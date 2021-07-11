Миролюбивая оккупация и её итоги: неизвестные французские автомобили во времена Второй мировой

С началом Второй мировой беспечность и недальновидность военного командования привели Францию на грань катастрофы: 14 июня 1940 года германские войска, разгромив франко-британские силы, вступили в Париж. Вся созданная ранее армейская автотехника оказалась в распоряжении оккупационных властей, которые самые ценные образцы переправляли в распоряжение Вермахта.

До войны армейский автопарк Франции представлял собой разношёрстную смесь современных и устаревших машин. Осенью 1939-го Генштаб представил двухлетнюю программу перевооружения национальной армии, но было поздно. До июня 40-го удалось выпустить вчетверо меньше армейской автотехники, чем планировалось, а с оккупацией северного индустриального региона все автомобильные предприятия перешли в подчинение нацистской Германии.

Случайные войсковые легковушки

До оккупации во французской армии состояли самые обычные и практически никак не подготовленные к военной службе разрозненные легковые автомобили для перевозки офицерского состава, штабной службы и радиосвязи.

С середины 30-х фирма Citroёn поставляла военным свои лучшие и хорошо известные переднеприводные легковушки 7CV и 11CV с 1,9-литровым бензиновым мотором. Во время оккупации на своих кузовах они носили символы Движения сопротивления.



Легковая машина Citroёn 11BL Движения сопротивления с лотарингским крестом на задней двери

В программе Peugeot роль разъездных машин выполняли малолитражки модели 202, а для высокого командного состава было приобретено 100 аэродинамичных седанов 402В с 63-сильным мотором и передней независимой подвеской.



Малолитражный 30-сильный автомобиль Peugeot 202 Французских внутренних сил сопротивления (FFI)

Автомобиль высшего офицерского звена Peugeot 402B с люком на крыше и армейским номерным знаком. 1939 год

На конец 30-х в вооруженных силах Франции официально состояли 2,3 тысячи разношёрстных легковушек, к которым во времена капитуляции добавились многочисленные реквизированные автомобили.



Генеральский 82-сильный лимузин Panhard-Levassor 140 Dynamic, развивавший скорость 135 км/ч. 1939 год

Военизированные грузовики, выпущенные до июня 1940 года​

До горького поражения под Дюнкерком французские военизированные грузовики представляли собой коммерческие автомобили, достигавшие достаточно высокого технического и эстетического уровня. В рамках государственной программы перевооружения, просуществовавшей лишь полтора года, приспособленность новой автотехники к военной службе ограничивалась установкой редких армейских надстроек, кузовов со съёмными скамьями и инструментальными ящиками. И никакого вооружения, только эффектная маскировочная роспись.

Peugeot DK-5J (1939-1941 гг.)

В сентябре 1939-го на базе седана Peugeot 402B был создан войсковой 1,2-тонный пикап DK-5J с двухместной кабиной и бортовым кузовом, 45-сильным мотором, трёхступенчатой трансмиссией, главной червячной передачей и задними колёсами с двускатной ошиновкой. До июня 1941 года планировалось изготовить 14,5 тысячи машин.



Лёгкий военизированный грузовой пикап Peugeot DK-5J, собранный в количестве шести тысяч экземпляров

Citroёn T23/T45 (1939-1940 гг.)



В преддверии оккупации фирма «Ситроен» приступила к выпуску 1,5-тонного армейского грузовика Т23 с форсированным до 48 сил мотором, унифицированного с коммерческой версией 23U. Его отличиями были четырёхступенчатая коробка передач, традиционные ящики под кузовом и запасная ёмкость на 50 литров бензина. До мая 1940 года было собрано 14,3 тысячи таких машин.



Грузовик Citroёn Т23 раннего выпуска с округлыми крыльями и продольными носилками в кузове. 1939 год

Восстановленный армейский автомобиль Citroёn Т23 позднего выпуска с плоскими передними крыльями

Основными армейскими грузовиками марки Citroёn были 3,5-тонные машины Т45 с шестицилиндровым верхнеклапанным мотором объёмом 4,6 литра и мощностью 73 л.с., деревянными бортовыми кузовами с тентом, боковыми ящиками для инструментария, различными надстройками и местом для зенитного вооружения.



Самый распространенный средний грузовик Citroёn T45 с характерной маскировочной раскраской. 1939 год

Автомобиль Citroёn 45UD с 76-сильным дизелем рабочим объёмом в размере бензинового варианта

Delahaye 103 (1938-1940 гг.)



Одним из обширной автомобильной программы фирмы «Делайе» был 3,5-тонный многоцелевой 60-сильный грузовик-долгожитель «Делайе-103». Его особенностями являлись фрикционные амортизаторы в передней подвеске и гидропривод барабанных колёсных тормозов. До мая 1940-го для армии построили 724 автомобиля.



Автомобиль Delahaye 103 со сварной рамой и пониженным бортовым кузовом на 16 солдат

Matford F917WS (1939-1940 гг.)



В 1939-м по лицензии американского концерна Ford Motors фирма «Матфорд» собирала пятитонный армейский грузовик F917WS с 72-сильным двигателем V8. До капитуляции Франции на своём новом заводе ей удалось собрать тысячу машин, но 30 июня 1940 года немецкая администрация расформировала «Матфорд», передав всё оборудование официальному французскому филиалу «Форд», наладившему тесные связи с германским отделением.



Бескапотный армейский грузовик Matford F917WS с лицензионным 3,6-литровым бензиновым мотором

Топливозаправщик на шасси Matford F917WS с цистерной вместимостью пять тысяч литров

Renault ADR/AGK (1933-1940 гг.)



В 30-е одна из старейших в мире компания «Рено» разрабатывала целые семейства коммерческих грузовиков, которые предлагала вооруженным силам своей страны. В первую гамму входили военизированные капотные автомобили общего назначения с полезной нагрузкой 1,5-5,0 тонн.



Типовой 3,5-тонный капотный грузовик Renault ADR, построенный для армии в количестве 335 единиц. 1936 год

В 1937-м вторую гамму составили в основном бескапотные машины грузоподъёмностью 2,5-5,0 тонн и их специальные исполнения, оснащённые бензиновыми и дизельными двигателями в 60-80 сил, высокобортными кузовами с тентами, ящиками для инструментов и специальными сигнальными устройствами.



Армейский 80-сильный грузовик Renault AGK, построенный в количестве 1435 экземпляров. 1937-1940 гг.

Автоцистерна ёмкостью 5000 литров на шасси Renault AGK с удлиненной кабиной. 1938-1940 гг.

Rochet-Schneider 420VLES (1936-1941 гг.)



Единственной военной продукцией фирмы «Рошэ-Шнайдер» была 70-сильная пятитонка 420VLES с удлинённой колёсной базой, позволявшей монтировать кузова длиной до 7,2 метров, цистерны, войсковые мастерские и пушки калибром до 155 мм с комплектом амуниции. До 1940-го она получила заказы почти на сто машин, но выполнить их не успела.



Длиннобазный автомобиль Rochet-Schneider 420VLES для перевозки возимой артиллерии крупных калибров. 1936 год

Panhard-Levassor K113 (1939-1940 гг.)



В конце 30-х легендарная фирма «Панар-Левассор» выпускала пятитонные военизированные грузовики К-113 для службы в пустынных регионах Африки. Их оборудовали бесшумным четырехцилиндровым бесклапанным двигателем мощностью 105 л.с. с золотниковым газораспределением, радиатором увеличенной ёмкости и угловатой кабиной. Их собрали всего лишь 44 экземпляра.



Капотный Panhard-Levassor K113 с расширительным бачком на радиаторе для вооруженных сил Марокко. 1940 год

Berliet GDR (1938-1940 гг.)



В конце 30-х лионская фирма «Берлие» начала выпуск семейство тяжёлых капотных грузовиков GDR, включавших несколько военизированных версий. Самыми распространенными были 5,5-тонный вариант GDR7 с дизелем в 85 сил и армейская пятитонка GDRA с бензиновым мотором в 70 л.с. До июня 40-го их собрали полторы тысячи, а в военные времена официально нейтральной компании удалось построить ещё 24 тысячи автомобилей, которые переправляли в Вермахт.



Тяжёлый грузовик Berliet GDR7 с металлическим бортовым кузовом для сухопутных войск Франции. 1939 год

Под крылом оккупантов​

До сих пор ситуация с поставками нацистской Германии французской армейской автотехники остаётся туманной, ибо все стороны конфликтов давно превратились в союзников. Достоверно известно лишь, что во время оккупации головные корпорации «Рено», «Пежо» и «Ситроен» отправили во все виды германских вооруженных сил и их сателлитов свыше 60 тысяч своих автомобилей.

Во второй половине 40-х фирма Citroёn ввела в свою программу удлинённые версии Т23L и Т23R с гидроприводом тормозов, но серийный вариант Т45 остался без изменений. За всё время войны «Ситроен» изготовил 35 тысяч грузовиков всех типов, из них шесть тысяч серии Т23.



Грузовик Citroёn T23L для Вермахта с удлиненный рамой и пониженным расположением кузова

Бортовой автомобиль Citroёn Т45, собранный для Германии в количестве 15 тысяч экземпляров

Одновременно во Франции был организован выпуск грузовых и специальных машин по германским требованиям.



Citroёn TAMH (1940-1941 гг.)

Компактная 41-сильная санитарная машина TAMH фирмы «Ситроен» на переднеприводном шасси развозного фургона TUB, принятая на вооружение французской армии, служила для перевозки от шести до девяти раненых. С февраля по май 1940-го выпустили 453 автомобиля, а следующие 200 машин собирали с разрешения оккупационных властей.



Машина медицинской службы Citroёn TAMH с правой сдвижной дверью для перевозки раненых. 1940 год

Peugeot DMA (1941-1944 гг.)



Развитием пикапа DK-5J являлся бескапотный 1,5-тонный фургон DMA c тем же двигателем в 45 сил, новой четырёхступенчатой коробкой передач и укороченной базой. Его выпуск пришёлся на капитуляцию Франции, поэтому большинство из 15 тысяч машин, собранных до сентября 1944-го, поступали в Германию.



Войсковой грузовичок Peugeot DMA с кабиной над двигателем и задними двускатными колёсами. 1941 год

Ford France F997WS (1941-1944 гг.)



Верным поставщиком Вермахта была фирма Ford France, постоянно обновлявшая свои грузовики и часто менявшая места их изготовления. Её главной продукцией была бескапотная пятитонка F997WS с двигателем V8 рабочим объёмом 3,9 литра и мощностью 95-100 л.с. За время оккупации она собрала 10,6 тысячи таких машин.



Готовые военные автомобили Ford F997WS на новом заводе в местечке Жаннвильер близ Парижа. 1942 год

Семейство Renault AH (1939-1947 гг.)



В декабре 1939-го корпорация «Рено» испытала прототипы нового унифицированного семейства АН и через год приступила к выпуску трёх типов армейских грузовиков с плоской наклонной передней панелью кабины и бортовыми кузовами с тентами.

На двухтонной машине AHS устанавливался четырехцилиндровый двигатель мощностью 50 л.с., четырехступенчатая коробка передач, классическая рессорная подвеска и гидропривод тормозов.



Лёгкий грузовик Renault AHS семейства АН, выпущенный в количестве 25 тысяч экземпляров

Средний типовой грузовик AHN с полезной нагрузкой 3,5 тонны и шестицилиндровым силовым агрегатом в 75 сил послужил основой небольшой пробной партии газогенераторных машин AHNH.



Восстановленный Renault AHN с обновлённым кузовом, построенный в количестве 4000 экземпляров

Двухтонный 52-сильный Renault AHNH с газогенераторной установкой между кабиной и кузовом. 1941 год

Тяжёлая длиннобазная пятитонка AHR, унифицированная с моделью AHN, получила шестиступенчатую трансмиссию, механический привод тормозов с усилителем и удлинённую на 300 мм колёсную базу.



Renault AHR предназначался для доставки различного вооружения и буксировки лёгких боевых систем

В общей сложности автомобилей семейства АН собрали около 29 тысяч экземпляров. Они поступали в подразделения Вермахта и в страны-сателлиты, воевали на Восточном и Западном фронтах, служили в войсках SS и в германских военно-воздушных силах.



Грузовики Renault AHN пятой дивизии SS в Житомире Автомобиль Renault AHR в городке северной части Италии

В 40-е головной завод «Рено» был наполовину разрушен бомбардировкам англо-американской авиации и в январе 1945-го превратился в государственное предприятие.



На заглавной фотографии – военизированный 42-сильный грузовичок Citroёn 23R образца 1941 года в импровизированном немецком военном лагере.



В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

