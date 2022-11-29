Миллиарды тонн нефти и Ан-24: пройдены первые 2 500 км «масляного маршрута»

Мы продолжаем следить за путешествием Алексея Жирухина и Сергея Лысенко, которые проходят маршрут в 12 тысяч километров по пути масла от скважины до потребителя. Это совместный проект «Межрегионального объединения спортсменов ралли-рейдов» и производителя смазочных материалов ЛУКОЙЛ – компании «ЛЛК-Интернешнл», в ходе которого странники расскажут, как и где сырая нефть становится качественным продуктом.

Итак, на третий день путешествия команда прибывает в Урай. Позади две с половиной тысячи километров. До Перми путь лежал по М7, а далее – «Северный широтный коридор»: от Перми и до Лангепаса маршрут идет по нему. Скорость 90-110 км/ч, и в таком режиме автодорога весьма комфортна – по покрытию, разметке. Еще бы одну – две полосы, и было бы отлично.



Съезд же в сторону Урая представляет собой бетонную дорогу с неровными стыками между плитами, чуть больше 140 км по безальтернативной трясучке изрядно выматывает и съедает время. А еще ехать по этой дороге обратно!

Много, очень много нефти



Урай не просто так отдал свою «У» аббревиатуре ЛУКОЙЛ. Название бренда, которое мы с вами видим на канистрах с маслами, происходит от первых букв городов-нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil – нефть).

Вернемся к истории. В посёлке, основанном в 1922 году переселенцами из центральной части России, уже в 50-е годы находят первую нефть Западной Сибири. 21 июня 1960 года при испытании скважины 6Р на Шаимском месторождении был получен первый фонтан «черного золота», который дал старт развитию нефтяной промышленности во всем регионе.

Территория нефтегазового бассейна охватывает около 13 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией небольшой европейской страны. Например, Черногории. Ключевая особенность – территориальная разбросанность месторождений: ближайшее расположено в 13 км от города, самое удаленное – в 350 км.

Через десятки лет непрерывной добычи счет уже не на десятки и сотни, а сотни тысяч, миллионы и миллиарды тонн нефти. Первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978. Наращивая мощности, регион в дальнейшем практически каждые три года добывал по миллиарду тонн черного золота. 12-миллиардная тонна нефти добыта в 2020. Именно здесь начинается нефтепровод Шаим – Тюмень протяженностью 440 км и мощностью более 7 млн тонн в год. Из этого количества можно произвести порядка 40 тысяч тонн масла.

По оценкам экспертов, в недрах Югры сосредоточено еще около 60% извлекаемых запасов России, которых хватит на 35 лет. И это очень много, если учитывать, что каждую минуту в мире сжигают столько топлива, полученного из нефти, что им можно было бы наполнить четыре олимпийских бассейна. Каждую минуту!

Что посмотреть?

Сейчас Урай – это благоустроенный нефтяной моногород с основным предприятием УРАЙНЕФТЕГАЗ, входящим в структуру Группы «ЛУКОЙЛ». Как и другие города этого региона, Урай во многом обязан своим благообразием именно нефтяникам.

Так, например, появился парк семейного отдыха. Деревянные дорожки, светящиеся качели, кольца. Выдающаяся, на наш взгляд, достопримечательность – самолёт Ан-24. Этот памятник посвящён авиаторам, которые доставляли грузы, провизию и пассажиров в непроходимую югорскую тайгу во время освоения Шаимского нефтяного месторождения. Дорог не было, и неприхотливые Ан-24 были основным типом транспорта, который использовали в те годы. Полторы недели воздушное судно с полувековой историей везли из подмосковного Жуковского, причём даже сама транспортировка ценного груза весом более восьми тонн стала настоящей спецоперацией. Доставили крылатую машину в разобранном виде, и крылья, хвост и фюзеляж собирали уже на месте.

Обязательно нужно посетить музей истории города, основанный в 1980 году. Тут вся его история, наполненная интересными фактами о нефтедобыче, огромный интерактивный стенд как раз по теме транспортировки и переработке нефти в продукты.

Можно увидеть образцы кернов со всех месторождений. Кстати, керн является единственным носителем информации о распределении нефти в пласте, с его помощью изучают потенциал месторождения.

В «живую» можно увидеть и нефть, и продукты, из нее получаемые. Удивительно, но нефть может быть не только темной, но и зеленой, и желтой, и даже почти прозрачной.

А в зале этнографии можно узнать о быте и культуре народов Севера.

Немного практики



Посещение музея, в котором все экспонаты хранятся практически в идеальных условиях, привело к мысли: как хранить моторное масло? Алексей и Сергей – путешественники опытные, и у них на это есть ответ.

Масло надо хранить закрытым, не допускать попадания на него солнечного света и не давать ему замёрзнуть или перегреться на солнце. Само собой, в него не должны попадать вода и посторонний мусор. И, конечно, нужно придерживаться рекомендованного производителем срока его использования. С истечением срока годности моторное масло теряет свои свойства, из-за чего больше не может поддерживать нормальную работу двигателя.

Чтобы определить, просрочен ли продукт, достаточно первичного осмотра. На глаз можно легко отличить допустимый едва заметный осадок от недопустимого крупнодисперсного. Если выпала пыль наподобие муки – всё в пределах нормы. Если же осадок находится в виде отдельных кусочков, пусть даже размером около миллиметра, масло скорее всего испорчено. Если масло расслоилось, проявился неравномерный окрас или пузырьки воздуха – продукт испорчен. Лучший способ убедиться в своих догадках – это перелить небольшую часть масла в чистую прозрачную ёмкость, в которой все дефекты будут хорошо заметны на просвет.

Если каким-то образом испорченное масло попало в мотор, его придётся промывать. Эта процедура будет полезной в любом случае: со временем в любом моторе скапливаются отложения, которые на пользу ему не идут. Как и чем лучше промывать мотор? Для этого существует промывочное масло – полноценное минеральное масло, часто низкой вязкости, в которое добавляются моющие присадки. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Потом дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Затем ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Такое промывочное масло есть и в линейке продуктов ЛУКОЙЛ. Это минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Помимо очистки, присадки в промывочном масле защищают от коррозии и повышенного износа трущихся пар двигателя. И главное, оно подходит для всех типов двигателей.

* * *

В машине масло ещё не состарилось, так что можно смело садиться за руль и ехать дальше – в Ханты-Мансийск. Впереди ждут красоты тайги, а мы ждем отчётов о очередном пройденном участке пути.

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