Тесты ×
  • Место рождения: сможешь ли ты угадать автомобиль по его географической принадлежности?

Место рождения: сможешь ли ты угадать автомобиль по его географической принадлежности?

03.09.2022 104 0 0

У каждой автомобильной марки есть своя "малая Родина" – город, с которого начиналась история производителя. А бывает и совсем наоборот — волею случая сборочное производство со временем размещают совершенно в другом населённом пункте. Надеемся, вы любите путешествовать и способны узнать достопримечательности известных городов и даже стран, в которых находятся штаб-квартиры или производственные площадки известных автомобильных производителей и сможете "опознать" принадлежность этих марок к архитектурным или другим объектам. Правила игры простые: мы показываем место, а вы называете бренд.

 
{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}

{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}

{{ result.title }}

тесты

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Китайцы в топ-15, кризис премиума и серый импорт: что происходит с авторынком в 1 полугодии Первая половина прошлого года принесла автомобильному рынку ожидаемый прирост: после ковидной весны в 2020, когда автосалоны были закрыты, легко было прогнозировать положительную динамику. Н... 325 0 2 02.09.2022
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов? Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз?  Сравни... 1672 8 37 30.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года В начале этого года ежегодный техосмотр отменили, оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму пр... 19450 1 31 29.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17128 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12392 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8333 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings