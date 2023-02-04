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  • Львиное сердце вместо мотора: тест на знание истории и особенностей Lada Priora

Львиное сердце вместо мотора: тест на знание истории и особенностей Lada Priora

04.02.2023 36 0 0

С технической точки зрения Lada Priora была автомобилем довольно заурядным – ведь это, по сути, даже не новый автомобиль, а глубокий рестайлинг автомобилей десятого семейства. Но народной любви ей хватает и поныне, а в 2009 и 2012 годах именно Приора была самой продаваемой моделью на российском рынке. Причин всенародной любви к этому автомобилю несколько: почти «иномарочный» дизайн, симпатичный и комфортабельный салон, динамичный двигатель, опции комфорта и безопасности вроде усилителя руля, кондиционера, ABS и подушек безопасности... В общем, благодаря модернизации «десятки» и её перевоплощению в Приору АвтоВАЗу удалось еще на целое десятилетие продлить конвейерную жизнь этому автомобилю. Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания по истории разработки и техническим особенностям этой героини фольклора и поп-культуры.

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тесты Lada Lada Priora

 

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