информацию о лицах, которые имеют право на управление. Заказчику злоумышленник передает копию полиса, в которую с помощью графических редакторов он внес правильные данные об авто. Таким способом мошенник зарабатывает на разнице стоимости разных страховых продуктов.

Любой документ, купленный у мошенников, не имеет юридической силы. Он недействителен, поскольку у злоумышленника нет ни лицензии, ни права заниматься страховой деятельностью. Страховщик теряет деньги, а привлечь мошенника к ответственности очень сложно.

Как распознать мошенников

По телефону вас просят зайти на сайт «страховой», только предварительно включить VPN, чтобы прошел «безопасный» платеж;​

На покупке полиса настаивают, навязывают его, мотивируя тем, что до конца акции остался всего лишь день или несколько часов;

Полисы стоят очень дешево;

Оплатить страховку можно только наличными, с телефона или на сайте, но только через VPN. Чек не предоставляют;

У продавца нет документов, связывающих его со страховой: агентского договора, доверенности, позволяющей от имени компании заключать сделки или представлять ее интересы;

Полис заполнен от руки;

Нет заявления о заключении договора;

О начале действия полиса нет информации в РСА в течение нескольких суток (информация в базе обновляется раз в сутки, более длительная задержка должна насторожить);

После внесения данных клиента на сайте страховая не просит копии паспорта, водительского удостоверения, свидетельства на авто или ПТС;

Новая «страховая» предлагает продлить полис предыдущей. Это может сделать только та компания, которая его выдала;

«Полис» привозит курьер, забрать его в офисе нельзя по разным причинам: переезд, так удобнее, коронавирус, офис временно не работает;

Данные о «представителе страховой» не указаны или не соответствуют информации в агентском договоре;

«Агент» отказывается предоставить доверенность от страховой и агентский договор;

На момент покупки полиса у страховой нет лицензии;

В базе РСА статус полиса «утерянный», «у поставщика», либо данных о нем нет или они не совпадают.

Как не попасться на удочку мошенников

Требуйте у представителя страховой копию агентского договора.​

Позвоните в страховую и уточните данные о ее представителе.

Проверьте полис через РСА, внимательно сверьте VIN, номера авто, дату начала и окончания действия полиса, они должны совпадать с бумажным или электронным вариантом. Не покупайте полис с ошибками. Также у РСА можно проверить на подлинность сайт страхователя. База постоянно обновляется. Кстати, делать это рекомендуем, даже если вы на протяжении нескольких лет пользуетесь услугами одной и той же компании. Мошенники клонируют сайты. Благодаря этому вы будете уверены, что перешли на официальную интернет-площадку проверенной компании. Разница между сайтом мошенника и страховой может заключаться в одном символе доменного имени. Даже официальный сайт РСА autoins.ru уже пытались подделывать мошенники: заблокирован похожий домен autolns.ru.

Не доверяйте «помощникам». Примерную стоимость полиса можно рассчитать на официальных сайтах страховых.

Не переходите на подозрительные сайты. Не оформляйте полис онлайн через неизвестных посредников. Если вы хотите сделать это дистанционно – пользуйтесь проверенными мобильными приложениями и сайтами.

Как быть, если «липовый» полис уже куплен?

Напишите заявление в полицию. Подробно опишите в нем все детали «сделки».​

Расскажите о своем опыте в сети. Напишите подробный пост и опубликуйте его на самых значимых сайтах, в группах в социальных сетях, связанных с автострахованием.

Сообщите о ситуации той страховой компании, от имени которой действовал мошенник.

Если вы оплачивали полис банковской картой – сообщите о факте мошенничества банку.

Закажите полис у проверенной компании. Несмотря на неприятную ситуацию, избежать расходов на новый полис не получится.

Что будет, если продолжить пользоваться «липовым» полисом

Теряется скидка за безаварийную езду​

Использование поддельного полиса аннулирует ваш КБМ. Накопленная ранее скидка также сгорит, поскольку официально вы не будете пользоваться ни одним полисом;

Административная ответственность

Если сотрудник ГИБДД обнаружит, что полис фальшивый, в первую очередь он выпишет штраф за езду без страховки по ст. 12.37 КоАП. А дальше будут разбираться, преднамеренно или непреднамеренно вы пользуетесь таким «полисом»;

Уголовная ответственность

Если окажется, что полис использовался преднамеренно. Например, вы скажете сотруднику ГИБДД, что знали о том, что документ фальшивый, но уже в течение месяца планировали его поменять. В таком случае наступает ответственность по ст. 327 УК за использование заведомо поддельного документа;

Финансовая ответственность

При попадании в ДТП страховая откажет в возмещении ущерба. Виновнику аварии придется компенсировать его самостоятельно.

Партнёрский материал