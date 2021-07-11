До войны армейский автопарк Франции представлял собой разношёрстную смесь современных и устаревших машин. Осенью 1939-го Генштаб представил двухлетнюю программу перевооружения национальной армии, но было поздно. До июня 40-го удалось выпустить вчетверо меньше армейской автотехники, чем планировалось, а с оккупацией северного индустриального региона все автомобильные предприятия перешли в подчинение нацистской Германии.
Случайные войсковые легковушки
До оккупации во французской армии состояли самые обычные и практически никак не подготовленные к военной службе разрозненные легковые автомобили для перевозки офицерского состава, штабной службы и радиосвязи.
С середины 30-х фирма Citroёn поставляла военным свои лучшие и хорошо известные переднеприводные легковушки 7CV и 11CV с 1,9-литровым бензиновым мотором. Во время оккупации на своих кузовах они носили символы Движения сопротивления.
В программе Peugeot роль разъездных машин выполняли малолитражки модели 202, а для высокого командного состава было приобретено 100 аэродинамичных седанов 402В с 63-сильным мотором и передней независимой подвеской.
На конец 30-х в вооруженных силах Франции официально состояли 2,3 тысячи разношёрстных легковушек, к которым во времена капитуляции добавились многочисленные реквизированные автомобили.
Военизированные грузовики, выпущенные до июня 1940 года
До горького поражения под Дюнкерком французские военизированные грузовики представляли собой коммерческие автомобили, достигавшие достаточно высокого технического и эстетического уровня. В рамках государственной программы перевооружения, просуществовавшей лишь полтора года, приспособленность новой автотехники к военной службе ограничивалась установкой редких армейских надстроек, кузовов со съёмными скамьями и инструментальными ящиками. И никакого вооружения, только эффектная маскировочная роспись.
Peugeot DK-5J (1939-1941 гг.)
В сентябре 1939-го на базе седана Peugeot 402B был создан войсковой 1,2-тонный пикап DK-5J с двухместной кабиной и бортовым кузовом, 45-сильным мотором, трёхступенчатой трансмиссией, главной червячной передачей и задними колёсами с двускатной ошиновкой. До июня 1941 года планировалось изготовить 14,5 тысячи машин.
Citroёn T23/T45 (1939-1940 гг.)
В преддверии оккупации фирма «Ситроен» приступила к выпуску 1,5-тонного армейского грузовика Т23 с форсированным до 48 сил мотором, унифицированного с коммерческой версией 23U. Его отличиями были четырёхступенчатая коробка передач, традиционные ящики под кузовом и запасная ёмкость на 50 литров бензина. До мая 1940 года было собрано 14,3 тысячи таких машин.
Основными армейскими грузовиками марки Citroёn были 3,5-тонные машины Т45 с шестицилиндровым верхнеклапанным мотором объёмом 4,6 литра и мощностью 73 л.с., деревянными бортовыми кузовами с тентом, боковыми ящиками для инструментария, различными надстройками и местом для зенитного вооружения.
Delahaye 103 (1938-1940 гг.)
Одним из обширной автомобильной программы фирмы «Делайе» был 3,5-тонный многоцелевой 60-сильный грузовик-долгожитель «Делайе-103». Его особенностями являлись фрикционные амортизаторы в передней подвеске и гидропривод барабанных колёсных тормозов. До мая 1940-го для армии построили 724 автомобиля.
Matford F917WS (1939-1940 гг.)
В 1939-м по лицензии американского концерна Ford Motors фирма «Матфорд» собирала пятитонный армейский грузовик F917WS с 72-сильным двигателем V8. До капитуляции Франции на своём новом заводе ей удалось собрать тысячу машин, но 30 июня 1940 года немецкая администрация расформировала «Матфорд», передав всё оборудование официальному французскому филиалу «Форд», наладившему тесные связи с германским отделением.
Renault ADR/AGK (1933-1940 гг.)
В 30-е одна из старейших в мире компания «Рено» разрабатывала целые семейства коммерческих грузовиков, которые предлагала вооруженным силам своей страны. В первую гамму входили военизированные капотные автомобили общего назначения с полезной нагрузкой 1,5-5,0 тонн.
В 1937-м вторую гамму составили в основном бескапотные машины грузоподъёмностью 2,5-5,0 тонн и их специальные исполнения, оснащённые бензиновыми и дизельными двигателями в 60-80 сил, высокобортными кузовами с тентами, ящиками для инструментов и специальными сигнальными устройствами.
Rochet-Schneider 420VLES (1936-1941 гг.)
Единственной военной продукцией фирмы «Рошэ-Шнайдер» была 70-сильная пятитонка 420VLES с удлинённой колёсной базой, позволявшей монтировать кузова длиной до 7,2 метров, цистерны, войсковые мастерские и пушки калибром до 155 мм с комплектом амуниции. До 1940-го она получила заказы почти на сто машин, но выполнить их не успела.
Panhard-Levassor K113 (1939-1940 гг.)
В конце 30-х легендарная фирма «Панар-Левассор» выпускала пятитонные военизированные грузовики К-113 для службы в пустынных регионах Африки. Их оборудовали бесшумным четырехцилиндровым бесклапанным двигателем мощностью 105 л.с. с золотниковым газораспределением, радиатором увеличенной ёмкости и угловатой кабиной. Их собрали всего лишь 44 экземпляра.
Berliet GDR (1938-1940 гг.)
В конце 30-х лионская фирма «Берлие» начала выпуск семейство тяжёлых капотных грузовиков GDR, включавших несколько военизированных версий. Самыми распространенными были 5,5-тонный вариант GDR7 с дизелем в 85 сил и армейская пятитонка GDRA с бензиновым мотором в 70 л.с. До июня 40-го их собрали полторы тысячи, а в военные времена официально нейтральной компании удалось построить ещё 24 тысячи автомобилей, которые переправляли в Вермахт.
Под крылом оккупантов
До сих пор ситуация с поставками нацистской Германии французской армейской автотехники остаётся туманной, ибо все стороны конфликтов давно превратились в союзников. Достоверно известно лишь, что во время оккупации головные корпорации «Рено», «Пежо» и «Ситроен» отправили во все виды германских вооруженных сил и их сателлитов свыше 60 тысяч своих автомобилей.
Во второй половине 40-х фирма Citroёn ввела в свою программу удлинённые версии Т23L и Т23R с гидроприводом тормозов, но серийный вариант Т45 остался без изменений. За всё время войны «Ситроен» изготовил 35 тысяч грузовиков всех типов, из них шесть тысяч серии Т23.
Одновременно во Франции был организован выпуск грузовых и специальных машин по германским требованиям.
Citroёn TAMH (1940-1941 гг.)
Компактная 41-сильная санитарная машина TAMH фирмы «Ситроен» на переднеприводном шасси развозного фургона TUB, принятая на вооружение французской армии, служила для перевозки от шести до девяти раненых. С февраля по май 1940-го выпустили 453 автомобиля, а следующие 200 машин собирали с разрешения оккупационных властей.
Peugeot DMA (1941-1944 гг.)
Развитием пикапа DK-5J являлся бескапотный 1,5-тонный фургон DMA c тем же двигателем в 45 сил, новой четырёхступенчатой коробкой передач и укороченной базой. Его выпуск пришёлся на капитуляцию Франции, поэтому большинство из 15 тысяч машин, собранных до сентября 1944-го, поступали в Германию.
Ford France F997WS (1941-1944 гг.)
Верным поставщиком Вермахта была фирма Ford France, постоянно обновлявшая свои грузовики и часто менявшая места их изготовления. Её главной продукцией была бескапотная пятитонка F997WS с двигателем V8 рабочим объёмом 3,9 литра и мощностью 95-100 л.с. За время оккупации она собрала 10,6 тысячи таких машин.
Семейство Renault AH (1939-1947 гг.)
В декабре 1939-го корпорация «Рено» испытала прототипы нового унифицированного семейства АН и через год приступила к выпуску трёх типов армейских грузовиков с плоской наклонной передней панелью кабины и бортовыми кузовами с тентами.
На двухтонной машине AHS устанавливался четырехцилиндровый двигатель мощностью 50 л.с., четырехступенчатая коробка передач, классическая рессорная подвеска и гидропривод тормозов.
Средний типовой грузовик AHN с полезной нагрузкой 3,5 тонны и шестицилиндровым силовым агрегатом в 75 сил послужил основой небольшой пробной партии газогенераторных машин AHNH.
Тяжёлая длиннобазная пятитонка AHR, унифицированная с моделью AHN, получила шестиступенчатую трансмиссию, механический привод тормозов с усилителем и удлинённую на 300 мм колёсную базу.
В общей сложности автомобилей семейства АН собрали около 29 тысяч экземпляров. Они поступали в подразделения Вермахта и в страны-сателлиты, воевали на Восточном и Западном фронтах, служили в войсках SS и в германских военно-воздушных силах.
В 40-е головной завод «Рено» был наполовину разрушен бомбардировкам англо-американской авиации и в январе 1945-го превратился в государственное предприятие.
На заглавной фотографии – военизированный 42-сильный грузовичок Citroёn 23R образца 1941 года в импровизированном немецком военном лагере.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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