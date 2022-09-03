У каждой автомобильной марки есть своя "малая Родина" – город, с которого начиналась история производителя. А бывает и совсем наоборот — волею случая сборочное производство со временем размещают совершенно в другом населённом пункте. Надеемся, вы любите путешествовать и способны узнать достопримечательности известных городов и даже стран, в которых находятся штаб-квартиры или производственные площадки известных автомобильных производителей и сможете "опознать" принадлежность этих марок к архитектурным или другим объектам. Правила игры простые: мы показываем место, а вы называете бренд.