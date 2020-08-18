Строго говоря, самые ранние экземпляры второго поколения Ford Kuga уже не очень молоды: модель дебютировала в 2012 году, а у нас продажи начались в 2013 и продолжались до 2019, когда Ford официально ушел с российского рынка. Модель стала глобальной: от американского Escape европейская Kuga отличалась разве что набором опций да моторной гаммой. Автомобиль, как и ранее, базировался на легковой платформе от Ford Focus III, которую дополнили модернизированной подвеской и опциональным полным приводом собственной разработки.
В 2016 году Kuga претерпела рестайлинг, который помимо обновления внешности и интерьера несколько проредил палитру моторов и трансмиссий, оставив лишь самые востребованные варианты. Однако кроссовер, во-первых, все равно никогда не был самым популярным в своем классе, а во-вторых, даже рестайлинг не слишком оживил продажи. На вторичном рынке это наглядно видно по числу предложений: на момент написания материала в продаже на Авито было вдвое больше дорестайлинговых машин – около 600. Не помогла даже локализация в Елабуге, которая способствовала удержанию более-менее конкурентных цен. Сами цены, разумеется, сильно разнятся в зависимости от возраста. На старте продаж кроссовер можно было купить за миллион-полтора, а ближе к концу его конвейерной жизни валютные колебания подняли стоимость до 1,5-2 миллионов. Соответственно, сейчас ранние машины отдают за 700-800 тысяч, а вот самые свежие остаются значительно дороже миллиона. Давайте посмотрим, почему здесь все же есть смысл переплачивать и искать вариант помоложе.
Некоторые зарождающиеся проблемы требуют более глубокого внимания с частичной разборкой, что иногда возможно только после покупки. Так, одна из хронических болезней Kuga – вполне привычное протирание краски на двери багажника пластиковым молдингом по краям. В запущенных случаях краска протирается до металла, и оттуда ползет ржавчина, но у знающих владельцев место стыка острой накладки с металлом проклеено двусторонним скотчем или пленкой. Аналогичная проблема может скрываться под задними фонарями – как у Nissan Juke, который тоже отличается фонарями, заходящими далеко на крыло. Впереди стоит осмотреть капот: он может иметь не только внешние сколы, но и протертую краску по внутреннему периметру в местах контакта с уплотнителем, а также в районе жабо. Внутренняя шумоизоляция в районе арок выполнена в виде бесхитростных мешков с пористым материалом, который со временем накапливает влагу – этим можно поинтересоваться в ходе очередной антикоррозийной обработки днища, особенно если прежние владельцы ей пренебрегали.
Компоновка подвесок здесь аналогична Focus: это ожидаемый МакФерсон впереди и многорычажка сзади. Обошлось без дорогих технических изысков, помнить лишь стоит о возможных отличиях в подвеске дизельных машин, а также более жестких настройках у версии Kuga ST-Line. В целом же ходовая часть не подкинет шокирующих сюрпризов и вполне приемлема в содержании, если не обращать внимания на цены оригинальных компонентов. Иначе можно встретить передние L-образные рычаги в сборе с шаровой опорой по 9 тысяч, стойки стабилизатора по 3 тысячи, амортизаторы по 8 и так далее. Однако амортизаторы от KYB обойдутся вдвое дешевле, рычаги – втрое, а неоригинальные мелочи вроде стоек стабилизатора могут стоить меньше буквально на порядок. В общем, главное – не увлекаться излишней экономией.
Рулевое управление здесь, как и на Explorer, и на Focus III, с электроусилителем. И оно так же, как и на других моделях бренда, не избежало проблем с рано появляющимся стуком, который медленно прогрессирует, но стабильно раздражает владельцев и провоцирует их на гарантийные обращения. С одной стороны, это повод поторговаться при покупке подержанной Kuga, хотя с другой, всерьез бояться стука на малых пробегах не стоит. А вот если на одометре уже около ста тысяч, можно вспоминать о том, что неоригинальную рейку в сборе с усилителем не найти дешевле 40-50 тысяч, что весьма щадяще на фоне шестизначных цен на оригинал.
В России Kuga предлагалась как с передним, так и с полным приводом, и на вторичном рынке преобладает второй: 2/3 машин в продаже полноприводные. О том, как это может быть связано с моторами, поговорим чуть позже, а пока кратко пройдемся по особенностям самого полного привода. Подключением задней оси заведует электромагнитная многодисковая муфта собственной разработки – система Active Torque Coupling здесь аналогична старшему Explorer. Нарекания на работу муфты обычно появляются на пробегах около ста тысяч, хотя многое зависит от стиля эксплуатации и регулярности обслуживания. Проблемы с раздаткой, свойственные все тому же Explorer, младший кроссовер перенял в значительно меньшей степени: шум и вибрация обычно связаны с упущенным уровнем масла. Соответственно, при покупке стоит обязательно проверить герметичность сальников раздаточной коробки, уровень и качество масла и работу полного привода. И состояние карданов, разумеется: наличие шумов и вибраций – повод для хорошего торга, поскольку штатно кардан меняется в сборе и стоит около 50 тысяч рублей, а из неоригинала можно найти только крайне дорогой (под 20 тысяч) «ремнабор» из подвесного подшипника и крестовин.
Тем же, кто не хочет переключать передачи вручную, придется сложнее. Казалось бы, выбор между роботом PowerShift и классическим автоматом очевиден, но… не все так просто. Робот действительно рано или поздно напомнит о себе не только рывками и толчками при переключениях, но и отказами мехатроника, и износом сцепления, и прочими типовыми неисправностями. Здесь важно следить за охлаждением, а также уровнем и чистотой масла, но рассчитывать на 200 тысяч пробега без ремонта не приходится. Однако те, кто считает, что автомат – это решение вопроса, тоже не совсем правы. Фордовская АКП 6F35, которая была разработана совместно с GM, оказалась далеко не такой беспроблемной и неубиваемой, как хотелось бы покупателям. Точнее, шансы на долгую и счастливую жизнь коробки есть, но для этого придется отказаться от драйверских амбиций и направить свои усилия на качественное обслуживание. Менять масло здесь нужно очень часто – опытные владельцы пришли к интервалу в 20-30 тысяч километров, что позволяет соблюдать баланс между более-менее активной ездой и ресурсом. Надо понимать, что сама по себе АКП неплоха, но весьма чувствительна к уровню и чистоте масла, при этом активно загрязняет его продуктами работы, особенно накладки блокировкки гидротрансформатора. Эти коробки считаются несколько более живучими, чем родственные 6T40 от GM, но большого запаса прочности тут нет – помните об этом при покупке машины с любым пробегом и не экономьте на обслуживании. Кстати, после рестайлинга роботы PowerShift исчезли, и АКП осталась не просто единственным «двухпедальным» вариантом, но и вообще единственной доступной трансмиссией – механику тоже исключили из списка. Это несколько облегчает выбор машины, но не облегчает ее содержания.
Полный привод означал наличие под капотом наддувного мотора – бензинового или дизельного. До рестайлинга бензиновый EcoBoost имел объем в 1,6 литра, а позже его место заняла 1,5-литровая версия с непосредственным впрыском. Оба двигателя не назвать ненадежными, но сложностей здесь побольше, чем с атмосферником. Как минимум это более высокая термонагруженность, которая в случае с 1,6-литровым мотором даже была причиной отзывной кампании для модернизации системы охлаждения. Кроме того, моторы более требовательны к чистоте впуска и качеству топлива, особенно рестайлинговый 1,5-литровый вариант с непосредственным впрыском. Добавьте сюда неизбежные вложения в ремонт самой системы наддува, и бюджет содержания окажется заметно выше, чем для 2,5-литрового атмосферника. Примерно то же самое можно сказать про дизель: сам по себе мотор неплох, но с возрастом начинают проявлять себя все возможные типовые болезни вроде ТНВД, форсунок, наддува, EGR и так далее. И если некоторые из них вроде EGR можно решить «дешево и навсегда», то кое-где вложения будут ощутимыми – учитывайте это при выборе машины с дизелем.
Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями подержанных Kuga, можно попробовать сформировать портрет оптимального экземпляра. Многие покупатели на вторичном рынке вполне обоснованно начинают свой выбор с мотора, и в случае с Kuga все зависит от того, обязательно ли для вас наличие у кроссовера полного привода. Если это не категорически важно, то самым логичным и простым в содержании вариантом будет рестайлинговый кроссовер с 2,5-литровым атмосферником и автоматом. При этом за наши 1,3 миллиона можно найти почти новую машину – не старше двух лет и с пробегом не более 40 тысяч километров, примерно вот такую. Таким образом, при покупке не возникнет вопросов о периодичности обслуживания АКП, и при хорошем уходе на такой Kuga можно накатать 100-150 тысяч до первых серьезных вложений. А ведь именно этого и ждут покупатели кроссовера за миллион с небольшим, не так ли?
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