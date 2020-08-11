При всей заявленной любви российского покупателя к седанам у нас всегда хватало моделей, которым досталось не так уж много внимания и народного обожания. Например, недавно мы вспоминали о Renault Fluence : автомобиль на стыке С- и D-класса с неплохим оснащением и просторным салоном сегодня можно купить тысяч за 500. За эти же деньги есть еще немало вариантов – взять хотя бы Chevrolet Epica. Это уже полноценный D-класс, который сейчас на вторичном рынке оказался дешевле иных бюджетников. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что цены на эти машины начинаются примерно с 350 тысяч, а за полмиллиона уже можно выбирать хороший экземпляр . Давайте посмотрим, сколько в ней американского и почему Epica – тот случай, когда нет смысла гнаться за самыми свежими машинами.

На самом деле американского в Epica было крайне мало. Родословная у машины корейская, а сборка и вовсе российская: машинокомплекты поставлялись из Кореи на калининградский Автотор. Из действительно «джиэмовских» атрибутов помимо шильдика, руля и габаритов можно отметить разве что автомат, появившийся после обновления. Но об этом позже – сначала давайте вспомним, чем Epica отмечалась в годы своего присутствия на рынке. Прежде всего, разумеется, сочетанием цены и габаритов, хотя ни первое, ни второе не было уникальным для класса. На старте продаж в 2006 году седан длиной 4,8 метра стоил примерно от 600 до 750 тысяч, а к 2008 году, когда получил рестайлинг, подорожал примерно до 700-800 тысяч. Сам рестайлинг, кстати, снаружи практически незаметен, разве что сзади более свежий автомобиль можно узнать по оптике, получившей перемычку на крышке багажника. Однако вряд ли причиной невысоких продаж была именно внешность. В итоге за добрые 7 лет своего присутствия в России Epica нашла всего около 18 тысяч покупателей и, соответственно, на вторичном рынке остается автомобилем не то чтобы редким, но не очень многочисленным. Так, на момент написания материала в продаже на Авито было менее 500 машин, что довольно скромно на фоне конкурентов. Однако выбор все же есть, так что давайте посмотрим, чем может огорчить и порадовать Chevrolet, которому 10 лет.

Chevrolet Epica 2006–14

Кузов – не главная сложность при выборе подержанной Epica. Машине удалось избежать особенных хронических болезней, а общее качество металла и окраски хорошее, так что сейчас, когда автомобилям от 8 до 14 лет, все зависит от того, как за ними ухаживали. Точки, которым нужно уделить внимание, вполне типовые с учетом возраста. Состояние металла под пластиковой накладкой порога лучше оценивать вживую, а не надеяться на удачу. Если снизу, в том числе в шве порога, есть коррозия, то накладку очень желательно снять – проблемы возможны не только впереди, в зоне пескоструя, но и в задней части, на переходе в колесную арку. Сами арки тоже нужно осматривать с пристрастием, здесь подкраска может маскировать глубокие сколы, в том числе и уже рыхлые. В передней части в зоне риска, как всегда, капот и передняя кромка крыши: первый наверняка перекрашен, а вот на второй краска не должна маскировать внутреннюю коррозию. Хрома на передке мало, что сейчас можно считать благом – не нужно менять или перетягивать декоративные детали. А вот сзади на дорестайлинговых машинах между фонарями красуется широкая хромированная накладка, которая мало того, что облезает и мутнеет сама, так еще и копит под собой ржавчину. На рестайлинге, впрочем, все то же самое, даром что накладка сменилась на красную.

Низы дверей уже наверняка подернуты коррозией, но до «криминала» с глубокой ржавчиной по всей кромке и в завальцовке доходит нечасто. Еще на дверях вполне вероятны проблемы с направляющими боковых стекол – они тоже ржавеют, причем часто наружу это выходит уже в развитой фазе, когда просто подкрасить и смазать точки уже не получится. Двигаясь дальше вниз, мы переходим к днищу, где все обычно благообразно, особенно на фоне иных одноклассников. Мелочи вроде коррозии крепежных элементов, деталей подвески и выхлопной системы в расчет не берем – это уже издержки возраста. То же самое касается сухости пола в салоне: дверные уплотнители здесь неплохие, а люк в крыше – редкая опция, но десять лет – это десять лет. Chevrolet Epica 2006–14 Буквально одной строкой отметим, что сравнительная редкость модели у нас не означает проблем с кузовными деталями. Отчасти благодаря китайской прописке машины для нее предлагается много неоригинала по умеренным ценам. К примеру, капот можно купить тысяч за 10, переднее крыло – буквально за 3-4 тысячи, фары и бамперы – за 4-5 тысяч, и так далее. В общем, ДТП не заставит отправлять машину в разбор, здесь практически все доступно и приемлемо. Ну и отсутствие дорогих деталей вроде ксеноновых фар, конечно, тоже играет свою роль. С ходовой частью та же ситуация: здесь просто нет ничего дорогого и экстраординарного, так что содержание и ремонт совершенно не разорительны, если не сказать дешевы. Схемы подвесок, разумеется, независимые: впереди это обычный МакФерсон, а сзади – нехитрая многорычажка. Нарекания связаны главным образом с ресурсом ходовки, а также не самыми породистыми ездовыми повадками – Эпику не назовешь драйверским автомобилем. Зато если не покупать ее вместо Нексии на последние деньги, можно решить практически любые вопросы. Здесь даже оригинальные детали иногда не так уж дороги: к примеру, передний амортизатор с маркировкой GM стоит 6 тысяч (а деталь от KYB – около 5), а шаровая опора или стойка стабилизатора – чуть больше тысячи. Оригинальный передний L-образный рычаг в сборе стоит около 20 тысяч, но аналоги доступны от 3-4 тысяч. Сзади даже оригинальные рычаги можно купить за 3-4 тысячи, а возможность перепрессовки сайлентблоков оставляет владельцам широкие возможности по бюджетному ремонту. Chevrolet Epica 2006–14 Тормоза у крупного седана, само собой, дисковые по кругу, и с точки зрения содержания и ремонта здесь тоже все довольно стандартно. Разве что при осмотре машины стоит проверить работу ABS, а также состояние тормозных магистралей и суппортов – вероятность проблем как минимум в одном из пунктов чуть выше среднего. Зато по запчастям все бюджетно: качественный неоригинальный передний тормозной диск стоит около 2,5-3 тысяч, а задний за эту сумму можно купить в упаковке GM. Рулевое управление здесь тоже простое – с гидроусилителем. Если не считать стука рейки, который у многих владельцев проявлялся на крайне небольших пробегах, нареканий на работу и ресурс обычно нет – свои 200 тысяч рейка отходить должна, если не забывать менять масло в системе. Цены на запчасти тоже более чем щадящие: к примеру, даже оригинальную рейку можно купить менее чем за 30 тысяч рублей, что сравнимо со стоимостью заменителей. Ну а насос ГУР можно купить и неоригинальным – например, узел от Mando стоит всего 5 тысяч. Chevrolet Epica 2006–14 Несмотря на американский бренд, Epica предлагала покупателям не только автоматические, но и ручные варианты трансмиссии. Механическая коробка – это пятиступенчатый Getrag F23, производимый по лицензии под индексами D24 и D33 с небольшими изменениями. Коробку можно было бы назвать неплохой, если бы не рано начинающиеся проблемы с износом синхронизаторов: когда вы покупаете машину на механике, обязательно прокатитесь на ней, чтобы убедиться в исправном переключении передач и отсутствии воющего шума. Хорошая новость – в том, что коробку вполне можно перебрать с использованием «оригинальных» запчастей, что повысит ее надежность. А вот просто заменить ее на F23 не выйдет из-за отличий в картере сцепления. Само сцепление, кстати, недорогое: комплект можно купить тысяч за 6. Разница между коробками D24 и D33 – в механизме выжима: на первой гидроцилиндр выполнен отдельно от подшипника, который можно купить рублей за 600, а во второй выжимной подшипник гидравлический и стоит от 3 до 7 тысяч за неоригинальную деталь. Chevrolet Epica 2006–14 Chevrolet Epica 2006–14 Автоматических коробок на модель тоже устанавливали несколько, но с доступными у нас моторами сочетались две: до рестайлинга это Aisin AW55-51, а после – 6T40 производства GM. Первая имеет пять передач, но при этом проще и надежнее, хотя ее ресурс сильно зависит от регулярной замены масла, отсутствия перегревов и агрессивной езды. Тем не менее при условии нормальной эксплуатации есть все шансы не вскрывать коробку до 200-250, а то и более тысяч километров. На этом фоне более современная шестиступенчатая 6T40, появившаяся с 2008 года, заметно капризнее и менее надежна. Подробно о ее возможных проблемах мы рассказывали в техническом материале, так что здесь лишь упомянем еще более агрессивные режимы работы, высокую рабочую температуру и банальное отсутствие достаточного запаса прочности с учетом мощности моторов и массы машины. Быть уверенным в остаточном ресурсе коробки можно либо после переборки, либо при наличии документального подтверждения недавней переборки. Так что желающим купить Epica с АКП придется выбирать из двух зол: искать дорестайлинговую машину с заведомо большими пробегами или рестайлинговую, но с поправкой на возможный и сравнительно более дорогой ремонт автомата. Chevrolet Epica 2006–14 Из сравнительно широкой моторной гаммы, в которой были и рядная «четверка» от Chevrolet Cruze, и дизель, нашему рынку достались два варианта. Это поперечно расположенные рядные шестицилиндровые двигатели, разработанные при участии специалистов Porsche: двухлитровый X20D1 и 2,5-литровый X25D1. Разница в мощности между ними заметно меньшая, чем в объеме – 143 и 156 л.с., так что с учетом не такой большой в рублях, но почти двукратной в цифрах разницы в транспортном налоге подавляющее большинство покупателей выбирало именно двухлитровый мотор. Это хорошо видно в структуре вторичного рынка: младшим двигателем оснащено более 90% машин в продаже. К тому же он чуть проще конструктивно: здесь простые чугунные гильзы, а не алюсиловое покрытие, что делает его более ремонтопригодным. А о ремонте задуматься рано или поздно придется. Несмотря на любимый многими цепной привод ГРМ и простой распределенный впрыск, моторы получились неидеальными. Особенное внимание при выборе стоит обратить на состояние цилиндропоршневой группы (здесь поможет эндоскоп), работу системы охлаждения и вентиляции картера. Удаленный катализатор – это скорее норма, чем исключение, как и початая бутылочка масла в багажнике, купленная «на долив». В общем, у этих моторов есть кое-что общее с BMW помимо шести цилиндров. Тем не менее шансы на успешную эксплуатацию есть – нужно просто не экономить на масле, не верить в 15-тысячный межсервисный интервал, следить за охлаждением и работой маслонасоса. Последний лучше заменить за 10 тысяч вместе с обслуживанием ГРМ, чем получить задиры в цилиндрах из-за недостаточного давления масла. Chevrolet Epica 2006–14 1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12 Ну а теперь, выяснив, чем хороши и коварны подержанные Chevrolet Epica, можно попытаться сформировать портрет оптимального экземпляра. Как мы уже знаем, логичным вариантом с точки зрения техники будет дорестайлинговый седан с АКП и двухлитровым мотором, но такие машины имеют «в комплекте» возраст более 10 лет и соответствующие пробеги. Если же искать машину надолго, то есть смысл задуматься о более свежем варианте с тем же двухлитровым мотором и МКП, чтобы не переживать о состоянии автомата и не копить на ремонт. Оптимальным вариантом будет Epica в приличной комплектации от одного владельца и с умеренным пробегом – примерно вот такая . И если Автотека подтвердит пробег и отсутствие серьезных ДТП, Epica вполне может стать тем самым «большим автомобилем за небольшие деньги». Главное – не экономить на обслуживании, чтобы опыт владения оставался положительным.