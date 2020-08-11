На самом деле американского в Epica было крайне мало. Родословная у машины корейская, а сборка и вовсе российская: машинокомплекты поставлялись из Кореи на калининградский Автотор. Из действительно «джиэмовских» атрибутов помимо шильдика, руля и габаритов можно отметить разве что автомат, появившийся после обновления. Но об этом позже – сначала давайте вспомним, чем Epica отмечалась в годы своего присутствия на рынке. Прежде всего, разумеется, сочетанием цены и габаритов, хотя ни первое, ни второе не было уникальным для класса. На старте продаж в 2006 году седан длиной 4,8 метра стоил примерно от 600 до 750 тысяч, а к 2008 году, когда получил рестайлинг, подорожал примерно до 700-800 тысяч. Сам рестайлинг, кстати, снаружи практически незаметен, разве что сзади более свежий автомобиль можно узнать по оптике, получившей перемычку на крышке багажника. Однако вряд ли причиной невысоких продаж была именно внешность. В итоге за добрые 7 лет своего присутствия в России Epica нашла всего около 18 тысяч покупателей и, соответственно, на вторичном рынке остается автомобилем не то чтобы редким, но не очень многочисленным. Так, на момент написания материала в продаже на Авито было менее 500 машин, что довольно скромно на фоне конкурентов. Однако выбор все же есть, так что давайте посмотрим, чем может огорчить и порадовать Chevrolet, которому 10 лет.
Кузов – не главная сложность при выборе подержанной Epica. Машине удалось избежать особенных хронических болезней, а общее качество металла и окраски хорошее, так что сейчас, когда автомобилям от 8 до 14 лет, все зависит от того, как за ними ухаживали. Точки, которым нужно уделить внимание, вполне типовые с учетом возраста. Состояние металла под пластиковой накладкой порога лучше оценивать вживую, а не надеяться на удачу. Если снизу, в том числе в шве порога, есть коррозия, то накладку очень желательно снять – проблемы возможны не только впереди, в зоне пескоструя, но и в задней части, на переходе в колесную арку. Сами арки тоже нужно осматривать с пристрастием, здесь подкраска может маскировать глубокие сколы, в том числе и уже рыхлые. В передней части в зоне риска, как всегда, капот и передняя кромка крыши: первый наверняка перекрашен, а вот на второй краска не должна маскировать внутреннюю коррозию. Хрома на передке мало, что сейчас можно считать благом – не нужно менять или перетягивать декоративные детали. А вот сзади на дорестайлинговых машинах между фонарями красуется широкая хромированная накладка, которая мало того, что облезает и мутнеет сама, так еще и копит под собой ржавчину. На рестайлинге, впрочем, все то же самое, даром что накладка сменилась на красную.
Буквально одной строкой отметим, что сравнительная редкость модели у нас не означает проблем с кузовными деталями. Отчасти благодаря китайской прописке машины для нее предлагается много неоригинала по умеренным ценам. К примеру, капот можно купить тысяч за 10, переднее крыло – буквально за 3-4 тысячи, фары и бамперы – за 4-5 тысяч, и так далее. В общем, ДТП не заставит отправлять машину в разбор, здесь практически все доступно и приемлемо. Ну и отсутствие дорогих деталей вроде ксеноновых фар, конечно, тоже играет свою роль.
Тормоза у крупного седана, само собой, дисковые по кругу, и с точки зрения содержания и ремонта здесь тоже все довольно стандартно. Разве что при осмотре машины стоит проверить работу ABS, а также состояние тормозных магистралей и суппортов – вероятность проблем как минимум в одном из пунктов чуть выше среднего. Зато по запчастям все бюджетно: качественный неоригинальный передний тормозной диск стоит около 2,5-3 тысяч, а задний за эту сумму можно купить в упаковке GM.
Несмотря на американский бренд, Epica предлагала покупателям не только автоматические, но и ручные варианты трансмиссии. Механическая коробка – это пятиступенчатый Getrag F23, производимый по лицензии под индексами D24 и D33 с небольшими изменениями. Коробку можно было бы назвать неплохой, если бы не рано начинающиеся проблемы с износом синхронизаторов: когда вы покупаете машину на механике, обязательно прокатитесь на ней, чтобы убедиться в исправном переключении передач и отсутствии воющего шума. Хорошая новость – в том, что коробку вполне можно перебрать с использованием «оригинальных» запчастей, что повысит ее надежность. А вот просто заменить ее на F23 не выйдет из-за отличий в картере сцепления. Само сцепление, кстати, недорогое: комплект можно купить тысяч за 6. Разница между коробками D24 и D33 – в механизме выжима: на первой гидроцилиндр выполнен отдельно от подшипника, который можно купить рублей за 600, а во второй выжимной подшипник гидравлический и стоит от 3 до 7 тысяч за неоригинальную деталь.
Автоматических коробок на модель тоже устанавливали несколько, но с доступными у нас моторами сочетались две: до рестайлинга это Aisin AW55-51, а после – 6T40 производства GM. Первая имеет пять передач, но при этом проще и надежнее, хотя ее ресурс сильно зависит от регулярной замены масла, отсутствия перегревов и агрессивной езды. Тем не менее при условии нормальной эксплуатации есть все шансы не вскрывать коробку до 200-250, а то и более тысяч километров. На этом фоне более современная шестиступенчатая 6T40, появившаяся с 2008 года, заметно капризнее и менее надежна. Подробно о ее возможных проблемах мы рассказывали в техническом материале, так что здесь лишь упомянем еще более агрессивные режимы работы, высокую рабочую температуру и банальное отсутствие достаточного запаса прочности с учетом мощности моторов и массы машины. Быть уверенным в остаточном ресурсе коробки можно либо после переборки, либо при наличии документального подтверждения недавней переборки. Так что желающим купить Epica с АКП придется выбирать из двух зол: искать дорестайлинговую машину с заведомо большими пробегами или рестайлинговую, но с поправкой на возможный и сравнительно более дорогой ремонт автомата.
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