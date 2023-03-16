Порой навигационные приложения выкидывают странные фортели, выдавая на маршруте неожиданные маневры, усложняющие вождение и даже увеличивающие время в пути. Хотя, казалось бы, в их обязанности и в заложенные алгоритмы расчетов входит ровно противоположное. Почему так происходит?

Чего мы, собственно, ждем от автомобильного навигатора? Что он проложит нам максимально короткий и быстрый маршрут из точки А в точку Б. Частенько в настройках навигаторов можно выбрать поиск либо самого короткого маршрута, либо самого быстрого, либо некий гибрид того и другого, но выбор этот на самом деле условный, ибо, как правило, оптимальный маршрут при любых настройках всегда плюс-минус один и тот же с незначительными отличиями. Тем не менее к характеристикам маршрута («быстрый», «короткий») нужно приложить еще одно свойство: он, по-хорошему, обязан быть максимально прямым и простым, ибо ДТП чаще всего случаются именно во время маневров – при изменении направления движения, перестроениях, связанными с ухудшением обзорности для водителя, разгонами и торможениями, а не при обычном более-менее равномерном движении в однообразном потоке. Полностью избежать всего этого при прокладке маршрута, разумеется, невозможно, но минимизировать необходимо.

Однако многие водители, возможно, замечали, что умные электронные помощники нередко прокладывают маршрут как-то странно – местами нарочито «кривыми» дорожками вместо очевидных прямых. И это явно не обусловлено закрытием участков трасс и улиц на ремонт и не вызвано желанием сэкономить наше время и топливо, поскольку кривой маршрут по времени – точно такой же, а порой даже и чуть более продолжительный, чем прямой, который также остается формально доступным! Навигатор заставляет нас совершать множество лишних поворотов и маневров вместо достаточно простой траектории, что, как говорилось выше, не повышает безопасность движения, а совсем наоборот! Да и просто раздражает. Ну а чтобы было понятно, о чем идет речь, вот несколько примеров с наиболее популярного в нашей стране путеводного приложения – Яндекс Навигатора.

Вот стартовый пример, весьма безобидный, на первый взгляд. Москва, выезд с Волжского бульвара на Волгоградский проспект по направлению в центр. Можно сразу повернуть на Волгоградку (и этот вариант навигатор тоже показывает), однако на деле ехать он предлагает, делая диковатый крюк – проезжая Волгоградский проспект поперек, а затем выезжая на него через «петлю». Немножко странновато, верно?

Странность вроде бы объясняется желанием навигатора сэкономить наше время – при увеличении масштаба появляется информация о том, что простой поворот налево, без затей, будет дольше на 2 лишние минуты. Ибо на этом светофоре налево стоит больше машин, нежели желающих проехать прямо:

Вроде логично, но посмотрите, как нам предлагается проехать ради экономии жалких двух минут. Причем экономии спорной и часто мнимой, поскольку дорожная обстановка постоянно меняется, и к тому времени, когда вы начнете маневр, выигрыш во времени может исчезнуть, так что рекомендации навигаторов сэкономить на коррекции маршрута от 1 до 3 минут вообще не стоит воспринимать всерьез. А проехать нам предлагается аж пять светофоров и четыре поворота вместо одного светофора при повороте сразу налево! Пять светофоров и четыре поворота!

Продолжаем наши наблюдения. Вот еще более выразительный пример странностей. Перед нами – длинный, многокилометровый прямолинейный маршрут по трассе М7 от Москвы в сторону Владимира, но внезапно навигатор предлагает сделать нелепую «загогулину», объехав часть локальной пробки в населенном пункте. Но этот маневр совершенно необъясним, ибо после увеличения масштаба карты, по сообщению самого же приложения, видно, что мы не выигрываем ни минуты времени! И вместо того, чтобы спокойно ползти в пробке в своей полосе по широкой трассе практически без какого-либо риска, нам предлагается проехать через деревню, где нужно следить за маршрутом, а на дорогу могут неожиданно выскочить машины, дети, животные.

А еще Навигатор обожает любые параллельные дороги-дублеры. И если они есть – непременно ведет на них, даже если ехать там дольше. Зачем?

Порой любовь Навигатора к дублерам доходит до абсурда… На этом скриншоте, например, вообще не шоссе-дублер в чистом виде, а полудворовая дорога, идущая куском на небольшом протяжении параллельно шоссе А-107, проходящего через подмосковную Электросталь. Нам нужно ехать прямо, и основная дорога свободна, но электронный проводник хочет заставить нас временно съехать на этот, с его точки зрения, «дублер», хотя и съезд, и обратное возвращение на А-107 через 500 метров проходит через четыре (!) 90-градусных поворота и светофор… Зачем все это, если движение по прямой проще и безопаснее, а предлагаемые Навигатором маневры не экономят ни минуты времени?

Маловато странностей? Вот вам «погорячее»! В городке Покрове Владимирской области мы выезжаем на трассу М7 налево, в сторону Москвы. Едем по улице Герасимова, которая перпендикулярна М7. Нам нужно всего лишь подъехать непосредственно к М7, постоять, конечно, на светофоре (поскольку при съезде на федеральную трассу с примыкающей местной зеленый свет, как обычно, горит достаточно недолго) и просто повернуть налево. Однако посмотрите, что предлагает навигатор – свернуть сперва на параллельную улицу, пересечь по ней М7, развернуться на противоположной стороне на 180 градусов (!), и после этого наконец выбраться на магистраль… Три поворота и один разворот вместо всего лишь одного поворота – зачем?!

Причем в своем странном упрямстве Навигатор весьма последователен и тверд! Уже после того, как мы проигнорировали его нелогичное предложение и подъехали почти вплотную к перекрестку М7, он все равно не предлагает просто повернуть налево, а норовит вести нелепой петлей. Абсурдность ситуации усугубляется всплывшей иконкой «то же время» на наиболее простом и оправданном повороте сразу налево, без метаний по узким и разбитым улочкам Покрова…

Так почему навигация столь нелогично, на взгляд водителя, действует при прокладке маршрута? Разобраться в коде и алгоритмах работы приложения нам не под силу, но есть одна гипотеза, которую мы сначала озвучим, а затем попросим подтвердить непосредственно представителей Яндекса.

Одна из ключевых разработок последних лет – это искусственный интеллект, которому пытаются поручить массу самых разнообразных дел. Вот и приложения для навигации эволюционируют в направлении развития искусственного интеллекта, и от простой прокладки персональных маршрутов они в итоге идут к глобальной корректировке дорожного движения.

Раньше навигатор был локальным слугой водителя, лишь планируя кратчайший маршрут по конкретным вводным (точки старта и финиша) и работая по, скажем так, «фиксированному» алгоритму. Но теперь софт на мощных серверах, получая данные о скорости движения и местоположении от смартфонов в машинах, непрерывно наблюдает за комплексной картиной дорожного движения в городе и, похоже, позволяет себе принимать порой не самые оптимальные и понятные для конкретного водителя решения в угоду общей обстановке и для всеобщего блага. Например, если какая-то крупная городская магистраль фигурирует при выдаче проложенных маршрутов для большого числа водителей одномоментно, то навигатор, оценивая их количество, начинает делить машины приблизительно на две группы, отправляя одну из них по основной магистрали, а вторую – по шоссе-дублеру, стремясь загрузить дорожное пространство равномерно. Или используя странноватые варианты простых маневров. Или наивно пытаясь «разрулить» пробку, посылая часть машин в ненужный объезд через населенный пункт.

На самом деле, то, что мы видим сегодня на экране смартфона с путеводным приложением – это, конечно, не есть в полной мере искусственный интеллект, а лишь его зачатки. Ибо на самом деле прокладка маршрута с поправкой на то, как навигационное приложение «понимает добро и зло», – это, по сути, все тот же самый фиксированный алгоритм, просто существенно расширенный дополнительными факторами и переменными. Однако для человеческого восприятия это выглядит именно как проявление интеллекта (если не сказать – своеволия) робота, который действует не на 100% по нашей команде, а отчасти и по какому-то своему разумению, хотя и объясняя это заботой о нас же. Прямо-таки первый робкий шажок в направлении прощупывания на прочность законов робототехники Айзека Азимова…

С одной стороны, то самое внедрение элементов искусственного интеллекта выглядит логичным развитием автомобильной навигации. Но, с другой стороны, эта самодеятельность кому-то может показаться избыточной и даже вредной. Дескать, не электронного ума это собачье дело, принимать столь самостоятельные решения, даже якобы и для всеобщего блага. Требуется проложить кратчайший маршрут – вот и прокладывай его, без инициатив по разводу потоков машин!

Но чтобы не быть однобокими в своих суждениях, мы задали вопрос о причинах такого поведения Навигатора непосредственно пресс-службе Яндекс Карт, сопроводив свои выкладки вышеприведенными скриншотами. И ответ был таков:

При построении маршрута мы учитываем текущую ситуацию на дорогах с пробками, ДТП и прочими дорожными событиями. Маршрут объезда может казаться нелогичным, если во время езды ситуация на дорогах изменилась (например, рассосалась пробка). Скорее всего, так и было в случаях, зафиксированных на скриншотах. Наши пользователи могут быть уверены: при построении маршрутов Яндекс Навигатор учитывает множество факторов, но конечная цель – построение максимально прямого и простого маршрута. И еще один важный момент: версия приложения может значительно влиять на построение маршрута, и старые версии могут работать не вполне корректно после появления более новых. Так что важно постоянно обновлять приложение! Пресс-служба Яндекс

В общем, специалисты Яндекс Карт заверили нас, что наша версия – лишь имеющая некоторое хождение конспирологическая гипотеза. Да, Алиса развивается, но не в сторону Скайнета. Но кто сказал, что в будущем реализовать описанный нами функционал в Навигаторе невозможно?