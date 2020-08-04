На заправках периодически можно встретить людей, поднимающих шланг заправочной колонки после заправки с целью слить остатки топлива из шланга в бак. Оправдано ли это действие и действительно ли можно слить весь объем шланга в бак, забрав полностью оплаченный бензин, а не оставляя его в баке?

Как устроена заправочная колонка?

Чтобы ответить на вопрос, можно ли слить бензин из шланга, нужно на базовом уровне понимать, как работает заправочная станция на АЗС. Топливо в бак автомобиля качается насосом, расположенным либо в самой топливораздаточной колонке (насос всасывающего типа), либо, что вероятнее на современных АЗС, в подземном резервуаре (погружной насос напорного типа). Топливо на пути к баку проходит через фильтр и газоотделитель, удаляющий пузырьки воздуха, и на пути имеет две точки отсечки. Первая – электромагнитный клапан внутри заправочной колонки. Он связан с расходомером и отсекает подачу топлива после прохода оплаченного объема или отсечки пистолета в заправочной горловине автомобиля. Этот клапан обычно имеет три положения: закрытое, открытое и частично открытое – для точного дозирования топлива при заправке конкретного объема. Вторая точка отсечки – клапан в самом заправочном пистолете, который отсекает подачу топлива при полной заправке при помощи вакуумной мембраны. И как раз остаток топлива между электромагнитным клапаном и пистолетом интересует некоторых автовладельцев – ведь шланг действительно всегда заполнен топливом.



Можно ли слить весь остаток топлива из шланга?

Исходя из устройства и принципа работы заправочной колонки, можно сделать выводы об оправданности манипуляций со шлангом. Отсечной клапан заправочного пистолета действительно позволяет открыть его при выключенном насосе и закрытом электромагнитном клапане. При этом в топливораздаточном рукаве, как мы уже знаем, есть топливо – в зависимости от сечения и наличия системы рекуперации паров его может быть от 0,4 до 1,4 литра. Вот только даже при открытом механическом клапане заправочного пистолета слить этот остаток не получится из-за дифференциального давления, поскольку электромагнитный клапан в самой колонке закрывается после окончания подачи топлива. Таким образом, на исправной современной заправочной колонке можно «сцедить» лишь несколько капель непосредственно из пистолета. Соответственно, реальной выгоды в дополнительных упражнениях со шлангом фактически нет.



Однако и упрекнуть тех, кто пытается слить остаток из шланга не в чем: кроме риска испачкаться остатками топлива, они ничего не теряют, пусть их возможная выгода и оказывается минимальной. Отчеты экспериментаторов в Интернете свидетельствуют, что на более старых заправках из топливораздаточного рукава иногда можно слить чуть больше – 50-100 миллилитров. Ну а живет стереотип о сливе топлива на воспоминаниях и рассказах о совсем старых АЗС советских времен, где из шланга действительно можно было слить побольше бензина – полстакана, а то и стакан, особенно при нажатии на шланг. Сегодня же эти манипуляции себя не оправдывают.



