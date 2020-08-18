Сегодня мы в очередной раз обратимся к классическому вопросу: кроссовер за миллион-полтора – какой купить? Вариантов здесь масса: те, кто готов отдавать эти деньги за машину в возрасте 8-12 лет, могут предпочесть Toyota Venza или Lexus RX . Те, кто хочет больше габаритов и роскоши, могут обратить внимание на Cadillac Escalade или Mercedes-Benz GL . Но если в приоритете покупка машины возрастом около пяти лет и моложе, придется смотреть на более компактные варианты – например, Ford Kuga. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что разброс цен на эти машины велик из-за возраста: купить что-то приличное можно уже тысяч за 700-800, а за экземпляры в возрасте 1-2 года просят до полутора миллионов, а то и больше. Таким образом, достойный рестайлинговый вариант вполне реально найти примерно за 1,3 миллиона рублей. На что стоит обратить внимание при выборе и что нужно учитывать после покупки?

Строго говоря, самые ранние экземпляры второго поколения Ford Kuga уже не очень молоды: модель дебютировала в 2012 году, а у нас продажи начались в 2013 и продолжались до 2019, когда Ford официально ушел с российского рынка. Модель стала глобальной: от американского Escape европейская Kuga отличалась разве что набором опций да моторной гаммой. Автомобиль, как и ранее, базировался на легковой платформе от Ford Focus III, которую дополнили модернизированной подвеской и опциональным полным приводом собственной разработки.

Ford Kuga 2013–н.в.

В 2016 году Kuga претерпела рестайлинг, который помимо обновления внешности и интерьера несколько проредил палитру моторов и трансмиссий, оставив лишь самые востребованные варианты. Однако кроссовер, во-первых, все равно никогда не был самым популярным в своем классе, а во-вторых, даже рестайлинг не слишком оживил продажи. На вторичном рынке это наглядно видно по числу предложений: на момент написания материала в продаже на Авито было вдвое больше дорестайлинговых машин – около 600. Не помогла даже локализация в Елабуге, которая способствовала удержанию более-менее конкурентных цен. Сами цены, разумеется, сильно разнятся в зависимости от возраста. На старте продаж кроссовер можно было купить за миллион-полтора, а ближе к концу его конвейерной жизни валютные колебания подняли стоимость до 1,5-2 миллионов. Соответственно, сейчас ранние машины отдают за 700-800 тысяч, а вот самые свежие остаются значительно дороже миллиона. Давайте посмотрим, почему здесь все же есть смысл переплачивать и искать вариант помоложе.

Возраст позволяет подавляющему большинству машин оставаться в очень неплохом состоянии – реальные проблемы если и есть, то в зачаточном состоянии. Снаружи видно немного: весь нижний периметр, включая двери, облицован пластиком, так что все секреты остаются под ним, а видимые глазу типовые дефекты – это сколы на капоте и кромке лобового стекла, протертости краски на стыках бамперов с крыльями да мелкие дефекты нижних кромок дверей, где возможны пузыри, и дверных проемов, где уплотнители порой протирают краску. После рестайлинга вырос объем внешнего хрома на фронтальной части, так что это будущие расходы на косметическую замену или перетяжку пленкой. Кстати, нареканий на качество сборки у владельцев Kuga, несмотря на локализацию, поменьше, чем у обладателей старших Explorer: упоминания неровных зазоров и неаккуратных завальцовок кузовных деталей встречаются реже. Да и от некоторых неприятных мелочей модель избавилась со сменой поколений – например, ушла в прошлое вечно закисающая личинка замка капота под откидным значком Ford.

Ford Kuga 2013–н.в.

Некоторые зарождающиеся проблемы требуют более глубокого внимания с частичной разборкой, что иногда возможно только после покупки. Так, одна из хронических болезней Kuga – вполне привычное протирание краски на двери багажника пластиковым молдингом по краям. В запущенных случаях краска протирается до металла, и оттуда ползет ржавчина, но у знающих владельцев место стыка острой накладки с металлом проклеено двусторонним скотчем или пленкой. Аналогичная проблема может скрываться под задними фонарями – как у Nissan Juke, который тоже отличается фонарями, заходящими далеко на крыло. Впереди стоит осмотреть капот: он может иметь не только внешние сколы, но и протертую краску по внутреннему периметру в местах контакта с уплотнителем, а также в районе жабо. Внутренняя шумоизоляция в районе арок выполнена в виде бесхитростных мешков с пористым материалом, который со временем накапливает влагу – этим можно поинтересоваться в ходе очередной антикоррозийной обработки днища, особенно если прежние владельцы ей пренебрегали.

В салоне по части проблем все тоже не слишком уникально. К примеру, конденсат из нарушенного контура климатической системы – не такое уж редкое явление в ногах переднего пассажира. Если же влага обнаруживается сзади, то можно заподозрить негерметичность креплений рейлингов или уплотнителя двери багажника. Во втором случае вода может течь как в ноги задних пассажиров, так и собственно в багажник, устраивая бассейн в нише запаски.

Ford Kuga 2013–н.в.

Компоновка подвесок здесь аналогична Focus: это ожидаемый МакФерсон впереди и многорычажка сзади. Обошлось без дорогих технических изысков, помнить лишь стоит о возможных отличиях в подвеске дизельных машин, а также более жестких настройках у версии Kuga ST-Line. В целом же ходовая часть не подкинет шокирующих сюрпризов и вполне приемлема в содержании, если не обращать внимания на цены оригинальных компонентов. Иначе можно встретить передние L-образные рычаги в сборе с шаровой опорой по 9 тысяч, стойки стабилизатора по 3 тысячи, амортизаторы по 8 и так далее. Однако амортизаторы от KYB обойдутся вдвое дешевле, рычаги – втрое, а неоригинальные мелочи вроде стоек стабилизатора могут стоить меньше буквально на порядок. В общем, главное – не увлекаться излишней экономией.

С тормозами ситуация даже проще – они не отличаются в том числе и на версии ST-Line, так что переплачивать здесь ни за что не придется. Главная задача при покупке – проверить состояние магистралей и убедиться в работе суппортов, а после – просто выбирать качественные запчасти. Некоторые здесь не шокируют ценами и в оригинальном исполнении: к примеру, тормозные диски стоят 4-5 тысяч, что не очень много на фоне качественных заменителей за 3. Вот оригинальные колодки по 5 тысяч за комплект – это то, что порождает слухи о неоправданной дороговизне содержания Фордов, в которые можно было бы поверить, не будь в продаже аналогов от 1 тысячи рублей.

Ford Kuga 2013–н.в.

Рулевое управление здесь, как и на Explorer, и на Focus III, с электроусилителем. И оно так же, как и на других моделях бренда, не избежало проблем с рано появляющимся стуком, который медленно прогрессирует, но стабильно раздражает владельцев и провоцирует их на гарантийные обращения. С одной стороны, это повод поторговаться при покупке подержанной Kuga, хотя с другой, всерьез бояться стука на малых пробегах не стоит. А вот если на одометре уже около ста тысяч, можно вспоминать о том, что неоригинальную рейку в сборе с усилителем не найти дешевле 40-50 тысяч, что весьма щадяще на фоне шестизначных цен на оригинал.

Ford Kuga 2013–н.в.

В России Kuga предлагалась как с передним, так и с полным приводом, и на вторичном рынке преобладает второй: 2/3 машин в продаже полноприводные. О том, как это может быть связано с моторами, поговорим чуть позже, а пока кратко пройдемся по особенностям самого полного привода. Подключением задней оси заведует электромагнитная многодисковая муфта собственной разработки – система Active Torque Coupling здесь аналогична старшему Explorer. Нарекания на работу муфты обычно появляются на пробегах около ста тысяч, хотя многое зависит от стиля эксплуатации и регулярности обслуживания. Проблемы с раздаткой, свойственные все тому же Explorer, младший кроссовер перенял в значительно меньшей степени: шум и вибрация обычно связаны с упущенным уровнем масла. Соответственно, при покупке стоит обязательно проверить герметичность сальников раздаточной коробки, уровень и качество масла и работу полного привода. И состояние карданов, разумеется: наличие шумов и вибраций – повод для хорошего торга, поскольку штатно кардан меняется в сборе и стоит около 50 тысяч рублей, а из неоригинала можно найти только крайне дорогой (под 20 тысяч) «ремнабор» из подвесного подшипника и крестовин.

Вариантов коробок передач у Kuga тоже было достаточно, особенно до рестайлинга. Правда, обычно этот выбор был формальным, поскольку тип коробки зависел от мотора: помимо механики бензиновым машинам был положен классический автомат 6F35, а дизельным – робот PowerShift, способный переварить больший крутящий момент. Вопросов к ручной коробке MMT6 немного – если передачи переключаются без затруднений, уровень масла в норме, а при работе нет шума, то в ближайшее время потребуется только замена масла. Помнить здесь стоит разве что о двухмассовом маховике, который, впрочем, можно купить неоригинальным за 18-20 тысяч, а также о дорогом сцеплении, которое в оригинальной упаковке стоит даже дороже неоригинального маховика.

Ford Kuga 2013–н.в.



Тем же, кто не хочет переключать передачи вручную, придется сложнее. Казалось бы, выбор между роботом PowerShift и классическим автоматом очевиден, но… не все так просто. Робот действительно рано или поздно напомнит о себе не только рывками и толчками при переключениях, но и отказами мехатроника, и износом сцепления, и прочими типовыми неисправностями. Здесь важно следить за охлаждением, а также уровнем и чистотой масла, но рассчитывать на 200 тысяч пробега без ремонта не приходится. Однако те, кто считает, что автомат – это решение вопроса, тоже не совсем правы. Фордовская АКП 6F35, которая была разработана совместно с GM, оказалась далеко не такой беспроблемной и неубиваемой, как хотелось бы покупателям. Точнее, шансы на долгую и счастливую жизнь коробки есть, но для этого придется отказаться от драйверских амбиций и направить свои усилия на качественное обслуживание. Менять масло здесь нужно очень часто – опытные владельцы пришли к интервалу в 20-30 тысяч километров, что позволяет соблюдать баланс между более-менее активной ездой и ресурсом. Надо понимать, что сама по себе АКП неплоха, но весьма чувствительна к уровню и чистоте масла, при этом активно загрязняет его продуктами работы, особенно накладки блокировкки гидротрансформатора. Эти коробки считаются несколько более живучими, чем родственные 6T40 от GM, но большого запаса прочности тут нет – помните об этом при покупке машины с любым пробегом и не экономьте на обслуживании. Кстати, после рестайлинга роботы PowerShift исчезли, и АКП осталась не просто единственным «двухпедальным» вариантом, но и вообще единственной доступной трансмиссией – механику тоже исключили из списка. Это несколько облегчает выбор машины, но не облегчает ее содержания.



Ford Kuga 2013–н.в.



Моторов кроссоверу на нашем рынке тоже отрядили достаточно. Поначалу появились машины с турбированным 1,6-литровым EcoBoost и двухлитровым дизелем, а спустя год, в 2014-м, фордовцы осознали любовь российского потребителя к атмосферным моторам и предложили 2,5-литровую рядную «четверку». Собственно, она могла бы стать самым популярным агрегатом: это хорошо знакомый и простой двигатель совместной разработки с Mazda. Здесь обычный распределенный впрыск, цепной ГРМ и чугунные гильзы в алюминиевом блоке. При должном внимании к охлаждению, герметичности впуска и качеству масла мотор может пройти более 200 тысяч километров. Одно только «но»: его предлагали исключительно для переднеприводных версий Kuga, причем как до, так и после рестайлинга.

Ford Kuga 2013–н.в.

Полный привод означал наличие под капотом наддувного мотора – бензинового или дизельного. До рестайлинга бензиновый EcoBoost имел объем в 1,6 литра, а позже его место заняла 1,5-литровая версия с непосредственным впрыском. Оба двигателя не назвать ненадежными, но сложностей здесь побольше, чем с атмосферником. Как минимум это более высокая термонагруженность, которая в случае с 1,6-литровым мотором даже была причиной отзывной кампании для модернизации системы охлаждения. Кроме того, моторы более требовательны к чистоте впуска и качеству топлива, особенно рестайлинговый 1,5-литровый вариант с непосредственным впрыском. Добавьте сюда неизбежные вложения в ремонт самой системы наддува, и бюджет содержания окажется заметно выше, чем для 2,5-литрового атмосферника. Примерно то же самое можно сказать про дизель: сам по себе мотор неплох, но с возрастом начинают проявлять себя все возможные типовые болезни вроде ТНВД, форсунок, наддува, EGR и так далее. И если некоторые из них вроде EGR можно решить «дешево и навсегда», то кое-где вложения будут ощутимыми – учитывайте это при выборе машины с дизелем.

Ford Kuga 2013–н.в.

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями подержанных Kuga, можно попробовать сформировать портрет оптимального экземпляра. Многие покупатели на вторичном рынке вполне обоснованно начинают свой выбор с мотора, и в случае с Kuga все зависит от того, обязательно ли для вас наличие у кроссовера полного привода. Если это не категорически важно, то самым логичным и простым в содержании вариантом будет рестайлинговый кроссовер с 2,5-литровым атмосферником и автоматом. При этом за наши 1,3 миллиона можно найти почти новую машину – не старше двух лет и с пробегом не более 40 тысяч километров, примерно вот такую. Таким образом, при покупке не возникнет вопросов о периодичности обслуживания АКП, и при хорошем уходе на такой Kuga можно накатать 100-150 тысяч до первых серьезных вложений. А ведь именно этого и ждут покупатели кроссовера за миллион с небольшим, не так ли?