В нашей стране до сих пор живёт много людей, которые помнят времена, когда хлеб стоил 16 копеек, а бутылка столичной – «три шестьдесят два». Сегодня мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-то угадать или узнать, сколько же стоили популярные автомобили в СССР. А чтобы не было совсем легко и скучно, для симметрии к стране с планово-административной экономикой мы подобрали, как бы это двусмысленно не прозвучало, отличного противника – Германию. Причем не одну, а сразу две – ФРГ и ГДР, где автомобили тоже выпускались и продавались, хоть и не за рубли, а за дойчмарки.