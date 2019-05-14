Маленький, но непростой: стоит ли покупать Mitsubishi Pajero Mini за 350 тысяч рублей

Почти всегда Mitsubishi Pajero Mini – покупка спонтанная: увидел человек «Паджеро, только маленький» – и загорелся мыслью заиметь такой себе. Даже несмотря на правый руль. Даже несмотря на 3 двери. Даже несмотря на тесноту и малую практичность. Но что помимо этого стоит знать о модели, за самые приличные экземпляры которой, по данным наших коллег из Авито Авто, просят около 350 тысяч рублей ? И стоит ли делать такую покупку спонтанно?

Первичный интерес к Pajero Mini вполне можно понять: забавный маленький автомобиль, название которого намекает на определенные внедорожные способности, подкупает лаконичной внешностью и кажущейся простотой. По длине он лишь на 10 сантиметров перерос вазовскую Оку – 3,3 метра, а в ширину и вовсе имеет на 2,5 сантиметра меньше нее! Причина и таких габаритов, и строго 660-кубовых моторов – в классе автомобиля: это кей-кар, выпускавшийся для японского рынка. Из этого проистекают и некоторые другие неудобства – в частности, строго правый руль и невозможность приобрести «европейскую» головную оптику с корректным направлением светового пучка.

Говоря о моторах и габаритах, стоит упомянуть Pajero Junior – это чуть более крупный собрат Pajero Mini, который при неизменной колесной базе в 2,2 метра был на пару десятков сантиметров длиннее и шире, а также оснащался 1,1-литровым 80-сильным двигателем 4A31. Модель выпускалась всего 4 года, с 1995 по 1998, но нас же сегодня интересуют Mini условного второго поколения, выпускавшиеся с 1998 по 2012 год (в 2009 году машины получили освеженный интерьер в духе «старших» моделей). Об «условности» мы говорим в силу того, что автомобиль, появившись в 1994-м, сохранил свой ключевой конструктив в течение всей жизни. Каков же он, этот самый конструктив, и в чем его особенности?

Традиционно начиная выбор машины с кузова, прежде всего отметим, что Pajero Mini, вопреки некоторым стереотипам, не рамный. Здесь можно говорить лишь о так называемой «интегрированной раме», как у «взрослого» Pajero, но полноценной лестничной рамы, на которую через подушки был бы установлен кузов, здесь нет – фактически речь идет именно о несущем кузове. В этом плане Pajero Mini кардинально отличается от другого маленького внедорожника – Suzuki Jimny, который пронес сквозь годы рамную конструкцию, сохранившуюся и в новом поколении.

1 / 2 Mitsubishi Pajero Mini (H53) '1998–2012 2 / 2 Mitsubishi Pajero Mini (H53) '1998–2012

Ну а еще кузов Mitsubishi, вопреки ожиданиям поборников «настоящего японского качества», все же ощутимо подвержен коррозии. Это, конечно, не Chevrolet Niva, но ржавчина встречается практически во всех типовых точках – особенно страдают арки, пороги и днище. Наличие обширного пластикового обвеса нередко обещает скрытую коррозию под ним, а также в местах контакта металла с пластиком – поэтому даже целую с виду машину стоит осмотреть более пристально. Но учитывая внедорожный имидж и приличный клиренс, нужно быть готовым к масштабному осмотру нижней части и небольшому ремонту: внутренние полости колесных арок и днище уже наверняка далеки от идеала. Разумеется, лифтованным машинам с грязевой резиной можно отдавать предпочтение лишь в том случае, если вы тоже планируете регулярно проверять пределы внедорожных возможностей модели.

Подвеска Pajero Mini тоже отличается от таковой у Jimny – прежде всего отсутствием неразрезного переднего моста, вместо которого здесь применена независимая схема типа МакФерсон. Сзади же – мост, подвешенный на продольных рычагах и пружинах. Все это обещает надежность и высокий ресурс – и по крайней мере здесь реальность вполне совпадает с ожиданиями: подвеска действительно редко требует ремонта. Здесь, правда, мы подходим к одной из неприятных особенностей – специфике поиска запчастей и цен на них.

Оригинальные запчасти дороги: к примеру, задняя пружина, рулевой наконечник и задний продольный рычаг стоят примерно одинаково – около 5 тысяч рублей за штуку. Однако для большинства элементов можно найти более дешевые аналоги – хотя передние амортизаторы даже в этом случае обойдутся тысяч в 10 за штуку, что зачастую заставляет владельцев искать и их «контрактными». Ну а еще один благодатный пласт исследований обладатели посвящают взаимозаменяемости запчастей от других машин. К примеру, так на лифтованных Pajero Mini появляются задние амортизаторы от Нивы и слегка доработанные пружины от Оки. В общем, краткое резюме здесь понятно: хорошо, если днище умеренно ржавое, арки и пороги не гнилые, а ходовая часть собрана на оригинальных элементах, а не, как сейчас говорят, «от шахи».

Здесь же, снизу, стоит осмотреть трансмиссию и рулевое управление. Рейка тут обычная, с гидроусилителем, но большим ресурсом не отличается – проверить нужно и люфты, и подтеки масла, ну и, конечно же, послушать насос ГУР. Трансмиссия же на полноприводных машинах построена по схеме «парт-тайм» с подключаемой передней осью, причем раздатка «по-взрослому» имеет понижающую передачу. Оговорка насчет полноприводных машин не случайна – у Pajero Mni есть и заднеприводные версии, покупка которых оправдана разве что крайней степенью симпатии к модели при полном отсутствии внедорожных потребностей.

У «полноценных» внедорожников нужно не только проверить работоспособность раздатки и понижайки, а также отсутствие посторонних шумов, но и осмотреть передний редуктор – он нередко подтекает. Иногда встречается опциональный дифференциал повышенного трения в заднем мосту – если он не просто есть, но и работает, это можно считать условным плюсом как признак заботы о машине. Для турбированных машин и особенно при выборе Pajero Junior с еще более мощным мотором стоит уделить внимание приводам и полуосям: они слабоваты и плохо переваривают момент, поэтому 60 Нм у 660-кубового атмосферника нравятся им гораздо больше, чем 100 Нм у 1,1-литрового Junior.

На Junior и ранних Mini устанавливались трехступенчатые автоматы, но у более поздних машин альтернативой пятиступенчатой механике выступает четырехступенчатая АКП с индексом V4A11/ V4A12. Ее основная проблема – даже не ограниченный ресурс, а малая изученность и скудный опыт местного ремонта в силу скромной распространенности. На АКП жалуются часто – ведь даже первые звоночки грядущего ремонта вроде нежелания переключаться на повышенные передачи практически негде диагностировать. У тех, кто меняет масло раз в 40-50 тысяч и следит за чистотой фильтра коробка может пройти полторы, а то и две сотни тысяч километров, но с учетом возраста куда больше шансов получить машину с «условно контрактным» агрегатом с неизвестным пробегом и остаточным ресурсом. Дополнительно ситуацию усугубляют различия в передаточных отношениях коробок передач, а также главных парах для турбированных и атмосферных машин – это заставляет поломать голову при попытке замены как моторов, так и коробок. В общем, несмотря на архаичность, АКП Pajero Mini требуют пристальной диагностики – к счастью, для тех, кто хочет «избежать ответственности», есть МКП.

Под капотом Pajero Mini встречаются исключительно «кей-каровские» моторы серии 4A30 в вариациях с одним или двумя распредвалами в атмосферном и наддувном исполнении соответственно. Прирост мощности турбина дает незначительный – 64 л.с. против 55, а вот разница в крутящем моменте ощутима – 100 Нм против 60. Учитывая объем и нагрузку, чугунный блок с алюминиевой головкой не обещают выдающегося ресурса, а капремонт здесь попросту не заложен — ремонтных размеров поршневой нет. Пусть это не звучит как страшилка – хроническому падежу эти моторы не подвержены, но спустя пару сотен тысяч километров у двигателя, особенно турбированного, почти наверняка появляется масляный аппетит. Умеренные цены на обслуживание ГРМ и навесного порой омрачаются «уникальными» деталями – к примеру, оригинальный радиатор за 75 тысяч для турбированного 4A30 вызывает ужас, а аналогов ему нет. Да и турбину придется искать на разборках – картридж на нее стоит 90 тысяч, а узел в сборе и вовсе отсутствует в списке доступных предложений. В общем, удивляться тому, что любые проблемы решаются «по-праворульному» – покупкой узлов и агрегатов с разборки, удивляться не приходится. Главное – постараться выяснить остаточный ресурс до покупки, а не в первый год эксплуатации.

Учитывая сетования владельцев на тесный салон, отсутствие багажника, плохую шумоизоляцию и слабую систему отопления салона, а также все то, о чем мы говорили выше, можно понять, почему модель получила ограниченную популярность в нашей стране – на момент написания материала в продаже имелось чуть меньше ста экземпляров Pajero Mini. Тем не менее, мы не будем вас отговаривать – если два моста и рама Jimny вас не привлекают, а Нива кажется слишком примитивным вариантом, то можно приобрести вот такого маленького бойца с атмосферным мотором, механической коробкой передач и полным приводом. Такой и до любой дачи довезет, и на бордюр заберется – и по крайней мере не потребует сложной диагностики коробки и накладного ремонта турбины. Хотя, может, ваша симпатия даже сейчас осталась настолько сильной, что вы готовы пуститься во все тяжкие?

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