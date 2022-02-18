Кажется, что в наконечнике рулевой тяги нет ничего интересного. Подумаешь – железка, у которой с одной стороны есть внутренняя резьба, с другой – что-то типа шаровой опоры. Согласен, по большому счёту всё так и есть. Однако и такая простая деталь периодически изнашивается, и её приходится менять. Но сначала нужно понять, что менять надо именно её. А вот тут бывают сложности.

Что идёт не так



Почему бы не закрепить конец рулевой тяги сразу к поворотному рычагу ступицы? Вроде как без лишней детали, отельного наконечника всё получилось бы дешевле. Дешевле – да, но точно не лучше. Во-первых, длиной наконечника регулируется угол схождения передний колёс. Регулировать длину тяги всё равно как-то пришлось бы, так что без дополнительного регулировочного элемента обойтись не получится. Во-вторых, колёса постоянно терпят все сложности дорог – ямы, кочки и всё прочее. Все эти удары передаются тяге. Если бы не было наконечника, тяга стала бы расходным материалом, и ремонт стал бы намного дороже. Потому что и стоит тяга больше, чем маленький и сравнительно простой по конструкции наконечник, и менять её гораздо сложнее. Так что на самом деле получается, что с наконечником эксплуатация машины и проще, и дешевле.

Наконечник рулевой тяги действительно устроен несложно. Основа всего – корпус шарового шарнира. С одной стороны как раз он и установлен, с другой стороны нарезана резьба, по которой наконечник накручивается на рулевую тягу. Что тут может ломаться? В общем-то, только шаровой шарнир.

В самом запущенном, но, к счастью, и самом редком случае ломается палец шарнира. Это самая непредсказуемая и опасная поломка – в этом случае колесо выворачивается, а машина теряет управление. И очень хорошо, что в реальной жизни с этим столкнуться очень сложно.

Гораздо чаще шарнир постепенно изнашивается. Точнее, изнашивается вкладыш шарнира. Обычно его делают из тефлона. Со временем он становится тоньше, и палец начинает люфтить в корпусе. И именно это обычно и становится причиной необходимости замены наконечника тяги.

Стоимость наконечника тяги не очень велика, а его замена на первый взгляд очень проста: нужно отвернуть гайку, которая крепит палец к поворотному рычагу ступицы, а с другой стороны – всего лишь открутить наконечник с тяги. Однако многие этого либо не делают совсем, либо делают не совсем так, как надо.

Тук-тук, кто там

Одна из причин откладывания замены – это некоторые сложности с диагностикой наконечника. Уж очень удачно он маскируется под другие детали ходовой, и не всегда понятно, что менять надо именно его. Конечно, если под рукой есть подъёмник (смотровая яма тут помогает не очень хорошо), найти люфт в наконечнике тяги совсем просто. Можно даже вывесить колесо на домкрате, что тоже поможет найти люфт. Но надо говорить честно: вряд ли кто-то из современных водителей будет вытаскивать нежными ручками домкрат, чтобы понять, что там внизу постукивает. Тем более что про наконечник вспоминают в последнюю очередь. Гораздо чаще причину стука пытаются свалить на стойки стабилизатора, в крайнем случае – на шаровые опоры. Логика в этом действительно есть. Например, и то, и другое выходит из строя чаще. Да и симптомы поломки очень похожие. На них остановимся чуть подробнее.

Износ наконечника тяги проявляется по-разному. Может появиться небольшой стук, снижается реакция на поворот руля, машина хуже стоит на дороге. Беда в том, что точно такие же симптомы будут и при износе стоек стабилизатора, и и при сильном износе шаровых опор. Поэтому лучший способ проверить состояние наконечников рулевых тяг – проверить люфт на подъёмнике. Особенно с этим не стоит затягивать, если впридачу к вышеперечисленным признакам появилась нездоровая отдача в руль при проезде неровностей. Вот это уже вполне явно указывает на неисправный наконечник. А если вдруг увидите, что на каком-то из них порван пыльник, менять его придётся в любом случае. И тут тоже есть свои тонкости.

Смазка, длина, углы

Как я уже говорил, наконечником тяги регулируют угол схождения колёс. Чтобы он не изменился, давным-давно придумали простой способ замены наконечника: нужно посчитать, на сколько витков он был накручен на тягу, и на точно такое же количество витков закрутить новый наконечник. Теоретически общая длина тяги с наконечником при этом останется прежней, а значит, и угол схождения не изменится. Увы, тот способ не всегда работает хорошо. Он был более-менее приемлем, когда вместо заводского вазовского наконечника ставили точно такой же новый заводской вазовский наконечник. Ключевые слова – «такой же». А сейчас купить точно такой же наконечник получается не всегда. Потому что, во-первых, они не всегда есть в наличии, а во-вторых, почти всегда есть десятки неоригинальных деталей весьма приличных производителей. Это хорошо, но плохо, что длина таких наконечников может немного отличаться от длины того, который приходится менять. И тогда приходится на глаз менять количество витков, на которые закручивается новая деталь. Само собой, выставить на глаз схождение – задача для обычного человека непосильная. В итоге может стать ещё хуже: управляться машина будет плохо, зато начнёт жрать шины. Поэтому про способ считать витки лучше всё-таки забыть и после замены наконечника ехать на нормальный стенд для установки схождения и развала. А по большому счёту, эту процедуру надо проходить хотя бы раз в два года с контролем углов при сезонной переобувке. Правда, у нас так почти никто не делает.

Второй момент – это смазка, которая должна быть под пыльником. Если купить наконечник не очень совестливого производителя, то можно увидеть, что смазки под пыльником кот наплакал. А это значит, что долго шаровое соединение не протянет – очень быстро износится тефлоновая вставка. В этом случае есть смысл добавить смазки, вот только не всегда понятно, какой именно.

Обычно для этого используют самый простой Литол 24. Оно, конечно, лучше, чем ничего, но у литола есть один недостаток: он не лучшим образом влияет на резиновый пыльник. Пыльник разбухает, теряет форму, быстро рвётся, в соединение попадает грязь – и приехали. Конечно, если наконечник качественный, пыльник у него будет сделан из силикона или неопрена, и ничего страшного не случится (они не боятся литола), но у хороших наконечников и смазка обычно в порядке.

Вместо литола лучше использовать хотя бы ШРБ 4 или Циатим 201. Последний, правда, быстро смывается водой, но если пыльник целый, с ним наконечник прослужит дольше, чем с литолом.

Ну а лучше всего купить специальную смазку для шарниров на кальциевой или бариевой основе. Эти смазки дороже, но если стоимость нового наконечника высокая, затрата на хорошую смазку будет оправдана. Кстати, все эти смазки отлично подходят не только для наконечников тяг, но и для шаровых опор.

Отчего и почему?

У нас остался последний вопрос: можно ли продлить жизнь наконечнику? Можно, но по большому счёту он всё-таки попадает в разряд расходников. Особенно у тех, кто часто ездит по плохим дорогам. Как шаровое соединение, наконечник не любит ударов, так что гонки по ямам могут угробить его и за 10 тысяч километров.

Ещё сильно сокращает ресурс наконечников вращение руля на неподвижном автомобиле: в этом случае они испытывают повышенные нагрузки. Тут тоже ничего нового. Крутить рулём, стоя на месте, всегда было плохой привычкой.

Существенный вред приносит привычка лазить по бордюрам, особенно с вывернутыми колёсами и по диагонали. Однако и тут ничего нового нет. Эта же привычка убивает в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, так что от неё лучше избавиться.

Ну, и последнее: очень быстро умирает наконечник с порванным пыльником. Менять пыльник сразу после обнаружения его кончины или ждать, когда когда придёт время менять весь наконечник – дело личное. Однако нужно всегда помнить, что ездить на машине с неисправным наконечником рулевой тяги не только неприятно, но и опасно.