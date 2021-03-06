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  • Машина за квартиру и Жигули против BMW: помните ли вы, сколько стоили автомобили в СССР?

Машина за квартиру и Жигули против BMW: помните ли вы, сколько стоили автомобили в СССР?

06.03.2021 896 0 0

В нашей стране до сих пор живёт много людей, которые помнят времена, когда хлеб стоил 16 копеек, а бутылка столичной – «три шестьдесят два». Сегодня мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-то угадать или узнать, сколько же стоили популярные автомобили в СССР. А чтобы не было совсем легко и скучно, для симметрии к стране с планово-административной экономикой мы подобрали, как бы это двусмысленно не прозвучало, отличного противника – Германию. Причем не одну, а сразу две – ФРГ и ГДР, где автомобили тоже выпускались и продавались, хоть и не за рубли, а за дойчмарки.

 
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1 комментарий
06.03.2021 19:36
Сергей Краснов

Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани.
Очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью.
Связаться со мной, АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ДЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ, и другими транспортными и карьерными службами телефон для доставки 9397086879,связаться можно через соц сети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ. Или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.И еще у нас есть петиция,если не затруднит вас подпишите.http://chng.it/cPmmdqsk

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