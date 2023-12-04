О периодичности замены масла написаны уже целые трактаты. Иногда в достаточно научной мере, иногда – удивительно бестолковые, основанные на опыте соседа дяди Васи, который на своей «копейке» менял автол, ориентируясь по прилёту грачей, и горя не знал. А ещё есть рекомендации завода, в которых для каких-то автомобилей предусмотрена периодичность замены раз в 10 тысяч километров, а для каких-то – в 15 или 20. Бывает и ещё интереснее: для одного и того же мотора на разных моделях автомобилей может быть прописана рекомендация о замене и каждые 10 тысяч километров, и каждые 15. Кому в этом случае верить? Правильный ответ – никому.

Старость – не радость

Мир настолько безжалостен, что стареют в нём не только Джонни Депп и Анджелина Джоли, но и масло, работающее в моторе. Причём старение масла – процесс намного более сложный и интересный, чем старение голливудских звёзд, ибо вызвано не только временем.

Что меняется в масле с ростом пробега? Грубо говоря, всё – от базового масла до пакета присадок. Начнём с того, что в нём появляется множество продуктов износа мотора в виде нерастворимых частиц металлов. Растёт количество железа, которое попадает в масло из-за износа гильз цилиндров, поршневых колец, клапанного механизма и некоторых других частей двигателя, хрома – из-за износа поршневых колец, вкладышей, гильз цилиндров и масляного насоса. Выработка коренных и шатунных вкладышей приводит к росту содержания свинца. Перечислять можно долго, но и этого уже достаточно, чтобы понять, что частиц металла с ростом пробега и времени эксплуатации масла становится слишком много. Кроме того, в масло попадают дорожная пыль и даже несгоревшее топливо. И весь этот набор не предусмотренных разработчиками масла элементов существенно меняет свойства масла, в первую очередь – вязкость. Причём, само собой, в худшую сторону. Не зря в качественных премиальных маслах типа ZIC X9 используются только лучшие модификаторы вязкости, которые меньше подвержены разрушению в процессе эксплуатации и дольше сохраняют свои свойства, но бесконечно не могут работать даже они.

Второй момент – это окисление. Нагрев масла в присутствии кислорода приводит к изменению щелочного числа, вязкости и трибологических характеристик (то есть, параметров, которые влияют на процессы трения и смазки). При этом окисляются и базовое масло, и присадки.

Пакет присадок тоже стареет. Например, в присадках часто встречаются бор и магний, которые призваны бороться с сажей, образующейся в результате сгорания топлива. Они удерживают продукты сгорания во взвешенном состоянии, но только до тех пор, пока количество этих продуктов не начинает превышать определённые нормы. В какой-то период времени бор и магний оказываются связаны сажей и золой, и после этого они уже не могут очищать масло от этих элементов. А это приводит к росту отложений на деталях мотора, в первую очередь – в виде низкотемпературных отложений (шламов), которые особенно активно образуются в грязном или не совсем исправном моторе не только по причине износа пакета присадок, но и из-за неполного сгорания топлива.

Само собой, со временем в присадках начинается дефицит не только бора или магния, но и других важных элементов: бария, который удерживает влагу и предохраняет двигатель от коррозии, фосфора, который должен снижать износ, и всех прочих. Картина, конечно, печальная, но ожидаемая, и масло как раз для этого и меняют – чтобы оно оставалось свежим и работало так, как ему положено. Вот только никто не может сказать точно, сколько километров пробега оно сможет работать эффективно. При этом отмечу, что дешёвые минеральные масла стареют быстрее, а современные синтетические служат намного дольше. А есть ещё и масла с повышенным ресурсом вроде ZIC TOP – с высококачественной базой и полиальфаолефинами (ПАО) в их составе, благодаря которым масло служит дольше многих других. Но дольше – это, конечно, всё равно не вечно.

Часы и километры

В результате исследований некоторые производители масел пришли к выводу, что в среднем качественное масло способно служить до 10 тысяч километров, причём максимально эффективно оно работает в интервале от трёх до семи тысяч километров пробега. Дело в том, что в свежем масле концентрация присадок слишком велика (а иначе оно старело бы слишком быстро), а после семи тысяч пробега пакет присадок потихоньку начинает истощаться. Нет, конечно, он ещё работает, но уже не так, как в свежем масле. Тут вроде бы всё понятно и логично, но есть один маленький, но важный нюанс: срок службы масла принято оценивать в моточасах, а не в километрах. Поэтому перейдём к некоторым расчётам.

По данным многих исследований, моторное масло работает около 300 часов (точнее, от 250 до 350 в зависимости от качества и технологии изготовления масла). Масло автолюбители обычно заливают не самое топовое (всё-таки средняя ценовая категория более популярна), да и моторы на машинах с пробегом тоже не могут быть новыми, поэтому 300 часов – это в некоторой степени оптимистичный прогноз. Для расчёта реального регламента замены масла, позволяющего сохранить двигатель на как можно более длительный срок, лучше брать не 300 часов, а хотя бы те же 250. Семь тысяч километров за 250 часов можно проехать со средней скоростью 28 км/ч. Вроде бы скорость не самая высокая, но в городе она обычно такой и получается – 25-30 км/ч. В результате пазл складывается: если машина в основном эксплуатируется в городе, 7000 км – это и есть рекомендуемый интервал. Но так как чисто городской эксплуатации в реальной жизни практически не бывает, то масло вполне можно менять и через 10 тысяч километров пробега (в конце концов, те же 300 часов работы – не приговор, и после них в воду масло не превратится, а только станет работать не так эффективно, как новое). Ну а некоторые наиболее оптимистичные производители, чьи машины летают за границей по автобанам (поездки с крейсерской скоростью – самый щадящий режим для двигателя), решили, что менять масло можно и позже – при пробеге 15 тысяч и даже иногда 20 (последнее – это совсем уже фантастика). Но при этом они всё-таки уточняют, что в тяжёлых условиях эксплуатации межсервисный интервал лучше сократить до 10 тысяч километров и даже меньше. А тяжёлыми условиями они считают любые, кроме этих самых автобанов. Тут тоже всё логично: чем выше средняя скорость, тем больший пробег можно пройти за отведённые маслу моточасы. Если средняя скорость составляет хотя бы 60 км/ч (а такое вполне возможно, если человек в основном ездит по трассе), то 7000 км можно проехать за 117 часов, а за те же 250 – ровно 15 000 км. При этом все эти 15 000 км масло будет работать так, как задумал его производитель, и никаких опасных последствий опасаться не стоит. Особенно если речь идёт о «долгоиграющих» маслах, к которым можно отнести, например, ZIC ZERO, изготовленное на полностью синтетической основе и снижающее трение, а значит, и износ двигателя.

При этом возможна и обратная ситуация. Допустим, человек использует машину для поездок по городу в режиме дом-работа, которые расположены в 5 км друг от друга, а по трассе не ездит совсем. За день он проезжает 10 км (туда и обратно), средняя городская скорость при этом составляет 28 км/ч. Несложно подсчитать, что в день только на передвижение он тратит 0,36 часа. Но ведь ещё прогрев, причём два раза в день. Пусть по пять минут, но в сумме это уже 10 минут или 0,17 часа. Итого получаем в день 0,53 моточаса. То есть, при расстоянии в 5 км от дома до работы (или при ежедневном пробеге в 10 км в общем) в день машина работает в среднем 0,53 часа. В таком режиме ей потребуется 530 часов, чтобы проехать 10 000 км. А это – только представьте! – почти двукратный перепробег по моточасам. Жалко двигатель? Жалко, даже очень. Правда, при таком графике при пятидневней рабочей неделе за одну неделю можно наездить только 50 км, за один год – 2600 км. При этом в регламентах всех производителей всегда сказано, что замена масла определяется не только пробегом, а требуется каждые 10 (или 15) тысяч километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит ранее. Видимо, как раз для этих случаев. Хотя за эти 2600 км пробега мотор отработает только 138 часов, и теоретически менять в нём масло ещё рано.

Что делать?

По большому счёту, при замене масла правильно ориентироваться именно на количество отработанных моточасов, а не пройденных километров. Как мы уже убедились на примере расчётов, километраж даёт лишь приблизительные интервалы замены, а иногда не даёт вообще ничего конкретного. И не зря в некоторых автомобилях сейчас есть счётчик моточасов, и срок замены масла определяется именно им. Да и во внедорожной технике такой счётчик обычно тоже есть, что вполне логично.

Если счётчика моточасов в машине нет, можно прикинуть наиболее подходящий интервал замены самостоятельно. Для этого надо посмотреть на бортовом компьютере среднюю скорость автомобиля за максимально долгий период времени и прикинуть, сколько километров можно за этот период проехать с этой средней скоростью. Допустим, бортовой компьютер вашего автомобиля показывает 40 км/ч. За 250 моточасов машина пробежит максимум 10 000 км/ч (без учёта прогревов), а значит, интервал в 10 тысяч вам подходит. Если средняя скорость ниже, лучше менять масло почаще, если значительно выше – реже. И в любом случае редкой заменой масла убить мотор можно, а частой – нет. Вывод, думаю, очевиден.

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