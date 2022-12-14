Липовые полисы и мошеннические сайты: как автомобилисту защититься при покупке страховки

Распространенные схемы мошенников:
- скопировать дизайн сайта страховой и продавать на нем липовые полисы. В стремлении экономить или не переплачивать люди сами приходят «в руки» мошенников, а точнее, на сайты-клоны официальных страховых. На них обычно можно найти привлекательные цены и выгодные условия. Но на оплате вся выгода заканчивается;
- мошенник покупает полис в страховой компании, делает его копии, вписывает в них данные фиктивной организации и продает их автомобилистам под видом страхового агента. Для этого злоумышленник по телефону предлагает людям дешевую страховку, после чего курьер привозит фальшивый полис.
Если покупатель знает о некоторых способах защиты, проверяет полис по базе Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и не находит его, либо полис имеет статус «у поставщика» — курьер непременно начнет заверять, что информация о полисе станет доступна сразу после того, как он привезет подписанный договор в страховую и компания внесет все данные в базу. Заполучив средства обманутых людей, мошенник обращается в страховую с заявлением об утере полиса, его аннулируют, а жертвы узнают о недействительности своей страховки в случае ДТП;
- под видом «помощника» собирать данные водителей, заполнять на них документы и передавать в РСА, но на более дешевый полис. Для этого мошенник вносит данные другого автомобиля, искажает информацию о лицах, которые имеют право на управление. Заказчику злоумышленник передает копию полиса, в которую с помощью графических редакторов он внес правильные данные об авто. Таким способом мошенник зарабатывает на разнице стоимости разных страховых продуктов.
Любой документ, купленный у мошенников, не имеет юридической силы. Он недействителен, поскольку у злоумышленника нет ни лицензии, ни права заниматься страховой деятельностью. Страховщик теряет деньги, а привлечь мошенника к ответственности очень сложно.
- По телефону вас просят зайти на сайт «страховой», только предварительно включить VPN, чтобы прошел «безопасный» платеж;
- На покупке полиса настаивают, навязывают его, мотивируя тем, что до конца акции остался всего лишь день или несколько часов;
- Полисы стоят очень дешево;
- Оплатить страховку можно только наличными, с телефона или на сайте, но только через VPN. Чек не предоставляют;
- У продавца нет документов, связывающих его со страховой: агентского договора, доверенности, позволяющей от имени компании заключать сделки или представлять ее интересы;
- Полис заполнен от руки;
- Нет заявления о заключении договора;
- О начале действия полиса нет информации в РСА в течение нескольких суток (информация в базе обновляется раз в сутки, более длительная задержка должна насторожить);
- После внесения данных клиента на сайте страховая не просит копии паспорта, водительского удостоверения, свидетельства на авто или ПТС;
- Новая «страховая» предлагает продлить полис предыдущей. Это может сделать только та компания, которая его выдала;
- «Полис» привозит курьер, забрать его в офисе нельзя по разным причинам: переезд, так удобнее, коронавирус, офис временно не работает;
- Данные о «представителе страховой» не указаны или не соответствуют информации в агентском договоре;
- «Агент» отказывается предоставить доверенность от страховой и агентский договор;
- На момент покупки полиса у страховой нет лицензии;
- В базе РСА статус полиса «утерянный», «у поставщика», либо данных о нем нет или они не совпадают.
- Требуйте у представителя страховой копию агентского договора.
- Позвоните в страховую и уточните данные о ее представителе.
- Проверьте полис через РСА, внимательно сверьте VIN, номера авто, дату начала и окончания действия полиса, они должны совпадать с бумажным или электронным вариантом. Не покупайте полис с ошибками. Также у РСА можно проверить на подлинность сайт страхователя. База постоянно обновляется. Кстати, делать это рекомендуем, даже если вы на протяжении нескольких лет пользуетесь услугами одной и той же компании. Мошенники клонируют сайты. Благодаря этому вы будете уверены, что перешли на официальную интернет-площадку проверенной компании. Разница между сайтом мошенника и страховой может заключаться в одном символе доменного имени. Даже официальный сайт РСА autoins.ru уже пытались подделывать мошенники: заблокирован похожий домен autolns.ru.
- Не доверяйте «помощникам». Примерную стоимость полиса можно рассчитать на официальных сайтах страховых.
- Не переходите на подозрительные сайты. Не оформляйте полис онлайн через неизвестных посредников. Если вы хотите сделать это дистанционно – пользуйтесь проверенными мобильными приложениями и сайтами.
- Напишите заявление в полицию. Подробно опишите в нем все детали «сделки».
- Расскажите о своем опыте в сети. Напишите подробный пост и опубликуйте его на самых значимых сайтах, в группах в социальных сетях, связанных с автострахованием.
- Сообщите о ситуации той страховой компании, от имени которой действовал мошенник.
- Если вы оплачивали полис банковской картой – сообщите о факте мошенничества банку.
- Закажите полис у проверенной компании. Несмотря на неприятную ситуацию, избежать расходов на новый полис не получится.
- Теряется скидка за безаварийную езду
Использование поддельного полиса аннулирует ваш КБМ. Накопленная ранее скидка также сгорит, поскольку официально вы не будете пользоваться ни одним полисом;
- Административная ответственность
Если сотрудник ГИБДД обнаружит, что полис фальшивый, в первую очередь он выпишет штраф за езду без страховки по ст. 12.37 КоАП. А дальше будут разбираться, преднамеренно или непреднамеренно вы пользуетесь таким «полисом»;
- Уголовная ответственность
Если окажется, что полис использовался преднамеренно. Например, вы скажете сотруднику ГИБДД, что знали о том, что документ фальшивый, но уже в течение месяца планировали его поменять. В таком случае наступает ответственность по ст. 327 УК за использование заведомо поддельного документа;
- Финансовая ответственность
При попадании в ДТП страховая откажет в возмещении ущерба. Виновнику аварии придется компенсировать его самостоятельно.
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